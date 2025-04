Programmchronik 3sat 2024

Spielfilme

Redaktion: Jörg Marsilius, Christoph Cappel, Wybke Dexheimer



Passion Simple (HD) (Free-TV-Premiere)

(Frankreich 2020)

Regie: Danielle Arbid

2.1.2024



Rivale (UT/HD) (Erstausstrahlung)

(Deutschland 2020)

Regie: Marcus Lenz

15.2.2024



Große Freiheit (UT/HD) (Free-TV-Premiere)

(Österreich/Deutschland 2021)

Regie: Sebastian Meise

15.2.2024



The Painted Bird (HD/SW) (Free-TV-Premiere)

(Tschechien/Ukraine/Slowakei 2019)

Regie: Olivier Nakache

17.2.2024



Januar (HD) (Erstausstrahlung)

(Janvaris – Litauen/Lettland/Polen 2022)

Regie: Viesturs Kairišs

27.4.2024





Kurzfilme

Redaktion: Katya Mader

Kurzfilmtage Oberhausen

Everything About a Mutual Acquaintance (HD) (TV-Premiere)

(Deutschland 2023)

Regie: Rasam Noori

Sensitive Content (HD) (TV-Premiere)

(Deutschland 2023)

Regie: Narges Kalhor

4.5.2024





Dokumentarfilme und dokumentarische Filmreihen



Dokumentarfilme

Redaktion: Katya Mader, Udo Bremer, Nicole Baum



Die Tortur (HD) (TV-Premiere)

(Deutschland 2017)

Regie: Dieter Reifarth

13.5.2024



Queer gewinnt - Eine Sport-Utopie (HD) (TV-Premiere)

(Deutschland 2023)

Regie: Julia Fuhr Mann

22.7.2024



Endzeit (HD) (Erstausstrahlung)

(Deutschland 2023)

Regie: Robert Cibis

9.9.2024



Das Kombinat - Kann Wirtschaft auch solidarisch? (UT/HD/AD) (TV-Premiere)

(Deutschland 2023)

Regie: Moritz Springer

30.9.2024



Auf der Kippe (HD) (TV-Premiere)

(Deutschland 2023)

Regie: Britt Beyer

14.10.2024



Wind - Die Vermessung des großen Luftozeans (HD) (Erstausstrahlung)

(Deutschland 2024)

Regie: Alexander Riedel

21.10.2024



Matter out of Place (HD/AD) (Deutsche TV-Premiere)

(Österreich/Deutschland 2022)

Regie: Nikolaus Geyrhalter

2.12.2024





Dokumentarische Filmreihen

Redaktion: Nicole Baum, Katya Mader, Udo Bremer



Ab 18!

In einem Jahr (HD) (Erstausstrahlung)

(Deutschland 2023)

Regie: Anna Sarukhanova

Die Selbstverständlichkeit des Seins (HD) (Erstausstrahlung)

(Deutschland 2023)

Regie: Ira Tondowski

A Body Like Mine (HD) (Erstausstrahlung)

(Deutschland 2023)

Regie: Maja Classen

18.03.2024

Lillis Welt (HD) (Erstausstrahlung)

(Deutschland 2024)

Regie: Rosa Hannah Ziegler

Vaterland (HD) (Erstausstrahlung)

(Deutschland 2023)

Regie: Antje Schneider

Großstadt Odysseus (HD) (Erstausstrahlung)

(Deutschland 2023)

Regie: Kilian Helmbrecht

25.3.2024