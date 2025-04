Programmchronik KiKA 2024

4 ½ Freunde (UT)

16 Folgen (Wh.)



Addie und wie sie die Welt fühlt (UT/AD)

Redaktion: Franziska Guderian

Buch: Anna McCleery, Elle McNicoll, Vicki Lutas, Karissa Hamilton-Bannis

Regie: Marek Losely, Matt Holt

10 Folgen

Hexen und Haie

Das Denkmal

28.10.2024 *

Die Hexenliste

Drei Schwestern

29.10.2024 *

Fatale Partys

Der schöne Schein

30.10.2024 *

Die Übernachtungsparty

Böse ist, wer Böses tut

31.10.2024 *

Keedies Burnout

Die Befreiung

1.11.2024 *



Belle und Sebastian (UT)

154 Folgen (Wh.)



Ben & Hollys kleines Königreich

75 Folgen (Wh.)



Bibi Blocksberg (UT)

5 Folgen (Wh.)



Bibi und Tina (UT)

3 Folgen (Wh.)



Club der magischen Dinge(UT)

40 Folgen (Wh.)



Das Dschungelbuch (UT)

291 Folgen (Wh.)



Das Rätsel der Runen (UT)

52 Folgen (Wh.)



Der kleine Drache Kokosnuss (UT)

172 Folgen (Wh.)



Die Biene Maja (UT)

257 Folgen (Wh.)



Die Muskeltiere (UT)

60 Folgen (Wh.)



Die Wilden Kerle (UT)



26 Folgen (Wh.)



ECHT (UT/AD)

20 Folgen (Wh.)



ECHT friends (UT/AD)

Redaktion: Franziska Guderian, Catharina Martin

Buch: Âni Võ, Maike Rasch

Regie: Kokutekeleza Musebeni, Thùy Trang Nguyễn, Joya Thome

10 Folgen

Echt jetzt!?

5.4.2024 *

Schock!

12.4.2024 *

Geheimnisse

19.4.2024 *

Alles anders

26.4.2024 *

Wut

3.5.2024 *

Kopf hoch

10.5.2024 *

Jetzt oder nie

17.5.2024 *

Überraschung

24.5.2024 *

Endgegner

31.5.2024 *

Strike!

7.6.2024 *



Ein Fall für TKKG (UT)

22 Folgen (Wh.)



Eine lausige Hexe (UT)

56 Folgen (Wh.)



Ernest & Celestine

141 Folgen (Wh.)



Ernest & Rebecca (UT)

28 Folgen (Wh.)



Find me in Paris (UT)

78 Folgen (Wh.)



First Day – Alles ist möglich (UT)

4 Folgen (Wh.)



First Day – Ich bin Hannah (UT)

4 Folgen (Wh.)



Floyd Fliege (UT)

80 Folgen (Wh.)



Grisu – Der kleine Drache (UT)

Redaktion: Marcus Horn

Buch: Capucine Dewalle, Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé, Gilles Cochery, Andrea Marchetti, Maria Chiara Oltolini, Nicola Peirano, Jaqueline Moody, Steve Middleton

Regie: André Bergs

52 Folgen

Das verrückte Schaf

29.3.2024 *

Auf der Suche nach dem Drachenstein

30.3.2024 *

Dinki muss zum Jupilola

Der Held aus dem Tal

Die Dschungelkronen

Leckere Nonnana-Pizza

Die Bienenkönigin

Das Blumentanzfest

Grisusaurus

31.3.2024 *

Grisu und der Stibitz

1.4.2024 *

Der beste Film der Welt

2.4.2024 *

Grisu auf Spurensuche

3.4.2024 *

Der Drachen-Pharao

4.4.2024 *

In eisiger Mission

5.4.2024 *

Der Schüttelkuchen

6.4.2024 *

Müll backbord voraus!

7.4.2024 *

Camping mit Suppenschüsseln

8.4.2024 *

Der Schlüssel zum Glück

9.4.2024 *

Der Gesang der Meerjungfrauen

10.4.2024 *

Der Chamäleon-Schmetterling

11.4.2024 *

Das Leuchtfeuer

12.4.2024 *

Mit Honigbrot zum Gipfel

13.4.2024 *

Ab durch die Wüste

14.4.2024 *

Der alte Freund

15.4.2024 *

Der Stein aus dem Weltall

16.4.2024 *

Ein Haus aus Schnee

17.4.2024 *

Der Schatz des Kraken

Überraschung mit Tomaten

23.10.2024 *

Grisu und der Baby-Kumpel

Die fliegende Vogelscheuche

24.10.2024 *

Der Geist der Rosa Höhle

Das duftende Geschenk

25.10.2024 *

Manchmal geht’s schief

Weiter so, Grisu!

26.10.2024 *

Ding-Dong

Was für ein Kuddelmuddel

27.10.2024 *

Die Affenbrüder

Grisu geht seinen Weg

28.10.2024 *

Fluglehrer Grisu

Grisu im roten Bereich

29.10.20024 *

Drachen in Drachenstadt

Die Drachen-Vase

30.10.2024 *

Grisubot 3000

Die Feuerwehrtorte

31.10.2024 *

Durstige Tomaten

Zirkus in Drachenstadt

1.11.2024 *

Krankenpfleger Grisu

Ein Affe tanzt selten allein

2.11.2024 *

Grisu macht Werbung

Grisu, der Klavierlieferant

3.11.2024 *

Das Ei im Eis

Grisu, zwei, drei, vier

4.11.2024 *

84 Folgen (Wh.)



H2O – Abenteuer Meerjungfrau (UT)

90 Folgen (Wh.)



Heidi (UT)

160 Folgen (Wh.)



ICH bin ICH

Redaktion: Susanne Kaupp

Regie: Deva Pincin, Tamara Karabasil, Peter Kleva, Oksana Yevpak, Szimonetta Szalai u.a.

10 Folgen

Nina im Kletterpark

2.9.2024 *

Mašas Nähabenteuer

3.9.2024 *

Neža und Lovro rodeln ohne Schnee

4.9.2024 *

Solomiia bekommt ein neues Herz

5.9.2024 *

Soma macht Kung Fu

6.9.2024 *

Alexandra und ihr Rollkunstlauf

11.9.2024 *

Mio und die Katzenbabys

12.9.2024 *

Emilia im Tonstudio

13.9.2024 *

Sunny und Mika pflücken Erdbeeren

16.9.2024 *

Maya und der Super-Arm

18.10.2024 *

19 Folgen (Wh.)



Im Labyrinth der Lügen (UT/AD)

Redaktion: Jörg von den Steinen

Buch: Andreas Völlinger, Paul Markurt

Regie: Theresa Strozyk

9 Folgen

Der rätselhafte Brief

Schatten im Museum

Ischtars Geheimnis

8.9.2024 *

Die Stasi greift ein

Der Verrat

15.9.2024 *

Gefährliche Botengänge

Der falsche Professor

22.9.2024 *

Das Verhör

Jenseits der Mauer

29.9.2024 *



JoNaLu

26 Folgen (Wh.)



Kein Keks für Kobolde

30 Folgen (Wh.)



Kleine lustige Krabbler (UT)

51 Folgen (Wh.)



Klincus – Die fantastische Welt von Frondosa (UT)

Redaktion: Karsten Klüner

Buch: Marc Seal, Claudio Mercatanti, Alessandro Zullato, Andrea Varone

Regie: Ernesto Paganoni, Federico Milella, Margherita Clemente

26 Folgen

Flucht ins Ungewisse

9.11.2024 *

Geheime Welt im Wald

10.11.2024 *

Eine entscheidende Abstimmung

11.11.2024 *

Eichhörnchen ohne Futtervorrat

12.11.2024 *

Die Mondblume

13.11.2024 *

Die Silberfüchsin

14.11.2024 *

Drachentränen

15.11.2024 *

Beweisfotos

17.11.2024 *

Prinzessin Ailina

18.11.2024 *

Rätselhafte Tunnelgräber

19.11.2024 *

Feuer bei Nacht

20.11.2024 *

Die Wächter von Frondosa

21.11.2024 *

Graylocks geheime Tunnel

22.11.2024 *

Einladung mit Hindernissen

23.11.2024 *

Die verregnete Waldparty

24.11.2024 *

Bereit zum Aufbruch?

25.11.2024 *

Ailina auf Spurensuche

26.11.2024 *

Die fliegende Prinzessin

27.11.2024 *

Der wachsame Falke

28.11.2024 *

Familiengeheimnisse

29.11.2024 *

Adlige Begegnungen

30.11.2024 *

Mit der Kraft des Windes

1.12.2024 *

Dunkle Wolken über Umghard

2.12.2024 *

Ablenkungsmanöver

3.12.2024 *

Im richtigen Moment

4.12.2024 *

Bevor es zu spät ist

5.12.2024 *

12 Folgen (Wh.)



Lassie (UT)

120 Folgen (Wh.)



Lauras Stern

108 Folgen (Wh.)



Lieselotte (UT)

102 Folgen (Wh.)



Löwenzahn (UT/AD/DGS)

Redaktion: Susanne Schönhals, Margrit Lenssen, Lea Lothwesen

Buch: Kai Rönnau, Juliane Ahrens, Marc Meyer, Sebastian Jansen, Jürgen Michel, Wolfgang Eißler, Guido Hammesfahr, Michael Demuth

Regie: Patrick Schlosser, Philipp Eichholtz, Wolfgang Eißler, Markus F. Adrian, Hannes Spring

8 Folgen

Wilde Tiere – Der Schuhdieb von Bärstadt

1.1.2024 *

Chemie – Experiment mit Folgen

4.2.2024 *

Kung Fu – Im Zeichen der Tiere

21.3.2024 *

Römer – Die Botschaft der Amphore

7.4.2024 *

Heuschrecke – Dem Hüpfer auf der Spur

9.6.2024 *

Demokratie – Alle machen mit!

29.9.2024 *

Kürbis – Ein gruseliges Fest

3.11.2024 *

Ägypten – Der Schatz der Mumie

1.12.2024 *

100 Folgen (Wh.)



Löwenzähnchen (UT)

86 Folgen (Wh.)



Mako – Einfach Meerjungfrau (UT)

68 Folgen (Wh.)



Marcus Level

167 Folgen (Wh.)



Maulwurf Moley (UT)

Redaktion: Ingo Weis

Buch: Todd Ludy, Jessica Henwick, Dave Schiff, Bart Coughlin, Tony Nottage, Ricky Roxburgh, Leanna Dindal, Martin Casella, Shirani Le Mercier, Leon Joosen

Regie: Leon Joosen

26 Folgen

Das Maulimobilrennen

Die Schatzkarte

26.2.2024 *

Sport muss sein

Wo steckt Lizzy?

27.2.2024 *

Mein Name ist Moley, Maulwurf Moley

Kleider machen Maulwürfe

28.2.2024 *

Ich wär‘ so gern‘ wie du

Moley dreht am Rad

29.2.2024 *

Ritter Moley und das Höhlenbiest

Mauli allein zu Haus

1.3.2024 *

Schwertransport mit Hindernissen

Moleys großes Campingabenteuer

2.3.2024 *

Die Hüter des Tempels

Das Ungeheuer der Teufelsbucht

3.3.2024 *

Lesters Geheimnis

Der Dreck muss weg

4.3.2024 *

Hoher Besuch auf Mauledonia

Der ungeheuerliche Maulwurf-Yeti

5.3.2024 *

Tauchgang mit Mona Lisa

Der unglaubliche Hut

6.3.2024 *

Ein Fall für Sherlock Mauls

Wenn ich noch mal jung wär‘

7.3.2024 *

Ein total verwurmter Trip

Nichts als die Wahrheit

8.3.2024 *

Die Zeitmaschine (1)

Die Zeitmaschine (2)

9.3.2024 *

125 Folgen (Wh.)



Meine Freundin Conni

89 Folgen (Wh.)



Mia and me (UT)

182 Folgen (Wh.)



Minus Drei und die wilde Lucy (UT)

Regie: Marcus Horn

Buch: Andreas Voellinger, Armin Prediger, Stephie Theodora, Sara Manon Kempen, Nora Cummins, Eckart Fingberg, Richie Conroy

Regie: Sandra Schießl, Cherifa Bakhti

26 Folgen

Ladenhüter

15.11.2024 *

Hitzewelle

18.11.2024 *

Das Rexie-Mobil

19.11.2024 *

Beerenjagd

20.11.2024 *

Klebefinger

21.11.2024 *

Lucysaurus Rex

22.11.2024 *

Pflanzensitter gesucht

25.11.2024 *

Sauer hoch drei

26.11.2024 *

Geliefert!

27.11.2024 *

Manieren trainieren

28.11.2024 *

Radio Minus Drei

29.11.2024 *

Der Lucy-tektor

Omi Drei

2.12.2024 *

Der Scherzkeks-Tag

Beste Kiste

3.12.2024 *

Der sagenhafte Singschwärmer

Super-Flint

4.12.2024 *

Ball ins Loch

Heiter bis Krätzig

5.12.2024 *

Triceratopsi

Das Fellknäuel-Genie-Dingsbums

6.12.2024 *

Liftosaurus

Der Mammut-Mond

9.12.2024 *

Magma und die Lavas

Was kann das Ding?

10.12.2024 *

Keule ist weg

11.12.2024 *

20 Folgen (Wh.)



Mumintal (UT)

74 Folgen (Wh.)



Mystic – Das Geheimnis von Kauri Point (UT)

23 Folgen (Wh.)



Peter Pan – Neue Abenteuer (UT)

165 Folgen (Wh.)



Petronella Apfelmus (UT)

108 Folgen (Wh.)



Pettersson und Findus (UT)

49 Folgen (Wh.)



Piets irre Pleiten

33 Folgen (Wh.)



Pinocchio im Zauberdorf

148 Folgen (Wh.)



Pip und Posy (UT)

Redaktion: Nicole Keeb

Buch: Matt Baker, Emma Pritchard, Holly Lamont, Joe Sellman-Leava, Andrew Emerson, Jen Upton, Isabel Fay, James Walsh, Emily Lloyd-Saini, Alison Ray, Sam Barlow, Sophie Dutton, Mariama Ives-Moiba, Jo Clegg, Rachel Barnett-Jones, Maisie Chan, Jon Sellman-Leava

Regie: Seán McCormack

52 Folgen

Mitternachtsimbiss

Die wackelnden Witzejäger

20.7.2024 *

Der Zacosaurier

Pappsatt!

21.7.2024 *

Wo ist Frankie?

Der fliegende Schweinchen-Wagen

22.7.2024 *

Das große Käferrennen

Der Zaubertrank

23.7.2024 *

Der Kein-Schnee-Tag

Medaillen für Zac

24.7.2024 *

Zieh Leine, dumme Laune!

Zac kann nicht einschlafen

25.7.2024 *

Das Superball-Spiel!

Die gruselige Lizzy

26.7.2024 *

Magico Mystico

Die kleine Ente

27.7.2024 *

Kein Zwilling für Zac

Biggel und Boggel

28.7.2024 *

Der Seifenblasen-Wettbewerb

Ein Blättlein fein für Posylein

29.7.2024 *

Die Ukulele

Der geheimnisvolle Künstler

30.7.2024 *

Fischi hat Geburtstag

Die große Dinoeier-Jagd

31.7.2024 *

Frankies freche Finger

Schlaue, kleine Jamila!

1.8.2024 *

Dummelitis

Geschenkt ist geschenkt!

2.8.2024 *

Das Monsterrennen

Die Trollbrücke

3.8.2024 *

Witziges Weltraum-Tänzchen!

Schattenstampfen

4.8.2024 *

Frankie Frankenstein

Das Murmelbahn-Wettrennen

5.8.2024*

Zac, die kleine Meerjungfrau

Die große Zirkusshow

6.8.2024 *

Lecker schmecker Lebkuchen

Pip, der Superheld

7.8.2024 *

Kresseköpfchen

Geheimnisvolle Fußabdrücke

8.8.2024 *

Schneeflöckchen, Weißröckchen

Das große Wiedersehen

9.8.2024 *

Jamilas Traum vom Fliegen

Ein perfekter Tag

10.8.2024 *

Adler oder Schmetterling?

Zacs Höhle

11.8.2024 *

Posys neuer Freund

Finde den Schatz!

12.8.2024 *

Ärger beim Aufräumen

Befreit Prinzessin Schweinchen!

13.8.2024 *

Das Meer im Garten

Mo muss mitmachen!

14.8.2024 *

101 Folgen (Wh.)



Pirate Academy – Nichts für Landratten (UT)

Redaktion: Ingo Weis

Buch: Matthieu Choquet, Philippe Clerc, Michaël Delachenal, Pauline Rostain, Simon Lecoq, Benjamin Le Bars, Xavier Steenman, Monsieur B., Jérôme Erbin, Mathilde Cadrot, Thibaut Tupler, Cédric Bacconnier, Pascal Stervinou, Jean-Philippe Robin, Valérie Chappelet, Yann Ropars

Regie: Olivier Derynck

26 Folgen

Ein ausgekochter Plan

Der gestiefelte Pirat

4.11.2024 *

Fauler Zauber

Kneifen verboten!

5.11.2024 *

Eine Meerjungfrau zum Verlieben

Der einäugige Piet

6.11.2024 *

Eine verdammt harte Nuss

Der Angriff der Purpurbärte

7.11.2024 *

Der Krabbenkönig

Der Schatz des Baraka

8.11.2024 *

Die Strafarbeit

Die Langfingerfalle

9.11.2024 *

Ein schräger Vogel

Pirate Academy, wir kommen!

10.11.2024 *

König der Wischmops

Krebsi will nur spielen

11.11.2024 *

Die Piratenolympiade

Auf Piratenart

12.11.2024 *

Kampf ums Krähennest

Was für ein Affentheater

13.11.2024 *

Voll peinlich, oder nicht?

Das Duell

14.11.2024 *

Plötzlich ein Held

Flöhe an Bord

15.11.2024 *

Klabauter-Ellys Fluch

Die dunkle Macht

17.11.2024 *

26 Folgen (Wh.)



Ritter Rost (UT)

74 Folgen (Wh.)



Robin Hood – Schlitzohr von Sherwood (UT)

308 Folgen (Wh.)



Rudis Rabenteuer

Redaktion: Katrin Pilz, Ina Werner

Buch: Jens-Christian Seele, Jana Geisler, Andrea Stadlmann, Katrin Pilz, Alžbeta Mačáková Mišejková

Regie: Laura Fischer, Daniel Acht, Max Winchester, Jana Geisler, Sandra Schießl, Nadine Keil, Eva Rust, Alžbeta Mačáková Mišejková, Dina Velikovskaya

6 Folgen

Kleiner großer Bär

7.1.2024

Die Vogelhochzeit

14.1.2024

Theo weiß, was er will

10.11.2024 *

Tümpel

17.11.2024 *

Nur nicht abheben!

24.11.2024 *

Prinzessin Aubergine

29.12.2024 *

19 Folgen (Wh.)



Rudis Rasselbande

Redaktion: Katrin Pilz, Ina Werner

Buch: Kristina Dröge, Eckart Fingberg, Dörte Cochelin

Regie: Laura Fischer, Irina Popow

8 Folgen

Im Tunnel

7.1.2024 *

Grete steckt fest

14.1.2024 *

Das rätselhafte Kästchen

21.1.2024 *

Der Glücksbringer

6.10.2024 *

Ottos Besuch

13.10.2024 *

Lottis Dschungelreise

20.10.2024 *

Die Dornröschen-Bande

3.11.2024 *

Ein ganz besonderes Geschenk

10.11.2024 *

23 Folgen (Wh.)



Rudis Siebenstein

Redaktion: Katrin Pilz, Ina Werner

Buch: Eckart Fingberg, David Ungureit, Die Köbris, Kristina Dröge, Dörte Cochelin

Regie: Irina Popow, Nadine Keil

8 Folgen

Ratzfatz 3.0

6.10.2024 *

Über Nacht Prinzessin

13.10.2024 *

Der Schlafwanderer

20.10.2024 *

Die Geisterjagd

27.10.2024 *

Der Tanzzauber

3.11.2024 *

Rudis olles Skateboard

17.11.2024 *

Koffers beste Freunde

24.11.2024 *

Einsatz für Super-Rudi

29.12.2024 *

4 Folgen (Wh.)



Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles

Redaktion: Franziska Guderian

Buch: Candie Kelty Langdale, Doug Langdale, Charlotte Wilson Langley, Gene Grillo, Matt Wayne, Jeffrey Reddick

Regie: Derek Lee Thompson, Alfred Gimeno

20 Folgen

Die große Stadt

7.10.2024*

Yokai

8.10.2024 *

Besessen

9.10.2024 *

Lauf, Hase, lauf

10.10.2024 *

Der Sensei

11.10.2024 *

Niemand mag einen Ninja

14.10.2024 *

In der Höhle des Löwen

15.10.2024 *

Fort

16.10.2024 *

Kagehito entfesselt

17.10.2024 *

Seeleneid

18.10.2024 *

Der Möchtegern-Sensei

21.10.2024 *

Lasst uns spielen

22.10.2024 *

Das Flauschi-Pony

23.10.2024 *

Die Nacht der verrückten Ninja-Abenteuer

24.10.2024 *

Die Interdimensionalen

25.10.2024 *

Die Kriegsbottos

28.10.2024 *

Die Weidenrute

29.10.2024 *

Chizu steht allein

30.10.2024 *

Eier

31.10.2024 *

Invasion!

1.11.2024 *



Sherlock Yack – Der Zoodetektiv

104 Folgen (Wh.)



Siebenstein

18 Folgen (Wh.)



Simon

Redaktion: Karsten Klüner

Buch: Stephanie Blake

Regie: Julien Cayot

156 Folgen

Superhase

Ohne Stützräder

Tomaten

13.7.2024 *

Ich will nicht ins Schwimmbad

Ich will nicht in die Schule gehen!

Ich bin der Champion

20.7.2024 *

Nicht zum Zahnarzt!

Die klitzekleinen, winzigen Insekten

Das Geheimnis

27.7.2024 *

Im Flugzeug

Herr Klette

Papa ist heute ganz komisch!

3.8.2024 *

Feder

Nachmacher

Die Babysitterin

10.8.2024 *

Herzlichen Glückwunsch, Mama!

Ich bin der Boss!

Hunde und Katzen

17.8.2024 *

Super toll!

Das geheimnisvolle Verschwinden

Pling plang plong

24.8.2024 *

Assistenzarzt

Das große Dilemma

Läuse

31.8.2024 *

Es macht keinen Spaß groß zu sein

Ich bin nicht mehr dein Freund!

Übernachten bei Ferdinand

Genau wie Papa

3.9.2024

Ich habe einen Drachen

Endlich Freunde

4.9.2024

Nicht mogeln

Mein großer Cousin

5.9.2024

Baumbastisch!

Krebsfang

6.9.2024

Große Kinder

Wir wollen aber noch nicht fahren!

Nicht müde

7.9.2024

Nur ein bisschen Geduld!

Der Meister

9.9.2024

Wer hat Angst vor der Dunkelheit?

Wiedersehen, Musetuch!

10.9.2024

Camping

Krebsi retten

11.9.2024

Passt auf, ich komme!

Albert, der Hamster

12.9.2024

Abgemacht ist abgemacht

Super großer Bruder

13.9.2024

Eine Nacht im Baumhaus

Herr Alles Vermassler

Wer ist der Stärkste?

14.9.2024 *

Endlich Ferien!

Kleine Schmutzfinken

16.9.2024 *

Ich liebe Überraschungen!

Sterne für Mama

17.9.2024 *

Keine Angst vor dem Gewitter

Badezeit für Elvis

18.9.2024 *

Ein Tag auf dem Bauernhof

Das war mit Absicht, Franz!

19.9.2024 *

Kleiner Schmollhase

Der Spielzeugbaum

20.9.2024 *

Franz‘ nervige Freunde

Supertolle Schwimmstunde

Versteck das Musetuch!

21.9.2024 *

Ich hab’s zuerst gesehen!

Sackhüpfen

23.9.2024 *

Der schüchterne Franz

Ich kann das ganz allein!

24.9.2024 *

Wer ist hier der Beste?

Das schnellste T-Shirt der Welt

25.9.2024

Der Abschleppwagen

Ich möchte Traktor fahren!

26.9.2024 *

Ich kann nicht schlafen!

Lou hat Geburtstag

27.9.2024 *

Piksi, der Igel

Das ist unser Schatz!

Monster gibt es nicht!

28.9.2024 *

Das miefige Musetuch

Die Mega-Rutsche

30.9.2024 *

Schulausflug

Ich kann Boot fahren!

1.10.2024 *

Die Waldfeen

Das Super-Trio

2.10.2024 *

Superhase in der Schule

Das verlorene Musetuch

3.10.2024 *

Wir sind alle Superhelden!

Das ist nicht fair!

4.10.2024 *

Verrücktes Federballspiel

Spielen wir Fangen!

Ein super Schiedsrichter

5.10.2024 *

Rollschuhfahren ist toll!

Wir sind die Champions!

7.10.2024 *

Großes Lampenfieber

Ein seltsames Monster

8.10.2024 *

Das super flinke Kanu

9.10.2024 *

Wir fahren mit dem Zug!

Wir lügen nicht!

Familien-Radtour

10.10.2024 *

Klar kann ich das!

Mamas Schatztruhe

11.10.2024 *

Kleine Feuerwehrmänner

Weg mit dem Albtraum!

Wir kümmern uns drum!

12.10.2024 *

Furchtloser Papi

Ich muss mal Pipi!

14.10.2024 *

Ferdinand hat Geburtstag

Opa Charles aus Amerika

15.10.2024 *

Kleine Petze!

Besuch im Krankenhaus

16.10.2024 *

Elvis, der Frisbee-Fänger

Ferdinands Feuerwehrwagen

17.10.2024 *

Auf zum Feuerwerk!

Wer lacht, verliert!

18.10.2024 *

Spinnenrettung

Der Strandclub

Die fantastische Super-Lou

19.10.2024 *

Die Babykatze

Ich war’s nicht!

21.10.2024 *

Super-duper mega Bananenmilch

Kein Scherz!

22.10.2024 *

Dürfen wir uns das leihen?

Frisch vom Bauernhof

23.10.2024 *

Tierische Superhelden

Wo ist das Kostüm?

24.10.2024 *

Eine tierische Parade

Superschnelle Seifenkisten

25.10.2024 *

Papis Geburtstagsexpress

Der Super-Kreisel

Versteckspiel ohne Ende

26.10.2024 *

Die allerbeste Party

Ein Frosch im Haus

28.10.2024 *

Oskar beim Tierarzt

Komm zurück, Regenbogen!

29.10.2024 *

Ein Fall für Captain Hase

Meine neue Freundin Lucia

30.10.2024 *

Papagei Polly

Ich spiele nicht das Monster!

31.10.2024 *

Der Verlierer kriegt alles

Schneebälle

1.11.2024

Eine super-duper Überraschung

Oskar im Schnee

Schneeballschlacht

2.11.2024 *

Du bist ein Baby!

Verloren im Schnee

4.11.2024 *

Schlittenfahrt zur Schule

Die Berghütte

5.11.2024 *

Übernachtung ohne Teddybär

Eine Nacht im Hotel

6.11.2024 *

Spielplatz-Freunde

Die Super-Mamis

7.11.2024 *

Das gehört nicht dir!

Superhelden auf Mission

8.11.2024 *

Ich komm‘ gleich wieder!

Ein ausgezeichneter Schwimmer

Wir erfinden ein Spiel!

9.11.2024 *

Frohe Weihnachten

Eilige Weihnachtspost

11.11.2024 *

2 Folgen (Wh.)



Simon Superhase

Redaktion: Karsten Klüner

Buch: Stephanie Blake

Regie: Julien Cayot

50 Folgen

Professor Wolfs Hasenfalle

Der Süßigkeiten-Dieb

12.11.2024 *

Fischrettung

Der Roboter-Moskito

13.11.2024 *

Der Spaghetti-Baum

Superhasen gegen Professor Wolf

14.11.2024 *

Das ist unser Schatz!

Wer hat den Mond gestohlen?

15.11.2024 *

Der riesige Flöten-Oktopus

Katze in der Falle

Das gruselige Knarzen

16.11.2024 *

Hauptquartier in Gefahr

Der schlafende Drache

18.11.2024 *

Das Super-Apfelmus

Die Ameisenkolonie

19.11.2024 *

Ein neuer Superheld

Rettet die Knetfiguren!

20.11.2024 *

Professor Wolfs U-Boot

Eine Mission für Super-Elvis!

21.11.2024 *

Unfreiwillige Teeparty

Raumschiff-Wettkampf

22.11.2024 *

Rettet den Ozean!

23.11.2024 *

Super-Elvis eilt zur Rettung

25.11.2024 *

Ein eiskaltes Abenteuer

26.11.2024 *

Streit um die Erdbeeren

27.11.2024 *

Super-Fußball

28.11.2024 *

Angriff der Robo-Läuse

29.11.2024 *

Eine Henne haut ab

2.12.2024 *

Super Teamwork

3.12.2024 *

Findet den Schlüssel!

4.12.2024 *

Total verschleimt

5.12.2024 *

Passt auf die Quallen auf!

6.12.2024 *

Mission für beste Freunde

Frösche in Gefahr

9.12.2024 *

Jagd nach dem Super-Armband

Eine verblitzte Mission

10.12.2024 *

Der superschnelle Robo-Vogel

Ein Wolf im Drachenpelz

11.12.2024 *

Flugstunde für Captain Hase

Mission Krabben-Rettung

12.12.2024 *

Der Gefrierblitz-Fotoapparat

Der Grimassen-Wettkampf

13.12.2024 *

Der Super-Cupcake

Der allwissende Roboter

16.12.2024 *

Auf Schneckensuche

Die Mega-Murmel

17.12.2024 *

Lous Heldinnen-Parcours

Keine Zeit zum Schmollen

18.12.2024 *

Die verlorene Armbanduhr

Super-Ferdis Super-Roboter

19.12.2024 *



Spellbound – Verzaubert in Paris (UT)

Redaktion: Frauke Bräuner

Buch: Jill Girling, Lori Mather, Andrew Burrows-Trotman, Arun Blair-Mangat, Nada Yousif, Abena Taylor-Smith

Regie: Alexander Jacob, Annie Bradley, Robert Burke

29 Folgen

Flugangst

Tanzmarathon

3.1.2024 *

Verzaubertes Ballett

Juliet

10.1.2024 *

Das schottische Stück

Lass mich frei!

17.1.2024 *

Geheimnisse, die wir hüten

Hip-Hop-Ballett

24.1.2024 *

Süße Magie

Kampf um die Titelseite

31.1.2024 *

Verborgene Gefühle

Ausgepowert

7.2.2024 *

Höllenwoche

14.2.2024 *

Erinnerungen

Wie oben, so auch unten

21.2.2024 *

Der Wasserzauber

Mut und Magie

28.2.2024 *

Die Flamme der Mystics

23.11.2024 *

Das Wizen-Archiv

Konferenzschaltung

30.11.2024 *

Stromausfall in Paris

Der Schrumpfzauber

7.12.2024 *

Flüche und Chaos

Zauber und Zickereien

14.12.2024 *

Die Seherin

Dornröschen

21.12.2024 *

Wer ist Davey Parker?

Die geheime Krypta

28.12.2024 *

27 Folgen (Wh.)



stark! (UT/DGS)

Redaktion: Carina Schulz

16 Folgen

Emil – Neuer Trick beim Freestyle Ski

7.1.2024 *

Nathan – Klima schützen mit Zahlen

24.3.2024 *

Ryuji – Rakugo Wettkampf in Japan

7.4.2024 *

Mathaios – Jungen tanzen auch!

28.4.2024 *

Stella – Traumberuf Hüttenwirtin

12.5.2024 *

Mia – Mein Esel lernt reiten

26.5.2024 *

Savvas – Einziges Kind auf kleiner Insel

18.8.2024 *

Matúš - Ich kämpfe gegen Höhenangst

1.9.2024 *

Alice - Meine Challenge nach dem Krebs

8.9.2024 *

Veronika - Meine Oma ist dement

22.9.2024 *

Pia - Meine Lese-Challenge mit Legasthenie

29.9.2024 *

Justus – Was wächst auf dem Bauernhof?

6.10.2024 *

Ilija – Mein erster Wettlauf

27.10.2024 *

Simão - Ich zeichne einen Comic

24.11.2024 *

Gabriel – Zaubern mit den Ehrlich Brothers

15.12.2024 *

Kika – Saxophon-Solo beim Jazzkonzert

22.12.2024 *

33 Folgen (Wh.)



Superhero Academy (UT)

Redaktion: Karsten Klüner

Buch: Eirik Moen Holsve, Brigitte Wegener, Kyre Holm Johannessen, Amanda Erlandsen, Vilde Klohs, Are Valle Skjelvan

Regie: Are Valle Skjelvan, Torstein Bjørklund, Andrea Eckerbom

20 Folgen

Neue Schüler und alte Freunde

13.9.2024 *

Die Kammer des Grauens

Die Kunst des Schummelns

16.9.2024 *

Das geheimnisvolle Super-Schwert

Unser Lehrer der Roboter

17.9.2024 *

Der außerirdische Austauschschüler

Weihnachten allein in der Schule

18.9.2024 *

Das verschwundene Meerschweinchen

19.9.2024 *

Gefangen in den Dimensionen (1)

20.9.2024 *

Gefangen in den Dimensionen (2)

23.9.2024 *

Immer schön bescheiden bleiben

23.9.2024 *

Der dämonische Schlafzauber

Ein fast fairer Wahlkampf

24.9.2024 *

Wer sind hier die Coolen?

Der chaotische Cape-Tag

25.9.2024 *

Jungs gegen Mädchen

26.9.2024 *

Freitag, der 13.

27.9.2024 *

Wenn Turteltauben tanzen gehen

Der Gestaltwandler

30.9.2024 *

Die Superschurken-Schule

1.10.2024 *

26 Folgen (Wh.)



Surviving Summer

Redaktion: Frauke Bräuner

Buch: Josh Mapleston, Magda Wozniak, Keir Wilkins, Gemma Crofts, Kirsty Fisher

Regie: Ben Chessell, Charlotte George, Sian Davies

10 Folgen

Exil

Große Pläne

29.7.2024 *

Training

Shame

5.8.2024 *

Die Sponsoren bei Laune halten

Kein Druck

12.8.2024

Für Laynah

Der Stairway

19.8.2024

Geh

Bleib

26.8.2024



Taylors Welt der Tiere (UT)

Redaktion: Ingo Weis, Catharina Martin

Buch: Amy Brown, Isabelle Bottier, Claire Espagno, Alexandre Simard, Nathalie Reznikoff, Séverine Vuillaume, Baptiste Renard, Robert Pincombe, Shelley Hoffman, Cardeña Wagner, Sheila Rogerson, Margherita Mauro, Marine Piffeteau, Clara Gérard, Valérie Magis

Regie: Alexandre Coste

26 Folgen

Bitte lächeln

Babou, der freche Dieb

2.9.2024 *

Pearls Beute

Ungeheuerlich

3.9.2024 *

Ein Freund im Rucksack

Ein neuer Freund

4.9.2024 *

Mission Pfeifhase

Jojo auf der Flucht

5.9.2024 *

Der allerbeste Geburtstag aller Zeiten

Ein Fläschchen für Lucy

6.9.2024 *

Ein Quälgeist zu Besuch

Elefantenangst

9.9.2024 *

Eine besondere Gabe

Prinzessin auf dem Baum

10.9.2024 *

Die Geparden-Flüsterin

Oma gesucht

11.9.2024 *

Nur fünf Minuten

Vorsicht, freilaufende Lehrerin!

12.9.2024 *

Pilot in Not

Der Schildkröten-Fall

13.9.2024 *

Die Wildnis-Prüfung

Wer fängt Pixie?

16.9.2024 *

Ei, wo steckst du?

Mutter-Tochter-Tag

17.9.2024 *

Jack in Sorge

Zaubernuss und Rittersporn

18.9.2024 *

28 Folgen (Wh.)



Theodosia (UT/AD)

Redaktion: Nicole Keeb

Buch: Joe Williams, George Poles, Asher Pirie, Tasha Dhanraj, Lucy Guy

Regie: Alexander Jacob, Leila Smith, Matt Bloom

10 Folgen

Magische Gedächtnislücke

Erster Schultag

2.12.2024 *

Käfer und Küsse

Die Ruine

9.12.2024 *

Nichts für die Presse!

In der Dunkelheit

16.12.2024 *

Sturmfrei

Tauchgang zu den Sternen

23.12.2024 *

Der Phönix

Es könnte jeder sein

30.12.2024 *

26 Folgen (Wh.)



Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer (UT)

Redaktion: Jutta Trauer

Buch: Anne-Claire Lehembre, Marie de Banville, Eric Ducher, Nicolas Verpilleux, Sasha Rheims, Frédéric Sabrou, Thierry Gaudin, Nathalie Dargent, Matthieu Chevallier

Regie: Camille-Elvis Théry, Florian Thouret

20 Folgen

Balaïna (1)

Balaïna (2)

29.9.2024 *

Rückkehr zu den Wipfeln (1)

Rückkehr zu den Wipfeln (2)

6.10.2024 *

Prügel-Dings (1)

Prügel-Dings (2)

13.10.2024 *

Verborgen (1)

Verborgen (2)

20.10.2024 *

Die Hölle von Tomble (1)

Die Hölle von Tomble (2)

3.11.2024 *

Die Hautlosen (1)

Die Hautlosen (2)

10.11.2024 *

Zwischen den Welten (1)

Zwischen den Welten (2)

17.11.2024 *

Holzfäller 505 (1)

Holzfäller 505 (2)

24.11.2024 *

Freiheitsmusik (1)

Freiheitsmusik (2)

1.12.2024 *

Die Verlobung (1)

Die Verlobung (2)

8.12.2024 *

Kampf für die Freiheit (1)

Kampf für die Freiheit (2)

15.12.2024 *

Kleiner Frühling (1)

Kleiner Frühling (2)

22.12.2024 *

Feuer im Grasland (1)

Feuer im Grasland (2)

29.12.2024 *



Törtel (UT)

Redaktion: Catharina Martin

Buch: Jonathan Evans, Wieland Freund, Jimmy Hibbert, Dörte Cochelin, Mark Slater, Marie Colien, Eckart Fingberg

Regie: Hubert Weiland, Alexander Baert, Stéphane Martineau

26 Folgen

Wilde Detektive

10.3.2024 *

In der Patsche

11.3.2024 *

Ungebetene Gäste

12.3.2024 *

Schaf im Wolfspelz

13.3.2024 *

Das Öl-Schlamassel

14.3.2024 *

Ein Riesen-Problem

15.3.2024 *

Im Schweinsgalopp

16.3.2024 *

Kikis Dachschaden

17.3.2024 *

Schnitzeljagd

18.3.2024 *

Krasse Kiste

19.3.2024 *

Marder-Alarm

20.3.2024 *

Arge Ärzte-Ängste

21.3.2024 *

Hunde in Not

22.3.2024 *

Ach du lieber Schwan

23.3.2024 *

Ausgestoßen

24.3.2024*

Der Kürbis-Raub

25.3.2024 *

Versprochen ist versprochen

26.3.2024 *

Der Ruf der Wildnis

27.3.2024 *

Die Schlammwüste

28.3.2024 *

Star wider Willen

29.3.2024 *

Dreister Schwindler

30.3.2024 *

Funken fliegen

31.3.2024 *

Es spukt

1.4.2024 *

Katzenjammer

2.4.2024 *

Geklaute Geschenke

3.4.2024 *

Schlaraffenland

4.4.2024 *

30 Folgen (Wh.)



Völlig meschugge?! (UT)

6 Folgen (Wh.)



Wahrheit oder Pflicht

Redaktion: Franziska Guderian

Buch: Solveig Wadøe, Thorkild Schrumpf

Regie: Solveig Wadøe, Silije Steine

13 Folgen

Heimlicher Crush

3.12.2024 *

Der Kuss

4.12.2024 *

Entlarvt

5.12.2024 *

Dreimal klopfen

6.12.2024 *

Willst du mit mir gehen?

9.12.2024 *

Schlimme Gedanken

10.12.2024 *

Mut statt Angst

11.12.2024 *

Schock!

12.12.2024 *

Notlügen

13.12.2024 *

Partycrasher

16.12.2024 *

In der Zwickmühle

17.12.2024 *

Unter Druck

18.12.2024 *

Charakterstärke

19.12.2024 *



Wendy

95 Folgen (Wh.)



Wickie und die starken Männer (UT)

180 Folgen (Wh.)



Wir Kinder aus dem Möwenweg (UT)

53 Folgen (Wh.)



Wir sind die Dorfbande (UT)

Redaktion: Ingo Weis

Buch: Pierre Coré, Isabelle Bottier, Franck Soullard, Séverine Vuillaume, Nathalie Reznikoff, Sophie Furlaud, Samir Senoussi, Adrien Maillard, Yann Ropars, Pascal Laurent, Yann Ropars, Adeline Laffitte

Regie: Romain Borrel

53 Folgen

Der Beginn einer Freundschaft

14.6.2024

Kleiner Fuß ganz groß

Der Honigbote

15.6.2024 *

Vom Pech verfolgt

Falscher Hase

16.6.2024 *

Lina Lehrertochter

Der Alleingang

17.6.2024 *

Auf den Esel gekommen

Knacks im Schneckenhaus

18.6.2024 *

Die Kuh hat die Ruh‘

Samson, der edle Ritter

19.6.2024 *

Das Plappermaul

Wer hat Schuld?

20.6.2024 *

Der Siegerpilz

Miese Laune

21.6.2024 *

Das kleine Genie

Samson und die Tiere

22.6.2024 *

Verräterisches Tagebuch

Wahre Freundschaft

23.6.2024 *

Der Mädchenschwarm

Keine Angst vor der Angst

24.6.2024 *

Dann lieber die Viper

Freundschaft in Gefahr

25.6.2024 *

In letzter Sekunde

Das Geheimnis im Wald

26.6.2024 *

Der Berg ruft

Vorsicht Bauer Ludwig!

27.6.2024 *

Willkommen im Dorf (1)

Willkommen im Dorf (2)

28.6.2024 *

Willkommen im Dorf (3)

Willkommen im Dorf (4)

29.6.2024 *

Kleiner Fuß, großer Hund

Wer ist der Boss?

30.6.2024 *

Reingefallen

Was summt denn da?

1.7.2024 *

Alle für einen

Nicht wie die anderen

2.7.2024 *

Rettet Martin

Der Untermieter

3.7.2024 *

Samson, der Bienenfreund

Die Laus ist los

4.7.2024 *

Ein Baumhaus für Marie

Der Schatz des Engländers

5.7.2024 *

Der Hexer von Kleinwiesental

Dumm gelaufen

6.7.2024 *

Der große Schwindel

Wer einmal lügt …

7.7.2024 *

Operation Raupen-Rettung

Haltet den Dieb!

8.7.2024 *

Schluss mit lustig

Brüder des Waldes

9.7.2024 *

Doktor Kleiner Fuß

Die Rache des Hanghuhns

10.7.2024 *

49 Folgen (Wh.)



Wissper

20 Folgen (Wh.)



Wuffel, der Wunderhund (UT)

35 Folgen (Wh.)



Zacki und die Zoobande (UT)

78 Folgen (Wh.)



Zigby, das Zebra

58 Folgen (Wh.)



Zoom – Der weiße Delfin (UT)

Redaktion: Frauke Bräuner

Buch: Hervé Nadler, Pierre Olivier, Philippe Clerc, Olivier Serrano, Morgann Martin, Alice Diener, Fiona Leibgorin, Alice Boucherit, Jérémy Roussay, Pierre Doublier, Cédric Bacconnier, Pascal Stervinou, Fabrice Hagmann

Regie: Stéphane Bernasconi

26 Folgen

Tag X

Ein verspielter Tintenfisch

4.12.2024 *

Daisys Spielzeug

Viel Wind

5.12.2024 *

Fliegende Fische

Ein vergifteter Fang

6.12.2024 *

Der Müllsauger

Wirklich gute Freunde

9.12.2024 *

Die Raumkapsel

Baby Yann

10.12.2024 *

Jagd im Mangrovenwald

Abgeschnitten

11.12.2024 *

Ninos Geheimnis

Was ist los mit Jack?

12.12.2024 *

Ein besonderes Parfüm

Der Inselfluch

13.12.2024 *

Neu programmiert

Ein böser Geist

16.12.2024 *

Die Steinkrone

Tiefsee-Jagd

17.12.2024 *

Der große Maui-Wettkampf

Faratinas Schatz

18.12.2024 *

Der Taucherhelm

Computer-Chaos

19.12.2024 *

Die Meerjungfrau

Bambusblüten

20.12.2024 *

244 Folgen (Wh.)