Die Beatles in Hamburg

(Dokumentation, Deutschland, Großbritannien 2024

Regie: Roger Appleton

10.1.2025



Die Mechanik der Dinge

(Dokumentarfilm, Frankreich, Deutschland 2022)

Regie und Buch: Allesandra Celesia

13.1.2025



Globalisierung - wie Krisen unsere Welt verändern

Buch und Regie; Kersten Schüßler

(Dokumentation, Deutschland 2024)

14.1.2025



Heinrich Böll: Katharina Blum lebt! – Das Erbe einer Erzählung

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Regie: Cordula Echterhoff

15.1.2025



Der Alpenfeldzug des Augustus – Vorstoß Richtung Germanien

(Dokumentation, Deutschland, Schweiz 2023)

Buch und Regie: Florian Breier

1.2.2025



Die Flotte der Römer

(Dokumentation, Frankreich, Italien, Spanien 2024)

Buch und Regie: Peter Prestel

1.2.2025



Joana Mallwitz – Dirigentin: Der Weg nach Berlin

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Regie: Günter Atteln

2.2.2025



Mythos Havanna – Mojito, Mambo, Mafia

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Buch und Regie: Fabian Korbinian Wolf

6.2.2025



Mythos Ibiza – Hippies, Freiheit, Clubkultur

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Buch und Regie: Fabian Korbinian Wolf

13.2.2025



Hollywoods Casting Queen: Bonnie

(Dokumentarfilm, USA 2022)

Regie: Simon Wallon

16.2.2025



Die Wartburg – Macht Religion, Revolution

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Buch und Regie: Oliver Halmburger

22.2.2025



Chronisch krank – chronisch ignoriert

(Dokumentarfilm, Deutschland 2023)

Buch und Regie: Daniela Schmidt-Langels, Sybille Dahrendorf

25.2.2025



Isabel Allende: den Namenlosen eine Geschichte geben

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Regie: Christoph Goldmann

26.2.2025



Therapie per KI

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Regie: Peter Moers; Buch: Nicole Wächter

1.3.2025



Das Gold der Serra da Estrela

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Buch und Regie: Laurène Da Palma Cavaco

2.3.2025



Queere Tiere - Mehr als Männchen und Weibchen

(Dokumentation, Großbritannien, USA 2023)

Buch und Regie: Herbert Ostwald

8.3.2025



Wildnis im Superhafen

(Dokumentation, Niederlande 2022)

Buch und Regie: Willem Berents

10.3.2025



Wildnis zwischen Windmühlen

(Dokumentation, Niederlande 2021)

Buch und Regie: Stijn Philips

10.3.2025



China vs. Hollywood: Traumfabrik unter Kontrolle

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Regie: Mario Sixtus

12.3.2025



Jetset - Die goldene Ära der Luftfahrt

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Buch und Regie: Oliver Halmburger

13.3.2025



Der Dresdner Zwinger – Sachsens Pracht und Prunk

(Dokumentation, Deutschland 2023)

Regie: Dagmar Wittmers; Buch: Sabine Bier

15.3.2025



Iran – Wut aufs Regime

(Dokumentation, Großbritannien 2024)

Buch und Regie: James Newton

18.3.2025



Revolution auf dem Acker – Wo die Zukunft wächst

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Buch und Regie: Rebecca Landshut

22.3.2025



Die Autoschrauber der Serengeti

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Regie und Buch: Philipp Griess, Jigar Ganatra

23.3.2025



Die Vogelretter von Linosa

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Buch und Regie: Valeria Vizioli, Jürgen Hansen

27.3.2025



Geheimakte Rudolf Steiner

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Buch und Regie: Anna Pflüger

27.3.2025



Play it again – Auf der musikalischen Wiederholungsspur

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Buch und Regie: Anne-Kathrin Peitz

30.3.2025



Lucia Moholy – Die Bauhaus-Fotografin

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Buch und Regie: Sigrid Faltin

6.4.2025



Wasserhöhlen – Labyrinthe in der Tiefe

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Buch und Regie: Jakob Kneser

9.4.2025



Prüdes Hollywood – Laster, Lust und Leidenschaft im Film

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Regie: Viola Löffler

9.4.2025



Nutsa und Lana Gogoberidze oder die Dunkelheit ist niemals vollkommen

(Dokumentarfilm, Deutschland 2024)

Regie: Lana Gogoberidze

14.4.2025



Drogen, Dollars, Diplomatie – Albaniens Tanz mit der EU

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Regie: Niko Karasek; Buch: Danna Wolfe, Niko Karasek

15.4.2025



Schöne lange Löffel – vom Hasen in der Kunst

(Dokumentation, Deutschland, Frankreich, Österreich 2024)

Buch und Regie: Hilka Sinning

20.4.2025



Wie Kriege enden – und Frieden möglich ist

(Dokumentarfilm, Deutschland 2025)

Regie: Jobst Knigge, Susanne Uzt, Christina Trebbi; Buch: Susanne Utzt, Christina Trebbi

22.4.2025



Axolotl – Wundertier der Evolution

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Buch und Regie: Madelaine Westwood, Susanne Utzt, Cristina Trebbi; Buch: Susanne Utzt, Cristina Trebbi

23.4.2025



Bastille - Sounds like Art

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Regie: Florian Breuer

25.4.2025



Malen ohne Regeln – Amerikanische Künstlerinnen der Nachkriegszeit

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Buch und Regie: Maria Tappeiner

11.5.2025



Agustina La Gaucha: Frauenpower in der Pampa

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Regie: Christiane Schwarz; Buch: Alexandra Hardorf, Christiane Schwarz

11.5.2025



Ich tanz und mein Herz weint: Jüdische Musiklabel im Nationalsozialismus

(Dokumentation, Deutschland 2023)

Buch und Regie: Christof Weinert

11.5.2025



Uferschnepfen – Unterschätztes Federvieh

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Buch und Regie: Thorsten Mehltretter

12.5.2025



Die Peitschenkämpfer von Indonesien

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Buch und Regie: Joseph J.U. Taylor

18.5.2025



Sudan – Ein Krankenhaus im Schatten des Krieges

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Buch und Regie: Carl Giersdorfer, Laura Salm-Reifferscheid

20.5.2025



Guyana – Der Weg des Jaguars

(Dokumentation, Deutschland 2023)

Regie: Marion Pöllmann; Buch: Daniela Lochner

22.5.2025



Vagusnerv: Wie das Hirn zum Herzen spricht

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Buch und Regie: Kristina Klasen

24.5.2025



Bekenntnisse des Hochstaplers Thomas Mann

(Dokumentarfilm, Deutschland 2024)

Regie: André Schäfer

26.5.2025



Die Sprache der Tiere

(Dokumentation, Großbritannien 2024)

Regie: Becky Evans; Buch: Guy Gilbert

29.5.2025



Die Rätsel der Wolken

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Regie: Sebastian Lindemann; Buch: Nadine Neumann

31.5.2025



Klima Krise Kunst

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Regie: Mathias Frick

31.5.2025



Paradiese unter Glas – Die Welt der botanischen Gärten

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Buch und Regie: Angela Scheele

5.6.2025



Der Tagliamento – Von den Alpen bis zur Adria

(Dokumentation, Österreich 2024

Buch und Regie: Giuseppe Bucciarelli

6.6.2025



Muskelmania – Der Siegeszug des Krafttrainings

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Buch und Regie: Bärbel Merseburger-Sill

12.6.2025



Unterwegs am Stettiner Haff

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Buch und Regie: Jeannine Apsel

13.6.2025



In einem Dorf, das es nicht gibt

(Dokumentation, Deutschland 2022)

Buch und Regie: Lola Randl

13.6.2025



Allianz gegen China

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Buch und Regie: Michael Müller

17.06.2025



China und Äthiopien – Eine ungleiche Partnerschaft?

(Dokumentation, Äthiopien, Großbritannien, USA 2025)

Buch und Regie: Max Duncan, Xinvan Yu

17.6.2025



Pet Shop Boys: 40 Jahre Popgeschichte

(Dokumentation, Großbritannien 2024)

Regie: Louise Lockwood

18.6.2025



Das Rätsel der Monsterwellen

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Buch und Regie: Fabian Korbinian Wolf

19.6.2025



Zukunft auf dem Wasser: Die blaue Revolution

(Dokumentation, Frankreich, Italien, Malediven 2024)

Regie: Xavier Marquis; Buch: Xavier Marquis, Marie Blanc Hermeline

19.6.2025



Niki de Saint Phalle und Jean Tinguely: Komplizen der Kunst

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Regie: Sabine Jainski

22.6.2025



Der Dackel

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Buch und Regie: Pia Schädel

26.6.2025



Paul Cézanne – Der Kampf für die Moderne

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Buch und Regie: Grit Lederer

29.6.2025



Wie gut sind unsere Gene? – Das Wunder menschlicher Anpassung

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Regie: Susanne Bogner, Verena Sieben; Buch: Susanne Bogner

5.7.2025



Marillengärten und wilde Natur: Die Wachau

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Regie: Michaela Kirst, Nils Reucker, Martin Gronemeyer; Buch: Michaela Kirst, Martin Gronemeyer

7.7.2025



Esskastanienwälder und wilde Natur: An Montenegros Skutari See

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Buch und Regie: Michaela Kirst, Martin Gronemeyer

8.7.2024



Feigenhaine und wilde Natur: Am Fuße des Tomorr in Albanien

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Buch und Regie: Michaela Kirst, Martin Gronemeyer

9.7.2025



Hopfengärten und wilde Natur: Die Hallertau

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Buch und Regie: Michaela Kirst, Martin Gronemeyer

10.07.2025



Poolgeschichten – Der Traum vom kühlen Nass

(Dokumentation, Deutschland, Frankreich,USA 2024)

Buch und Regie: Gregor Streiber, Uta Meyer-Boblan

10.7.2025



Nilas Traum im Garten Eden

(Dokumentarfilm, Deutschland 2023)

Buch und Regie: Niloufar Taghizadeh

11.7.2025



The Program – Um jeden Preis

(Dokumentation, Frankreich, Großbritannien 2015)

Regie: Stephen Frears; Buch: John Hodge, David Walsh

8.8.2025



Apollo 1 – Die wahre Geschichte

(Dokumentarfilm Deutschland, Großbritannien, USA 2024)

Buch und Regie: Mark Craig

9.8.2025



Illusion – Trugbilder der Kunst

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Buch und Regie: Ralph Loop

10.8.2025



Gossip – Wie eine Band die Nuller Jahre umkrempelte

(Dokumentation, Deutschland, USA 2024)

Regie: Janina Rook

13.8.2025



Kretas Priesterinnen

(Dokumentation, Deutschland, Griechenland, Österreich 2025)

Buch und Regie: Iris Fegerl

16.8.2025



Wim Wenders – Der ewig Suchende

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Regie: Marcel Wehn

18.8.2025



Anselm – Das Rauschen der Zeit

(Dokumentarfilm, Deutschland 2023)

Buch und Regie: Wim Wenders

20.8.2025



Der italienische Himmelsweg – Vom Meer bis ins Hochgebirge

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Buch und Regie: Florian Fiedler

28.8.2025



Der bewegte Planet: Wie Elemente unser Klima formen

(Dokumentarfilm, Deutschland 2025)

Regie: Anja Kindler; Buch: Anja Kindler, Vicky Lean

30.8.2025



Putins Giftmischer

(Dokumentarfilm, Deutschland 2024)

Buch und Regie: James Jones

2.9.2025



Putins Griff nach Afrika: Russlands Einfluss in der Sahel-Zone

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Regie: Sira Thierij; Buch: Sira Thierij, Nick Golüke

2.9.2025



Das Urwaldkrankenhaus – Mythos Albert Schweizer

(Dokumentation, Deutschland 2025

Buch und Regie: Aaron Thiesen

4.9.2025



Essen. Macht. Geschichte

(Dokumentation, Deutschland, Frankreich 2025)

Regie: Maike Wurtscheid; Buch: Heike Nelsen

6.9.2025



Unterricht in Vietnam: Lehrerin Phan und die Kinder der Berge

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Buch und Regie: Sybille Smolka

7.9.2025



Natalie Portman – Von Kinderstar zur Hollywood-Ikone

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Buch und Regie: Achim Scheunert

7.9.2025



Das Überleben der Langsamsten

(Dokumentation, Deutschland 2023)

Regie: Jean-Marc Abela; Buch: Andrew Shaw

11.9.2025



Sanssouci – Friedrichs Paradies

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Buch und Regie: Roland May

20.9.2025



Missbrauch in der Welt der Online-Spiele

(Dokumentarfilm, Deutschland, Kanada, USA 2024)

Regie: Ann Shin; Buch: Ann Shin, Margarita Dreiling

23.9.2025



Amour Fou im Kalten Krieg: Frankreich und die DDR

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Buch und Regie: Nina Rothermundt

2.10.2025



Googoosh: Made of Fire

(Dokumentarfilm, Deutschland 2024)

Buch und Regie: Niloufar Taghizadeh

3.10.2025



Schiffe, Meer, Macht – Beginn der Globalisierung

(Dokumentarfilm, Deutschland 2025)

Buch und Regie: Oliver Halmburger

4.10.2025



Das größte Kraftwerk des Planeten: Strom aus dem Meer

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Buch und Regie: Michael Gärtner

4.10.2025



Malqueridas – Die Unliebsamen

(Dokumentarfilm, Deutschland 2024)

Buch und Regie: Tana Gilbert

8.10.2025



Kerry – Irlands Wilder Westen

(Dokumentation, Irland 2023)

Buch und Regie: Katrina Costello

9.10.2025



Teaches of Peaches

(Dokumentarfilm, Deutschland 2023)

Buch und Regie: Philipp Fussenegger

10.10.2025



Geraubtes Wirtschaftswunder - Die übertünchte Vergangenheit der Deutschen

(Dokumentarfilm, Deutschland 2024)

Regie: Dietrich Duppel; Buch Dietrich Duppel, Thomas Schuhbauer

14.10.2025



Philippinen: Literatur als Widerstand gegen Diktaturen

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Regie: Carsten Stormer

15.10.2025



Männer und Depression – das stumme Leiden

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Buch und Regie: Ole Neugebauer

18.10.2025



Aufbruch im Land der Massai

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Buch und Regie: Robert Summerfield

19.10.2025



Indiens Otter: Leben am Fluss

(Dokumentation, Indien 2025)

Buch und Regie: Sugandhi Gadadhar

20.10.2025



El Salvador – Von Kratern und Küsten

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Buch und Regie: Susanne Brandt

21.10.2025



Der digitale Tsunami

(Dokumentation, Deutschland, Kanada, USA, 2024)

Buch und Regie: Fred Peabody

21.10.2025



KI – Der Tod des Internet

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Regie: Mario Sixtus

21.10.2025



Olfas Töchter

(Dokumentarfilm, Deutschland 2023)

Regie: Kaouther Ben Hania

22.10.2025



Die Anden – Im Bann der Urkräfte

(Dokumentarfilm, Deutschland 2025)

Regie: Ole Gurr; Buch: Ole Gurr, Mona Haffner

1.11.2025



Hoffnung für Indiens Witwen: Das Holi-Fest

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Buch und Regie: Valeria Starovoit

2.11.2025



Roland Emmerich – Weltenzerstörer, Weltenerbauer

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Regie: Viola Löffler

5.11.2025



Der Trans-Europ-Express TEE

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Buch und Regie: Elias von Salomon

6.11.2025



Droht der digitale Blackout?

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Buch und Regie: Dietmar Klumpp

8.11.2025



Liebe und Krieg – Schwule Helden in der Antike

(Dokumentation, Griechenland, Italien, Österreich 2025)

Regie: Lefteries Charitos; Buch: Danielle Proskar, Rea Apostolides

15.11.2025



Henri Matisse – Von der Reise zur Kunst

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Regie: Mathias Frick

16.11.2025



Der Jahrhundert-Spion

(Dokumentarfilm, USA 2025)

Buch und Regie: Katharina Otto-Bernstein

18.11.2025



Bedrohter Amazonas – Warum die grüne Lunge stirbt

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Buch und Regie: Albert Knechtel

18.11.2025



Die Macht des russischen Geheimdiensts

(Dokumentarfilm, Russland 2024)

Buch und Regie: Stefan Eberlein

25.11.2025



Die Honigfrauen von Yucatán

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Buch und Regie: Jessica Szczakiel

30.11.2025



Entlang der Happiness Road – In den Bergen Vietnams

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Buch und Regie: Sybille Smolka

1.12.2025



Wolkenfabrik

(Dokumentation, Deutschland 2024)

Regie: Hannes Lang

2.12.2025



Rilke – Du musst Dein Leben ändern

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Regie: Thomas von Steinaecker

3.12.2025



Das geteilte ich – Leben mit dissoziativer Identitätsstörung

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Buch und Regie: Liz Wieskerstrauch

6.12.2025



Die Coen-Brüder – Eine amerikanische Geschichte

(Dokumentation, Deutschland, Großbritannien 2025)

Buch und Regie: Sarah Aspinall

8.12.2025



Hannah Arendt – Eine Jüdin im Pariser Exil

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Buch und Regie: Christian Bettges

10.12.2025



Oasen – Inseln des Lebens

(Dokumentarfilm, Deutschland 2025)

Buch und Regie: Daniela Pulverer, Boas Schwarz

11.12.2025



Zucchero – Maestro des Blues

(Dokumentation, Italien 2023)

Regie: Valentina Zanella, Giangiacomo De Stefano, Buch: Valentina Zanella, Frederico Fava

12.12.2025



Die Entdeckung der Kindheit in der Kunst

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Regie: Nicola Graef

14.12.2025



Kosovo – Alte Kräuter, neuer Geist

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Buch und Regie: Michaela Kirst

14.12.2025



Misty – Die Eroll Garner Story

(Dokumentation, Deutschland 2020)

Regie: Georges Gachot; Buch: Georges Gachot. Paolo Polini

14.12.2025



Mythos Großglockner: Im Wandel der Zeit

(Dokumentation, Österreich 2025)

Regie: Andrea Albrecht; Buch: Liane Pircher-Deutschmann, Andrea Albrecht

18.12.2025



Tom Odell – Sounds like Art

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Regie: Florian Breuer

19.12.2025



Diamanten – Mythos und Marketing

(Dokumentarfilm, Deutschland 2024)

Buch und Regie: Tanja Dammertz, Almut Faass

20.12.2025



Romy und Magda Schneider: Mutter, Tochter, Rivalinnen?

(Dokumentation, Deutschland 2025)

Buch und Regie: Andrea Oster

28.12.2025





GROSSER DOKUMENTARFILM



Ist da jemand – so wie ich?

(Großer Dokumentarfilm, Großbritannien 2024)

Buch und Regie: Ella Glendining

26.3.2025



Afrin und die große Flut

(Großer Dokumentarfilm, Griechenland 2025)

Regie: Angelos Rallis

28.4.2025