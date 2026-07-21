Programmchronik 3sat 2024

Redaktion NANO

Sendereihen: NANO; NANO Doku, NANO Talk, scobel (bis 3.7.2025); scobel YouTube (bis 3.7.2025); YouTube NANO (ab 24.7.2025); Terra X Wissenskolumne

Leitung: Catrin Powell (ZDF)



NANO – das Wissenschaftsmagazin in 3sat (HD)

Max Kirchner (SWR / Planungskoordination NANO)

Schlussredaktion: Corinna Daus (SRF), Katharina Ditschke (SWR), Frank Früauff (ZDF), Anette Kolb (BR), Michael Lang (SWR), Sabine Olff (SRF), Florian Petautschnig (ORF), Nadia Salem (ZDF), Gregor Steinbrenner (ZDF)

Moderation: Ingolf Baur, Yve Fehring, Eric Mayer, Gregor Steinbrenner

Redaktion: Daniela Busch, Paula Colberg, Wiebke Denker, Kerstin Glück, Gunter Große, Barbara Grüninger, Ellen Haas, Herbert Hackl, Martina Helms, Olivia Heydeck, Malte Jessl, Florian Kortschik, Silke Löblein, Andreas Meybauer, Jennifer Müller, Sabine Müller, Birgit Oberst, Rasmus Raecke, Martina Roßkopf, Manuela Schaum, Benjamin Scherer, Alexandra Taylor, Cornelia Zwilling

Regie: Olaf Böhler, Carsten Hammerschmidt, Rainer Jänsch, Klaus Heim, Markus Kainz, Sabine Keutner, Klaus Kuhn, Petra Lelyveld-Schaffer, Nicole Wiedenbeck, Manfred Wittelsberger

165 Sendungen



NANO spezial (HD)

1 Sendung

Weltklimakonferenz – Was bringt das ewige Verhandeln?

21.11.2025



NANO Doku (HD)

75 Sendungen (inkl. 58 Wiederholungen)

Noch Lust auf Lust? Wie unsere Libido tickt (ZDF)

Autorin: Denise Dismer

Redaktion: Bianca Charamsa

9.1.2025

10.7.2025

Mein Körper: Mein Immunsystem (BR) (Wh.)

Autor: Boris Geiger

Redaktion: Carola Richter, Daniel Schwenk

10.1.2025

Tsunami-Alarm - auch an Europas Küsten? (BR) (Wh.)

Autorin: Tina Gantner

Redaktion: Carola Richter, Daniel Schwenk

17.1.2025

Die Protein-Revolution - Der verborgene Code für Körper und Gesundheit (ZDF)

Autor: Berndt Welz

Redaktion: Bianca Charamsa

23.1.2025

Willst Du wissen, wann Du stirbst? (HR/MDR) (Wh.)

Autor: Nicolas Riedmiller

Redaktion: Anke Schnackenberg und Daniel Schlechter

24.1.2025

Das erstaunliche Leben der Ratten – Unterwegs in Rat City (ZDF) (Wh.)

Autor: Jeff Morales

Redaktion: Bianca Charamsa

30.1.2025

Willst du ewig leben? Selbstoptimierung (HR/MDR) (Wh.)

Autoren: Nicolas Riedmiller, Julia Jaki

Redaktion: Anke Schnackenberg, Daniel Schlechter

31.1.2025

Liebe und Bindung - Wie das Smartphone unsere Beziehungen gefährdet (ZDF)

Autoren: Lara Olbeter, Liv Thamsen

Redaktion: Bianca Charamsa

6.2.2025

Industrie in Gefahr - wo bleibt der Wasserstoff? (BR) (Wh.)

Autorin: Christiane Streckfuß

Redaktion: Carola Richter

7.2.2025

Schule ohne Druck? (SWR) (Wh.)

Autorin: Katrin Back

Redaktion: Amanda Mock

14.2.2025

Humor hilft! Lachen als Lebensressource (ZDF)

Autorin: Dunja Keuper

Redaktion: Bianca Charamsa

20.2.2025

Das geheime Wissen der Tiere (SWR) (Wh.)

Autor: Marcus Froböse

Redaktion: Christine Seidemann

21.2.2025

Mein Körper. Meine Wohlfühltemperatur. Wie halte ich Kälte aus? (HR) (Wh.)

Autorin: Anja Widell

Redaktion: Ina Dahlke

28.2.2025

Glücksfall Sonne – Leben aus Licht und Energie (ZDF) (Wh.)

Autorin: Dunja Keuper

Redaktion: Bianca Charamsa

6.3.2025

Arten retten! Wie wild kann Deutschland werden? (BR) (Wh.)

Autor: Boris Geiger

Redaktion: Carola Richter

7.3.2025

Elementarteilchen – Wie sie unsere Welt durchdringen (ZDF) (Wh.)

Autor: Ekki Wetzel

Redaktion: Bianca Charamsa

13.3.2025

Im Bann des Mondes - Leben mit Gravitation und Gezeiten (ZDF) (Wh.)

Autor: Philippe Lespinasse

Redaktion: Katharina Finger, Nicole Schleider, Verena Rudolf

14.3.2025

Rettende Viren aus dem Slum – Kampf gegen resistente Keime (ZDF)

Autor: Ekki Wetzel

Redaktion: Bianca Charamsa

20.3.2025

Mein Körper. Mein Geruchssinn. Wenn man nichts mehr riechen kann (BR) (Wh.)

Autor: Kim Rigauer

Redaktion: Carola Richter, Daniel Schwenk

21.3.2025

Frank Seibert und die anthroposophische Medizin (SWR) (Wh.)

Autor: Jens Pfeifer

Redaktion: Stefan Busse, Amanda Mock

28.3.2025

Faszination Fliegen - Vom Flugsaurier zum Düsenjet (ZDF)

Autor: Clément Champiat

Redaktion: Bianca Charamsa

3.4.2025

Frank Seibert auf dem Demeterhof (SWR) (Wh.)

Autorin: Katrin Back

Redaktion: Stefan Busse, Amanda Mock

4.4.2025

Wind im Klimawandel - Wetterextreme durch globale Erhitzung (ZDF) (Wh.)

Autor: Alexander Riedel

Redaktion: Bianca Charamsa

10.4.2025

Licht aus - wie Kunstlicht die Natur verändert (ZDF) (Wh.)

Autoren: Sander van Iersel, Tim Visser, Annette Scheurich

Redaktion: Bianca Charamsa, Katharina Finger

11.4.2025

Nostalgie – Retrogefühl mit Heilwirkung (ZDF)

Autorin: Julia Schmidt

Redaktion: Bianca Charamsa

17.4.2025

7.11.2025 (Wh.)

Wunderwerk Füße - Ist barfuß wirklich gesünder? (ZDF)

Autor: Volker Wasmuth, Lena Solberg

Redaktion: Bianca Charamsa

24.4.2025

18.9.2025 (Wh.)

Invasive Pilze - Lena Ganschow und die neue Bedrohung (SWR) (Wh.)

Autor: Jörg Wolf

Redaktion: Bettina Wiegland, Jens Weibel

25.4.2025

Evolution der Blütenwelt – wie Blumen die Erde erobern (ZDF) (Wh.)

Autoren: Francois Tribolet, Clément Champiat

Redaktion: Bianca Charamsa, Nicole Schleider

2.5.2025

Unsere Stimme – so einzigartig, so manipulierbar! (ZDF)

Autorin: Frédérique Veith

Redaktion: Binaca Charamsa

8.5.2025

PFAS - Gift für die Ewigkeit. Wie abhängig sind wir? (BR) (Wh.)

Autor: Roland Schenke

Redaktion: Carola Richter

9.5.2025

Anders im Kopf - Neurodiversität als Stärke (ZDF) (Wh.)

Autor: Viktor Stauder

Redaktion: Binaca Charamsa, Katharina Finger

15.5.2025

10.10.2025 (Wh.)

Mein Körper. Meine Haare (WDR) (Wh.)

Autor: Jörn Schnitger

Redaktion: Anja Richter, Maike Vaßmers

16.5.2025

Befreite Brüste - Zankapfel, Lustobjekt, Rätsel der Evolution (ZDF) (Wh.)

Autoren: Anika Tietze, Stefan Hoge

Redaktion: Bianca Charamsa

22.5.2025

10.7.2025 (Wh.)

Better Than Human? - Leben mit KI (MDR) (Wh.)

Autorin: Ciani-Sophia-Hoeder

Redaktion: Daniel Schlechter

23.5.2025

Leben im Weltall? Die Entdeckung der Exoplaneten (ZDF) (Wh.)

Autor: Fabian Wolf

Redaktion: Marita Hübinger, Bianca Charamsa, Katharina Finger

30.5.2025

Smarte Insekten - wie winzige Gehirne Geniales leisten. (ZDF) (Wh.)

Autor: Berndt Welz

Redaktion: Binaca Charamsa

5.6.2025

29.8.2025 (Wh.)

Mein Körper. Meine Wohlfühltemperatur: Wie kann ich Hitze aushalten? (SWR) (Wh.)

Autorin: Petra Thrun

Redaktion: Ina Dahlke, Anke Schnackenberg

6.6.2025

Forschung extrem – unser Weltbild am Limit? (ZDF)

Autor: Ingolf Baur

Redaktion: Binaca Charamsa

12.6.2025

Wenn dein Medikament nicht mehr wirkt (SWR) (Wh.)

Autorin: Lena Ganschow

Redaktion: Ilka aus der Mark, Stefan Busse

13.6.2025

Mein Körper. Meine Haut - Makellos: (Wie) geht das? (BR) (Wh.)

Autor: Andreas Kegel

Redaktion: Carola Richter, Daniel Schwenk

27.6.2025

Elementarteilchen – Wie sie unsere Welt durchdringen (ZDF) (Wh.)

Autor: Ekki Wetzel

Redaktion: Katharina Finger

4.7.2025

Mein Körper: Meine Muskeln – mehr als Power und Pumpen (BR) (Wh.)

Autorin: Katrin Focke

Redaktion: Carola Richter, Daniel Schwenk

11.7.2025

ICH gegen die KI – wer ist der bessere Mensch? (ZDF)

Autor: Herbert Hackl

Redaktion: Binaca Charamsa

28.8.2025

30.10.2025 (Wh.)

Wundermittel Abnehmspritze (ZDF) (Wh.)

Autorin: Géraldine Genetti

Redaktion: Bianca Charamsa

4.9.2025

Die Fertigessen-Falle - Wie Tütenprodukte unsere Ernährung verändern (ZDF) (Wh.)

Autor: Michael Nieberg

Redaktion: Nicole Schleider, Katharina Finger

4.9.2025

Krieg im Kopf - das Trauma der Soldaten (SWR) (Wh.)

Autor: Björn Platz

Redaktion: Christine Seidemann

5.9.2025

Superkraft Motivation – Willensstark zum Ziel (ZDF) (Wh.)

Autoren: Dagmar Gallenmüller, Petra Bertram

Redaktion: Bianca Charamsa

11.9.2025

Unsere Haut - Wieviel Sonne ist gesund? (SWR) (Wh.)

Autor: Jörg Wolf

Redaktion: Niels Waibel

12.9.2025

Solo-Sex - Von Menschen und Tieren, die masturbieren (ZDF) (Wh.)

Autorin: Denise Dismer

Redaktion: Bianca Charamsa, Katharina Finger

18.9.2025

Die Protein-Revolution - Der verborgene Code für Körper und Gesundheit (ZDF) (Wh.)

Autor: Berndt Welz

Redaktion: Nicole Schleider, Bianca Charamsa

19.9.2025

Fermentieren – Power für einen gesunden Darm (ZDF)

Autor: Michael Nieberg

Redaktion: Bianca Charamsa

25.9.2025

13.11.2025 (Wh.)

Mein Körper. Mein Darm – Die unterschätzte Schaltzentrale (WDR) (Wh.)

Autor: Krischan Dietmaier

Redaktion: Maike Vaßmers

26.9.2025

Forschung extrem – Unser Weltbild am Limit? (ZDF) (Wh.)

Autor: Ingolf Baur

Redaktion: Bianca Charamsa

2.10.2025

Inspired by Nature: Geniale Technologien -Fühlen und Wahrnehmen (Wh.)

Autor: Frédéric Planchenault

Redaktion: Bianca Charamsa

2.10.2025

Unser erstaunlicher Po – warum die Natur das Hinterteil erfand (ZDF)

Autor: Liam O’Rinn

Redaktion: Bianca Charamsa

9.10.2025

27.11.2025 (Wh.)

Vagus – der Anti-Stress-Nerv (ZDF)

Autor: Kristina Klasen

Redaktion: Bianca Charamsa

16.10.2025

Mein Körper. Meine Geburt. Was ist der beste Start ins Leben? (SWR) (Wh.)

Autoren: Kristina Klasen, Laura Rosinus

Redaktion: Stefan Busse, Christine Seidemann

17.10.2025

Mein Mann lebt als KI weiter - Lieben und Sterben mit Künstlicher Intelligenz (MDR) (Wh.)

Autorin: Franka Schönwandt

Redaktion: Daniel Schlechter, Anja Richter, Markus Schall

24.10.2025

Polarlichter über Deutschland - Schön und gefährlich (MDR) (Wh.)

Autor: Stephan Liskowsky

Redaktion: Ines Drahonovsky, Peggy Grunwald

31.10.2025

Wie stillen wir unseren gigantischen Stromhunger? (ZDF)

Autoren: Luca Bartolotta, Christiane Henningsen

Redaktion: Bianca Charamsa

6.11.2025

Echtes Fleisch ohne Tier - Die Zukunft schmeckt anders (ZDF) (Wh.)

Autor: Ingolf Baur

Redaktion: Bianca Charamsa, Nicole Schleider

14.11.2025

Stoffwechsel-Update: Was pusht unsere Energie? (ZDF)

Autorin: Frédérique Veith

Redaktion: Bianca Charamsa

20.11.2025

Gefängnisse abschaffen? Was besser wirkt als Haft (MDR) (Wh.)

Autorin: Antje Schneider

Redaktion: Daniel Schlechter

28.11.2025

Mein Körper. Mein Adrenalin. Actionhormon und Lebensretter (BR) (Wh.)

Autorin: Katrin Focke

Redaktion: Daniel Schwenk

5.12.2025

Flüssiges Gold – Was steckt im Abwasser ? (ZDF)

Autor: Philip Montasser

Redaktion: Bianca Charamsa

11.12.2025

Mein Körper. Meine Geburt. Wie gelingt der Start ins Leben? (SWR) (Wh.)

Autoren: Kristina Klasen, Laura Rosinus

Redaktion: Stefan Busse, Christine Seidemann

12.12.2025



scobel (HD)

(bis 12.6.2025; Nachfolgeformat NANO Talk ab 28.08.2025)

Sendereihenverantwortung: Johannes Steinbronn

Redaktion: Kerstin Achenbach, Christine Bauermann, Birgit Rethy, Ramona Sirch, Tanja Thieves, Ellen Vest

Moderation: Gert Scobel

17 Sendungen (inkl. 4 Wiederholungen)

Sex im Kopf

9.1.2025

Biologie aus dem Baukasten

23.1.2025

Brauchen wir mehr Erziehung? (Wh.)

30.1.2025

Die Übermacht der Alten

6.2.2025

Satire-Journalismus

20.2.2025

Riten und Rituale

6.3.2025

Der Urknall (Wh.)

13.3.2025

Biotop Mensch

20.3.2025

Das Wesen des Krieges

3.4.2025

Der Klimakollaps (Wh.)

10.4.2025

Nostalgie – War früher alles besser?

17.4.2025

Der optimierte Mensch

24.4.2025

Verrohter Diskus

8.5.2025

Gemeinsam gegen Demenz

15.5.2025

Brain Hacks (Wh.)

22.5.2025

Intelligenz

5.6.2025

Wissenschaft in der Vertrauenskrise

12.6.2025



NANO Talk (HD)

Sendereihenverantwortung: Johannes Steinbronn

Redaktion: Kerstin Achenbach, Christine Bauermann, Birgit Rethy, Ramona Sirch, Tanja Thieves, Ellen Vest

Moderation: Alena Buyx, Stephanie Rohde

11 Sendungen inkl. 3 Wiederholungen

Das Wesen der KI

28.8.2025

Kooperation statt Konkurrenz

11.9.2025

Essen mit Risiko

25.9.2025

Umgeben von Aliens?

9.10.2025

Die Reizflut

16.10.2025

Das Wesen der KI (Wh.)

30.10.2025

Stromhunger vs. Klimakrise

6.11.2025

Essen mit Risiko (Wh.)

13.11.2025

Die Revolution der Daten-Medizin

20.11.2025

Umgeben von Aliens? (Wh.)

27.11.2025

Update fürs ich – Das neue Bild des Menschen

11.12.2025





Online Angebote



YouTube Scobel

Kanalverantwortliche: Tanja Thieves

Redaktion: Christine Bauermann, Birgit Rethy

Moderation: Gert Scobel

Videos 2025: 18, Länge: 7-30 Minuten



YouTube NANO (ab 24.7.2025)

Kanalverantwortliche: Tanja Thieves, Leonie Peschke

Redaktion: Christine Bauermann, Malte Jessl

Videos 2025: 32, Länge: 12-45 Minuten





Redaktion Wissen (ZDF)



Einfach Mensch! (UT/HD/DGS in der Mediathek)

Die Sendung wird in Zusammenarbeit mit der ZDF-Reihe "einfach Mensch" realisiert.

Redaktion: Swea Schilling, Jan Manuel Müller, Markus Fuchs

12 Sendungen

Barrierefrei schön – Jasmin Diepenseifen und Ayleen Walter

Film von Jovanna Weber und Birthe Heer

10.1.2025

Werkstatt, ohne mich

Film von Corinna Wirth

7.2.2025

Kreativ mit Behinderung

Film von Samira Najafian und Heike Ebling

7.3.2025

Neurodivergent: „Ich tick anders!“

Film von Andrea Schuler

4.4.2025

Wir sind nicht unsere Behinderung!

Film von Annette Kanis und Andrea Schuler

2.5.2025

Vom Sehen und gesehen werden

Film von Caroline Beyer-Enke und Kathi Liesenfeld

6.6.2025

Stimmen für die Inklusion

Film von Birthe Franke

4.7.2025

Familie mit Behinderung

Film von Marie Koytek und Jessica Liss

1.8.2025

Ich bewege was im Osten

Film von Steffi Springer und Judith Heinze

5.9.2025

Helfer auf vier Pfoten

Filme von Andrea Schuler und Uta Meyer-Boblan

10.10.2025

Pflege, die Freiheit bedeutet

Film von Andrea Schuler

7.11.2025

Hörprothese – Ja oder Nein?

Filme von Anne Waltermann und Maurice Göbel

5.12.2025