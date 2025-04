Programmchronik ZDF 2023

Redaktion Zeitgeschichte



ZDF-History (bis 26.2.2023)

Formatverantwortung: Michael Renz

8 Sendungen (1,12 Mio., 10,9% MA)

2 Wiederholungen (6.1. & 24.5.2023) (0,54 Mio, 10,3% MA)

Terra X History (ab 5.3.2023)

Formatverantwortung: Michael Renz

32 Sendungen (0,93 Mio., 10,2% MA)

9 Wiederholungen (0,51 Mio., 7,6% MA)

Insgesamt 9.835.000 Views (alle Sendungen, auch ältere, die 2023 abgerufen wurden)



Der Sturm aufs Kapitol - Angriff auf Amerikas Demokratie (Wh.) (UT/HD)

6.1.2023 (0,33 Mio., 5,3% MA)



Schwedens Krone (UT/HD)

Redaktion: Ursula Nellessen

8.1.2023 (1,43 Mio., 13,4% MA)



Krimis, Heimat und Klimbim. Das Beste aus der Glotze (UT/HD)

Redaktion: Michael Funken

15.1.2023 (1,30 Mio., 11,5% MA)



Liebe, Lust und Leidenschaft – Sex im geteilten Deutschland (UT/HD)

Redaktion: Winfried Laasch

22.1.2023 (1,30 Mio., 11,3% MA)



Stalingrad – Die Schlacht, die niemals endet (UT/HD)

Redaktion: Anja Greulich

29.1.2023 (1,18 Mio., 9,3% MA)



Deutsche Verschwörungsmythen: Reichsbürger und Querdenker (UT/HD)

Redaktion: Alexander Berkel

5.2.2023 (0,94 Mio., 9,7% MA)



Enttäuschte Liebe? Wir Deutschen und die Franzosen (UT/HD)

Redaktion: Bernd Mütter

12.2.2023 0,43 Mio., 5,7% MA)



Russlands Kriege (UT/HD)

Redaktion: Winfried Laasch

19.2.2023 (0.95 Mio., 9,9% MA)



Peter Kraus - Die deutsche Rock-'n'-Roll-Legende (UT/HD)

Redaktion: Sonja von Behrens

26.2.2023 (1,48 Mio., 16,1% MA)



Wir Deutschen und die Bundeswehr (UT/HD)

Redaktion: Stefan Brauburger

5.3.2023 (0,83 Mio., 9,3% MA)



Die 70er – Das tabulose Jahrzehnt (UT/HD)

Redaktion: Michael Funken

12.3.2023 0,86 Mio., 10,2% MA)



Mythos Auto – wirklich unser liebstes Kind? (UT/HD)

Redaktion: Peter Hartl

19.3.2023 (0,80 Mio., 9,4% MA)



Recht absurd – Paragraphen zum Kopfschütteln (Wh.) (UT/HD)

Redaktion: Friedrich Scherer

26.3.2023 (0,42 Mio., 7,2% MA)



Illusionen des Atomzeitalters – Strahlende Zukunftsträume (UT/HD)

Redaktion: Stefan Gierer

2.4.2023 (0,69 Mio., 7,6% MA)



Geheimes Wien - Rätselhafte Orte der Geschichte (UT/HD)

Redaktion: Steffi Schöbel

9.4.2023 (0,75 Mio., 5,3% MA)



Neue Deutsche Welle – Der Sound der 80er (UT/HD)

Redaktion: Mario Sporn

16.4.2023 (1,16 Mio., 13,0% MA)



Geheime Unterwelten der SS – Das Rätsel der Zittwerke (UT/HD)

Redaktion: Stefan Mausbach

23.4.2023 (1,25 Mio., 13,2% MA)



Charles III. - Britanniens neuer König (UT/HD)

Redaktion: Ursula Nellessen

30.4.2023 (1,50 Mio., 13,3% MA)



Cold Cases. Ungelöste Kriminalfälle der Geschichte (UT/HD)

Redaktion: Stefan Mausbach

7.5.2023 (1,35 Mio., 15,1% MA)



Israel 75 – Gelobtes Land, bedrohter Staat (UT/HD)

Redaktion: Alexander Berkel

14.5.2023 (0,93 Mio., 11,0% MA)



Geheimes Berlin. Rätselhafte Orte der Geschichte (UT/HD)

Redaktion: Friedrich Scherer

21.5.2023 (0,96 Mio., 10,9% MA)



Zum Tode von Tina Turner

Tina Turner – Rockqueen. Mutter. Kämpferin (Wh.)

24.5.2023 (0,76 Mio., 18,0% MA)



Ihrer Zeit voraus - Verkannte Pioniere der Geschichte (UT/HD)

Redaktion: Ursula Nellessen

28.5.2023 (1,00 Mio., 8,2% MA)



Sisis Erben (Wh.) (UT/HD)

Redaktion: Annette Köhler

4.6.2023 (0,37 Mio., 6,7% MA)



Deutschlands Kampf um die Freiheit. Der große Test (UT/HD)

Redaktion: Bernd Mütter

11.6.2023 (1,25 Mio., 13,8% MA)



“Uns Uwe“ Seeler - Deutschlands Fußballheld (UT/HD)

Redaktion: Mario Sporn

18.6.2023 (0,87 Mio., 9,8% MA)



Ein Tag in der DDR - Der Politbüro-Skandal (UT/HD)

Redaktion: Stefan Mausbach, Stefan Brauburger

25.6.2023 (1,10 Mio., 12,1% MA)



Most wanted. Geld, Gier, Größenwahn (UT/HD)

Redaktion: Ursula Nellessen

2.7.2023 (0,86 Mio., 10,1% MA)



Mussolini - Der erste Faschist (UT/HD)

Redaktion: Kai Jostmeier

9.7.2023 (0,92 Mio., 10,4% MA)



Phantastischer Osten –Traumwelten in der DDR (Wh.) (UT/HD)

Redaktion: Anja Greulich

16.7.2023 (0,86 Mio., 10,0% MA)



Helden, Mythen, Monster - Die großen Rätsel der Geschichte (Wh.) (UT/HD)

Redaktion: Michael Funke

23.7.2023 (0,60 Mio., 7,6% MA)



Paparazzi - Die dreistesten Fotografen der Geschichte (Wh.) (UT/HD)

Redaktion: Anja Greulich

30.7.2023 (0,77 Mio., 8,4% MA)



Kampf im Klassenzimmer - Schulzeit in Ost und West (Wh.) (UT/HD)

Redaktion: Stefan Mausbach, Steffi Schöbel

6.8.2023 (0,78 Mio., 9,4% MA)



Geheimnisse des BND – Die Schattenwelt der Spione (UT/HD)

Redaktion: Sonja von Behrens

13.8.2023 (0,60 Mio., 7,1% MA)



Deutsche Schicksalsjahre – Kampf gegen den linken Terror (UT/HD)

Redaktion: Friedrich Scherer

20.8.2023 (0,56 Mio., 7,1% MA)



Augustus - Kampf um Rom (UT/HD)

Redaktion: Friedrich Scherer

27.8.2023 (0,38 Mio., 5,1% MA)



Die Queen - Erinnerungen an eine Jahrhundertkönigin (UT/HD)

Redaktion: Anastasia Drushchits-Karg, Winfried Laasch

3.9.2023 (0,86 Mio., 8,6% MA)



SS – Macht und Mythos (UT/HD)

Redaktion: Winfried Laasch

10.9.2023 (0,89 Mio., 10,6% MA)



Gesetzlos - Die großen Verbrechen der Nachkriegszeit (Wh.) (UT/HD)

Redaktion: Winfried Laasch

17.9.2023 (0,31 Miio., 5,9% MA)



Legendäre Dinner - Geschichte, die durch den Magen geht (UT/HD)

Redaktion: Michael Funken

24.9.2023 (1,17 Mio., 15,4% MA)



Erfolgsakte Ost – Was die DDR überlebte (UT/HD)

Redaktion: Anja Greulich

1.10.2023 (0,99 Mio., 10,3% MA)



Israel – Gelobtes Land, bedrohter Staat (UT/HD)

Redaktion: Alexander Berkel

15.10.2023 (0,86 Mio., 9,6% MA)



Putins Helfer – Komplizen des Kremls (UT/HD)

Redaktion: Winfried Laasch

22.10.2023 (0,86 Mio., 9,4% MA)



Fernsehlegenden - Deutschlands große Showmaster (Wh.) (UT/HD)

Redaktion: Anja Greulich

29.10.2023 (0,26 Mio., 5,1% MA)



Die einsamen Helden. Lebensretter in Zeiten des Todes (UT/HD)

Redaktion: Anja Greulic

5.11.2023 (0,91 Mio., 11,0% MA)



Partisanen - Krieg aus dem Hinterhalt (UT/HD)

Redaktion: Peter Hartl

12.11.2023 (0,75 Mio., 8,4% MA)



Napoleon Bonaparte - Der Mensch hinter dem Mythos (UT/HD)

Redaktion: Anastasia Drushchits-Karg, Winfried Laasch

19.11.2023 (0,91 Mio., 9,8% MA)



Speis und Trank in Ost und West (UT/HD)

Redaktion: Anja Greulich

26.11.2023 (1,03 Mio., 11,3% MA)



Legendäre Hotels. Geschichte, Glanz und Gloria (UT/HD)

Redaktion: Ursula Nellessen

3.12.2023 (1,09 Mio., 11,0% MA)



Alle Jahre wieder - die Wahrheit über Weihnachten (Wh.) (UT/HD)

Redaktion: Winfried Laasch

10.12.2023 (0,24 Mio., 4,9% MA)



Silvia. Schwedens deutsche Königin (UT/HD)

Redaktion: Ursula Nellessen

17.12.2023 (1,01 Mio., 11,6% MA)





Terra X History (Sendeplatz ZDFzeit, Dienstag 20.15 Uhr)

6 Sendungen der Redaktion Zeitgeschichte



Kampf um die Freiheit – Fünf Anläufe zur Demokratie (UT/HD)

Film von Peter Hartl und Mario Sporn

Redaktion: Stefan Brauburger und Annette von der Heyde

13.6.2023 (1,56 Mio., 6,9 % MA)



Ein Tag in der DDR

Redaktion: Stefan Brauburger und Stefan Mausbach

Der Trabi-Krimi (UT/HD)

Film von Friedrich Scherer

27.6.2023 (2,46 Mio., 10,3 % MA)

Die Flucht mit der Raupe (UT/HD)

Film von Oliver Halmburger und Steffi Lischke

4.7.2023 (2,30 Mio., 10,1 % MA)



Putin gegen Selenskyj – Wann gibt es endlich Frieden? (UT/HD)

Film von Friedrich Scherer, Stefan Brauburger und Stefan Mausbach

Redaktion: Anastasia Drushchits-Karg

19.9.2023 (2,57 Mio., 10,3 % MA)



Rückkehr der Diktatoren?

Redaktion: Stefan Mausbach

Von Stalin zu Putin (UT/HD

Film von Friedrich Scherer und Stefan Brauburger

10.10.2023 (2,40 Mio., 9,4 % MA)

Von Mao zu Xi Jinping (UT/HD)

Film von Annette von der Heyde und Stefan Brauburger

17.10.2023 (2,13 Mio., 7,8 % MA)



ZDFzeit

3 Sendungen der Redaktion Zeitgeschichte (Dienstag, 20.15 Uhr)



Hitlers Macht

3 Filme

Redaktion: Stefan Brauburger und Stefan Mausbach

Der Aufsteiger(UT/HD)

Film von Stefan Gierer und Rudolf Peter

17.1.2023 (1,90 Mio., 6,9 % MA)

Der Herrscher (UT/HD)

Film von Dagmar Gallenmueller und Karl Alexander Weck

24.1.2023 (1,80 Mio., 6,4 % MA)

Der Zerstörer (UT/HD)

Film von Jörg Müllner

31.1.2023 (1,96 Mio., 6,8 % MA)

ZDFmediathek (alle 3 Filme): 2.009.000 Abrufe





Einzelthemen der Redaktion Zeitgeschichte

2 Sendungen



Die Bilderkriegerin - Anja Niedringhaus (UT/HD)

Film von Roman Kuhn

Redaktion: Stefan Brauburger und Carl-Ludwig Paeschke

25.7.2023 (0,71 Mio., 5,2 % MA)



Ich bin! Margot Friedländer (UT/HD)

Film von Hannah und Raymond Ley

Redaktion: Stefan Brauburger und Anja Greulich

7.11.2023 (1,75 Mio., 6,7 % MA)





Mediatheks-Projekte



#HITLERS MACHT

Redaktion: Stefan Gierer, Bernd Mütter

Warum Hitler Social Media geliebt hätte (21 min.)

15.1.2023 (263.000 Abrufe)

Die Psychologie der Mitläufer (23 min.)

15.1.2023 (179.000 Abrufe)



Kampf um die Freiheit - Fünf Anläufe zur Demokratie (Unterrichtsfassung, 35 min.)

Redaktion: Stefan Brauburger, Annette von der Heyde

13.6.2023 (10.0000 Abrufe)





Redaktion Terra X



Terra X (UT/HD)

Insgesamt: 64 Sendungen

3,37 Mio., 14,4 % MA

Abrufe in der ZDFmediathek (Summe aller Sendungen insgesamt (auch ältere), die 2023 abgerufen wurden): 30.973.000 Aufrufe

Davon 56 Sendungen (inkl. 2 Wiederholungen) von der Redaktion Terra X



Die letzten Stunden der Dinosaurier

Deutsche Bearbeitung: Michael Leja

Redaktion: Ruth Omphalius

1.1.2023 (3,61 Mio., 12,9% MA)



Eisige Welten II

6 Filme

Redaktion: Uta von Borries

Deutsche Bearbeitung: Katharina Kolvenbach

Planet im Wandel

Film von James Reed

8.1.2023 (4,80 Mio., 17,1% MA)

Nordpolarmeer

Film von Rachel Scott

15.1.2023 (3,88 Mio., 13,3% MA)

Gipfel der Welt

Film von Alex Lanchester

22.1.2023 (4,62 Mio., 16,4% MA)

Antarktis

Film von Orla Doherty

29.1.2023 (4,82 Mio., 17,3% MA)

Taiga und Tundra

Film von Jane Atkins

5.2.2023 (4,42 Mio., 15,7% MA)

Planet der Extreme

Film von Alex Lanchester

19.2.2023 (4,31 Mio., 15,8% MA)



Ungelöste Fälle der Archäologie

Verschollen

Film von Gisela Graichen und Peter Prestel

Redaktion: Heike Schmidt

26.2.2023 (4,58 Mio., 16,3% MA)



Schlaue Schwärme

2 Filme von Iris Gesang

Redaktion: Tina Weimer

Geheimnisvolle Sprachen

5.3.2023 (4,56 Mio., 16,3% MA)

Rätselhafte Kräfte

12.3.2023 (3,86 Mio., 14,2% MA)



Der Schwarm – Die Doku

2 Filme von Thomas Lischak

Redaktion: Peter Arens, Achim Odziomek

Wie gefährlich sind Wale?

6.3.2023 (5,17 Mio., 20,3% MA)

Welche Bedrohungen lauern unter dem Meer?

8.3.2023 (3,50 Mio., 15,3% MA)



MaiBrain: Reise ins Gehirn

2 Filme von Luise Wagner

Redaktion: Katharina Kohl

Mit Mai Thi Nguyen-Kim

Sinne und Bewusstsein

19.3.2023 (4,01 Mio., 14,5% MA)

Schlaf und Traum

26.3.2023 (3,84 Mio., 14,8% MA)



Tabu – Geheimnisvolle Orte

Film von Simone Schillinger und Carsten Gutschmidt

Redaktion: Ruth Omphaliu

2.4.2023 (4,17 Mio., 15,9% MA)



Kielings wilde Welt

3 Filme von Iris Gesang und Beate Marx

Redaktion: Tina Weimer

Der Bärenmann

7.4.2023 (3,21 Mio., 14,7% MA)

Nahe Verwandte

9.4.2023 (3,20 Mio., 15,3% MA)

Graue Riesen

10.4.2023 (3,50 Mio., 14,6% MA)



Europa in….

3 Filme

Redaktion: Claudia Moroni, Georg Graffe

Mit Mirko Drotschmann

Der letzten Eiszeit

Film von Sabine Klauser und Nina Koshofer

30.4.2023 (3,13 Mio., 15,5% MA)

Der Zeit der Völkerwanderung

Film von Martin Carazo Mendez und Nina Koshofer

7.5.2023 (3,64 Mio., 14,8% MA)

Der Zeit des Absolutismus

Film von Nina Koshofer und Sabine Klauser

14.5.2023 (3,37 Mio., 14,5% MA)



Die Dinosaurier vom Südpol

Film von Lorne Townend

Deutsche Bearbeitung: Ruth Omphalius

Redaktion: Georg Graffe

21.5.2023 (3,02 Mio., 13,8% MA)



Afrika von oben

3 Filme von Andrew Zikking

Redaktion: Georg Graffe

Deutsche Bearbeitung: Axel Gomille

Wasser

28.5.2023 (2,09 Mio., 11,1% MA)

Wildnis

4.6.2023 (3,00 Mio., 14,7% MA)

Menschen

11.6.2023 (3,10 Mio., 16,0% MA)



Faszination Wasser

2 Filme von Claudia Ruby

Redaktion: Ricarda Schlosshan

Unbekanntes Grönland

18.6.2023 (2,93 Mio., 15,1% MA)

Zauber der Korallenriffe

25.6.2023 (2,72 Mio., 13,7% MA)



Der Mann, der Amerika seinen Namen gab – Amerigo Vespucci

Film von Eike Schmitz

Redaktion: Susanne Hillmann

2.7.2023 (3,05 Mo., 14,6% MA)



Buschflieger – Abenteuer am Himmel

Film von Dominic Egizzi, Alexandra Hardorf und Christian Bock

Redaktion: Thomas Kramer

9.7.2023 (2,73 Mio., 13,7% MA)



Serengeti – Wilde Geschichten aus der Savanne

6 Filme von John Downer

Deutsche Bearbeitung: Ingo Stabler

Redaktion: Uta von Borries

Fels der Löwen

12.7.2023 (1,93 Mio., 10,4% MA)

Paradies in Flammen

19.7.2023 (2,04 Mio., 10,2% MA)

Überlebenskampf

26.7.2023 (2,26 Mio., 10,9% MA)

Rivalen der Macht

2.8.2023 (2,21 Mio., 10,5% MA

Sengende Hitze

9.8.2023 (1,86 Mio., 9,0% MA)

Wiedererwachen

16.8.2023 (1,89 Mio., 9,7% MA)



Spione im Tierreich

2 Filme von John Downer, Huw Williams

Deutsche Bearbeitung: Michael Leja

Redaktion: Axel Gomille

Hautnah im Ozean

16.7.2023 (2,71 Mio., 14,0% MA)

Undercover im Ozean

23.7.2023 (3,15 Mio., 14,3% MA)



Dino-Jäger – Auf der Spur der Urzeit-Giganten

Film von Stefan Schulze

Redaktion: Georg Graffe

30.7.2023 (2,90 Mio., 13,1% MA)



Wein – Eine Geschichte durch Jahrtausende

Film von Martin Papirowski

Redaktion: Georg Graffe

6.8.2023 (3,27 Mio., 13,9% MA)



Ungelöste Fälle der Archäologie

Verlorenes Wissen (Wh.)

Film von Peter Prestel und Gisela Graichen

Redaktion: Heike Schmidt

13.8.2023 (2,85 Mio., 14,2% MA)



Welten-Saga II

6 Filme von Gero von Boehm

Redaktion: Georg Graffe, Ricarda Schlosshan

Leitung der Sendung: Peter Arens

Die Schätze Südeuropas

3.9.2023 (3,04 Mio., 13,9% MA)

Die Schätze Japans

10.9.2023 (2,83 Mio., 13,7% MA)

Die Schätze Nordafrikas

17.9.2023 (3,32 Mio., 14,7% MA)

Die Schätze Südamerikas

24.9.2023 (3,88 Mio., 16,2% MA)

Die Schätze des Nahen Ostens

1.10.2023 (3,41 Mio., 15,1% MA)

Die Schätze Griechenlands und der Türkei

8.10.2023



Ungelöste Fälle der Archäologie

Pyramiden

Film von Peter Prestel und Gisela Graichen

Redaktion: Heike Schmidt

15.10.2023 (3,84 Mio., 14,6% MA)



Die Arktis – 66,5 Grad Nord

3 Filme von Freddie Röckenhaus

Redaktion Friederike Haedecke, Katharina Kohl

Eisige Schönheit

22.10.2023 (3,73 Mio., 14,7% MA)

Die Jagd nach Schätzen

29.10.2023 (4,31 Mio., 16,0% MA)

Das große Schmelzen

5.11.2023 4,34 Mo., 15,9% MA)



Schätze unter Wasser – mit Florian Huber

Film von Nanje Teuscher

Redaktion: Claudia Moroni

12.11.2023 (4,06 Mio., 15,5% MA)



Venezuelas Tafelberge – Expedition ins Haus der Götter

Film von Lars Abromeit und Jochen Schmoll

Redaktion: Sebastian Nuß

19.11.2023 ((3,61 Mio., 13,9% MA)



Sebastian Ströbel – Meine Alpen

2 Filme von David Enge und Verena Schönauer

Redaktion: Thomas Kramer

Extreme der Berge

20.12.2023 (2,62 Mio., 12,6% MA)

Menschen der Berge

21.12.2023 (2,84 Mio., 13,5% MA)



Abenteuer Winter - Tiere im Schnee (Wh.)

Film von John Downer

Deutsche Bearbeitung: Michael Leja

Redaktion: Tina Weimer

24.12.2023 (1,33 Mio., 9,8% MA)



Gustave Eiffel – Der Mann, der den Eiffelturm erfand

Film von Pascal Cuissot

Redaktion: Ruth Omphalius

25.12.2023 (2,43 Mio., 11,4% MA)





Einzelthemen der Redaktion Terra X



Hannes Jaenicke: Im Einsatz für Meeresschildkröten

Film von Judith Adlhoch und Eva Gfirtner

Redaktion: Susanne Hillmann

9.5.2023 (1,63 Mio., 9,4 % MA)





Redaktion Naturwissenschaft und Technik



Terra X (UT/HD)

Insgesamt: 64 Sendungen

Davon 8 Sendungen von der Redaktion Naturwissenschaft und Technik



Die großen Fragen (UT/HD)

2 Filme von Alexander Hoegh und Kerstin Horner

Leitung: Tobias Schultes

Moderation Harald Lesch

Gibt es Gott?

16.4.2023 (4,24 Mio., 16,1% MA)

Was ist der Sinn des Lebens?

23.4.2023 (3,79 Mio., 15,1% MA)



Faszination Deutschland (UT/HD)

2 Filme

Leitung: Tobias Schultes

Moderation: Jasmina Neudecker

Der Weg des Wassers

Film von Tamar Baumgarten und Max Langfeldt

20.8.2023 (2,73 Mio., 14,2% MA)

Die Spur des Feuers

Film von Susanne Rostocky und Max Langfeldt

27.8.2023 (3,31 Mio., 14,1% MA)



Der große Terra X-Jahresrückblick (UT/HD)

Leitung: Tobias Schultes

Moderation: Harald Lesch, Jasmina Neudecker, Mirko Drotschmann

Film von Juri Köster

26.11.2023 (4,34 Mio., 16,2% MA)



Faszination Erde (UT/HD)

Leitung: Tobias Schultes

3 Filme

Brennendes Australien – mit Christoph Maria Herbst

Film von Iris Zink und Liyang Zhao

3.12.2023 (4,07 Mio., 15,5% MA)

Wildes Kenia – mit Sibel Kekilli

Film von Elisabeth zu Eulenburg, Meike Seibert und Iris Zink

10.12.2023 (3,67 Mio., 14,2% MA)

Eisiges Island – mit Wotan Wilke Möhring

Film von Hanna Kotarba und Liyang Zhao

17.12.2023 83,30 Mio., 12,7% MA)





Leschs Kosmos (UT/HD)

Leitung: Tobias Schultes

Moderation: Prof. Harald Lesch

12 Sendungen (1,37 Mio., 8,8 % MA)

Abrufe in der ZDFmediathek (Summe aller Sendungen insgesamt (auch ältere), die 2023 abgerufen wurden): 1.734.000 Aufrufe

Nie wieder Pandemie?!

Film von Liyang Zhao und Hanna Kotarba

10.1.2023 (1,39 Mio., 8,7% MA)

Artensterben – na und?

Film von Meike Seibert und Frank Siegwart

28.2.2023 (1,47 Mio., 9,4% MA)

Space Race 2.0 – Was passiert im All?

Film von Elisabeth zu Eulenburg, Eva-Maria Rauert, Marco Smolla und Hanna Kotarba

21.3.2023 (1,31 Mioi., 8,7% MA)

Ausgestrahlt? – Strom ohne Atom

Film von Anke Rau

11.4.2023 (1,35 Mio., 8,9% MA)

Auf Herz und Nieren – Notfall Organspende

Film von Johannes von Kalckreuth

16.5.2023 (1,07 Mio., 6,9% MA)

Angriff aus dem Cyberspace – wie verwundbar sind wir?

Film von Carolin Riethmüller

13.6.2023 (1,14 Miio., 7,9% MA)

Gesundheitsrisiko Klimakrise – wie heiß ist zu heiß?

Film vom Eva-Maria Rauert und Frank Siegwart

18.7.2023 (2,04 Mio., 13,7% MA)

Die Erde, die unsere Welt rettet – Landwirtschaft neu denken

Film von Nora Bergenthal und Christine Haak

8.8.2023 (1,23 Mio., 8,3% MA)

Achtung KI! – Wie wird sich unser Leben ändern?

Film von Juri Köster

19.9.2023 1,04 Mio., 7,1% MA)

Rente mit 85 – wie schaffen wir den demografischen Wandel?

Film von Johannes von Kalckreuth

24.10.2023 1,57 Mio., 10,2% MA)

Die Wissenschaft von Krieg und Frieden

Film von Eva-Maria Rauert und Meike Seibert

7.11.2023 (1,10 Mio., 7,0% MA)

2023 – Das Jahr der Zukunftsfragen

Film von Charlotte Krüger

28.11.2023 (1,80 Mio., 9,4% MA)





Redaktion NANO



Precht (UT/HD)

Regie: Gero von Boehm

Redaktion: Bianca Charamsa und Johannes Steinbronn

6 Sendungen 0,52 Mio., 5,7 % MA

Abrufe in der ZDFmediathek (Summe aller Sendungen insgesamt (auch ältere), die 2023 abgerufen wurden): 781.000 Aufrufe

Die neue Weltordnung. Wie umgehen mit China?

Richard David Precht im Gespräch mit Frank Sieren

12.2.2023 (0,69 Mio., 6,2% MA)

Die multipolare Welt – Neue Rollen, neue Konflikte

Richard David Precht im Gespräch mit Pankaj Mishra

26.3.2023 (0,68 Mio., 7,2% MA)

Kein Platz mehr für den Menschen - Macht KI uns überflüssig?

Richard David Precht im Gespräch mit Mercedes Bunz

4.6.2023 (0,49 Mio., 5,9% MA)

Kampf der Identitäten – was wird aus unseren Demokratien?

Richard David Precht im Gespräch mit Omri Boehm

17.9.2023 (0,58 Mio., 7,0% MA)

Bessere Schulen – Wie gelingt Bildung für alle?

Richard David Precht im Gespräch mit Andreas Schleicher

29.10.2023 0,25 Mio.., 3,2% MA)

Zerrissene Welt – Zwischen Werten und Interessen

Richard David Precht im Gespräch mit Ivan Krastev

10.12.2023 (0,42 Mio., 4,6% MA)





Redaktion Wissen



Terra Xpress (UT/HD) (bis 9. April 2023)

Mit Lena Ganschow und Yve Fehring

Redaktion: Klaus Heckenhahn

12 Sendungen (1,92 Mio., 9,1% MA)

Abrufe in der ZDFmediathek (Summe aller Sendungen insgesamt (auch ältere), die 2023 abgerufen wurden): 370.000



Terra Xplore (UT/HD) (ab 16. April 2023)

Mit Jasmina Neudecker und Leon Windscheid

Redaktion: Swea Schilling

29 Sendungen (1,19 Mio., 7,1% MA)

Abrufe in der ZDFmediathek (Summe aller Sendungen insgesamt (auch ältere), die 2023 abgerufen wurden): 2.007.000



Deutscher Zukunftspreis 2023 (UT/HD)

Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation

Redaktion: Volker Erbert

22.11.2023 1,23 Mio., 6,8% MA

Abrufe in der ZDFmediathek (Summe aller Sendungen insgesamt (auch ältere), die 2023 abgerufen wurden): 17.000



einfach Mensch (UT/HD/DGS in der Mediathek)

Aktion Mensch aktuell und Gewinner der Aktion Mensch-Lotterie

Redaktion: Swea Schilling, Markus Fuchs, Jan Manuel Müller

46 Sendungen (inkl. 2 Wiederholungen) (0,47 Mio., 7,2% MA)

Abrufe in der ZDFmediathek (Summe aller Sendungen insgesamt (auch ältere), die 2023 abgerufen wurden): 1.242.000

Aktion Mensch Gewinner (UT/HD/DGS in der Mediathek) (bis 5.3.2023)

Aktion Mensch - Glückszahlen der Woche (UT/HD/DGS in der Mediathek) (ab 12.3.2023)

Redaktion: Swea Schilling

Moderation: Rudi Cerne

53 Sendungen (1,69 Mio., 9,2% MA)





Redaktion Kirche und Leben katholisch



Feiertagsakzente (UT/HD)



Lesch sieht Schwartz

Mit Prof. Harald Lesch und Prof. Dr. Thomas Schwartz

Redaktion: Harald Hamm

Was ist gerecht?

6.1.2023 (0,80 Mio., 10,4% MA)

Kann Gesellschaft ohne Kirche?

8.6.2023 (1,64 Mio., 14,0 % MA)

Kann Kirche Klimaschutz?

15.8.202 (1,86 Mio., 15,0% MA)

No Regrets – Sterben ohne Reue

1.11.2023 (2,35 Mio., 13,6% MA)

Abrufe in der ZDFmediathek (Summe aller Sendungen insgesamt, auch ältere, die 2023 abgerufen wurden): 49.970





Dokumentationen (UT/HD)



Papst Franziskus - große Hoffnung, tiefer Fall?

Film von Jürgen Erbacher

Redaktion: Harald Hamm

6.4.2023 (0,97 Mio., 7,4% MA)

Abrufe in der ZDFmediathek 31.908



Wenn das Unmögliche wahr wird

Wie Wunder unser Leben verändern

Film von Babette Urban

Redaktion: Harald Hamm

10.4.2023 (1,42 Mio., 10,2% MA)

Abrufe in der ZDFmediathek 56.886 Aufrufe



Gib Frieden eine Chance

Drei Menschen im Einsatz für Verständigung

Film von Johannes Rosenstein

Redaktion: Harald Hamm

26.12.2023 (0,99 Mio., 5,5 % MA)

Abrufe in der ZDFmediathek 7.282 Aufrufe





37° (UT/AD/HD/ DGS in der Mediathek)

Die Reihe wird von den Redaktionen Kirche und Leben evangelisch sowie Kirche und Leben katholisch gestaltet.

Insgesamt: 35 Sendungen (1,91 Mio., 10,1 % MA)

18 Sendungen von der Redaktion Kirche und Leben katholisch

Abrufe aller 37°-Sendungen in der ZDFmediathek (Summe aller Sendungen insgesamt, auch ältere, die 2023 abgerufen wurden): 11.727.829

Adoptiert: Ruby und ihre zwei Mütter

Film von Tina Radke-Gerlach

Redaktion: Brigitte Klos

3.1.2023 (1,82 Mio., 8,2% MA)

Zerrissen bleibst du immer

Gastarbeiter zwischen Heimat und Zuhause

Film von Anabel Münstermann

Redaktion: Brigitte Klos

10.1.2023 (2,06 Mio., 10,8% MA)

Atemlos durch jede Schicht

Alltag bei Pflegekräften

Film von Caroline Haertel und Mirjana Momirovic

Redaktion: Brigitte Klos

24.1.2023 (2,07 Mio., 9,4% MA)

Mir platzt der Kopf

Leben mit Migräne

Film von Julia Kaulbars

Redaktion: Marina Fuhr

31.1.2023 (1,58 Mio., 7,9% MA)

Zock oder Flop

Der kurze Ruhm der Profi-Gamer

Film von Katharina Gugel und Ulf Eberle

Redaktion: Brigitte Klos

7.2.2023 (1,99 Mio., 9,4% MA)

Vor uns die Sintflut

Eine Insel kämpft gegen den Klimawandel

Film von Anja Michaeli

Redaktion: Wolfgang Danner

14.2.2023 (1,93 Mio., 10,5% MA)

Wie vom Blitz getroffen

Wenn das Schicksal alles ändert

Film von Lotta Pommerien

Redaktion: Wolfgang Danner

28.2.2023 (1,52 Mio, 8,1% MA)

Jede Anstrengung ist zu viel

Diagnose: Chronisches Fatigue Syndrom

Film von Max Rachals und Andrea Wörle

Redaktion: Marina Fuhr

4.4.2023 (1,99 Mio., 8,8% MA)

Zu jung fürs Pflegeheim

Film von Angelika Wörthmüller und Enrico Demurray

Redaktion: Marina Fuhr

18.4.2023 (2,12 Mio., 11,2% MA)

Ein Gen verändert unser Leben

Diagnose: Angelman-Syndrom

Film von Andreas Klinner

Redaktion: Wolfgang Danner, Brigitte Klos

16.5.2023 (1,80 Mio., 9,4% MA)

Jung, begabt und seelisch krank

Wenn Jugendliche Hilfe brauchen

Film von Anabel Münstermann

Redaktion: Marina Fuhr

13.6.2023 1,81 Mio., 10,3% MA)

Radial, gehasst, verzweifelt

Die letzte Generation

Film von Broka Herrmann

Redaktion: Wolfgang Danner

20.6.2023 (1,53 Mio., 7,7% MA)

Happy End auf Zeit

Sarah und ihr Spenderherz

Film von Heike Kruse

Redaktion: Uschi Hansen

18.7.2023 (2,27 Mio., 12,9% MA)

Wie wir lieben wollen

Film von Max Damm

Redaktion: Wolfgang Danner, Brigitte Klos

8.8.2023 (1,78 Mio., 9,9% MA)

Geschöpfe wie wir

Von Menschen, die Tiere retten

Film von Volker Schmidt-Sondermann

Redaktion: Marina Fuhr

15.8.2023 (1,62 Mio., 9,6% MA)

André im Goldfieber

Ein Familienvater zwischen Abenteuer und Alltag

Film von Katharina Gugel und Ulf Eberle

Redaktion: Marina Fuhr

19.9.2023 (1,83 Mio., 10,6% MA)

Nebenwirkung: Sucht

Wenn Schmerzmittel krank machen

Film von Simone Jung und Yasmin C. Rams

Redaktion: Annette Heinrich

7.11.2023 (1,62 Mio., 8,6% MA)

Aufbruch hinter Gittern

Theater im Knast

Film von Eike Weinrich und Christian Hestermann

Redaktion: Annette Heinrich

5.12.2023 (1,62 Mio., 8,1% MA)





37°Leben (UT/HD)

Die Reihe wird von den Redaktionen Kirche und Leben evangelisch und Kirche und Leben katholisch gestaltet.

Insgesamt: 49 Sendungen (0,40 Mio., 6,3 % MA)

27 Sendungen (inkl. 1 Wiederholung) von der Redaktion Kirche und Leben katholisch

Alle Abrufe aller 37°Leben-Sendungen in der ZDFmediathek (Summe aller Sendungen insgesamt, auch ältere, die 2023 abgerufen wurden): 7.847.821 Aufrufe

Mit den Eltern brechen

Film von Bernd Reufels, Ronja Henke

Redaktion: Harald Hamm

15.1.2023 (0,47 Mio., 7,4% MA)

Jung und obdachlos: Mit einer Wohnung zurück ins Leben?

Film von Juliane Metten-Gardiner, Shari Jung

Redaktion: Harald Hamm

5.2.2023 (0,49 Mio., 7,2% MA)

Weg mit dem Z-Wort! Roma in Deutschland

Film von Marion Mück-Raab

Redaktion: Katrin Müller-Walde

12.2.2023 (0,42 Mio., 6,1% MA)

Happy dog, happy life?

Film von Maria Patz

Redaktion: Rita Döbbe

19.2.2023 (0,43 Mio., 6,0% MA)

Update gescheitert? Kirche im Reformversuch

Film von Lena Baumann, Matthias Wiesel

Redaktion: Rita Döbbe

12.3.2023 (0,41 Mio., 5,8% MA)

Traumjob auf Umwegen

Film von Iris Touissant

Redaktion: Brigitte Duczek

2.4.2023 (0,44 Mio., 6,1% MA)

Stroke Survivor – Ich geb‘ nicht auf

Film von Ole Siebrecht

Redaktion: Katrin Müller-Walde

7.5.2023 (0,32 Mio., 5,0% MA)

Körperideale – so what?

Film von Annette Lönne

Redaktion: Rita Döbbe

14.5.2023 (0,35 Mio., 5,5% MA)

Saving lifes – Lebensretter im Einsatz

Film von Petra Cyrus

Redaktion: Harald Hamm

4.6.2023 (0,30 Mio., 5,4% MA)

Fuck Cancer

Film von Sopie Henn

Redaktion: Rita Döbbe

11.6.2023 (0,46 Mio., 8,3% MA)

Mamas Stimme lebt

Film von Ingeborg Rüthers

Redaktion: Katrin Müller-Walde

18.6.2023 (0,36 Mio., 6,9% MA)

Beats & Business: Junge DJs

Film von Ana-Marija Bilandzija

Redaktion: Katrin Müller-Walde

25.6.2023 (0,42 Mio., 7,1% MA)

Challenge Fernbeziehung

Film von Ronja Henke und Laura Hohmann

Redaktion: Harald Hamm

2.7.2023 (0,44 Mio., 7,1% MA)

Too toxic to handle: Love - Desaster

Film von Christian David

Redaktion: Katrin Müller-Walde

16.7.2023 (0,44 Mio., 7,6% MA)

Too toxic to handle: Family - Desaster

Film von Christian David

Redaktion: Katrin Müller-Walde

23.7.2023 (0,51 Mio., 8,3% MA)

Too toxic to handle: Job - Desaster

Film von Svenja Nagel

Redaktion: Katrin Müller-Walde

30.7.2023 80,37 Mio., 5,6% MA)

Mein Bullerbü - Landleben reloaded

Film von Hannah Radgen

Redaktion: Brigitte Duczek

13.8.2023 (0,44 Mio., 8,1% MA)

Mein Bullerbü - Traum trifft Realität

Film von Hannah Radgen

Redaktion: Brigitte Duczek

20.8.2023 (0,35 Mio., 5,7% MA)

Boot-Camp für die Ehe

Film von Lotta Pommerien

Redaktion: Brigitte Duczek

3.9.2023 (0,27 Mio., 4,8% MA)

Generation Gönn Dir (Wh.)

Film von Lena Baumann, Saadet Czapski, Catharina Martin, Loren Müller, Dorothée Schmidt

Redaktion: Rita Döbbe

8.10.2023 (0,27 Mio., 4,4% MA)

Ausstieg: Ich war Zeuge Jehovas

Film von Matthias Wolf

Redaktion: Katrin Müller-Walde

15.10.2023 (0,41 Mio., 6,2% MA)

Jung verwitwet, neu verliebt

Film von Ronja Henke, Marlon Schneider

Redaktion Harald Hamm

22.10.2023 0,47 Mio., 7,4% MA)

Ungeboren, unvergessen – Wir hatten eine Fehlgeburt

Film von Matthias Wiesel

Redaktion: Rita Döbbe

29.10.2023 (0,43 Mio., 5,9% MA)

Glaubt mir! Missbrauch in der Therapie

Film von Stephanie Schmidt

Redaktion: Katrin Müller-Walde

12.11.2023 (0,27 Mio., 4,4% MA)

Mein neues Leben nach der Haft

Film von Annette Lönne

Redaktion: Harald Hamm

19.11.2023 (0,40 Mio., 6,5% MA)

Becoming Dad!

Film von Yves Schurzmann

Redaktion: Matthias Wiesel

3.12.2023 (0,312 Mio., 4,4% MA)

Opferrituale und Magie – moderne Hexen und Heiden

Film von Felix Kost

Redaktion: Harald Hamm

17.12.2023 (0,33 Mio., 5,0% MA)





Katholischer Gottesdienst (UT/HD/ DGS in der Mediathek)



25 Sendungen* (0,76 Mio., 9,9 % MA; *ohne Sendungen am 22.1., 7.5., 28.5. und 25.12.2023)

Abrufe aller katholischen, evangelischen, ökumenischen und orthodoxen Gottesdienste in der ZDFmediathek (Summe aller Sendungen insgesamt, auch ältere, die 2023 abgerufen wurden): 435.256 Aufrufe

Jetzt bist du dran!

Aus der Kirche Sankt Bonifatius in Leinefelde

8.1.2023 (0,90 Mio., 11,4% MA)

Tut Gutes! Sucht das Recht!

Ökumenischer Gottesdienst aus der Kirche Sankt Franziskus in Wels (ORF)

22.1.2023 0,92 Mio., 11,6% MA

Lass Dein Licht leuchten

Aus der Kirche Sankt Georg in Bensheim

5.2.2023 (1,03 Mio., 12,4% MA)

Gott mag es bunt und lebendig

Aus der Kirche am Schulcampus Sacrè Cœur in Pressbaum (ORF)

19.2.2023 (0,96 Mio., 10,7% MA)

Lichtvoller Aufbruch?!

Aus der Kirche Sankt Cyriakus in Salzbergen

5.3.2023 (0,80 Mio., 9,3% MA)

Grenzenloses Heil

Aus der Basilika in Güssing (ORF)

19.3.2023 (0,79 Mio., 9,8% MA)

Auftakt zur Heiligen Woche

Katholischer Gottesdienst zum Palmsonntag aus der Kirche Sankt Josef in Koblenz

2.4.2023 (0,89 Mio., 10,3% MA)

Gemeinschaft, die beflügelt

Aus der Kirche Heiliges Kreuz Jesu in Bremerhaven

16.4.2023 (0,78 Mio., 9,4% MA)

Orientierung für meinen Glauben

Aus der Hospitalkirche Sankt Joseph in Bensheim

30.4.2023 (0,77 Mio., 10,3% MA)

Meine Seele ist gelähmt

Orthodoxer Gottesdienst aus der Gemeinde der Heiligen Barbara in Krefeld

7.5.2023 (0,60 Mio., 7,8% MA)

Herr, bleibe bei uns

Aus der Mutterhauskirche der Schwestern des Erlösers in Würzburg

21.5.2023 (0,64 Mio., 8,8% MA)

Heilung empfangen

Katholischer Pfingstgottesdienst aus der Klosterkirche der Barmherzigen Brüder in Wien (ORF)

28.5.2023 (0,73 Mio., 11,1% MA)

Barmherzigkeit will ich

Aus der Kirche Sankt Martin in Oestrich-Winkel

11.6.2023 (0,67 Mio., 10,2% MA)

Vertrauen und Gelassenheit

Aus der Kirche Sankt Maximilian in München

25.6.2023 (0,79 Mio., 11,4% MA)

Ruhe finden

Von der Landesgartenschau in Freyung

9.7.2023 (0,74 Mio., 11,7% MA)

Gottes große und kleine Wunder

Aus der Stiftkirche Sankt Florian bei Linz/Österreich (ORF)

23.7.2023 (0,64 Mio., 8,8% MA)

Klären, nicht Verklären

Aus der Pfarrkirche Sankt Michael in Trier-Marienhof

6.8.2023 (0,81 Mio., 10,9% MA)

Was passiert mit unserer Welt?

Aus der Kinderkirche in Köln-Porz

20.8.2023 0,57 Mio., 8,1% MA)

Das Kreuz – verehrt und kritisiert

Aus der Pfarrgemeinde Heilig Kreuz in Bensheim

3.9.2023 (0,63 Mio., 9,0% MA)

Kraft der Sympathie

Aus der Pfarrkirche zum Heiligen Laurentius in Pollham (ORF)

17.9.2023 (0,62 Mio., 8,7% MA)

Danke sagen

Aus der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Feichten an der Alz

1.10.2023 (0,71 Mio., 10,5% MA)

Rechne mit Gott

Aus der Kapelle des Katharinen-Krankenhaus in Frankfurt am Main

15.10.2023 (0,75 Mio., 9,6% MA)

Nächstenliebe, die bleibt

Aus der Kirche Sankt Katharina in Herzogenrath-Kohlscheid

29.10.2023 (0,89 Mio., 10,1% MA)

Ein Fest für die Armen

Aus der Kirche der Barmherzigen Brüder in Salzburg (ORF)

19.11.2023 (0,85 Mio., 11,1% MA)

Sehnsucht nach Gott

Aus der Kirche Sankt Michael in Lohr am Main

3.12.2023 (0,68 Mio., 8,2% MA)

Jesus komm und bring Licht

Aus der Kirche am Schulcampus Sacré Coeur in Pressbaum (ORF)

17.12.2023 (0,74 Mio., 9,0% MA)

Ehrenwort!

Katholischer Weihnachtsgottesdienst aus dem Limburger Dom

25.12.2023 (0,51 Mio., 5,1% MA)

Urbi et Orbi

Weihnachtssegen des Papstes aus Rom

Kommentar: Jürgen Erbacher

25.12.2023 (1,31 Mio., 12,1% MA)

Versammelt um einen Tisch nicht nur die Familie

Aus der Kirche Sankt Johannes Evangelist in Selm-Cappenberg

31.12.2023 (0,64 Mio., 7,8% MA)





Redaktion Kirche und Leben evangelisch



Feiertagsakzente (UT/HD)



Leben ist mehr!

Ein letzter Wunsch

Redaktion: Silvia Schmidt-Kahlert

7.4.2023 (0,67 Mio., 6,3 % MA)

Für ein besseres Leben mit Demenz

Redaktion: Silvia Schmidt-Kahlert

18.5.2023 (0,42 Mio., 5,4 % MA)

Stein auf Stein

Redaktion: Silvia Schmidt-Kahlert

31.10.2023 (2,69 Mio., 17,0 % MA)

Für starke Kinder

Redaktion: Silvia Schmidt-Kahlert

22.11.2023 (2,33 Mio., 14,8 % MA)

Abrufe in der ZDFmediathek (Summe aller Sendungen insgesamt, auch ältere, die 2023 abgerufen wurden): 64.627 Aufrufe





Dokumentationen (UT/HD)



Helfende Hände – Reise zur Nächstenliebe

Film von Susanne Bohlmann

Redaktion: Reinold Hartmann

29.5.2023 (1,11 Mio., 9,6 % MA)

Abrufe in der ZDFmediathek: 8.219 Aufrufe





37° (UT/AD/HD/DGS in der Mediathek)

Die Reihe wird von den Redaktionen Kirche und Leben evangelisch sowie Kirche und Leben katholisch gestaltet.

Insgesamt: 35 Sendungen – 17 Sendungen von der Redaktion Kirche und Leben evangelisch, 1,91 Mio., 10,1 % MA (35 Sendungen)

Abrufe aller 37°-Sendungen in der ZDFmediathek (Summe aller Sendungen insgesamt, auch ältere, die 2023 abgerufen wurden): 11.727.829

Der Tod – Die beste Entscheidung meines Lebens

Film von Tina Solimann

Redaktion: Reinold Hartmann

17.1.2023 (1,72 Mio., 9,0% MA)

Dein Herz in mir

Organspende als zweite Chance

Film von Nathalie Sutho

Redaktion: Silvia Schmidt-Kahlert

21.2.2023 (1,52 Mio., 8,1% MA)

Immer auf der Hut

Wanderschäfer*innen in Deutschland

Film von Timo Gramer

Redaktion: Ulrike Schenk

7.3.2023 (2,01 Mio., 13,8% MA)

Notfall Kinderklinik

Film von Jennifer Gunia

Redaktion: Simone Grabs

21.3.2023 (1,89 Mio., 10,0% MA)

Lebenslügen und Familiengeheimnisse

Auf der Suche nach der Wahrheit

Film von Katrin Wegner

Redaktion: Silvia Schmidt-Kahlert

28.3.2023 (1,77 Mio., 8,1% MA)

Kirche mal anders

Pastor*innen im Aufbruch

Film von Christian Schnelting und Florian Beck

Redaktion: Silvia Schmidt-Kahlert

11.4.2023 (1,38 Mio., 7,8% MA)

Totgerast

Wie Angehörige weiterleben

Film von Thomas Riedel

Redaktion: Ulrike Schenk

30.5.2023 (2,02 Mio., 11,2% MA)

Nicht ohne meinen Hund

Wie Tiere das Leben verändern

Film von Michael Petsch

Redaktion: Ulrike Schenk

6.6.2023 (2,05 Mio., 10,4% MA)

Fast Fashion

Nähen zum Überleben

Film von Manfred Karremann

Redaktion: Reinold Hartmann

27.6.2023 (2,33 Mio., 12,5% MA)

Was wir retten konnten

Zwei Jahre nach der Flut

Film von Iris Bettray

Redaktion: Ulrike Schenk

4.7.2023 (2,03 Mio., 11,7% MA)

Glück kennt kein Gewicht

Mehrgewichtige und ihr neues Selbstvertrauen

Film von Jana Matthes und Andrea Schramm

Redaktion: Silvia Schmidt-Kahlert

1.8.2023 (2,23 Mio., 11,7% MA)

Wir retten unser Dorf

Zusammenleben auf dem Land

Film von Nadja Kölling

Redaktion: Ulrike Schenk

22.8.2023 (1,83 Mio., 10,5% MA)

Ich entscheide für Dich

Wenn Angehörige zu Betreuern werden

Film von Ann-Kristin Danzenbächer und Florian Hellwig

Redaktion: Silvia Schmidt-Kahlert

29.8.2023 (1,96 Mio., 11,2% MA)

Immer Ärger mit den Buchstaben

Wenn das Alphabet zur Qual wird

Film von Jessica Szczakiel

Redaktion: Ulrike Schenk

5.9.2023 (1,85 Mio., 10,4% MA)

Späte Träume, neue Welten

Auswandern im Ruhestand

Film von Angela Giese

Redaktion: Silvia Schmidt-Kahlert

3.10.2023 (2,59 Mio., 14,5% MA)

Die Talent-Jäger

Kreativ gegen den Fachkräftemangel

Film von Tine Kugler und Günther Kurth

Redaktion: Silvia Schmidt-Kahlert

17.10.2023 (1,85 Mio., 9,9% MA)

Mein Nachbar, der Neonazi

Bleiben oder wegziehen?

Film von Güner Yasemin Balci

Redaktion: Reinold Hartmann

24.10.2023 (2,29 Mio., 12,6% MA)





37°Leben (UT/HD)

Die Reihe wird von den Redaktionen Kirche und Leben evangelisch und Kirche und Leben katholisch gestaltet.

Insgesamt: 49 Sendungen (0,40 Mio., 6,3 % MA)

22 Sendungen von der Redaktion Kirche und Leben evangelisch

Abrufe aller 37°Leben-Sendungen in der ZDFmediathek (Summe aller Sendungen insgesamt, auch ältere, die 2023 abgerufen wurden): 7.847.821

Die Seefrau

Film von Markus Haist

Redaktion: Ulrich Hansen

8.1.2023 (0,53 Mio., 8,3% MA

Regenbogeneltern

Film von Ana-Marija Bilandzija

Redaktion: Catherine Bralant

22.1.2023 (0,58 Mio., 8,2% MA)

Secondhandwerker

Film von Carolin Hillner

Redaktion: Ariane Martin

29.1.2023 (0,49 Mio., 7,6% MA)

Obdachlos und selbstbestimmt – Mein Rad ist mein Retter

Film von Nathalie Suthor

Redaktion: Ariane Martin

26.2.2023 (0,49 Mio., 7,2% MA)

Katrin sucht das Glück

Film von Susanne Bohlmann und Christopher Hawkins

Redaktion: Ulrich Hansen

5.3.2023 (0,47 Mio., 6,5% MA)

Unterwegs für Teens und Queere Oldies

Film von Andrea Budke

Redaktion: Ariane Martin

19.3.2023 (0,37 Mio., 5,4% MA)

Neu im Amt – Junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister

Film von Ann-Kristin Danzenbächer und Florian Hellwig

Redaktion: Dirk Heihoff

26.3.2023 (0,34 Mio., 5,9% MA)

Wer kann Kanzel?

Film von Andrea Wiehager-Philippi

Redaktion: Dirk Heihoff

9.4.2023 (0,31 Mio., 4,8% MA)

Auf der Suche nach dem leiblichen Vater

Film von Katrin Wegner

Redaktion: Catherine Bralant

16.4.2023 (0,35 Mio., 5,3% MA)

Helfer hinter Haustüren – Alltag in der Familienhilfe

Film von Felix Kost

Redaktion: Dirk Heihoff

23.4.2023 (0,44 Mio., 6,6% MA)

Detrans – wenn die Trans-OP nicht glücklich macht

Film von Markus Haist

Redaktion: Ulrich Hansen

30.4.2023 (0,46 Mio., 7,1% MA)

Ich habe abgetrieben

Film von Frank Simoneit

Redaktion: Ulrich Hansen

21.5.2023 (0,39 Mio., 6,4% MA)

Ich lass mich taufen

Film von Steffi Springer und Carolin Hillner

Redaktion: Catherine Bralant

28.5.2023 (0,38 Mio., 6,4% MA)

Mehr als nur Sport – Zwei Frauen im Profifußball

Film von Felix Kost

Redaktion: Dirk Heihoff

9.7.2023 (0,42 Mio., 7,8% MA)

Die Seesoldaten

Film von Katrin Lindner

Redaktion: Ulrich Hansen

6.8.2023 (0,57 Mio., 9,2% MA)

Risse in unserer Gesellschaft - Klimastreit

Film von Markus Erwig

Redaktion: Ulrich Hansen

10.9.2023 (0,41 Mio., 7,3% MA)

Risse in unserer Gesellschaft – Arm und Reich

Film von Markus Erwig

Redaktion: Dirk Heihoff

17.9.2023 (0,37 Mio., 6,1% MA)

Risse in unserer Gesellschaft – Woke oder Was?

Film von Markus Erwig

Redaktion: Dirk Heihoff

24.9.2023 (0,42 Mio., 7,0% MA)

Frauen für den Frieden

Film von S. René Autor

Redaktion: Ulrich Hansen

1.10.2023 (0,25 Mio., 4,4% MA)

Meteor im Mittelmeer

Film von Markus Haist

Redaktion: Ulrich Hansen

5.11.2023 0,32 Mio., 4,8% MA)

Schwarz. Deutsch. Brücke sein: Menna Mulugeta

Film von Ariane Martin

Redaktion: Reinold Hartmann

26.11.2023 (0,30 Mio., 4,5% MA)

Seenotrettung aus der Luft

Film von: S. René Autor

Redaktion: Dirk Heihoff

10.12.2023 (0,26 Mio., 4,0% MA)





Evangelischer Gottesdienst (UT/HD/DGS in der Mediathek)

25 Sendungen* (0,77 Mio., 9,6% MA, *ohne Sendung vom 1.1.2023)

Abrufe aller katholischen, evangelischen, ökumenischen und orthodoxen Gottesdienste in der ZDFmediathek (Summe aller Sendungen insgesamt, auch ältere, die 2023 abgerufen wurden): 435.256

Du bist ein Gott, der mich sieht

Neujahrsgottesdienst aus der Frauenkirche in Dresden

1.1.2023 (0,90 Mio., 10,0% MA)

Labyrinth – Wege des Lebens

Aus der Petrikirche in Herford

15.1.2023 (0,87 Mio., 11,1% MA)

Mut zum Hören

Aus der Friedenskirche in Zwickau

29.1.2023 (0,94 Mio., 11,3% MA)

Es ist, was es ist

Aus der Genezarethkirche, Startbahn in Berlin-Neukölln

12.2.2023 (0,99 Mio., 11,5% MA)

Leuchten! – Sieben Wochen ohne Verzagtheit

Aus der St. Ansgar-Kirche in Oldenburg

26.2.2023 (0,86 Mio., 10,4% MA)

Gewalt ist (k)eine Lösung

Aus der Christuskirche in Bad Vilbel

12.3.2023 (0,78 Mio., 9,3% MA)

Europa – ein Herzensanliegen

Aus der Emmausgemeinde in Brüssel

26.3.2023 (0,76 Mio., 10,3% MA)

Und dann ist Ostern

Aus der Samariterkirche in Berlin

9.4.2023 (0,62 Mio., 8,5% MA)

Ich bin dein Freund!

Aus der Kreuzkirche in Heidelberg-Wieblingen

23.4.2023 (0,95 Mio., 11,6% MA)

Wer singt, betet doppelt

Aus der St. Ansgar-Kirche in Oldenburg

14.5.2023 (0,67 Mio., 8,7% MA)

Wasser des Lebens. Segen vom Himmel

Aus der Christuskirche in Bad Vilbel

4.6.2023 (0,68 Mio., 10,4% MA)

Wohin sonst!

Aus der Kirche am Stein in Schärding / Österreich (ORF)

18.6.2023 (0,69 Mio., 10,7% MA)

Gute Nachricht für Alltagshelden

Aus der St. Sixti-Kirche in Northeim

2.7.2023 (0,78 Mio., 10,4% MA)

Wunderbar gemacht

Open Air-Gottesdienst aus Ichenheim / Neuried

16.7.2023 (0,70 Mio., 10,1% MA)

Zeit zum Durchatmen!

Aus der Hoffnungskirche in Stuttgart

30.7.2023 (0,65 Mio., 8,0% MA)

Zum Glück

Aus der St. Ansgar-Kirche in Oldenburg

13.8.2023 (0,81 Mio., 11,7% MA)

Tu dich auf!

Aus der Saalkirche in Ingelheim

27.8.2023 (0,84 Mio., 11,1% MA)

Dankbar leben!?

Aus der Christuskirche in Bad Vilbel

10.9.2023 (0,78 Mio., 12,0% MA)

Alles beginnt mit der Sehnsucht

Aus der Samariterkirche in Berlin

24.9.2023 (0,77 Mio., 10,7% MA)

Hier bin ich zuhause

Aus der Freien Evangelischen Gemeinde in Nürnberg

8.10.2023 (0,54 Mio., 7,5% MA)

Hier ist immer noch Platz

Aus der evangelischen Glaubenskirche in Wien-Simmering (ORF)

22.10.2023 (0,74 Mio., 10,3% MA)

Liebe üben

Aus der Christuskirche in Bad Vilbel

5.11.2023 (0,79 Mio., 9,4% MA)

Ich glaube, darum rede ich

EKD-Synode aus der Martin-Luther-Kirche in Ulm

12.11.2023 (0,74 Mio., 12,6% MA)

Ein Platz bei Gott

Aus der Genezarethkirche, Startbahn in Berlin-Neukölln

26.11.2023 (0,77 Mio., 9,8% MA)

Mehr als du erwartest

Aus der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Hamburg

10.12.2023 (0,67 Mio., 8,7% MA)

In neuem Licht

Evangelischer Gottesdienst zur Christnacht aus der Kirche am Markt in Hamburg Niendorf

24.12.2023 (0,83 Mio.., 4,8% MA)





Berichterstattung vom Evangelischen Kirchentag



Hoffen. Machen. Jetzt!

Eröffnungsbericht vom Evangelischen Kirchentag in Nürnberg

7.6.2023 (0,52 Mio., 8,6 % MA)

Aufrufe in der ZDFmediathek: 1.516



Welchen Frieden wollen wir?

Diskussionsveranstaltung vom Evangelischen Kirchentag in Nürnberg

10.6.2023 (0,18 Mio., 3,6 % MA)

Aufrufe in der ZDFmediathek 3.462 Aufrufe



Wann, wenn nicht jetzt?

Bericht vom Evangelischen Kirchentag in Nürnberg

11.6.2023 (0,37 Mio., 6,1 % MA)

Aufrufe in der ZDFmediathek 5.129





Online-Angebote – verantwortet von den Redaktionen Kirche und Leben katholisch und Kirche und Leben evangelisch



37° YouTube: Kanalverantwortliche: Maria Trübswetter, Simone Grabs, Uschi Hansen

Ca. 200.000 Abos / Reichweite im Jahr 2023: 38,9 Millionen Aufrufe

25 neu produzierte Reportagen (15‘) aus der Lebenswelt junger Erwachsener, sowie ein Online-Only-Dreiteiler (3x30‘ „Die Burgis“). Außerdem wurden 17 (gekürzte) „37°“-TV-Reportagen, 32 (gekürzte) „37°Leben“- sowie eine ganze TV „37°“-Sendung gepostet. Zudem wurden sieben „Einfach Mensch“- Reportagen zweitverwertet, sowie vier Reportagen der Marke „stark!“ (HR Kinder und Jugend). Neu bei „37°“-YouTube: „Soll ich“ aus der Chefredaktion, hier wurden vier gekürzte Sendungen eingestellt. Seit Oktober posten wir auch Shorts (kurze Hochkantvideos).



37° TikTok, Kanalverantwortliche: Lena Baumann, Sophie Boos, Elias Rodriguez

Ca. 100.000 Follower / 3 Mio. Likes

Fünf Posts wöchentlich, oft aus „37°“- oder „37°Leben“-Reportagen in „jungem“ Storytelling. Entwicklung von Reihen und plattformkonformem Content für eine junge Zielgruppe. Besonderheiten: Serielle Posts zu „37°“-Themen. Bislang 14 Posts mit über einer Million Impressionen. Bester Post: Geschichte aus „37°“ „Letzte Generation“ (10,8 Mio. Impressionen), es folgen „Über 100-Jährige“ (6,5 Mio. Impressionen), „Was Personenschaden für Lokführer bedeutet“ (4,8 Mio. Impressionen).



37° Facebook, Kanalverantwortliche: Karoline Knop, René Autor

Ca. 350.000 Follower / 15. Mio Impressionen

Drei Posts täglich zu „37°“/“37°Leben“-TV und „37°“-YouTube-Reportagen, Geschichten aus der Community, Videos und Bildposts zu Jahrestagen und gesellschaftlich relevanten Themen. Berücksichtigt werden die Geschichten/Themen der Protagonisten aus den Reihen „37°“, „37°Leben“ und „Einfach Mensch“ sowie ausgewählten Partnern wie „Soll ich“ oder „Terra Xplore“. Besonderheit: Die Inhalte stammen vom „37°“-Instagramkanal.



37° Instagram, Kanalverantwortliche: Elias Rodriguez und Sophie Boos

Ca 250.000 Follower / 5. Mio Impressionen

Ein bis zwei Posts/Reels täglich, bis zu drei Storys wöchentlich, Themenwochen zu Sendungsthemen und Themen aus der Community. Berücksichtigt werden Reportagen der Reihen „37°“ und „37°Leben“, teilweise „Einfach Mensch“. Besonderheiten: Es werden über Aufrufe Geschichten aus der Community heraus erzählt, in speziellen Formaten aufbereitet.



37° Mediathek, Kanalverantwortliche: Isabel Löchte, Matthias Wiesel

TV-Reportagen der Reportagereihen „37°“ und „37°Leben“, sowie Youtube-Reportagen aus der „37°“-Themenwelt durch den Ausbau von „37°Leben“ als Reportagereihe. Besonderheit: Mediatheks-Dreiteiler „Die Burgis“ (O-Ton, 3x30, 260.000 Aufrufe).

Abrufe aller Sendungen in der ZDFmediathek (Summe aller Sendungen insgesamt, auch ältere, die 2023 abgerufen wurden):

37°: 11.727.829 / 37°Leben: 7.847.821





Online-only in der Mediathek



Surfen als Therapie

Nach dem Krebs zurück ins Leben

Film von Sophia Christiani, Johannes Hensel und Finn Sasse

Redaktion: Wolfgang Danner

Erstausstrahlung 18.12.2023 in 3sat / ZDF-Mediathek: ab 18.12.2023



Die Burgis

3 Filme von Susanne Bohlmann und Christopher Hawkins

Redaktion: Simone Grabs

Wir gründen eine Gemeinschaft

Große Entscheidungen

Eine Gemeinschaft wächst

Mediathek: ab 21.4.2023





Terra X Digitalformate 1.1.2023 – 31.12.2023

Verantwortliche Redaktionen: Zentrale Aufgaben, Redaktion Terra X, Redaktion Naturwissenschaft & Technik, Redaktion Zeitgeschichte, Redaktion Wissen, Redaktion NANO



YouTube „Terra X History“

Kanalverantwortlich: Katharina Kohl, Ricarda Schlosshan, Katharina Kolvenbach

Produktionen 2023: 54 Videos (Länge: 15-43 Minuten); 30 Shorts, 128 Community Posts



YouTube „Terra X Lesch & Co”

Kanalverantwortlich: Victor Riley, Elisabeth zu Eulenburg

Moderation: Harald Lesch, Suzanna Randall, Co-Moderation: Marco Smolla

Produktionen 2023: 29 Videos, 28 Shorts, 4 Livestreams



YouTube „Terra X plus“

Kanalverantwortlich: Sonja Trimbuch

Moderation: Lena Paul, Eric Mayer

Produktionen 2023: 53 Videos (Länge: 7-10 Minuten)



YouTube „Terra Xplore“

Kanalverantwortlich: Angelika Hoffmann, Ioanna Engel

Moderation: Jasmina Neudecker, Leon Windscheid, Thora Schubert, Lisa Budzinski

Produktionen 2023: 46 Videos (Länge: 15-28 Minuten)



YouTube „MrWissen2go“ (funk)

Kanalverantwortlich: Nicole Valenzuela, Volker Erbert

Moderation: Mirko Drotschmann

Produktionen 2023: 55 Videos (Länge: 12-20 Minuten)



YouTube „MrWissen2go Geschichte“

Kanalverantwortlich: Kai Jostmeier, Alexandra Reuter, Kim Krämer

Moderation: Mirko Drotschmann

Produktionen 2023: 28 Videos (Länge: ca. 10-15 Minuten); 11 Shorts; 85 Community Posts; Herauslösung von funk Januar 2023



Facebook „Terra X“

Kanalverantwortlich: Björn Raddatz, Malte Jessl, Daniela Busch

Produktionen 2023: 4 Posts pro Tag, etwa die Hälfte davon Bewegtbild-Content



Instagram „Terra X Nature“

Kanalverantwortlich: Kim Krämer, Katharina Kohl, Luca Häfner, Sebastian Nuß

Produktionen 2023: 1-3 Posts pro Tag. Gesamt 2023: 674 Posts (Reel, Story, Slide, Bild)



Instagram „Terra X History“

Kanalverantwortlich: Kai Jostmeier, Alexandra Reuter

Produktionen in 2023: 1 Post pro Tag (Reel, Story, Slide, Bild)



Instagram „MrWissen2go“ (funk)

Kanalverantwortlich: Nicole Valenzuela, Volker Erbert

Produktionen 2023: 285 Posts gesamt, 86 Reels, 170 Storys, 27 Broadcast-Nachrichten



„Terra X – Der Podcast“

Kanalverantwortlich: Heike Schmidt, Jens Monath

Moderation: Thora Schubert, Mirko Drotschmann, Dennis Kogel

Produktionen 2023: 15 Folgen (Länge: ca. 40-60 Minuten)



„Terra X History – Der Podcast“

Kanalverantwortlich: Katharina Kolvenbach, Ricarda Schlosshan, Anja Greulich

Moderation: Mirko Drotschmann

Produktionen 2023: 20 Folgen (Länge: ca. 50-60 Minuten)



„Creative Commons“-Projekt im Terra X Web

Projektverantwortlich: Ellen Haas, Kerstin Atzbach, Kirsten Bode

Produktionen 2023: 91 Kurz-Clips (Länge: ca. 1-3 Minuten pro Clip) unter Creative Commons-Lizenz (CC BY 4.0)



„Terra X – Die Wissenskolumne“

Kanalverantwortlich: Wiebke Denker, Tanja Thieves, Catrin Powell, Katrin Meyer (ZDFheute)

Produktionen 2023: 47 Kolumnen (21 Gast-AutorInnen)



TikTok „Terra X“

Kanalverantwortlich: Luca Häfner, Katharina Kohl, Sonja Trimbuch

Moderation: Lena Paul, Robin König, Alessandro Capasso, Marvin Neumann, Nico Riedmiller

Produktionen 2023: 316 Video-Clips (Länge: ca. 0,15 – 1,5 Minuten)