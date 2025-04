ZDF-Programmchronik 2022

Redaktion Zeitgeschichte



ZDF-History

Formatverantwortung: Michael Renz

47 Sendungen (0,90 Mio., 10,1% MA)

Inkl. 14 Wiederholungen

Heldinnen der Leinwand – Die großen Filmstars (UT/HD)

Redaktion: Anja Greulich

2.1.2022 (1,43 Mio, 11,6% MA)

Der Sturm aufs Kapitol - Angriff auf Amerikas Demokratie (UT/HD)

Redaktion: Michael Funken

9.1.2022 0,98 Mio., 10,0% MA)

Gesetzlos – Die großen Verbrechen der Nachkriegszeit (UT/HD)

Redaktion: Winfried Laasch

16.1.2022 1,33 Mio., 13,3% MA)

Phantastischer Osten – Traumwelten in der DDR (UT/HD)

Redaktion: Anja Greulich

23.1.2022 (1,25 Mio., 10,6% MA)

Kinder der Macht. Fluch und Segen berühmter Eltern (Wh.) (UT/HD)

Redaktion: Stefan Gierer, Johanna Kaack

30.1.2022 (0,43 Mio., 5,9% MA)

Die Windsors: George VI. - König wider Willen (UT/HD)

Redaktion: Carl-Ludwig Paeschke

6.2.2022 (1,09 Mio., 11,8% MA)

Alltag in der Hölle – Deutsche Männer im Krieg (UT/HD)

Redaktion: Stefan Gierer

13.2.2022 (1,04 Mio., 13,2% MA))

Jugend in der DDR - Wie war es wirklich? (UT/HD)

Redaktion: Mario Sporn

20.2.2022 (0,86 Mio., 8,8% MA)

Im Fadenkreuz Moskaus - Die Geschichte der Ukraine (UT/HD)

Redaktion: Anja Greulich, Michael Renz

13.3.2022 (0,92 Mio., 10,6% MA)

Recht absurd – Paragraphen zum Kopfschütteln (UT/HD)

Redaktion: Friedrich Scherer

27.3.2022 (1,13 Mio., 11,4% MA)

Prinz Philip – Wie die Royals ihn kannten (UT/HD)

Redaktion: Annette von der Heyde

3.4.2022 (1,20 Mio., 12,8% MA)

Lichtgestalten. Unbekannte Helden der deutschen Geschichte (UT/HD)

Redaktion: Peter Hartl

10.4.2022 (0,97 Mio., 10,2% MA)

Die letzten Stunden von Jesus von Nazareth (UT/HD)

Redaktion: Alexandra Reuter

17.4.2022 ()0,50 Mio., 4,9% MA)

Der große Knall. Deutschland und der Atomkrieg (UT/HD)

Redaktion: Anja Greulich, Michael Renz

24.4.2022 (0,81 Mio., 9,3% MA)

23.10.2022 (Wh.) (0,41 Mio., 6,7% MA)

Auf der Flucht - Geschichten von Hoffnung und Verzweiflung (UT/HD)

Redaktion: Alexander Berkel

1.5.2022 (0,85 Mio., 7,9% MA)

Krieg in Europa! Die großen Konflikte seit 1945 (UT/HD)

Redaktion: Anja Greulich, Michael Renz

8.5.2022 (0,76 Mio., 8,7% MA)

Kinder im Krieg - Was unsere Eltern erlebten (Wh.) (UT/HD)

Redaktion: Anja Greulich

15.5.2022 (0,33 Mio., 6,6% MA)

Deutsche im Dschihad – Kämpfen für Allah (UT/HD)

Redaktion: Alexander Berkel

22.5.2022 (0,83 Mio., 9,1% MA)

Roberto Blanco - Eine deutsche Legende (UT/HD)

Redaktion: Peter Hartl

29.5.2022 (0,91 Mio., 10,0% MA)

Die Windsors: Elizabeth II. - Ihre ersten Jahre (UT/HD)

Redaktion: Carl-Ludwig Paeschke

5.6.2022 1,08Mio.--, 8,9% MA)

Hitlers Krieg im Westen - Apokalypse 1940 (UT/HD)

Redaktion: Alexander Berkel

12.6.2022 (0,92 Mio., 10,1% MA)

Spießer oder Rebellen? Die Geschichte der Schrebergärten (UT/HD)

Redaktion: Winfried Laasch

19.6.2022 (1,02 Mio., 10,6% MA)

Mythos Kneipe - der Deutschen zweites Wohnzimmer (UT/HD)

Redaktion: Stefan Mausbach

26.6.2022 1,01 Mio., 11,1 % MA)

Helden, Mythen, Monster - Die großen Rätsel der Geschichte (UT/HD)

Redaktion: Michael Funken

3.7.2022 (0,94 Mio., 10,6% MA)

Karl Lagerfeld - Eine deutsche Legende (Wh.) (UT/HD)

Redaktion: Stefan Mausbach

10.7.2022 (1,02 Mio., 10,9% MA)

Grace Kelly - Die wahre Geschichte (Wh.) (UT/HD)

Redaktion: Steffi Schöbel

17.7.2022 (0,95 Mio., 10,1%MA)

Lange Liebe. Von der Kunst des Zusammenbleibens (Wh.) (UT/HD)

Redaktion: Ursula Nellessen

24.7.2022 (0,34 Mio., 5,1% MA)

Partys, Boom und Pandemien. Leben nach den großen Seuchen (Wh.) (UT/HD)

Redaktion: Friedrich Scherer

31.7.2022 0,81 Mio., 9,5% MA)

Fulltime-Job Königin (Wh.) (UT/HD)

Redaktion: Ursula Nellessen

7.8.2022 (0,74 Mio., 9,9% MA)

Deutsche Leinwandhelden (Wh.) (UT/HD)

Redaktion: Stefan Mausbach

14.8.2022 (0,75 Mio., 10,3% MA)

Siegfried und Roy - Zwei deutsche Legenden (Wh.) (UT/HD)

Redaktion: Johanna Kaack, Tobias Cassau (arte)

21.8.2022 (0,80 Mio., 11,0% MA)

Diana - Wie sie wirklich war (UT/HD)

Redaktion: Anja Greulich

28.8.2022 (1,33 Mio., 14,2% MA)

Die Spezialeinheit - Die Geschichte der GSG 9 (UT/HD)

Redaktion: Annette Köhler

4.9.2022 (0,81 Mio., 9,3% MA)

Queen Elizabeth II. - Meine Krönung (Wh.) (UT/HD)

Redaktion: Judith Beyermann

11.9.2022 (1,09 Mio., 11,6% MA)

Höher, weiter, extremer - Pioniere und Abenteurer (Wh.) (UT/HD)

Redaktion: Friedrich Scherer, Steffi Schöbel

18.9.2022 (0,34 Mio., 6,5% MA)

Paparazzi - Die dreistesten Fotografen der Geschichte (UT/HD)

Redaktion: Anja Greulich

25.9.2022 (0,79 Mio., 9,8% MA)

Abzocke im Osten - Die Einheitsverbrecher (UT/HD)

Redaktion: Anja Greulich, Johanna Kaack

2.10.2022 (0,82 Mio., 8,2% MA)

Sisis Erben (UT/HD)

Redaktion: Annette Köhler, Peter Allenbacher (arte)

16.10.2022 (1,32 Mio., 13,9% MA)

Powerpaare für die Krone (UT/HD)

Redaktion: Ursula Nellessen, Peter Allenbacher (arte)

30.10.2022 (1,04 Mio., 11,3% MA)

Luxus in der DDR - Wie Träume im Osten wahr wurden (UT/HD)

Redaktion: Anja Greulich

6.11.2022 (1,01 Mkio., 10,5% MA)

Gerd Müller - Der Bomber der Nation (UT/HD)

Redaktion: Winfried Laasch

13.11.2022 (1,28 Mio., 13,5% MA)

Büro, Büro - Die Geschichte unserer Arbeit (Wh.) (UT/HD)

Redaktion: Winfried Laasch

20.11.2022 (0,36 Mio., 6,3% MA)

Paul Breitner - Der legendäre Fußball-Rebell (Wh.) (UT/HD)

Redaktion: Mario Sporn

27.11.2022 (0,56 Mio., 10,8% MA)

Die Windsors: Charles - Zwischen Liebe und Pflicht (UT/HD)

Redaktion: Carl-Ludwig Paeschke

4.12.2022 1,18 Mio., 11,5% MA)

Fake News - Sieben mächtige Propaganda-Lügen (UT/HD)

Redaktion: Michael Funken

11.12.2022 (1,02 Mio., 11,1% MA)

Fernsehlegenden - Deutschlands große Showmaster (UT/HD)

Redaktion: Anja Greulich

18.12.2022 (0,95 Mio., 10,2% MA)





ZDFzeit

9 Sendungen der Redaktion Zeitgeschichte

80 Jahre Wannseekonferenz

Ganz normale Männer – Der vergessene Holocaust (UT/HD

Film von Manfred Oldenburg

25.1.2022 (1,67 Mio., 5,4 %MA)

Wir Deutschen und Russland (UT/HD

Film von Friedrich Scherer und Stefan Brauburger

24.5.2022 (2,47 Mio., 9,1% MA)

Wir Deutschen und China (UT/HD

Film von Annette von der Heyde und Stefan Brauburger

31.5.2022 (2,05 Mio., 7,9% MA)

Ziemlich beste Nachbarn – mit Michael Kessler (UT/HD)

Drei Filme

Wir und die Franzosen

Film von Annette von der Heyde und Oliver Halmburger

6.9.2022 ( 1,13 Mio., 4,5% MA)

Wir und die Schweizer

Film von Friedrich Scherer und Oliver Halmburger

14.9.2022 (0,18 Mio., 6,8%MA)

Wir und die Niederländer

Film von Oliver Halmburger und Frank Diederichs

21.9.2022 (0,21 Mio., 7,2% MA)

laut. stark. gleich. berechtigt. (UT/HD)

Zeit der Frauen – mit Collien Ulmen-Fernandes

Drei Filme

(1) Film von Elin Carlson

27.9.2022 (1,45 Mio., 5,2% MA)

(2) Film von Annette Kocher

4.10.2022 (1.,39 Mio., 5,0% MA)

(3) Film von Denise Jacobs

11.10.2022 (1,35 Mio., 4,8 %MA)



Einzelthemen der Redaktion Zeitgeschichte

5 Sendungen

Der Palast - Die Dokumentation (UT/HD)

Film von Andreas Gräfenstein

Redaktion: Carl-Ludwig Paeschke und Stefan Brauburger

3.1.2022 (3,10 Mio., 10,7% MA)

Die Wannseekonferenz - Die Dokumentation (UT/HD)

Film von Jörg Müllner

Redaktion: Anja Greulich und Stefan Brauburger

24.1.2022 (4,08 Mio., 16.,1% MA)

Terra X: Putins Krieg – Geschichte als Waffe (UT/HD)

Film von Stefan Brauburger und Stefan Gierer

Redaktion: Stefan Mausbach und Bernd Mütter

13.3.2022 (4,48 Mio., 15,2% MA)

Honecker und der Pastor - Die Dokumentation (UT/HD)

Film von Fred Breinersdorfer

Redaktion: Carl-Ludwig Paeschke und Stefan Brauburger

20.3.2022 1,20 Mio., 12,3% MA)

Der Ausbruch – War die Pandemie vermeidbar? (UT/HD)

Film von Michael Wech

Redaktion: Stefan Brauburger, Stefan Mausbach und Bernd Mütter

17.5.2022 (2,05 Mio., 8,0% MA)





Redaktion Terra X



Terra X (UT/HD)

41 Sendungen

Inkl. 3 Wiederholungen

Nordamerikas versteckte Paradiese

Film von Iris Gesang und Anja Kindler

Redaktion: Susanne Hillmann

1.1.2022 (4,21 Mio., 15,0 % MA)

Ein Tag in …

Drei Filme

Redaktion: Claudia Moroni

… New York 1882

Film von Elin Carlsson, Arne Peisker und Sigrun Laste

2.1.2022 (3,48 Miio., 11,8% MA)

… Dresden 1946

Film von Arne Peisker, Jens Afflerbach und Sigrun Laste

9.1.2022 (2,47 Mio, 10,1% MA)

… auf Burg Münzenberg 1218

Film von Iris Fegerl, Sigrun Laste und Arne Peisker

16.1.2022 (4,21 Mio., 13,6% MA)

Ungelöste Fälle der Archäologie

Zwei Filme von Gisela Graichen und Peter Prestel

Redaktion: Heike Schmidt, Friederike Haedecke

Verlorene Techniken

23.1.2022 (4,77 Mio., 15,7% MA)

Rätselhafte Amazonen

30.1.2022 (4,61 Mio., 14,9% MA)

Tutanchamun – Der Junge hinter der Goldmaske

Mit Mirko Drotschmann

Film von Sabine Klauser, Martin Becker, Nina Koshofer und Stefan Schneider

Redaktion: Claudia Moroni

20.3.2022 (4,40 Mio., 14,5% MA)

Faszination Wasser

Zwei Filme von Thomas Lischak

Redaktion: Ricarda Schlosshan

Stürmische Nordsee

3.4.2022 (4,37 Mio., 15,0% MA)

Geheimnisvolle Ostsee

10.4.2022 (3,97 Mio., 13,9% MA)

Serengeti

Drei Filme von John Downer

Redaktion: Georg Graffe

Deutsche Bearbeitung: Axel Gomille

Kinder der Savanne

15.4.2022 (3,18 Mio, 14,1% MA)

Kreislauf des Lebens

17.4.2022 (2,72 Mio, 12,9% MA)

Die große Wanderung

18.4.2022 (2,78 Mio., 12,1% MA

Ein Moment in der Geschichte

Drei Filme

Redaktion: Ricarda Schlosshan

Die Varusschlacht

Film von Alexander Hogh

24.4.2022 (3,75 Mio.,13,4% MA)

Kolumbus erreicht Amerika

Film von Judith Völker

1.5.2022 (3,63 Mio., 13,7% MA)

Die Mondlandung

Film von Suanne Utzt und Christina Trebbi

8.5.2022 (3,55 Mio., 14,0% MA)

Der Mensch und sein Müll

Eine Geschichte des Wegwerfens

Film von Dorothea Nölle

Redaktion: Georg Graffe

22.5.2022 (3,06 Mio., 13,4% MA)

Unser grüner Planet

Fünf Filme

Redaktion: Friederike Haedecke

Deutsche Bearbeitung: Axel Gomille

Tropen

Film von Paul Williams

29.5.2022 (3,37 Mio., 13,1% MA)

Wüsten

Film von: Paul Williams

5.6.2022 (2,87 Mio., 13,4% MA)

Jahreszeiten

Film von Rosie Thomas

12.6.2022 (2,84 Mio., 14,0% MA)

Wasser

Film von Peter Bassett

19.6.2022 (3,23 Mio., 14,3% MA)

Zivilisation

Film von Elisabeth Oakham

26.6.2022 (3,11 Mio., 14,9% MA)

Giganten der Kunst

van Gogh

Film von Gunnar Mergner

Redaktion: Sonja Trimbuch

3.7.2022 (2,67 Mio., 13,6% MA)

Rembrandt

Film von Christian Stiefenhofer

Redaktion: Sonja Trimbuch, Bernhard von Dadelsen

10.7.2022 (2,83 Mio., 12,1% MA)

Michelangelo

Film von Eva Severini

Redaktion: Sonja Trimbuch, Bernhard von Dadelsen

17.7.2022 (2,51 Mio., 12,9% MA)

Das Uhrwerk des Lebens

Zwei Filme von Florian Hartung und Heike Nelsen

Redaktion: Claudia Moroni

Geschichte der Kindheit

24.7.2022 (2,62 Mio., 13,4% MA)

Geschichte des Alters

18.9.2022 (3,90 Mio., 14,4% MA)

Faszination Erde – mit Dirk Steffens

Makaronesien: Oasen in der blauen Wüste (Wh.)

Film von Elisabeth zu Eulenburg und Iris Zink

Redaktion: Christiane Götz-Sobel

31.7.2022 (1,18 Mio., 3,9% MA)

Abenteuer Freiheit

Drei Filme

Redaktion: Michael Petsch

Von der Wüste bis zum Himalaya

Film von Almut Faass

7.8.2022 (3,02 Mio., 15,5% MA)

Mit dem Wind um die Welt

Film von Almut Faass und Andreas Sawall

14.8.2022 (2,71 Mio., 13,4% MA)

Van-Life in Nordamerika

Film von Andreas Sawall

28.8.2022 (3,18 Mio., 14,7% MA)

Die letzten Geheimnisse des Orients

Zwei Filme von Daniel Gerlach und Katrin Sandmann

Redaktion: Georg Graffe

Auf den Spuren alter Kulte

4.9.2022 (2,99 Mio., 13,4% MA)

Verborgene Welten des Islam

11.9.2022 (3,24 Mio., 13,2% MA)

Unsere Kontinente

Sechs Filme

Redaktion: Johannes Geiger, Katharina Kohl

Afrika

Film von Rudolf Herzog, Sigrun Laste und Raphael Wüstner

16.10.2022 (3,98 Mio., 14,6% MA)

Asien

Film von Susanne Rostosky, Sigrun Laste und Friederike Schmidt-Vogt

23.10.2022 (4,34 Mio., 15,6% MA)

Australien und Ozeanien

Film von Sigrun Laste und Friederike Schmidt-Vogt

30.10.2022 (3,82 Mio., 14,6% MA)

Europa

Film von Jens Afflerbach, Sigrun Laste, Friederike Schmidt-Vogt, Anja Kühne und Tugay Tumay

6.11.2022 (4,33 Mio., 15,6% MA)

Nordamerika

Film von Rudolph Herzog, Arne Peisker, Sigrun Laste, Friederike Schmidt-Vogt und Susanne Rostosky

13.11.2022 (4,12 Mio., 14,6% MA)

Südamerika

Film von Rudolph Herzog, Arne Peisker, Sigrun Laste und Friederike Schmidt-Vogt

20.11.2022 (5,00 Mio., 17,5% MA)

Abenteuer Winter – Tiere im Schnee (Wh.)

Film von John Downer

Deutsche Bearbeitung: Michael Leja

Redaktion: Tina Weimer

4.12.2022 (3,85 Mio., 14,3% MA)

Die Schiffbrüchigen

Film von Jürgen Stumpfhaus

Redaktion: Georg Graffe

11.12.2022 (4,25 Mio., 15,5% MA)

Brot und Spiele – Wagenrennen im alten Rom (Wh.)

Film von Jens Monath und Giulia Clark

Redaktion: Georg Graffe

18.12.2022 (2,53 Mio., 8,5% MA)





Einzelthemen der Redaktion Terra X

Hannes Jaenicke – Im Einsatz für das Schwein (UT/HD)

Film von Judith Adlhoch und Eva-Maria Gfirtner

Redaktion: Susanne Hillmann

31.5.2022 (2,04 Mio., 10,1% MA)

Unterwegs in Schottland (UT/HD)

Film von Jeannine Apsel

Redaktion: Susanne Hillmann

21.12.2022 (2,05 Mio., 10,1% MA)

Hawaiis versteckte Paradiese (UT/HD)

Film von Christopher Gerisch und Anja Kindler

Redaktion: Susanne Hillmann

22.12.2022 (1,13 Mio., 6,0% MA)

Das Traumschiff - Spezial 2022 (UT/HD)

Film von Michael Petsch

Redaktion: Georg Graffe

26.12.2022 1,90 Mio., 11,1% MA)



Die große "Terra X"-Show (UT/HD)

Moderation: Johannes B. Kerner

4 Sendungen

Supertalente

9.3.2022 (3,11 Mio., 11,0% MA)

Entdeckungen

23.3.2022 (3,22 Mio., 11,2% MA)

Giganten

15.6.2022 (3,17 Mio., 14,9% MA)

40 Jahre Terra X

26.10.2022 (3,35 Mio., 12,6% MA)





Redaktion NANO



Precht (UT/HD)

Regie: Gero von Boehm

Redaktion: Bianca Charamsa und Johannes Steinbronn

6 Sendungen

Allmacht und Ohnmacht: unser digitales Lebensgefühl

Richard David Precht im Gespräch mit Hartmut Rosa

30.1.2022 (0,55 Mio., 4,5% MA)

Demokratie: Müssen wir sie retten? Oder rettet sie uns?

Richard David Precht im Gespräch mit Roger de Weck

27.2.2022 (0,25 Mio., 5,0% MA)

Zeitenwende? - Die Welt nach dem Kriegsschock

Richard David Precht im Gespräch mit Ivan Krastev

15.5.2022 (0,74 Mio., 8,8% MA)

Das Herrentier: Herkunft und Zukunft der Menschheit

Richard David Precht im Gespräch mit Jane Goodall

18.9.2022 (0,55 Mio., 6,8% MA)

Keine Zeit fürs Klima - Moral im Zwiespalt

Richard David Precht im Gespräch mit Luisa Neubauer

23.10.2022 (0,57 Mio., 6,1% MA)

Die störanfällige Welt - Wie leben wir mit Risiken?

Richard David Precht im Gespräch mit Ortwin Renn

20.11.2022 (0,51 Mio., 5,2% MA)





Redaktion Naturwissenschaft und Technik



Terra X: Faszination Erde - mit Dirk Steffens (UT/HD)

Leitung: Christiane Götz-Sobel (bis 31.1.2022), Tobias Schultes

Moderation: Dirk Steffens

6 Sendungen

Irland – die magische Insel

Film von Nora Bergenthal

6.2.2022 (5,42 Mio., 17,9% MA)

Inselwelten – wo das Leben überrascht

Film von Eva-Maria Rauert

13.2.2022 (4,80 Mio., 16,3% MA)

Planet in Flammen

Film von Sabine Armsen und Hanna Kotarba

20.2.2022 (4,52 Mio., 14,8% MA)

Spatzenhirne und Intelligenzbestien

Film von Nora Bergenthal

25.9.2022 (4,53 Mio., 17,2% MA)

Europas Wilder Westen – die Iberische Halbinsel

Film von Christine Haak, Elisabeth zu Eulenburg, Eva-Maria Rauert und Iris Zink

2.10.2022 (4,00 Mio., 16,4% MA)

Alaska – im ewigen Frühling

Film von Iris Zink, Hanna Kotarba und Frank Siegwart

9.10.2022 (4,00 Mio., 15,0% MA)



Leschs Kosmos (UT/HD)

Leitung: Christiane Götz-Sobel (bis 31.1.2022), Tobias Schultes

Moderation: Prof. Harald Lesch

12 Sendungen (1,42 Mio., 9,2% MA)

Mordshunger: Wie schmeckt das Essen der Zukunft?

8.2.2022 (1,47 Mio., 9,3% MA

Sackgasse Beton: Die Suche nach Alternativen

22.3.2022 ( 1,70 Mio., 10,9% MA)

Touch me – Was Berührung mit uns macht

24.5.2022 1,19 Mio., 8,3% MA

Cannabis: Zwischen Horror und Heilung

31.5.2022 1,40 Mio., 9,4% MA)

Der Corona-Effekt: Freiheit dank Wissenschaft

21.6.2022 (1,44 Mio., 9,4% MA

Der Corona-Effekt: Chancen auf ein besseres Leben

28.6.2022 (1,39 Mio., 9,2% MA

Der Schatz in der Mülltonne – Das Recycling-Versprechen

6.9.2022 (1,13 Mio., 7,5% MA)

Asteroiden – Abwehrmission im All

20.9.2022 (1,48 Mio., 9,7% MA)

Satelliten – Spione im All?

11.10.2022 (1,46 Mio., 9,4% MA)

Krypto, Bitcoin & Co. – Revolution oder Spekulation?

25.10.2022 (1,30 Mio., 8,1% MA)

Energie in der Krise – Der ultimative Stresstest

8.11.2022 1,65 Mio., 10,0% MA)

Ideen für die Zukunft – Die Natur als Vorbild

29.11.2022 1,40 Mio., 8,8% MA)





Redaktion Wissen



Terra Xpress (UT/HD)

Mit Lena Ganschow und Yve Fehring

Redaktion: Klaus Heckenhahn

35 Sendungen (1,78 Mio., 8,7% MA) Inkl. 2 Wiederholungen

Deutscher Zukunftspreis 2022 (UT/HD)

Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation

Redaktion: Volker Erbert

26.10.2022 (1,29 Mio., 6,5% MA)

einfach Mensch (UT/HD/DGS in der Mediathek)*

*Sendungen vom 9.4.2022, 16.7.2022 und 19.11.2022 mit AD

Aktion Mensch aktuell und Gewinner der Aktion Mensch-Lotterie

Redaktion: Swea Schilling

43 Sendungen (0,55 Mio., 7,8% MA) Inkl. 1 Wiederholung

Aktion Mensch Gewinner (UT/HD/DGS in der Mediathek)

Redaktion: Swea Schilling

Moderation: Rudi Cerne

52 Sendungen (1,85 Mio., 9,3% MA)



Redaktion Kirche und Leben katholisch



Feiertagsakzente



Ein guter Grund zu feiern (UT/HD)

Dreikönig mit Pater Nikodemus Schnabel

Redaktion: Anne Kathrin Hansen

6.1.2022 (2,54 Mio., 12,3% MA)

Lesch sieht Schwartz (UT/HD)

Hysterie ist auch keine Lösung

Redaktion: Anne Kathrin Hansen, Harald Hamm

16.6.2022 (1,32 Mio.,11,6% MA)

Weniger ist das neue Mehr

Redaktion: Harald Hamm

15.8.2022 (1,16 Mio.,13,6% MA)

Einsam oder gemeinsam

Redaktion: Harald Hamm

1.11.2022 (1,97 Mio., 11,8% MA)



Sendungen aus Anlass des 102. Katholikentags in Stuttgart



Schwache Kirche, starker Glaube (UT/HD)

Zum Auftakt des Katholikentages in Stuttgart

Film von Marcus Kablitz

Redaktion: Jürgen Erbacher, Karoline Knop

25.5.2022 (0,49 Mio., 6,9% MA)

Wer braucht noch die Kirche? (UT/HD)

Diskussion vom Katholikentag mit Dunja Hayali

Redaktion: Jürgen Erbacher

26.5.2022 (0,46 Mio., 4,9% MA)

Zwischen Krieg und Frieden (UT/HD)

Der Katholikentag 2022 in Stuttgart

Redaktion: Rita Döbbe, Isabel Löchte

29.5.2022 (0,41 Mio., 6,7% MA)



Dokumentationen



Leben mit Passion (UT/HD)

Collien Ulmen-Fernandes in Oberammergau

Film von Babette Urban

Redaktion: Jürgen Erbacher, Harald Hamm

6.6.2022 (1,06 Mio., 6,5% MA)

Zum Tode von Benedikt XVI.

Papst Benedikt XVI. – Ein Leben (UT/HD)

Film von Jürgen Erbacher

Redaktion: Brigitte Klos

31.12.2022 (1,16 Mio., 6,4% MA)



37° (UT/HD/AD)

Die Reihe wird von den Redaktionen Kirche und Leben katholisch sowie Kirche und Leben evangelisch gestaltet

19 Sendungen von der Redaktion Kirche und Leben katholisch

Insgesamt: 34 Sendungen (2,02 Mio., 10,3% MA)

Was haben wir nur falsch gemacht?

Eltern von Straßenkindern

Film von Silvia Kaiser

Redaktion: Brigitte Klos

18.1.2022 (1,84 Mio., 8,5% MA)

Nicht vergessen, nie vergeben

Mein Leben nach dem Missbrauch

Film von Yves Schurzmann

Redaktion: Brigitte Klos

8.2.2022 (1,76 Mio., 9,1% MA)

Job mit Ausblick

Arbeiten in luftigen Höhen

Film von Angelika Wörthmüller und Enrico Demurray

Redaktion: Marina Fuhr

15.2.2022 2,08 Mio., 11,1% MA)

Der Traum vom kleiner Wohnen

Abenteuer Tiny House

Film von Broka Herrmann

Redaktion: Brigitte Klos

1.3.2022 (3,11 Mio., 15,1% MA)

Wir wollten nur raus

DDR-Häftlinge kämpfen gegen das Vergessen

Film von Katrin Lindner

Redaktion: Wolfgang Danner

22.3.2022 (2,01 Mio., 10,2% MA)

Die Ich-Vermesser

Selbstoptimierung um jeden Preis?

Film von Uta Meyer-Boblan und Heike Dickebohm

Redaktion: Marina Fuhr

19.4.2022 (2,34 Mio., 13,8% MA)

Hass, Hetze, Gewalt

Politiker*innen im Visier

Film von Anja Michaeli

Redaktion: Wolfgang Danner

3.5.2022 (2,12 Mio., 10,8% MA)

Sein Leben mit dem Vergessen

55, Diagnose Demenz und noch mittendrin

Film von Sibylle Smolka

Redaktion: Marina Fuhr

10.5.2022 (2,16 Mio., 10,4% MA)

Abgestempelt

Hauptschüler*innen kämpfen um ihre Zukunft

Film von Philipp Lutz

Redaktion: Wolfgang Danner

21.6.2022 (1,92 Mio., 10,4% MA)

Dein Ziel ist mein Weg

Menschen, die uns bewegen

Film von Aljoscha Hofmann

Redaktion: Brigitte Klos

28.6.2022 (1,99 Mio., 10,8% MA)

Schlauer als der Rest der Welt

Hochbegabte im Alltag

Film von Antje Diller-Wolff

Redaktion: Marina Fuhr

5.7.2022 (2,86 Mio., 15,0% MA)

Was wird aus unseren Träumen?

Leben nach der Flucht

Film von Walter Krieg

Redaktion: Brigitte Klos, Wolfgang Danner

26.7.2022 (0,99 Mio., 10,8% MA)

Ich bin Viele

Leben als multiple Persönlichkeit

Film von Julia Luhnau

Redaktion: Marina Fuhr

2.8.2022 (1,82 Mio., 9,7% MA)

Große Last auf schmalen Schultern

Wenn Kinder ihre Eltern pflegen

Film von Wibke Kämpfer und Mechthild Gassner

Redaktion: Marina Fuhr

16.8.2022 (1,66 Mio., 8,2% MA)

Tanz auf dem Seil

Zirkuskinder zwischen Tradition und Moderne

Film von Thomas Müller und Daniela Fonrobert

Redaktion: Wolfgang Danner

23.8.2022 (2,06 Mio., 11,1% MA)

Unser Wunschkind und der Krieg

Leihmutterschaft in der Ukraine

Film von Bettina Wobst

Redaktion: Annette Heinrich

6.9.2022 1,74 Mio., 9,2% MA)

Guten Morgen Feierabend!

Leben mit der Nachtschicht

Film von Volker Schmidt-Sondermann

Redaktion: Marina Fuhr

27.9.2022 (2,02 Mio.,10,3% MA)

Mein Tanz, mein Battle

Mit Breakdance Geschichte schreiben

Film von Maike Conway

Redaktion: Brigitte Klos, Uschi Hansen

11.10.2022 (1,41 Mio., 7,6% MA)

Jedes Wort ein Sieg

Mein Stottern hält mich nicht auf

Film von Anna-Lisa Gasteier und Christian Hestermann

Redaktion: Annette Heinrich

18.10.2022 (1,56 Mio., 7,1% MA)



sonntags (UT/HD)

TV fürs Leben

Moderation: Andrea Ballschuh

5 Sendungen der Redaktion Kirche und Leben katholisch (inkl. 2 Wiederholungen)

Insgesamt: 8 Sendungen (0,44 Mio., 6,7% MA)

Gesehen werden

2.1.2022 (0,45 Mio., 7,2% MA)

Träume wagen

16.1.2022 (0,44 Mio., 6,4% MA)

Geschwister(Wh.)

30.1.2022 0,51 Mio., 7,6% MA)

Junges Handwerk

13.2.2022 0,52 Mio., 6,1% MA)

Abschied und Neuanfang

27.2.2022 (0,08 Mio., 2,9% MA)



37°Leben (UT/HD)

Die Reihe wird von den Redaktionen Kirche und Leben katholisch sowie Kirche und Leben evangelisch gestaltet

21 Sendungen von der Redaktion Kirche und Leben katholisch

Insgesamt: 42 Sendungen (0,43 Mio., 6,7% MA)

Plötzlich Pfleger*in

Film von Markus Erwig

Redaktion: Harald Hamm

6.3.2022 (0,46 Mio., 5,9% MA)

Keine Angst vorm Tod

Film von Linda Huber

Redaktion: Rita Döbbe

13.3.2022 (0,54 Mio., 7,0% MA)

Ultraorthodox? Nein, danke!

Film von Dörte Eickelberg

Redaktion: Harald Hamm

27.3.2022 (0,39 Mio., 6,0 % MA)

Raus aus dem Profisport

Film von Christian David

Redaktion: Rita Döbbe

10.4.2022 (0,39 Mio., 5,5% MA)

Multiple Sklerose – Keine Angst vor Morgen

Film von Ana-Marija Bilandzija

Redaktion: Rita Döbbe

22.5.2022 (0,40 Mio., 6,4% MA)

Oh, mein Gott, ich glaube!

Film von Matthias Wolf

Redaktion: Katrin Müller-Walde

29.5.2022 (0,51 Mio., 6,7% MA)

Leben für Gott – Was junge Leute ins Kloster zieht

Film von Markus Erwig

Redaktion: Harald Hamm

5.6.2022 (0,39 Mio., 6,5% MA)

Solo-Mütter

Film von Christian David

Redaktion: Rita Döbbe

19.6.2022 (0,39 Mio., 7,2% MA)

Jung verschuldet

Film von Juliane Metten-Gardiner

Redaktion: Harald Hamm

10.7.2022 (0,50 Mio., 8,5% MA)

Kein zurück – Leben mit der Flut

Film von Matthias Wiesel und Wolfgang Danner

Redaktion: Harald Hamm

17.7.2022 (0,42 Mio., 7,1% MA)

Im Dienst des Staates – Ich werde Polizist*in

Film von Sophie Apelt

Redaktion: Katrin Müller-Walde

24.7.2022 (0,40 Mio., 6,8% MA)

Die Mutterglück-Lüge

Film von Lisa Gruber und Caroline Leibküchler

Redaktion: Brigitte Duczek

31.7.2022 (0,44 Mio., 7,6% MA)

Raus aus der Wut – WG statt Knast

Film von Tim Hamelberg

Redaktion: Katrin Müller-Walde

21.8.2022 (0,40 Mio., 6,5% MA)

Einfach weg! Kurztrip für die Seele

Film von Annette Lönne

Redaktion: Rita Döbbe

16.10.2022 (0,39 Mio., 6,1% MA)

Ich trauere anders

Film von Ole Siebrecht

Redaktion. Katrin Müller-Walde

30.10.2022 (0,44 Mio., 6,3% MA)

Generation Gönn dir? – Zwischen Genuss und Verantwortung

Film von Lena Baumann, Catherina Martin, Loren Müller, Dorothée Schmidt und Saadet Czapski

Redaktion: Rita Döbbe

6.11.2022 (0,45 Mio., 6,8% MA)

In Papas Fußstapfen

Film von Corinna Wirth

Redaktion: Brigitte Duczek

20.11.2022 (0,42 Mio., 6,7% MA)

Warum glaubst du?

4 Filme

Redaktion: Harald Hamm, Matthias Wiesel

Die Liebe

Film von Felix Kost

27.11.2022 (0,47 Mio., 6,8% MA)

Die Hoffnung

Film von Leonie Litschko

4.12.2022 (0,34 Mio., 5,0% MA)

Der Tod

Film von Felix Kost

11.12.2022 (0,41 Mio., 6,3% MA)

Die Schuld

Film von Simone Matheis

18.12.2022 (0,45 Mio., 6,1% MA)



Gottesdienste (UT/HD/DGS)



Katholischer Gottesdienst

28 Sendungen 80,77 Mio., 9,6% MA*)

(*ohne Sendungen am 10.4., 5.6., 3.10. und 25.12.2022)

Aus der Hospitalkirche St. Joseph in Bensheim

Das Jahr mit Gott beginnen!

2.1.2022 (0,84 Mio., 10,8% MA)

Aus der Kirche Sankt Vincentius in Asperden

Wer füllt meinen Lebensakku auf?

16.1.2022 (0,90 Mio., 10,4% MA)

Aus der Hauskapelle der Don Bosco Schulen in Vöcklabruck/Österreich (ORF)

Gut, dass du da bist!

30.1.2022 (0,91 Mio., 10,7% MA)

Aus der Pfarrei St. Sebastian in Würselen

Kraft schöpfen aus Gott

13.2.2022 (0,80 Mio., 7,9% MA)

Aus der Pfarrkirche Sankt Michael in Schwanenstadt/Österreich (ORF)

Freude?

27.2.2022 1,07 Mio., 11,0% MA)

Aus der Pfarrgemeinde St. Antonius in Künzell

Gott schauen – ER ist da!

13.3.2022 (0,87 Mio., 9,8% MA)

Aus der Pfarrkirche St. Valentin in Großrußbach/Österreich (ORF)

Ich bin da.für

27.3.2022 (0,57 Mio., 7,4% MA)

Katholischer Gottesdienst zum Palmsonntag aus der Kirche Sankt Michael in Lohr am Main

Den Weg Jesu gehen

10.4.2022 (0,87 Mio., 10,0% MA)

Aus der Kirche Heilig Kreuz in Detmold/Ostwestfalen-Lippe

Mein Herr und Gott

24.4.2022 (0,75 Mio, 9,2% MA)

Aus dem Kunstmuseum Magdeburg – Kloster Unser Lieben Frauen

Mit anderen Augen

15.5.2022 (0,74 Mio., 10,2% MA)

Aus Stuttgart zum Abschluss des Katholikentages 2022

Sie sollten alle eins sein – damit die Welt erkennt

29.5.2022 (0,86 Mio., 9,3% MA)

Katholischer Pfingstgottesdienst aus der Kirche Sankt Hedwig in Bonn

Geistes Gegenwart

5.6.2022 (0,68 Mio., 9,6% MA)

Aus der Kirche Sankt Canisius in Berlin-Charlottenburg

Einssein in Christus

19.6.2022 (0,69 Mio., 9,9% MA)

Aus der Sankt Michael in Wien/Österreich (ORF)

Friede diesem Haus

3.7.2022 (0,66 Mio., 9,3% MA)

Aus der St. Laurentiuskirche in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ein Jahr nach der Flut: Zusammenhalten!

17.7.2022 (0,76 Mio., 10,8% MA)

Aus der Pfarrei Heiligste Dreifaltigkeit in Marktgraitz

Gut versichert – mit Gott

31.7.2022 (0,67 Mio., 9,6% MA)

Aus der Kirche St. Ulrich in St. Peter-Ording

Feuer der Liebe

14.8.2022 (0,71 Mio., 11,1% MA)

Aus der Pfarrkirche St. Valentin in Großrußbach/Österreich (ORF)

Werde selig

28.8.2022 (0,69 Mio., 9,2% MA)

Aus der Pfarrkirche Sankt Petrus in Wolfenbüttel

Zerbrochenes Herz

11.9.2022 (0,69 Mio., 9,2% MA)

Aus der Pfarrkirche in Riezlem im Kleinwalsertal/Österreich (ORF)

Sehen mit Herz und Verstand

25.9.2022 (0,76 Mio., 10,3% MA)

Ökumenischer Gottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit aus dem Erfurter Dom Sankt Marien

Zusammen wachsen, um zusammenzuwachsen

3.10.2022 (0,57 Mio., 7,0% MA)

Aus der Pfarrkirche Mariae Geburt in Bad Laer

Hauptsache gesund?

9.10.2022 (0,80 Mio., 10,1% MA)

Aus der Kirche Sankt Martin in Dresden

Überreich beschenkt

30.10.2022 (0,68 Mio., 8,6% MA)

Aus der Pfarrei Sankt Bernhard in Baden-Baden

Ihre Flügel bringen Heilung

13.11.2022 (0,75 Mio., 9,4% MA)

Aus der Pfarrkirche Hl. Bruder Klaus in Dornbirn-Schoren, Vorarlberg/Österreich (ORF)

Bleib wachsam

27.11.2022 (0,70 Mio., 8,8% MA)

Aus der Kirche Sankt Laurentius in Alteglofsheim bei Regensburg

Freude. Jetzt. Wirklich!?

11.12.2022 0,78 Mio., 9,3% MA)

Katholischer Weihnachtsgottesdienst aus dem Dom Sankt Nikolaus in Feldkirch/Österreich (ORF)

Brecht in Jubel aus, ihr Trümmer Jerusalem

25.12.2022 (0,54 Mio., 5,4% MA)

Urbi et Orbi

Weihnachtssegen des Papstes aus Rom

Kommentar: Jürgen Erbacher

25.12.2022 (1,00 Mio., 9,2% MA)





Online-Angebot



37° YouTube, Kanalverantwortliche: Uschi Hansen

25 neu produzierte Reportagen (10-15 Minüter). Darunter Reportagen, die das Leben von „37°“- Protagonist*innen weitererzählen, die aus dem TV bekannt sind. Außerdem wurden 15 (gekürzte) „37°“- TV-Reportagen, 18 (gekürzte) „37°Leben“ sowie acht ganze TV-Sendungen gepostet. Zudem wurden zwölf „einfach Mensch“-Reportagen zweitverwertet, sowie vier Reportagen der Marke „stark!“ (HR Kinder und Jugend).



37° Facebook, Kanalverantwortliche: Maria Trübswetter

3-4 Posts täglich zu „37°“/“37°Leben“-TV und „37°“-YouTube-Reportagen, Geschichten aus der Community, Videos und Bildposts zu Jahrestagen und gesellschaftlich relevanten Themen. Berücksichtigt werden die Geschichten/Themen der Protagonisten aus den Reihen „37°“, „37°Leben“ sowie „einfach Mensch“. Besonderheit: Abschlussprojekte des Redaktionsvolontariats zu „Generation Gönn dir“/“Bedingungsloses Grundeinkommen“ auf „37°“-Facebook und Instagram.



37° Instagram, Kanalverantwortliche: Elias Rodriguez und Sophie Henn

1-2 Posts/Reels täglich, 3 Storys wöchentlich, Themenwochen zu Sendungsthemen und Themen aus der Community. Berücksichtigt werden Reportagen der Reihen „37°“ und „37°Leben“. Besonderheiten: Themenwochen zur „Mütterglücklüge“ (Koop mit „37°Leben“), „Gehörlos“ (Koop Fiktion/funk) und „Liberame“ (Koop. Fiktion) mit Partnern aus dem Haus.



37° Mediathek, Kanalverantwortliche: Isabel Löchte

TV-Reportagen und YouTube-Reportagen, Aufbau einer „37°“- Themenwelt durch den Ausbau von „37°Leben“ als Reportagereihe.





Redaktion Kirche und Leben evangelisch



Feiertagsakzente

Leben ist mehr! (UT/HD)

Redaktion: Silvia Schmidt-Kahlert

Intensivpflege – ein täglicher Kampf ums Leben

Film von Nathalie Suthor

15.4.2022 (0,74 Mio., 6,5% MA)

Das erste Mal den Himmel sehen

Film von Nathalie Suthor

26.5.2022 (0,37 Mio., 4,1% MA)

Weg mit dem Müll - Zum Reformationstag 2022

Film von Nathalie Suthor

31.10.2022 (2,67 Mio., 16,8% MA)

Seelsorge im Jugendstrafvollzug - Zum Buß- und Bettag 2022

Film von Nathalie Suthor

16.11.2022 (2,48 Mio., 15,2% MA)



Feiertagsdokumentation(UT/HD)

Die Moral von der Geschicht‘ mit Collien Ulmen-Fernandes

Film von Susanne Bohlmann

Redaktion: Reinold Hartmann

18.4.2022 (0,85 Mio., 5,6% MA)

Offline – zurück zur Besinnung

Film von Susanne Bohlmann

Redaktion: Reinold Hartmann

26.12.2022 (1,33 Mio., 7,0% MA)



37° (UT/HD/AD)

Die Reihe wird von den Redaktionen Kirche und Leben katholisch sowie Kirche und Leben evangelisch gestaltet.

15 Sendungen von der Redaktion Kirche und Leben evangelisch

Insgesamt: 34 Sendungen (2,02 Mio., 10,3% MA)

Mein Traum von Rente

Nochmal Neues wagen

Film von Jule Sommer

Redaktion: Simone Grabs

11.1.2022 (2,87 Mio., 13,3% MA)

Späte Diagnose mit Folgen

Nina kämpft sich zurück ins Leben

Film von Masiar Haschemizadeh und Wiebke Lampe

Redaktion: Ulrike Schenk

25.1.2022 (2,19 Mio., 9,8% MA)

Bloß nicht krank werden

Menschen ohne Krankenversicherung

Film von Katrin Wegner

Redaktion: Silvia Schmidt-Kahlert

22.2.2022 (2,22 Mio., 11,0% MA)

Alkohol im Mutterleib

Folgen für ein ganzes Leben

Film von Corinna Wirth

Redaktion: Simone Grabs

15.3.2022 2,00 Mio, 10,8% MA)

Seniorenheim oder Wohnprojekt?

Neustart mit 60+

Film von Meike Materne

Redaktion: Ulrike Schenk

29.3.2022 (2,57 Mio., 10,4% MA)

Wir retten unsere Ehe

Film von Doro Plutte

Redaktion: Simone Grabs

26.4.2022 (2,08 Mio., 10,4% MA)

Bunte Polizei

Einsatz mit Migrationsgeschichte

Film von Güner Yasemin Balci

Redaktion: Reinold Hartmann

17.5.2022 (2,25 Mio., 11,1% MA)

Nesthocker

Wenn Kinder nicht ausziehen

Film von Anne Kauth

Redaktion: Ulrike Schenk

12.7.2022 (1,91 Mio., 8,5% MA)

Biete Burg – suche Mitbewohner

Film von Susanne Bohlmann und Christopher Hawkins

Redaktion: Simone Grabs

9.8.2022 (1,70 Mio., 9,3% MA)

Extremsparer

Jeder Cent zählt

Film von Daniel Hartung

Redaktion: Ulrike Schenk

13.9.2022 2,37 Mio., 12,7% MA)

Du sollst hören!

Taub zwischen zwei Welten

Film von Nanina Bauer

Redaktion: Simone Grabs

20.9.2022 2,01 Mio., 10,3% MA)

Kaltstart im Klassenzimmer

Quereinsteiger als Lehrer

Film von Frauke Siebold

Redaktion: Ulrike Schenk

25.10.2022 (1,58 Mio., 8,1% MA)

333 Meter Hausflur

Leben in der „Langen Lene“

Film von Carolin Hillner und Steffi Springer

Redaktion: Silvia Schmidt-Kahlert

1.11.2022 (2,02 Mio.10,2% MA)

Helfen im Krisengebiet

Zwischen Grenzerfahrung und Nächstenliebe

Film von Daniel Andreas Sager

Redaktion: Simone Grabs

8.11.2022 (1,74 Mio., 8,4% MA)

Singen fürs Leben

Im Chor gegen den Krebs

Film von Christiane Schwarz und Birthe Jessen

Redaktion: Simone Grabs

29.11.2022 (1,89 Mio., 9,2% MA)



sonntags (UT/HD)

TV fürs Leben

Moderation: Andrea Ballschuh

3 Sendungen der Redaktion Kirche und Leben evangelisch (inkl. 1 Wiederholung)

Insgesamt: 8 Sendungen (0,44 Mio., 6,7% MA)

Deutschland, das Gründerland – Erfolgreiche Start-ups

9.1.2022 (0,43 Mio., 6,5% MA)

Kreativität und Kunst – Warum sie gerade jetzt wichtig sind

23.1.2022 (0,51 Mio., 7,6% MA)

Leben mit Tieren (Wh.)

20.2.2022 (0,54 Mio., 6,8% MA)



37° Leben(UT/HD)

Die Reihe wird von den Redaktionen Kirche und Leben katholisch sowie Kirche und Leben evangelisch gestaltet

21 Sendungen von der Redaktion Kirche und Leben evangelisch

Insgesamt: 42 Sendungen (0,43 Mio., 6,7% MA)

Männer allein zu Haus

Film von Ana-Marija Bilandzija

Redaktion: Catherine Bralant

20.3.2022 (0,50 Mio., 6,9% MA)

Pflegekind als Chance

Film von Markus Erwig

Redaktion: Dirk Heihoff

3.4.2022 (0,52 Mio., 7,7% MA)

Was am Ende zählt – Ehrenamtliche im Einsatz

Film von Andrea Wiehager-Philippi

Redaktion: Dirk Heihoff

17.4.2022 (0,26 Mio., 4,2% MA)

Porenrein – Männer und Schönheit

Film von Svenja Nagel

Redaktion: Catherine Bralant

24.4.2022 (0,52 Mio., 7,7% MA)

Der Müll muss weg

Film von Felix Kost

Redaktion: Dirk Heihoff

1.5.2022 0,45 Mio., 6,6% MA)

Gründer-Mütter

Film von Christian David und Simone Schillinger

Redaktion: Catherine Bralant

8.5.2022 (0,38 Mio., 5,8% MA)

Handwerk statt Studium

Film von Andrea Budke und Simone Grabs

Redaktion: Ariane Martin

15.5.2022 (0,45 Mio., 6,6% MA)

Kinder des Internets

Film von Markus Haist

Redaktion: Ulrich Hansen

12.6.2022 (0,39 Mio., 6,7% MA)

Handwerk als Passion

Film von Andrea Budke und René S. Autor

Redaktion: Ariane Martin und Dirk Heihoff

26.6.2022 (0,45 Mio., 7,8% MA)

Nächste Hilfe auf Gleis 1!

Film von Andrea Wiehager-Philippi

Redaktion: Dirk Heihoff

3.7.2022 0,344 Mio., 7,3% MA)

Vanlife – Unterwegs auf kleinstem Raum

Film von Nathalie Suthor

Redaktion: Ariane Martin

7.8.2022 (0,47 Mio., 8,1% MA)

Die Burg-WG

Film von Susanne Bohlmann

Redaktion: Ulrich Hansen

14.8.2022 (0,48 Mio., 8,5% MA)

Beistand hinter Gittern

Film von Felix Kost

Redaktion: Dirk Heihoff

28.8.2022 (0,35 Mio., 5,9% MA)

Ostkinder

Film von Carolin Hillner

Redaktion: Ulrich Hansen

4.9.2022 (0,33 Mio., 5,6% MA)

Schicksalsschlag Amputation

Film von Markus Erwig

Redaktion: Dirk Heihoff

11.9.2022 (0,39 Mio., 6,5% MA)

Miss Kath

Film von Markus Haist

Redaktion: Ulrich Hansen

18.9.2022 (0,34 Mio., 5,3% MA)

Anders ackern – Nächste Generation

Film von Ann-Kristin Danzenbächer und Florian Hellwig

Redaktion: Dirk Heihoff

25.9.2022 (0,59 Mio., 9,6% MA)

Anders ackern – Urban Farming

Film von Ariane Martin

Redaktion: Reinold Hartmann

2.10.2022 (0,49 Mio., 7,7% MA)

Anders ackern – Bewusst Imkern

Film von Loreena Willner und Ulrich Hansen

Redaktion: Ulrich Hansen

9.10.2022 (0,43 Mio., 6,3% MA)

Zwei Sprachen – eine Familie

Film von Marion Mück-Raab

Redaktion: Catherine Bralant

23.10.2022 (0,33 Mio., 5,3% MA)

Gewappnet für die Katastrophe: Wie Prepper überleben wollen

Film von Frank Simoneit

Redaktion: Ulrich Hansen

13.11.2022 (0,43 Mio., 6,5% MA)





Gottesdienste (UT/HD/GDS)



Evangelischer Gottesdienst

27 Sendungen (0,80 Mio., 10,1% MA*)

(* ohne Sendungen am 1.1., 1.5. und 24.12.2022)

Neujahrsgottesdienst aus der Frauenkirche in Dresden

Offene Arme

1.1.2022 0,96 Mio., 10,3% MA)

Aus der Johanneskirche in Eltville-Erbach

Zum Strahlen gebracht

9.1.2022 (0,77 Mio., 9,1% MA)

Aus der St. Nikolaikirche in Quedlinburg

Zuwendung stärkt

23.1.2022 (0,99 Mio., 11,8% MA)

Aus der Saalkirche in Ingelheim am Rhein

Worte, die stärken

20.2.2022 (0,84 Mio., 8,8% MA)

Aus der St. Michaelskirche in Fürth

Verleih uns Frieden gnädiglich

6.3.2022 0,79 Mio., 8,4% MA)

Aus der Johanneskirche in Eltville-Erbach

Wegzehrung

20.3.2022 (0,76 Mio., 8,6% MA)

Aus der Freien Evangelischen Gemeinde Wuppertal

Aufgerichtet werden

3.4.2022 (0,80 Mio., 9,6% MA)

Aus der Saalkirche in Ingelheim am Rhein

Mut zum Weitersagen

17.4.2022 (0,59 Mio., 8,2% MA)

Orthodoxer Gottesdienst aus der Gemeinde Christi Himmelfahrt in Berlin

Friede sei mit Euch!

1.5.2022 (0,44 Mio., 5,8% MA)

Aus der Weinbergskirche in Wien-Döbling/Österreich (ORF)

Zum Muttertag

8.5.2022 (0,73 Mio., 9,2% MA)

Aus der St. Michaelskirche in Fürth

Glauben weitergeben

22.5.2022 (0,76 Mio., 10,5% MA)

Aus der Deutschen Kirche in Helsinki/Finnland

Gott segne Dich!

12.6.2022 (0,55 Mio., 7,8% MA)

Vom Christenberg bei Münchhausen

Wunder Wald

26.6.2022 (0,85 Mio., 11,5% MA)

Aus der Kirche St. Ansgar in Oldenburg

Vergebung

10.7.2022 0,86 Mio., 11,6% MA)

Aus der St. Michaelskirche in Fürth

Lieben

24.7.2022 (0,63 Mio., 8,9% MA)

Open-Air-Gottesdienst aus Ahlbeck-Zirchow

Reich beschenkt

7.8.2022 0,84 Mio., 11,8% MA)

Open Air aus dem Zwinger der Eltviller Burg

Vertraue dem Fluss des Lebens

21.8.2022 (0,83 Mio., 11,0% MA)

Aus der Friedenskirche in Karlsruhe

Zusammenbleiben

4.9.2022 (0,81 Mio., 10,8% MA)

Aus dem Timna Nationalpark/Israel

Die Wüste vor Augen

18.9.2022 (0,83 Mio., 10,5% MA)

Aus der Saalkirche in Ingelheim am Rhein

Trotz allem - Dank

2.10.2022 (0,93 Mio., 11,7% MA)

Aus St. Peter in Zürich/Schweiz (SRF)

Mit Gott reden

16.10.2022 (0,80 Mio., 10,1% MA)

Aus der Martin-Luther-Kirche Linz/Österreich (ORF)

Es lohnt sich

23.10.2022 (0,76 Mio., 10,5% MA)

Aus dem Magdeburger Dom

Zu guten Entscheidungen kommen

6.11.2022 (0,85 Mio., 10,3% MA)

Aus der St. Michaelskirche in Fürth

Erinnere Dich

20.11.2022 0,86 Mio., 10,9% MA)

Aus der Johanneskirche in Eltville-Erbach

Da kommt was auf uns zu

4.12.2022 (0,78 Mio., 9,8% MA)

Aus der Waldenserkirche in Palmbach-Stupferich

Marienfreude – ein zartes Wehen

18.12.2022 (0,94 Mio., 10,7% MA)

Evangelische Christvesper aus der Saalkirche in Ingelheim

An der Krippe ist noch Platz

24.12.2022 (1,16 Mio., 6,6% MA)





Terra X Digitalformate 1.1.2022 – 31.12.2022

Verantwortliche Redaktionen: Zentrale Aufgaben, Redaktion Terra X, Redaktion Naturwissenschaft & Technik, Redaktion Zeitgeschichte, Redaktion Wissen, Redaktion NANO



YouTube „Terra X“

Kanalverantwortlich: Ricarda Schlosshan, Katharina Kolvenbach

Produktionen 2022: 52 Videos (Länge: ca. 15-20 Minuten pro Video), 3 Shorts, 42 Community Posts

YouTube „Terra X Lesch & Co“

Kanalverantwortlich: Victor Riley, Elisabeth zu Eulenburg, Marco Smolla

Moderation: Harald Lesch, Suzanna Randall, Marco Smolla

Produktionen 2022: 33 Videos, 22 Shorts, 5 Livestreams, 5 ganze Sendungen “Leschs Kosmos”, 39 Community-Posts. Highlights: Livestream zum ersten Bild vom Schwarzen Loch Sagittarius A*, 12-teilige Short-Serie zur Energiewende

YouTube „Terra X plus“

Kanalverantwortlich: Sonja Trimbuch in Zusammenarbeit mit Susanne Kaupp & Silke Penno (HR Kinder & Jugend)

Moderation (teilweise): Eric Mayer, Carla Nies

Produktionen 2022: 74 veröffentlichte Videos (Länge ca. 6-10 Min.), YouTube Live Chatrunde: mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim „Lohnt es noch Wissenschaftler*in zu werden?

YouTube „Terra Xplore“

Kanalverantwortlich: Angelika Hoffmann, Harald Platz

Moderation: Jasmina Neudecker (12x), Thora Schubert (2x)

Produktionen 2022: 14 Videos (Länge ca. 17 min.)

YouTube „MrWissen2go“

Kanalverantwortlich: Nicole Valenzuela; Volker Erbert

Moderation: Mirko Drotschmann

Produktionen 2022: 58 Videos (Länge ca. 12-20 Minuten pro Clip)

YouTube „MrWissen2go Geschichte“

Kanalverantwortlich: Kai Jostmeier, Alexandra Reuter (ab Juli 2021), Johanna Kaack (bis Juli 2021)

Moderation: Mirko Drotschmann

Produktionen 2022: 42 Videos (Länge ca. 10-15 Minuten pro Video); 79 Community Posts

Facebook „Terra X“

Kanalverantwortlich: Björn Raddatz, Malte Jessl

Produktionen 2022: täglich 3-4 Posts (Bildposts, kurze Clips bzw. längere Videos)

Instagram „Terra X“

Kanalverantwortlich: Katharina Kohl, Kim Krämer, Luca Häfner

Produktionen 2022: täglich 1-3 Posts (Bildposts, Bilderserien, Storys, Reels)

Instagram „MrWissen2goGeschichte“

Kanalverantwortlich: Kai Jostmeier, Alexandra Reuter (ab Juli 2021), Johanna Kaack (bis Juli 2021)

Produktionen in 2022: täglich 1 Post (Bilderserien, Reels), wöchentlich 2 Storys

„Terra X – Der Podcast“

Kanalverantwortlich: Heike Schmidt und Jens Monath

Moderation: Harald Lesch (bis Oktober 2022); seit 14.10.2022 Thora Schubert

Produktionen 2022: 12 Folgen

„Terra X History – Der Podcast“

Kanalverantwortlich: Katharina Kolvenbach

Moderation: Mirko Drotschmann

Produktionen 2022: 21 Folgen (Länge ca. 50-60 Minuten pro Video)

Weiteres: Ausstrahlung 6 Folgen der Audiodoku „Ukraine: Der Riss“

„Creative Commons“-Projekt im Terra X Web

Projektverantwortlich: Ellen Haas, Kerstin Atzbach, Kirsten Bode

Produktionen 2022: 84 Kurz-Clips (Länge ca. 1-3 Minuten pro Clip) unter Creative Commons-Lizenz (CC BY 4.0), veröffentlicht in der ZDF-Mediathek und bei Wikipedia Commons

Weiteres: Beteiligung an dem Schwerpunkt Wannseekonferenz mit 4 ausgekoppelten CC Clips und einem Interview mit Holocaustüberlebender Margot Friedländer

YouTube „Dinge Erklärt – Kurzgesagt“

Kanalverantwortlich: Volker Erbert

Produktionen 2022: 16 Videos mit ca.10 Minuten Länge

YouTube „So Many Tabs“

Kanalverantwortlich: Nicole Valenzuela

Moderation: Ann-Kathrin Dragesser, Sarah Kron

Produktionen 2022: 26 Videos (Länge ca. 12 Minuten pro Video)

Instagram „So Many Tabs“

Kanalverantwortlich: Nicole Valenzuela

Produktionen 2022: ein Posting pro Tag

„Terra X – Die Wissenskolumne“

Kanalverantwortlich: Stephanie Keppler (bis Nov. 22), Catrin Powell, Wiebke Denker, Katrin Meyer von der ZDFheute

Moderation: 13 Moderator*innen von Terra X, NANO & Scobel und 5 externe Wissenschaftler*innen

Produktionen 2022: 44 Kolumnen