Programmchronik phoenix 2024

phoenix-Erstausstrahlungen und Eigenformate

Vom Traum zum Trauma - Tel Aviv und der 07. Oktober 42 min

Unter dem Radar? - Train as you fight!: Wie die Bundeswehr ukrainische Soldaten ausbildet, 30 Min.

Jahrhundertzeugen: Eva Erben, 58 Min. und 46 Min.

Jahrhundertzeugen: Naftali Fürst, 47 Min.

Litauen - Zwischen Ostsee und Russland, 17 Min.

Pellworm – Wiesen, Watt Weite, ZDF-Studio Kiel 15 Min.

Die Schlossluke, ZDF-Studio Kiel 15 Min.

Rechts Russland und links die Ostsee - Das Baltikum in der NATO, 29 Min.

Lappland - Die letzten Urwälder, 15 Min.

Lappland - Rentiere im Stress, 15 Min.

Lettland - - Zwischen Ostsee und Russland, 12 Min.

Litauen - Zwischen Ostsee und Russland, 9 Min.

EUROPA 2040 - Weltmacht oder Absteiger? Langfassung Phoenix/SWR 44 Min.

Stalin ist zurück - Erinnerungskultur in Putins Russland, 15 Min.



phoenix mein ausland

Aufgrund der Vielzahl an Programmen dieses Korrespondent*innen-Formats hier eine Auswahl:

„mein ausland“ von ZDF-Studios:

Frankreich - Zwischen Vogesen und Versailles, 44 Min. und 28 Min.

Polen - Und der Krieg vor der Haustür, 15 Min.

Olympia in Paris - Eine Stadt zwischen Vorfreude und Stresstest, 16 Min.

Mit Schraubenschlüssel und Puderquaste - Polnische Truckerin auf Europas Straßen, 15 Min.

Mandelas Land - Kampf um Südafrikas Zukunft, 43 Min.

Barriere der Speere - Südafrikas Drakensberge, 8 Min.

Madagaskar - Insel der Widersprüche, 28 Min.

Leben in Putins Visier - Das Baltikum an der EU-Außengrenze, 45 Min.

„mein ausland“ von ARD-Studios:

Im Land der Finsternis (30 Min.-Fassung) - Südafrika und seine Energiewende, 30 Min.

Schweiz - Wingsuit-Basejump im Tal des Todes, 29 Min. und 15 Min.

Alpendörfer in Gefahr - Felsstürze in den Schweizer Bergen, 15 Min.

Zeitenwende am Kap Südafrikas Regierung der Nationalen Einheit, 30 Min.

Die letzten Leuchtturmwärter – Frankreichs, 15 Min. WDR

Die Osterinsel - Kampf ums Paradies, 15 Min. SWR

phoenix-ZDF-Kooperationen und phoenix-Langfassungen

(Aufgrund des Volumens der Dokumentations-Flächen auf phoenix ist in Folge nur eine Auswahl von ZDF-Produktionen aufgelistet)

Das Leben der Amish, ZDF, 23 Min. und 59 Min.

Der Fall Jeanne d'Arc, Animationsfilm ZDF/ARTE 88 Min.

Traumschiffe des Sozialismus, ZDF/ARTE 15 Min.

Papst Pius XII. und der Holocaust, ZDF/ARTE 15 Min.

Das sozialistische Tier, ZDF/ARTE 15 Min.

NATO-Manöver in der Ostsee, ZDF 15 Min.

Tolkien - Die wahre Geschichte der Ringe, ZDF/ARTE 3 x 30 Min.

Zwischen Trump und Harris - Roadtrip durch ein zerrissenes Amerika, (phoenix Langfassung) 59 Min.

Gaza Krieg - Israels kritische Stimmen Ankauf vom ORF 15 Min.





Dokumentationen in der Primetime



ZDF Zeit

Die geheime Welt der Superreichen - Das Milliardenspiel

Aufstieg rechts - Wie die AfD wurde, was sie ist

Die OTTO-Story - Vom Versandhaus zum deutschen Amazon

Forever Young - Wie können wir das Altern stoppen?

Loriot, Otto & Co - 60 Jahre TV-Comedy

Mensch Paul McCartney! - Der ewige Beatle

Mensch Pistorius! - Zwischen Krieg und Frieden

Putin und Xi - Pakt gegen den Westen



ZDF Terra X History

Die Windsors - Geschichte einer Dynastie

Ein Tag in der DDR

Rätselhafte Orte der Geschichte

Inside Stasi

Brisante Funde: Ungelöste Fälle der Archäologie



ZDFinfo

Der Untergang antiker Völker

Ägypten - Welt der Pharaonen

Entscheidungen auf dem Schlachtfeld

Hightech Archäologie

Mythos Kelten

Geheime Bunker

Sündenbabel Berlin



Dokumentationen zu aktuellen Themen (Auswahl)



ZDFzeit

Wir Deutschen und Russland

Wir Wunderkinder Zeit des Aufbaus

AIDA: Die Insider - Die Tricks des Kreuzfahrt-Giganten

Habeck contra Lindner - Ziemlich beste Gegner

Kreuzfahrt auf dem Fluss - Donau, Rhein und Rhône

laut.stark.gleich.berechtigt. - Zeit der Frauen (1)

Mensch Beckenbauer! Schau'n mer mal - Zum 75. Geburtstag von Franz Beckenbauer

Mensch Schäuble! - Einheitsmacher, Streiter, Steuermann

Milka, Oreo, Philadelphia - Tricks der Lebensmittelindustrie mit Sebastian Lege

Pfanni, Knorr, Langnese - Tricks der Lebensmittelindustrie mit Sebastian Lege



ZDFzoom

Der Krypto-Visionär und der Millionen-Raub

Die Sklaven der Weltmeere - Wie Seeleute schikaniert werden



37°

Geplatzter Traum - Kaliopi steigt aus dem Lehrerjob aus

333 Meter Hausflur - Leben in der Langen Lene

André im Goldfieber - Ein Familienvater zwischen Abenteuer und Alltag

Die Seesoldaten

Dienste, Druck und Dauerstress - Junge Docs in der Klinik

Drei Frauen gegen Rechtsextremismus

Eingebürgert - Auf dem Weg zum deutschen Pass

Gefährlicher Einsatz - Journalist*innen berichten aus der Ukraine

Große Sprünge - Frauen und das Skateboard

Ich mache mich bereit - Michael wird Reservist bei der Bundeswehr

Meteor im Mittelmeer

Risse in unserer Gesellschaft - Der Kampf ums Auto

Schwarz. Deutsch. Supermodel - Alpha Dia

Seenotrettung aus der Luft

Vererbte Armut - Kindheit mit wenig Geld

Wahnsinn Wohnungssuche



ZDF.reportage

Albtraum Mieten - Wohnung verzweifelt gesucht

Alleinerziehend und abgehängt - Armes reiches Deutschland;

Entlang der Elbe - Flussgeschichten

Reicher Nachbar Schweiz - Leben und Arbeiten in der Grenzregion

Vorsicht Glücksspiel! - Zocken bis zur Pleite

Winter im Harz - Von Goslar bis zum Brocken

Zu viel Bürokratie - Regelwut und lange Wege

Drogen, Dreck und dunkle Ecken - Wie sicher sind unsere Städte?

Jung im Osten - Wie wir wirklich leben

Lohnt sich Arbeit noch? - Bürgergeld vs. Mindestlohn

Thüringer Wald - Alter Glanz und neuer Charme

Zuhause in der Platte - Ein Dorf auf 20 Stockwerken



ZDFinfo

Das Haus Assad

Inside NATO

Neue Deutsche Welle

Geheime Weltmächte

Hitlers Sklaven - Die Geschichte der NS-Zwangsarbeit

1929 – Der Große Börsencrash

Russlands Kriege



Frontal 21-Doku

White Angel - Das Ende von Marinka: Unter Beschuss

White Angel - Das Ende von Marinka: Blutiger Sommer

White Angel - Das Ende von Marinka: Der Geruch des Todes

Migration in Deutschland - Zu viel oder zu wenig?

Krieg der Agenten - Der geheime Kampf gegen die Taliban

Kosten im Osten - AfD und Wirtschaft

Milliardenbetrug an der Tankstelle - Ölkonzerne und der Klimaschutz-Fake



auslandsjournal - die doku / auslandsjournal spezial

Zwischen Trump und Harris - Roadtrip durch ein zerrissenes Amerika, (phoenix Langfassung) 59 Min.

Zerrissener Jemen - Im Griff der Huthi-Milizen

Wächter des Westens - Brauchen wir die NATO noch?

Was der Ukraine Mut macht - Von Helden und Hoffnungsträgern

Mensch, Europa! - Leben in Russlands Visier

Propaganda in Nahost: Verdrehung der Wirklichkeit

Trump oder Harris - Wo die US-Wahl entschieden wird

Macht, Modi, Indien - Ein Gigant erwacht

Mensch, Europa! - Leben mit neuen Autokraten

Mein Amerika, Dein Amerika - Die uneinigen Staaten vor der Wahl

KI im Krieg - Schlachtfeld außer Kontrolle?

"Das Jahr nach dem Massaker

Israel und der Krieg" - Israel und der Krieg

Hightech im Krieg - Neue Hoffnung für die Ukraine?



planet e.

Gier nach Holz - Die Ausbeutung unserer Wälder

Wie Autoreifen den Regenwald bedrohen

Zweite Chance für 2 Räder - Die Upcycling - Challenge

Generation Klimaangst - krank aus Sorge vor der Zukunft?

Der Wein der Zukunft - Zwischen Natur und Wissenschaft

Möwen - die frechen Diebe der Lüfte

Genuss mit Beigeschmack - Kokosnuss

Green Deal - Kann Europa Klima?

Luxus, Glamour, schöner Schein - Fast Fashion Jogginganzüge

Tiere auf Instagram - Leid für Likes?

Reis - Alles über das beliebte Getreide

Blutige Flossen - Das stille Sterben der Haie

Wale - geliebt und gejagt

Blütenzauber ohne Gift: Wie nachhaltig sind Schnittblumen?

Zweite Chance für alte Möbel - Die Upcycling - Challenge

Tomaten

Das Fischsterben in der Oder - Wie ein Fluss zur Giftfalle wurde

planet e.: Klimawandel und Gender – Warum die Krise Frauen stärker trifft

Extremwetter und Klimawandel - Starkregen und Sturzfluten

Generation Klimaangst – Krank aus Sorge vor der Zukunft

Wie Autoreifen den Regenwald bedrohen

Plastik ohne Ende – Wie Flüsse die Meere verschmutzen



plan b (Auswahl)

Treffpunkt Stadt - Plätze zum Leben, Lachen und Machen

Gesund ohne OP - Rezepte für eine bessere Heilung

Rettung für die Alpen - Was hilft gegen den Klimawandel?

Fairohrhasen - Tierisch gute Ostern

Gesünder arbeiten - Fit durch den Job

Raus aus der Gewaltspirale -

Lieferketten im Wandel - Handelswege sicher und fair gestalten

Besser Bauen - Klimafreundlich in die Zukunft

Hase, Nest und Schoko-Ei - Ostern neu gefeiert

Nachhaltige Möbel - Mieten und Recyceln statt Wegwerfen

Rettet die Baumriesen - Wie Waldgiganten das Klima schützen

Helfen, wenn es ernst wird - Begleitung bis ans Lebensende

Feuerwerk der Zukunft - Schonend schöne Silvester-Alternativen

Ackern gegen den Klimawandel - Landwirtschaft der Zukunft

Wer bringt unsere Gesellschaft voran?

Wer macht unser Leben nachhaltig?

Freiheit im Job - Mehr Work-Life-Balance

Richtig radeln - Sicher und schnell unterwegs

Fachkräfte aus aller Welt - Neue Chancen für den Arbeitsmarkt

Tierische Invasoren auf dem Vormarsch - Der Kampf gegen eingeschleppte Arten

Nachfolge dringend gesucht - Betriebsübergabe leicht gemacht

Ohne Pestizide - Für eine giftfreie Zukunft

Nachwuchs fürs Handwerk - Ideen gegen den Fachkräftemangel

Zurück in den Kreislauf

Da geht was, Deutschland! - Wer stärkt unsere Demokratie?

Neues im Online-Shop

Sinnvoll und sozial

Rettung für die Schokolade - Süße Versuchung ohne Beigeschmack

Darm ohne Scham - Rezepte für ein gutes Bauchgefühl

Künstliche Intelligenz in der Landwirtschaft - Gegen den Hunger in der Welt

Mission Artenschutz - "Hilfe für bedrohte Wildtiere“



3sat

Im Schatten der Vulkane

Abgesichert im Alter - Junge Menschen und die Rente in Europa



Dokumentationen zu historischen Themen



phoenix history

Der Schwarze Freitag - Dokumentarspiel über den New Yorker Börsencrash 1929, ZDF 1966

Wiedereröffnung Notre Dame - Bauten für die Ewigkeit

Ein Tag in Paris 1775

Putins Blutspur - Chronik eines Krieges

75 Jahre Deutschland Der große Test mit Mirko Drotschmann

D-Day 1944 - Die Schlacht um Europas Freiheit

DDR Herbst '89 - Stimmen einer Revolution

Große Entdecker - Zum 700. Todestag Marco Polo

Deutsche Schicksalsjahre - Der Kampf gegen den linken Terror



Terra X History

Silvia - Schwedens deutsche Königin

Die verborgene Welt von Stonehenge

Macht der Götter -Weltgeschichte der Religionen

SS - Macht und Mythos

Verkannte Pioniere der Geschichte

Eine kurze Geschichte über das Mittelalter

Eine kurze Geschichte über Hexenverfolgungen

Eine kurze Geschichte über das alte Ägypten

Deutschland in den Goldenen Zwanzigern

Deutschland in der frühen Bronzezeit

Deutschland in der Industriellen Revolution



Dokumentarfilm

Diese Sendung ist kein Spiel – Die unheimliche Welt des Eduard Zimmermann, ZDF 2023, 90 Min.

Songs of Gastarbeiter – Liebe , D-Mark und Tod, WDR 2023, 90. Min.

Unparteiisch – Deutschland Elite-Schiedsrichter, NDR 2023, 90. Min.

Stalin – Leben und Sterben eines Diktators, RBB 2024, 90. Min.

Shattered – Reise in die stille Vergangenheit, phoenix Ankauf, Min.

Angela Merkel – Schicksalsjahre einer Kanzlerin, RBB 2024, 90 Min. (Primetime)

Trotz und Treue – Das Phänomen Sahra Wagenknecht, MDR 2024, 90 Min. (Primetime)

Wir waren in der AfD – Aussteiger berichten, MDR 2024, 90 Min.

Blackbox Syrien – Der schmutzige Krieg, ZDF 2020, 90 Min.

Dear Future Children – phoenix Ankauf, 90 Min.