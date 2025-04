Programmchronik PHOENIX 2022

Leitung ZDF-Ereignisredaktion: Marlon Amoyal

1321 Sendungen



Ereignisse Inland: Politik

Berichterstattung zur Corona-Pandemie, zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, in dessen Folge zur Energiesicherheit und der Bezahlbarkeit von Energie in Deutschland. Insbesondere Bund-Länder-Treffen, Bundespressekonferenzen, sowie Debatten und Sondersitzungen der Landtage einzelner Bundesländer zu diesen Themen.

Dreikönigstreffen der FDP

NATO-Generalsekretär Stoltenberg bei Bundeskanzler Scholz

Treffen Außenministerin Baerbock mit ihren Amtskollegen aus den USA, Großbritannien und Frankreich

Treffen Weimarer Dreieck in Berlin

Baltische Staats- und Regierungschefs bei Bundeskanzler Scholz

Bundespräsidentenwahl

Münchner Sicherheitskonferenz

Gedenkstunde für die Opfer terroristischer Gewalt

Klausur Bundeskabinett auf Schloss Meseberg

Länder-Innenministerkonferenz

Verfassungsschutzbericht 2021

Hessischer Landtag: Regierungserklärung des neuen Ministerpräsidenten Boris Rhein

Corona-Expert*innenrat zu Vorbereitungen auf den Herbst/Winter 2022/2023

Ostdeutsches Wirtschaftsforum

Bundesverfassungsgericht: Urteilsverkündung in Sachen „Äußerungen der Bundeskanzlerin Merkel in Südafrika“

Programmschwerpunkt zum ersten Jahrestag der Flut in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen: u.a. Gedenkveranstaltung in Bad Neuenahr, Reden Bundespräsident Steinmeier und NRW-Ministerpräsident Wüst

Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag

Klausur Bundeskabinett auf Schloss Meseberg

Drittes Entlastungspaket: Ergebnisse Koalitionsausschuss

Israels Präsident Herzog bei Bundespräsident Steinmeier

Treffen der G7-Parlamentspräsident:innen in Berlin

Zwischenbericht der Expert:innenkommission Gas und Wärme

Anhörung der Präsident*innen der drei deutschen Nachrichtendienste vor dem Parlamentarischen Kontrollgremium

Internationale Experten-Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine, auf Einladung von Bundeskanzler Scholz

BKA-Herbsttagung

Sitzung Abgeordnetenhaus Berlin nach der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes zur Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl

Einigung von Ampel-Fraktionen und CDU/CSU zum Bürgergeld

Ein Jahr Ampelkoalition

Bundesweite Razzia gegen mutmaßliches Terror-Netzwerk aus dem Reichsbürgermilieu

Bundestagsdebatten

Bundesratssitzungen

Wöchentliche Pressekonferenzen der Parteien und sitzungswöchentliche Statements der Bundestagsfraktionen

Berichterstattung zum deutschen G7-Vorsitz



Ereignisse Inland: Wirtschaft

dbb-Jahrestagung 2022

Frühjahrsgutachten des Sachverständigenrats

Frühjahrsprojektion der Bundesregierung

1. Mai-Kundgebungen von DGB und IG-Metall

Deutscher Bauerntag 2022

EZB: Erste Leitzinserhöhung seit März 2016

Deutscher Arbeitgebertag 2022

13. Deutscher Maschinengipfel

"Wiederaufbau der Ukraine", 5. Deutsch-Ukrainisches Wirtschaftsforum von DIHK und Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft

70 Jahre Betriebsverfassungsgesetz

Reformvorschläge der Regierungskommission Krankenhausversorgung

Herbstprojektion der Bundesregierung

Jahresgutachten des Sachverständigenrats

Gewerkschaftstag dbb-Beamtenbund und Tarifunion



Ereignisse Inland: Gesellschaft und Gedenktage

Gedenkstunde im Bundestag für die Opfer des Nationalsozialismus

Diskussion Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Bürgerinnen und Bürgern über Pro und Contra einer Impfpflicht

Vorstellung Gutachten zu Missbrauch im Erzbistum München und Freising

Polizei und Staatsanwaltschaft zum Polizistenmord in Rheinland-Pfalz

Gedenkstunde für die Opfer terroristischer Gewalt

102. Deutscher Katholikentag

Gespräch Alt-Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem Journalisten und Buchautoren Alexander Osang aus dem Berliner Ensemble

Medientage Mitteldeutschland

Bundeskanzler Olaf Scholz auf der re:publica

Bundesgerichtshof: Urteil zum Wittenberger Relief "Judensau"

Lübeck: Bürgerdialog mit Bundeskanzler Olaf Scholz

Vorstellung Jahresbericht 2021 der Antidiskriminierungsstelle des Bundes

Eröffnung 60. Verkehrsgerichtstag in Goslar

Gamescom 2022

Bundesgerichtshof: Revisionsurteil im Mordfall Walter Lübcke

Bundespräsident Steinmeier zu "30 Jahre rassistische Anschläge Lichtenhagen"

Magdeburg: Bürgerdialog mit Bundeskanzler Olaf Scholz

10. Jahrestag der Übergabe des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas an die Öffentlichkeit

"Alles stärken, was uns verbindet", Rede Bundespräsident Steinmeier

Politische Diskussion um die Fifa-Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in Katar

Aktionsplan der Bundesregierung: „Queer leben“

Deutsche Islamkonferenz

DFB-Jahresbilanz 2022



Ereignisse Ausland: Politik

1. Jahrestag des Sturms auf das Kapitol

Chinas Präsident Xi beim virtuellen "Davos Agenda"-Treffen

Antrittsbesuch Außenministerin Baerbock in der Ukraine

Rede der neuen EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola

Außenministerin Baerbock beim russischen Amtskollegen Lawrow

Debatte über Impfpflicht im Parlament Österreich

UN-Sicherheitsrat zur Ukraine-Krise

Bundeskanzler Scholz in Washington bei US-Präsident Biden

Außenministerin Baerbock in der Ukraine

Außenministerin Baerbock in Israel

Bundeskanzler Scholz in der Ukraine

Bundeskanzler Scholz beim russischen Präsidenten Putin in Moskau

Krieg in der Ukraine. Insbesondere in den nächsten Wochen umfassende Berichterstattung (auch auf Sonderflächen, in ausgewählten Nächten und an Wochenenden)

UN-Generalversammlung zum Krieg in der Ukraine

Sondersitzung EU-Parlament zum Krieg in der Ukraine

US-Präsident Biden: Rede zur "Lage der Nation"

Internationaler Gerichtshof: Anhörung Ukraine über mögliche russische Menschenrechtsverbrechen in der Ukraine

Pressekonferenzen der Außenminister Ukraine, Russland und Türkei nach Verhandlungen in Antalya

Parlamentarische Versammlung des Europarates (PACE) zu den Folgen des russischen Einmarsches in der Ukraine

Dringlichkeitssitzung UN-Sicherheitsrat zur Ukraine

Präsidentschaftswahl Frankreich, 1. Wahlgang

Präsidentschaftswahl Frankreich: TV-Duell Macron / Le Pen

Präsidentschaftswahl Frankreich, 2. Wahlgang

Militärparade zum französischen Nationalfeiertag

UN-Sicherheitsrat zur Situation in der Ukraine

Prag: Europäische Grundsatzrede Bundeskanzler Scholz

Liz Truss wird neue britische Premierministerin

UN-Vollversammlung: Generaldebatte

Sitzung UN-Sicherheitsrat zur Ukraine

Rishi Sunak wird neuer britischer Premierminister

Erste Regierungserklärung der italienischen Ministerpräsidentin Meloni

Erste Rede des neuen britischen Premierministers Sunak

Umfangreiche aktuelle Berichterstattung zum Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheik mit Programm-Schwerpunkten und Themenabenden, flankiert von breitgefächerten Aktivitäten aller phoenix Programmsäulen

US-Midterm-Elections

G20-Treffen auf Bali

EU-Westbalkangipfel in Tirana

EU-Parlament: Debatte zu Korruptionsvorwürfen

Wladimir Putin trifft Russlands Militärführung

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine bei US-Präsident Joe Biden

Regel-Berichterstattung aus dem EU-Parlament

EU-Gipfel



Ereignisse Ausland: Wirtschaft

Taxonomie-Vorschlag der EU-Kommission

Weltwirtschaftsforum Davos

Warschau: Internationale Geberkonferenz für die Ukraine

Lugano: Ukraine-Wiederaufbaukonferenz



Ereignisse Ausland: Gesellschaft und Gedenktage

Cape Canaveral: Startversuche und Start der Artemis-Mission in die Mondumlaufbahn

Tod Queen Elizabeth II.

Proklamation Charles III. im St.-James's-Palast

Schottland - St. Giles Cathedral: Gottesdienst für Queen Elizabeth II.

Abschied von Queen Elizabeth II. am aufgebahrten Sarg in Westminister Hall

Beisetzung Queen Elizabeth II.

Oslo: Bekanntgabe Friedensnobelpreis 2022

Tod Papst em. Benedikt XVI.



Ereignisse: "phoenix plus"

118 Sendungen, u.a.:

Wohin steuert der Iran?

Wege aus der Wohnungsnot

Krieg in der Ukraine (Chronik)

Stimmen des Krieges

Um Himmels Willen - Quo vadis Kirche?

NATO. Chronik eines Bündnisses

Die Bundeswehr in Mali

Putins Gas und die deutsche Industrie

Wenn der Regen ausbleibt

Globalisierung im Wandel

Krank durch Krise? - Corona, Krieg und Klimawandel

G7 - Gipfel der Mächtigen

Was tun im Ernstfall? - Zivilschutz in Deutschland

Flut-Mut-Wut - Ein Jahr nach der Katastrophe

Nordstream 2 - eine fatale Fehleinschätzung

Ukraine - Alltag und Krieg

Afghanistan - Ein Jahr Taliban-Herrschaft

Wie gelingt die Energiewende?

Italien vor der Wahl

Geschlecht - Gerecht?

Zukunft der Landwirtschaft

Grüne Zukunft mit Schlamm und Kompost

Die Atomkraft-Story

Von Rio bis Glasgow - Chronik der Klimagipfel

Katar - die gekaufte WM?

Freiheit der Medien - Die Content Convention