Programmchronik 3sat 2024

Programmchronik 3sat 2025
Als erstes deutschsprachiges Satellitenprogramm und als Partnerprogramm von ZDF, ORF, SRG nahm 3sat am 1. Dezember 1984 seinen Sendebetrieb auf. Seit 1993 komplettiert die ARD das 3sat-Bündnis.Dank seiner Partnerstruktur kann 3sat auf Programm von ZDF, ORF, SRF und der ARD-Landesrundfunkanstalten zurückgreifen und unter der Federführung des ZDF eine Klammer aller öffentlich-rechtlichen Programme des deutschen Sprachraumes bilden. Die eingebrachten Programmleistungen der 3sat-Partner verteilen sich wie folgt: ZDF 32,5 Prozent, ARD 32,5 Prozent, ORF 25 Prozent, SRG 10 Prozent.
Erstausstrahlungen und Eigenproduktionen geben dem Sender sein Profil. Kultur und Wissenschaft sind die prägenden Säulen des 3sat-Programms. Seine Kompetenz auf diesen Programmfeldern beweist 3sat mit seinen Eigenproduktionen, wie den Magazinen »nano« und »Kulturzeit«, sowie zahlreichen Kabarettsendungen, Dokumentarfilmen, Wissenschafts- und Kulturdokumentationen. Dazu kommen Schwerpunktprogramme, die von kulturellen und wissenschaftlichen Programmakzenten über jährliche Literaturschwerpunkte und Filmreihen bis hin zu kompletten Thementagen reichen. Darüber hinaus spielen Kabarett und Satire, sowie gesellschaftskritische Dokumentationen eine große Rolle im Programm.
Das Sendegebiet von 3sat umfasst die Bundesrepublik Deutschland, Österreich und die Schweiz. Darüber hinaus kann 3sat in fast ganz Europa und in einigen außereuropäischen Ländern gesehen werden. Die Verbreitung des Programms erfolgt über Kabel, Satellit und DVB-T2. 3sat verfügt darüber hinaus über eine eigene Mediathek, in der die meisten Inhalte zeitunabhängig abgerufen werden können.
Die Angaben sind nach Genres geordnet.
Kulturzeit (UT/HD)
Moderation: Nina Mavis Brunner (Schweiz), Vivian Perkovic (Deutschland), Lillian Moschen (Österreich), Cécile Schortmann (Deutschland)
Regie: Sabine Keutner, Olaf Böhler, Klaus Kuhn, Markus Kainz, Nicole Wiedenbeck, Manfred Wittelsberger, Rainer Jänsch
Redaktion: Maren Adler, Giulia Basile, Karin Beck-Loibl, Susanne Beyer, Ariane Binder, Gudrun Bold, Viktoria Brauer, Simon Broll, Claudia Butzin-Brettschneider, Susan Christely, Teresa Corceiro, Uta Ehlers, Nicolette Feiler-Thull, Hannah Kristina Friedrich, Stefan Gagstetter, Jürgen Heimbach, Arwid Holtenau (ORF), Frauke Honkomp, Cornelius Janzen, Caroline Jerchel, Elisabeth Jung, Matthias Krag, Annette Lohnes-Fornoff, Tania Lossau, Silke Maaßen, Ursula May, Gudula Moritz, Sandra Oelz (ORF), Jan Otteni, Sabrina Pascoe, Ralf Rättig, Prisca-Maria Riedel, Christine Romann, Michael Schmitt, Ralf Schmitz, Martin Schöne, Lotar Schüler, Marion Skalski, Markus Tischer (SRF), Nil Banu Varol, Kristina Verres, Jochen Werner, Mareike Wolf, Britta Zekorn.
Redaktionsleitung: Anja Fix, Petra Bender
207 Sendungen
Kulturzeit extra (UT/HD)
Chemnitz 2025 – Kulturhauptstadt
Moderation: Cécile Schortmann
Redaktion: Ralf Schmitz, Hannah Kristina Friedrich
18.1.2025
30 Jahre Kulturzeit – Was hält uns zusammen?
Moderation: Nina Brunner
Redaktion: Christine Romann
2.10.2025
Theater
„Starke Stücke“ zum Theatertreffen 2025
Bernarda Albas Haus (HD)
Von Alice Birch nach Federico García Lorca
Deutsches Schauspielhaus Hamburg
Inszenierung: Katie Mitchell
Fernsehregie: Catharina Kleber
Redaktion: Wolfgang Horn
3.5.2025
„Starke Stücke“ zum Theatertreffen 2025
Die Gewehre der Frau Carrar / Würgendes Blei (HD)
Von Bertolt Brecht / Björn SC Deigner
Residenztheater München
Inszenierung: Luise Voigt
Fernsehregie: Catharina Kleber
Redaktion: Wolfgang Horn
10.5.2025 (Mio 0,043 ; MA 0,2)
„Starke Stücke“ zum Theatertreffen 2025
Unser Deutschlandmärchen (HD)
nach dem Roman von Dinçer Güçyeter
Maxim Gorki Theater, Berlin
Fernsehregie: Andreas Morell
Redaktion: Wolfgang Horn
17.5.2025 (Mio 0,070 ; MA 0,3)
Double Serpent (HD)
Von Sam Max – Aus dem Amerikanischen von Wilke Weermann
Fernsehregie: Stefanie Herrmannsdörfer
Redaktion: Wolfgang Horn
Online only ab 3.5.2025
KlassiXS – die großen Dramen in jungen Kurzfilmen (HD)
Die Taufe
Basierend auf “Alice im Wunderland“ von Lewis Caroll
Regie: Jan-Oke Jens
Sonnenkönigin
Basierend auf „Die Jungfrau von Orleans“ von Friedrich Schiller
Regie: Oskar Gaston Koller (Mio; MA )
Fremd vertraut
Basierend auf „One of Twins” von Ambrose Bierce
Regie: Lionel Reinhardt (Mio; MA )
Redaktion: Jule Broda, Meike Klingenberg, Elisabeth Rupp
22.11.2025
Preisverleihungen
Berlinale 2025: Die Eröffnung (HD)
Moderation: Desirée Nosbusch
Redaktion: Daniel Fiedler
13.2.2025, 65 Min.
Verleihung des 61. Grimme-Preises 2025 (HD)
Aus dem Theater Marl
Moderation: Jana Pareigis
Regie: Nicole Wiedenbeck
Redaktion: Meike Klingenberg, Daniel Konhäuser, Elisabeth Rupp (ZDF), Regina Rohde (WDR)
4.4.2025
Blauer Panther TV & Streaming Award 2025 (UT/HD)
Aus der Münchener “BMW Welt“
Moderation: Esther Sedlaczek
Regie: Frederik Schnitzler
Redaktion: Meike Klingenberg, Kristina Verres
22.10.2025
Dokumentationen
Kaminer Inside: Holiday on Ice (HD)
Film von Nadja Kölling
Redaktion: Bettina von Pfeil, Elisabeth Rupp
Kurzfassung 4.1.2025 (Langfassung 19.10.2024)
Kunstretter – Im Sturm auf die Moderne (HD)
Film von Lars Hering
Redaktion: Jule Broda
25.1.2025
Rainald Grebe: Der Tod im Leben. Unheilbar krank zum größten Auftritt (HD)
Film von Bärbel Bielek
Redaktion: Elisabeth Rupp
22.2.2025
Politik im Popmodus (HD)
Film von Marietta R. Schultz
Redaktion: Bettina Petry
22.2.2025
Zu viel, zu laut, zu Frau (HD)
Ein Film über Frauen, die manchen zu viel sind
Film von Catharina Kleber
Redaktion: Wolfgang Horn
8.3.25
Die großen Frauen der Kunst (HD)
2 Filme von Nicole Zepter
Redaktion: Lora Ganeva, Wolfgang Horn
1. Von der Renaissance bis zur Abstraktion
15.3.2025
2. Von Dada bis zur Gegenwart
22.3.2025
Bitte um Rückruf – Interview mit einer Schriftstellerin (HD)
Film der Mainzer Stadtschreiberin Julia Schoch
Redaktion: Dr. Susanne Becker, Dr. Michael Schmitt
16.3.2025 (ZDF 9.3.2025)
Fürs Geld (HD)
Film von Stefan Stuckert
Redaktion: Bettina Petry
29.3.2025
Megacitys – Wenn es Nacht wird in London (HD)
Film von Hilke Petersen und Wolf-Christian Ulrich
Redaktion ZDF: Markus Wenniges, Nicolai Piechota
Redaktion Kurzfassung 3sat: Birgit Adler-Conrad
5.4.2025
Anne Frank: Tagebuch einer Jugendlichen (HD)
Dokumentarfilm von Alexandre Moix
Redaktion: Jule Broda
9.4.2025 (Mio 0,359; MA 1,5)
Megacitys – Wenn es Nacht wird in Rio de Janeiro (HD)
Film von Christoph Röckerath
Redaktion ZDF: Markus Wenniges, Nicolai Piechota
Redaktion Kurzfassung 3sat: Birgit Adler-Conrad
12.4.2025
Mama. Madonna. Rabenmutter (HD)
Mutterbilder heiß umkämpft
Film von Janin Renner
Redaktion: Bettina Petry
10.5.2025
Karl – Der Mann hinter der Maske (UT/HD)
Film von Gero von Boehm
Redaktion: Wolfgang Horn
24.5.2025
Nachtleben im Wandel - Achtsamkeit statt Ausnahmezustand (HD)
Film von Leonie Gerner
Redaktion: Bettina Petry
7.6.2025
Ausgerechnet Chemnitz – Die europäische Kulturhauptstadt 2025 (HD)
Zwischen Silberglanz und Kumpeltod
Film von Frank Vorpahl
Redaktion: Bettina Petry
14.6.2025
Just a Kiss? – Eine Geschichte des Küssens (HD)
Film von Rebecca Büttner
Redaktion: Wolfgang Horn
12.7.2025
Das Geheimnis der Meister (HD)
5 Folgen
Redaktion: Lora Ganeva, Wolfgang Horn
Lucas Cranach
Film von Dag Freyer
14.7.2025
Sophie Taeuber-Arp
Film von Nicole Zepter
15.7.2025
Gustav Klimt
Film von Dag Freyer
16.7.2025
Maria Sibylla Merian
Film von Nicole Zepter
17.7.2025
Max Beckmann
Film von Dag Freyer
18.7.2025
Megacitys - Wenn es Nacht wird in Istanbul (HD)
Film von Phoebe Gaa
Redaktion Kurzfassung 3sat: Birgit Adler-Conrad
2.8.2025
Comic-Journalismus. Wirklichkeit als Kunstform (HD)
Film von Thorsten Ernst
Redaktion: Daniel Konhäuser
9.8.2025
Nächstes Level: Menschenhass - Rechtsextremismus auf Gaming-Plattformen (HD)
Film von Johannes Sieverding
Redaktion: Bettina Petry
13.9.2025
Allein mit dem Mikro. Stand-up-Comedy in Deutschland (HD)
Film von Lars Hering
Redaktion: Jule Broda
20.9.2025 (Mio 0,058; MA 0,4)
Protest! Songs! (HD)
Vierteilige Reihe
Redaktion: Bettina Petry
1. Klassenkampf
Film von Lilly Schlagnitweit
27.9.2025
2. Frieden
Film von Janin Renner
4.10.2025
3. Feminismus
Film von Nicole Blacha
11.10.2025
4. Black and Proud
Film von Karsten Gravert und Shyda Vasseghi
18.10.2025
Kaminer Inside: Deutsche Märchenstraße (HD)
Film von Nadja Kölling
Redaktion: Elisabeth Rupp
4.10.2025
Queer Pop - Ikonen, Codes und Kommerz (HD)
3 Filme von Inga Turczyn und Shane Thomas McMillan
Redaktion: Wolfgang Horn
1. I want to break free – Sehnsucht nach Freiheit
25.10.2025
2. Fuck the Pain away – Alles ist möglich?
8.11.2025 (Mio 0,141; MA 0,7)
3. Pink Pony Club – Bubbles & Backlash
15.11.2025 (Mio 0,132; MA 0,7)
Der Wert der Kultur – Der Deutsche Theaterpreis DER FAUST (HD)
Film von Marietta Rebekka Schultz
Redaktion: Wolfgang Horn
22.11.2025
Hannah Arendt und die Gefahren der Gegenwart (HD)
Film von Anna Pflüger und Lara Heinemann
Redaktion: Birgit Adler-Conrad
29.11.2025
Trend Reloaded (HD)
3 Filme
Redaktion: Jule Broda, Daniel Konhäuser
1. Film & Fernsehen - Wie Retro unsere Gegenwart prägt
Film von Anna Renk und Anna Moreno Grupp
6.12.2025
2. Musik - Wie Retro unsere Gegenwart prägt
Film von Thorsten Ernst
13.12.2025
3. Mode - Wie Retro unsere Gegenwart prägt
Film von Angela Scheele
20.12.2025
True ART Crime – Spektakuläre Verbrechen in der Kunstwelt (HD)
Film von Corinna Hobick und Ole Siebrecht
Redaktion: Daniel Konhäuser, Elisabeth Rupp
20.12.2025
Literatur
dein Buch - Das Beste von der Leipziger Buchmesse 2025 (HD)
Redaktion: Maren Beuscher/Matthias Hügle
Moderation: Katty Salié, Yara Hoffmann
31.3.2025, 90 Min.
Dein Buch. Das Beste von der Frankfurter Buchmesse 2025 auf der Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat (ZDF/SF/ORF/SRG)
Redaktion: Annette Spohn, Stefan Gagstetter
19.10.2025, 90 Min.
Buchzeit (HD)
Moderation: Gert Scobel
Gäste: Barbara Vinken, Sandra Kegel, Katrin Schumacher
Leipziger Buchmesse
30.3.2025
Cadoro Mainz
15.6.2025
Frankfurter Buchmesse
Redaktion: Birgit Adler-Conrad, Katja Bäuerle, Cornelia Rettig
Moderation: Katrin Schumacher
Gäste: Sandra Kegel, Kais Harrabi, Kai Sina
19./20.10.2025
Buchzeit – Die Literaturgala (HD)
Von der Frankfurter Buchmesse
Moderation: Thea Dorn und Dennis Scheck
Redaktion: Annette Spohn
19.10.2025
Musik
Dancing Queen (HD)
Abba trifft auf Rameau
Berlin, St.-Elisabeth-Kirche, Dezember 2024
Mit Asya Fateyeva und "Lautten compagney"
Regie: Beatrix Conrad
Redaktion: Jörg Hitzemann
1.1.2025
3sat Festspielsommer
Konzert der Wiener Philharmoniker aus Paris (HD/5.1)
Aufzeichnung Pariser Oper, Mai 2025
Regie: Henning Kasten
Redaktion: Birgit Lorbeer
Sonya Yoncheva, Sopran
Juan Diego Floréz, Tenor
Rolando Villazón, Tenor
Sir Bryn Terfel, Bariton
Yuja Wang, Klavier
Musikalische Leitung: Yannick Nézet-Séguin
31.5.2025
3sat Festspielsommer
Sommernachtskonzert Schönbrunn 2025 (HD/5.1)
Schlosspark Schönbrunn, Juni 2025
Regie: Henning Kasten
Redaktion: Birgit Lorbeer
Wiener Philharmoniker
Piotr Beczala, Tenor
Musikalische Leitung: Tugan Sokhiev
14.6.2025
Pop around the clock – Summer Edition (HD)
Regie: Timo Schierhorn
Redaktion: Jule Broda, Holger Faber
Deichkind – Könnt ihr nochmal?
Louis Tomlinson: For Every Question Why - Live
Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexiko, 2024
Blur: Live at Wembley Stadium
Wembley Stadium, London, Großbritannien, 2023
Isle of Wight Festival 2025
Seaclose Park, Newport, Großbritannien, 2025
(Mio 0,132; MA 0,8
Electric Callboy: Tekkno Tour ´23 - Live in Europe
Frankfurt, Köln, München, Leipzig, Wien, Zürich, Hamburg, Warschau, Oberhausen, Deutschland, 2023
Katy Perry, J-Hope, G-Dragon, Rosé, J. Legend, Lang Lang & Friends
Le Gala des Pièces Jaunes, La Défense Arena, Paris, Frankreich, 2025
Redaktion: Robert Reiter
23.8.2025
Live aus Dessau
Pop Around@Bauhaus: Max Giesinger (HD/5.1)
Pop Around@Bauhaus:Die Fantastischen Vier (HD/5.1)
Bauhaus Museum Dessau, Deutschland, 2025
Moderation: Jo Schück
Regie: Volker Weicker
Redaktion: Holger Faber
6.9.2025
"Nabucco" aus der Arena von Verona (HD)
Inszenierung: Stefano Poda
Amartuvshin Enkhbat (Nabucco)
Galeano Salas (Ismaele)
Christian Van Horn (Zaccaria)
Anna Netrebko (Abigaille)
Francesca Di Sauro (Fenena)
Gabriele Sagona (Hohepriester des Baal)
Carlo Bosi (Abdallo)
Daniela Cappiello (Anna)
Orchester, Chor, Ballett der Fondazione Arena di Verona
Musikalische Leitung: Pinchas Steinberg
Bildregie: Tiziano Mancini
Redaktion: Katja Bäuerle, Cornelia Rettig
30.8.2025
Neuschwanstein Konzerte 2025: Elīna Garanča (HD)
Regie: Andreas Morell
Redaktion: Jule Broda, Lora Ganeva
4.10.2025
3satFestival 2025 (HD/5.1)
Regie: Volker Weicker
Redaktion: Holger Faber
LEA
Sophia
11.10.2025
Pop around the clock
3sat Thementag
Redaktion: Robert Reiter
31.12.2025
Pop Around@Bauhaus: MIA (HD/5.1)
Bauhaus Dessau, Deutschland, 2025
Pop Around@Bauhaus: LOI (HD/5.1)
Bauhaus Dessau, Deutschland, 2025
Cypress Hill & London Symphony Orchestra: Black Sunday (HD)
Royal Albert Hall, London, GB, 2024
Imagine Dragons & LA Film Orchestra: Live from the Hollywood Bowl (HD)
Hollywood Bowl, Los Angeles, USA, 2024
Pink Floyd: Pulse (HD/4:3)
Earls Court, London, GB, 1994
David Gilmour: Live at the Circus Maximus, Rom (HD)
Circus Maximus, Rom, Italien, 2024
Marius Müller Westernhagen: Live 1989 (HD/4:3)
Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg, 1989
Bruce Springsteen: Live in Dublin (HD)
Point Theatre, Dublin, Irland, 2006
An Evening with Elton John & Brandi Carlile (HD)
Palladium Theatre, London GB, 2025
Raye: My 21st Century Symphony – Live at the Royal Albert Hall, London (HD)
Royal Albert Hall, London, GB, 2023
Mariah Carey: Daydream World Tour (HD)
Tokyo Dome, Japan, 1996
Whitney Houston: The Concert for a New South Africa (HD/4:3)
Kings Park Stadium, Durban, SA, 1994
Rihanna: Loud - Live at the O2(HD)
O2 Arena, London, GB, 2011
Usher: Rendezvous in Paris (HD)
La Seine Musicale, Paris, F, 2024
Simply Red: Live in Santiago (HD)
Moviestar Arena, Santiago de Chile, CHI, 2025
Sade: Live in San Diego (HD(4:3)
San Diego State University Open Air Theatre, USA, 1993
Evanescence: Live in Amsterdam(HD)
Ziggo Dome, Amsterdam, NL, 2022
Iggy Pop: Live at Montreux Jazz Festival 2023 (HD)
Stravinski Auditorium, Montreux, Schweiz, 2023
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