Programmchronik ARTE 2025
ARTE – Der Europäische Kulturkanal
Am 30. Mai 1992 nahm der Europäische Kulturkanal ARTE den Sendebetrieb auf. Die Zentrale in Straßburg, ARTE G.E.I.E., wurde am 30. April 1991 durch die Mitglieder La Sept (Paris, heute: ARTE France) und ARTE Deutschland TV GmbH (Baden-Baden) gegründet. Die ARTE Deutschland TV GmbH ist der deutsche Gesellschafter von ARTE und wird hälftig vom ZDF und den ARD-Anstalten getragen.
Das ZDF stellte im Jahr 2025 ca. 20 Prozent oder rund 1.424 Programmstunden für ARTE bereit, davon 28 Prozent als Erstausstrahlungen. Für diese Zulieferungen ist die ARTE-Koordination im ZDF verantwortlich. Sie wird gebildet aus vier Redaktionen.
Alle ARTE-Sendungen werden in einer deutschen und einer französischen Sprachfassung ausgestrahlt. Die jeweils zweite Sprachfassung wird durch Untertitel, Voice-over und Synchronisation hergestellt.
Das TV-Sendegebiet von ARTE umfasst die Kernländer Deutschland und Frankreich sowie Europa. Viele Programme können teilweise bereits vor TV-Ausstrahlung und natürlich anschließend in umfangreichen Rechtefenstern kostenfrei auf arte.tv abgerufen werden. Eine Auswahl von ARTE-Programmen wird zudem online in Englisch, Spanisch, Polnisch, Italienisch und Rumänisch mit Untertiteln oder Kommentar in der Landessprache angeboten. Über sein mehrsprachiges Angebot erreicht ARTE potenziell 75 Prozent der Europäer in ihrer Sprache.
2025 verzeichnete ARTE für sein Digitalangebot insgesamt über 3,2 Milliarden Videoabrufe. Auf arte.tv und YouTube wurden davon 27 Prozent der Videoabrufe außerhalb von Frankreich und Deutschland generiert.
Im Folgenden sind alle Produktionen aufgeführt, die vom ZDF zugeliefert und 2025 auf ARTE erstausgestrahlt wurden. Die Angaben sind innerhalb der einzelnen Programmsparten nach dem Sendedatum geordnet.
Die Beatles in Hamburg
(Dokumentation, Deutschland, Großbritannien 2024
Regie: Roger Appleton
10.1.2025
Die Mechanik der Dinge
(Dokumentarfilm, Frankreich, Deutschland 2022)
Regie und Buch: Allesandra Celesia
13.1.2025
Globalisierung - wie Krisen unsere Welt verändern
Buch und Regie; Kersten Schüßler
(Dokumentation, Deutschland 2024)
14.1.2025
Heinrich Böll: Katharina Blum lebt! – Das Erbe einer Erzählung
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Regie: Cordula Echterhoff
15.1.2025
Der Alpenfeldzug des Augustus – Vorstoß Richtung Germanien
(Dokumentation, Deutschland, Schweiz 2023)
Buch und Regie: Florian Breier
1.2.2025
Die Flotte der Römer
(Dokumentation, Frankreich, Italien, Spanien 2024)
Buch und Regie: Peter Prestel
1.2.2025
Joana Mallwitz – Dirigentin: Der Weg nach Berlin
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Regie: Günter Atteln
2.2.2025
Mythos Havanna – Mojito, Mambo, Mafia
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Fabian Korbinian Wolf
6.2.2025
Mythos Ibiza – Hippies, Freiheit, Clubkultur
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Fabian Korbinian Wolf
13.2.2025
Hollywoods Casting Queen: Bonnie
(Dokumentarfilm, USA 2022)
Regie: Simon Wallon
16.2.2025
Die Wartburg – Macht Religion, Revolution
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Oliver Halmburger
22.2.2025
Chronisch krank – chronisch ignoriert
(Dokumentarfilm, Deutschland 2023)
Buch und Regie: Daniela Schmidt-Langels, Sybille Dahrendorf
25.2.2025
Isabel Allende: den Namenlosen eine Geschichte geben
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Regie: Christoph Goldmann
26.2.2025
Therapie per KI
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Regie: Peter Moers; Buch: Nicole Wächter
1.3.2025
Das Gold der Serra da Estrela
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Laurène Da Palma Cavaco
2.3.2025
Queere Tiere - Mehr als Männchen und Weibchen
(Dokumentation, Großbritannien, USA 2023)
Buch und Regie: Herbert Ostwald
8.3.2025
Wildnis im Superhafen
(Dokumentation, Niederlande 2022)
Buch und Regie: Willem Berents
10.3.2025
Wildnis zwischen Windmühlen
(Dokumentation, Niederlande 2021)
Buch und Regie: Stijn Philips
10.3.2025
China vs. Hollywood: Traumfabrik unter Kontrolle
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Regie: Mario Sixtus
12.3.2025
Jetset - Die goldene Ära der Luftfahrt
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Oliver Halmburger
13.3.2025
Der Dresdner Zwinger – Sachsens Pracht und Prunk
(Dokumentation, Deutschland 2023)
Regie: Dagmar Wittmers; Buch: Sabine Bier
15.3.2025
Iran – Wut aufs Regime
(Dokumentation, Großbritannien 2024)
Buch und Regie: James Newton
18.3.2025
Revolution auf dem Acker – Wo die Zukunft wächst
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Rebecca Landshut
22.3.2025
Die Autoschrauber der Serengeti
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Regie und Buch: Philipp Griess, Jigar Ganatra
23.3.2025
Die Vogelretter von Linosa
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Valeria Vizioli, Jürgen Hansen
27.3.2025
Geheimakte Rudolf Steiner
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Anna Pflüger
27.3.2025
Play it again – Auf der musikalischen Wiederholungsspur
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Anne-Kathrin Peitz
30.3.2025
Lucia Moholy – Die Bauhaus-Fotografin
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Sigrid Faltin
6.4.2025
Wasserhöhlen – Labyrinthe in der Tiefe
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Jakob Kneser
9.4.2025
Prüdes Hollywood – Laster, Lust und Leidenschaft im Film
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Regie: Viola Löffler
9.4.2025
Nutsa und Lana Gogoberidze oder die Dunkelheit ist niemals vollkommen
(Dokumentarfilm, Deutschland 2024)
Regie: Lana Gogoberidze
14.4.2025
Drogen, Dollars, Diplomatie – Albaniens Tanz mit der EU
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Regie: Niko Karasek; Buch: Danna Wolfe, Niko Karasek
15.4.2025
Schöne lange Löffel – vom Hasen in der Kunst
(Dokumentation, Deutschland, Frankreich, Österreich 2024)
Buch und Regie: Hilka Sinning
20.4.2025
Wie Kriege enden – und Frieden möglich ist
(Dokumentarfilm, Deutschland 2025)
Regie: Jobst Knigge, Susanne Uzt, Christina Trebbi; Buch: Susanne Utzt, Christina Trebbi
22.4.2025
Axolotl – Wundertier der Evolution
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Madelaine Westwood, Susanne Utzt, Cristina Trebbi; Buch: Susanne Utzt, Cristina Trebbi
23.4.2025
Bastille - Sounds like Art
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Regie: Florian Breuer
25.4.2025
Malen ohne Regeln – Amerikanische Künstlerinnen der Nachkriegszeit
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Maria Tappeiner
11.5.2025
Agustina La Gaucha: Frauenpower in der Pampa
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Regie: Christiane Schwarz; Buch: Alexandra Hardorf, Christiane Schwarz
11.5.2025
Ich tanz und mein Herz weint: Jüdische Musiklabel im Nationalsozialismus
(Dokumentation, Deutschland 2023)
Buch und Regie: Christof Weinert
11.5.2025
Uferschnepfen – Unterschätztes Federvieh
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Thorsten Mehltretter
12.5.2025
Die Peitschenkämpfer von Indonesien
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Joseph J.U. Taylor
18.5.2025
Sudan – Ein Krankenhaus im Schatten des Krieges
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Carl Giersdorfer, Laura Salm-Reifferscheid
20.5.2025
Guyana – Der Weg des Jaguars
(Dokumentation, Deutschland 2023)
Regie: Marion Pöllmann; Buch: Daniela Lochner
22.5.2025
Vagusnerv: Wie das Hirn zum Herzen spricht
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Kristina Klasen
24.5.2025
Bekenntnisse des Hochstaplers Thomas Mann
(Dokumentarfilm, Deutschland 2024)
Regie: André Schäfer
26.5.2025
Die Sprache der Tiere
(Dokumentation, Großbritannien 2024)
Regie: Becky Evans; Buch: Guy Gilbert
29.5.2025
Die Rätsel der Wolken
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Regie: Sebastian Lindemann; Buch: Nadine Neumann
31.5.2025
Klima Krise Kunst
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Regie: Mathias Frick
31.5.2025
Paradiese unter Glas – Die Welt der botanischen Gärten
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Angela Scheele
5.6.2025
Der Tagliamento – Von den Alpen bis zur Adria
(Dokumentation, Österreich 2024
Buch und Regie: Giuseppe Bucciarelli
6.6.2025
Muskelmania – Der Siegeszug des Krafttrainings
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Bärbel Merseburger-Sill
12.6.2025
Unterwegs am Stettiner Haff
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Jeannine Apsel
13.6.2025
In einem Dorf, das es nicht gibt
(Dokumentation, Deutschland 2022)
Buch und Regie: Lola Randl
13.6.2025
Allianz gegen China
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Michael Müller
17.06.2025
China und Äthiopien – Eine ungleiche Partnerschaft?
(Dokumentation, Äthiopien, Großbritannien, USA 2025)
Buch und Regie: Max Duncan, Xinvan Yu
17.6.2025
Pet Shop Boys: 40 Jahre Popgeschichte
(Dokumentation, Großbritannien 2024)
Regie: Louise Lockwood
18.6.2025
Das Rätsel der Monsterwellen
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Fabian Korbinian Wolf
19.6.2025
Zukunft auf dem Wasser: Die blaue Revolution
(Dokumentation, Frankreich, Italien, Malediven 2024)
Regie: Xavier Marquis; Buch: Xavier Marquis, Marie Blanc Hermeline
19.6.2025
Niki de Saint Phalle und Jean Tinguely: Komplizen der Kunst
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Regie: Sabine Jainski
22.6.2025
Der Dackel
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Pia Schädel
26.6.2025
Paul Cézanne – Der Kampf für die Moderne
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Grit Lederer
29.6.2025
Wie gut sind unsere Gene? – Das Wunder menschlicher Anpassung
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Regie: Susanne Bogner, Verena Sieben; Buch: Susanne Bogner
5.7.2025
Marillengärten und wilde Natur: Die Wachau
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Regie: Michaela Kirst, Nils Reucker, Martin Gronemeyer; Buch: Michaela Kirst, Martin Gronemeyer
7.7.2025
Esskastanienwälder und wilde Natur: An Montenegros Skutari See
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Michaela Kirst, Martin Gronemeyer
8.7.2024
Feigenhaine und wilde Natur: Am Fuße des Tomorr in Albanien
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Michaela Kirst, Martin Gronemeyer
9.7.2025
Hopfengärten und wilde Natur: Die Hallertau
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Michaela Kirst, Martin Gronemeyer
10.07.2025
Poolgeschichten – Der Traum vom kühlen Nass
(Dokumentation, Deutschland, Frankreich,USA 2024)
Buch und Regie: Gregor Streiber, Uta Meyer-Boblan
10.7.2025
Nilas Traum im Garten Eden
(Dokumentarfilm, Deutschland 2023)
Buch und Regie: Niloufar Taghizadeh
11.7.2025
The Program – Um jeden Preis
(Dokumentation, Frankreich, Großbritannien 2015)
Regie: Stephen Frears; Buch: John Hodge, David Walsh
8.8.2025
Apollo 1 – Die wahre Geschichte
(Dokumentarfilm Deutschland, Großbritannien, USA 2024)
Buch und Regie: Mark Craig
9.8.2025
Illusion – Trugbilder der Kunst
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Ralph Loop
10.8.2025
Gossip – Wie eine Band die Nuller Jahre umkrempelte
(Dokumentation, Deutschland, USA 2024)
Regie: Janina Rook
13.8.2025
Kretas Priesterinnen
(Dokumentation, Deutschland, Griechenland, Österreich 2025)
Buch und Regie: Iris Fegerl
16.8.2025
Wim Wenders – Der ewig Suchende
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Regie: Marcel Wehn
18.8.2025
Anselm – Das Rauschen der Zeit
(Dokumentarfilm, Deutschland 2023)
Buch und Regie: Wim Wenders
20.8.2025
Der italienische Himmelsweg – Vom Meer bis ins Hochgebirge
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Florian Fiedler
28.8.2025
Der bewegte Planet: Wie Elemente unser Klima formen
(Dokumentarfilm, Deutschland 2025)
Regie: Anja Kindler; Buch: Anja Kindler, Vicky Lean
30.8.2025
Putins Giftmischer
(Dokumentarfilm, Deutschland 2024)
Buch und Regie: James Jones
2.9.2025
Putins Griff nach Afrika: Russlands Einfluss in der Sahel-Zone
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Regie: Sira Thierij; Buch: Sira Thierij, Nick Golüke
2.9.2025
Das Urwaldkrankenhaus – Mythos Albert Schweizer
(Dokumentation, Deutschland 2025
Buch und Regie: Aaron Thiesen
4.9.2025
Essen. Macht. Geschichte
(Dokumentation, Deutschland, Frankreich 2025)
Regie: Maike Wurtscheid; Buch: Heike Nelsen
6.9.2025
Unterricht in Vietnam: Lehrerin Phan und die Kinder der Berge
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Sybille Smolka
7.9.2025
Natalie Portman – Von Kinderstar zur Hollywood-Ikone
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Achim Scheunert
7.9.2025
Das Überleben der Langsamsten
(Dokumentation, Deutschland 2023)
Regie: Jean-Marc Abela; Buch: Andrew Shaw
11.9.2025
Sanssouci – Friedrichs Paradies
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Roland May
20.9.2025
Missbrauch in der Welt der Online-Spiele
(Dokumentarfilm, Deutschland, Kanada, USA 2024)
Regie: Ann Shin; Buch: Ann Shin, Margarita Dreiling
23.9.2025
Amour Fou im Kalten Krieg: Frankreich und die DDR
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Nina Rothermundt
2.10.2025
Googoosh: Made of Fire
(Dokumentarfilm, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Niloufar Taghizadeh
3.10.2025
Schiffe, Meer, Macht – Beginn der Globalisierung
(Dokumentarfilm, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Oliver Halmburger
4.10.2025
Das größte Kraftwerk des Planeten: Strom aus dem Meer
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Michael Gärtner
4.10.2025
Malqueridas – Die Unliebsamen
(Dokumentarfilm, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Tana Gilbert
8.10.2025
Kerry – Irlands Wilder Westen
(Dokumentation, Irland 2023)
Buch und Regie: Katrina Costello
9.10.2025
Teaches of Peaches
(Dokumentarfilm, Deutschland 2023)
Buch und Regie: Philipp Fussenegger
10.10.2025
Geraubtes Wirtschaftswunder - Die übertünchte Vergangenheit der Deutschen
(Dokumentarfilm, Deutschland 2024)
Regie: Dietrich Duppel; Buch Dietrich Duppel, Thomas Schuhbauer
14.10.2025
Philippinen: Literatur als Widerstand gegen Diktaturen
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Regie: Carsten Stormer
15.10.2025
Männer und Depression – das stumme Leiden
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Ole Neugebauer
18.10.2025
Aufbruch im Land der Massai
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Robert Summerfield
19.10.2025
Indiens Otter: Leben am Fluss
(Dokumentation, Indien 2025)
Buch und Regie: Sugandhi Gadadhar
20.10.2025
El Salvador – Von Kratern und Küsten
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Susanne Brandt
21.10.2025
Der digitale Tsunami
(Dokumentation, Deutschland, Kanada, USA, 2024)
Buch und Regie: Fred Peabody
21.10.2025
KI – Der Tod des Internet
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Regie: Mario Sixtus
21.10.2025
Olfas Töchter
(Dokumentarfilm, Deutschland 2023)
Regie: Kaouther Ben Hania
22.10.2025
Die Anden – Im Bann der Urkräfte
(Dokumentarfilm, Deutschland 2025)
Regie: Ole Gurr; Buch: Ole Gurr, Mona Haffner
1.11.2025
Hoffnung für Indiens Witwen: Das Holi-Fest
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Valeria Starovoit
2.11.2025
Roland Emmerich – Weltenzerstörer, Weltenerbauer
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Regie: Viola Löffler
5.11.2025
Der Trans-Europ-Express TEE
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Elias von Salomon
6.11.2025
Droht der digitale Blackout?
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Dietmar Klumpp
8.11.2025
Liebe und Krieg – Schwule Helden in der Antike
(Dokumentation, Griechenland, Italien, Österreich 2025)
Regie: Lefteries Charitos; Buch: Danielle Proskar, Rea Apostolides
15.11.2025
Henri Matisse – Von der Reise zur Kunst
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Regie: Mathias Frick
16.11.2025
Der Jahrhundert-Spion
(Dokumentarfilm, USA 2025)
Buch und Regie: Katharina Otto-Bernstein
18.11.2025
Bedrohter Amazonas – Warum die grüne Lunge stirbt
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Albert Knechtel
18.11.2025
Die Macht des russischen Geheimdiensts
(Dokumentarfilm, Russland 2024)
Buch und Regie: Stefan Eberlein
25.11.2025
Die Honigfrauen von Yucatán
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Jessica Szczakiel
30.11.2025
Entlang der Happiness Road – In den Bergen Vietnams
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Sybille Smolka
1.12.2025
Wolkenfabrik
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Regie: Hannes Lang
2.12.2025
Rilke – Du musst Dein Leben ändern
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Regie: Thomas von Steinaecker
3.12.2025
Das geteilte ich – Leben mit dissoziativer Identitätsstörung
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Liz Wieskerstrauch
6.12.2025
Die Coen-Brüder – Eine amerikanische Geschichte
(Dokumentation, Deutschland, Großbritannien 2025)
Buch und Regie: Sarah Aspinall
8.12.2025
Hannah Arendt – Eine Jüdin im Pariser Exil
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Christian Bettges
10.12.2025
Oasen – Inseln des Lebens
(Dokumentarfilm, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Daniela Pulverer, Boas Schwarz
11.12.2025
Zucchero – Maestro des Blues
(Dokumentation, Italien 2023)
Regie: Valentina Zanella, Giangiacomo De Stefano, Buch: Valentina Zanella, Frederico Fava
12.12.2025
Die Entdeckung der Kindheit in der Kunst
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Regie: Nicola Graef
14.12.2025
Kosovo – Alte Kräuter, neuer Geist
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Michaela Kirst
14.12.2025
Misty – Die Eroll Garner Story
(Dokumentation, Deutschland 2020)
Regie: Georges Gachot; Buch: Georges Gachot. Paolo Polini
14.12.2025
Mythos Großglockner: Im Wandel der Zeit
(Dokumentation, Österreich 2025)
Regie: Andrea Albrecht; Buch: Liane Pircher-Deutschmann, Andrea Albrecht
18.12.2025
Tom Odell – Sounds like Art
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Regie: Florian Breuer
19.12.2025
Diamanten – Mythos und Marketing
(Dokumentarfilm, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Tanja Dammertz, Almut Faass
20.12.2025
Romy und Magda Schneider: Mutter, Tochter, Rivalinnen?
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Andrea Oster
28.12.2025
GROSSER DOKUMENTARFILM
Ist da jemand – so wie ich?
(Großer Dokumentarfilm, Großbritannien 2024)
Buch und Regie: Ella Glendining
26.3.2025
Afrin und die große Flut
(Großer Dokumentarfilm, Griechenland 2025)
Regie: Angelos Rallis
28.4.2025
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