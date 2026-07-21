Organisation

Programmchronik ARTE 2025

Programmchronik ARTE 2025

ARTE – Der Europäische Kulturkanal

Am 30. Mai 1992 nahm der Europäische Kulturkanal ARTE den Sendebetrieb auf. Die Zentrale in Straßburg, ARTE G.E.I.E., wurde am 30. April 1991 durch die Mitglieder La Sept (Paris, heute: ARTE France) und ARTE Deutschland TV GmbH (Baden-Baden) gegründet. Die ARTE Deutschland TV GmbH ist der deutsche Gesellschafter von ARTE und wird hälftig vom ZDF und den ARD-Anstalten getragen.  

Das ZDF stellte im Jahr 2025 ca. 20 Prozent oder rund 1.424 Programmstunden für ARTE bereit, davon 28 Prozent als Erstausstrahlungen. Für diese Zulieferungen ist die ARTE-Koordination im ZDF verantwortlich. Sie wird gebildet aus vier Redaktionen.

Alle ARTE-Sendungen werden in einer deutschen und einer französischen Sprachfassung ausgestrahlt. Die jeweils zweite Sprachfassung wird durch Untertitel, Voice-over und Synchronisation hergestellt.

Das TV-Sendegebiet von ARTE umfasst die Kernländer Deutschland und Frankreich sowie Europa. Viele Programme können teilweise bereits vor TV-Ausstrahlung und natürlich anschließend in umfangreichen Rechtefenstern kostenfrei auf arte.tv abgerufen werden. Eine Auswahl von ARTE-Programmen wird zudem online in Englisch, Spanisch, Polnisch, Italienisch und Rumänisch mit Untertiteln oder Kommentar in der Landessprache angeboten. Über sein mehrsprachiges Angebot erreicht ARTE potenziell 75 Prozent der Europäer in ihrer Sprache.

2025 verzeichnete ARTE für sein Digitalangebot insgesamt über 3,2 Milliarden Videoabrufe. Auf arte.tv und YouTube wurden davon 27 Prozent der Videoabrufe außerhalb von Frankreich und Deutschland generiert.

Im Folgenden sind alle Produktionen aufgeführt, die vom ZDF zugeliefert und 2025 auf ARTE erstausgestrahlt wurden. Die Angaben sind innerhalb der einzelnen Programmsparten nach dem Sendedatum geordnet.

Die Beatles in Hamburg
(Dokumentation, Deutschland, Großbritannien 2024
Regie: Roger Appleton
10.1.2025

Die Mechanik der Dinge
(Dokumentarfilm, Frankreich, Deutschland 2022)
Regie und Buch: Allesandra Celesia
13.1.2025

Globalisierung - wie Krisen unsere Welt verändern
Buch und Regie; Kersten Schüßler
(Dokumentation, Deutschland 2024)
14.1.2025

Heinrich Böll: Katharina Blum lebt! – Das Erbe einer Erzählung
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Regie: Cordula Echterhoff
15.1.2025

Der Alpenfeldzug des Augustus – Vorstoß Richtung Germanien
(Dokumentation, Deutschland, Schweiz 2023)
Buch und Regie: Florian Breier
1.2.2025

Die Flotte der Römer
(Dokumentation, Frankreich, Italien, Spanien 2024)
Buch und Regie: Peter Prestel
1.2.2025

Joana Mallwitz – Dirigentin: Der Weg nach Berlin
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Regie: Günter Atteln
2.2.2025

Mythos Havanna – Mojito, Mambo, Mafia
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Fabian Korbinian Wolf
6.2.2025

Mythos Ibiza – Hippies, Freiheit, Clubkultur
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Fabian Korbinian Wolf
13.2.2025

Hollywoods Casting Queen: Bonnie
(Dokumentarfilm, USA 2022)
Regie: Simon Wallon
16.2.2025

Die Wartburg – Macht Religion, Revolution
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Oliver Halmburger
22.2.2025

Chronisch krank – chronisch ignoriert
(Dokumentarfilm, Deutschland 2023)
Buch und Regie: Daniela Schmidt-Langels, Sybille Dahrendorf
25.2.2025

Isabel Allende: den Namenlosen eine Geschichte geben
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Regie: Christoph Goldmann
26.2.2025

Therapie per KI
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Regie: Peter Moers; Buch: Nicole Wächter
1.3.2025

Das Gold der Serra da Estrela
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Laurène Da Palma Cavaco
2.3.2025

Queere Tiere - Mehr als Männchen und Weibchen
(Dokumentation, Großbritannien, USA 2023)
Buch und Regie: Herbert Ostwald
8.3.2025

Wildnis im Superhafen
(Dokumentation, Niederlande 2022)
Buch und Regie: Willem Berents
10.3.2025

Wildnis zwischen Windmühlen
(Dokumentation, Niederlande 2021)
Buch und Regie: Stijn Philips
10.3.2025

China vs. Hollywood: Traumfabrik unter Kontrolle
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Regie: Mario Sixtus
12.3.2025

Jetset - Die goldene Ära der Luftfahrt
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Oliver Halmburger
13.3.2025

Der Dresdner Zwinger – Sachsens Pracht und Prunk
(Dokumentation, Deutschland 2023)
Regie: Dagmar Wittmers; Buch: Sabine Bier
15.3.2025

Iran – Wut aufs Regime
(Dokumentation, Großbritannien 2024)
Buch und Regie: James Newton
18.3.2025

Revolution auf dem Acker – Wo die Zukunft wächst
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Rebecca Landshut
22.3.2025

Die Autoschrauber der Serengeti
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Regie und Buch: Philipp Griess, Jigar Ganatra
23.3.2025

Die Vogelretter von Linosa
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Valeria Vizioli, Jürgen Hansen
27.3.2025

Geheimakte Rudolf Steiner
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Anna Pflüger
27.3.2025

Play it again – Auf der musikalischen Wiederholungsspur
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Anne-Kathrin Peitz
30.3.2025

Lucia Moholy – Die Bauhaus-Fotografin
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Sigrid Faltin
6.4.2025

Wasserhöhlen – Labyrinthe in der Tiefe
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Jakob Kneser
9.4.2025

Prüdes Hollywood – Laster, Lust und Leidenschaft im Film
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Regie: Viola Löffler
9.4.2025

Nutsa und Lana Gogoberidze oder die Dunkelheit ist niemals vollkommen
(Dokumentarfilm, Deutschland 2024)
Regie: Lana Gogoberidze
14.4.2025

Drogen, Dollars, Diplomatie – Albaniens Tanz mit der EU
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Regie: Niko Karasek; Buch: Danna Wolfe, Niko Karasek
15.4.2025

Schöne lange Löffel – vom Hasen in der Kunst
(Dokumentation, Deutschland, Frankreich, Österreich 2024)
Buch und Regie: Hilka Sinning
20.4.2025

Wie Kriege enden – und Frieden möglich ist
(Dokumentarfilm, Deutschland 2025)
Regie: Jobst Knigge, Susanne Uzt, Christina Trebbi; Buch: Susanne Utzt, Christina Trebbi
22.4.2025

Axolotl – Wundertier der Evolution
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Madelaine Westwood, Susanne Utzt, Cristina Trebbi; Buch: Susanne Utzt, Cristina Trebbi
23.4.2025

Bastille - Sounds like Art
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Regie: Florian Breuer
25.4.2025

Malen ohne Regeln – Amerikanische Künstlerinnen der Nachkriegszeit
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Maria Tappeiner
11.5.2025

Agustina La Gaucha: Frauenpower in der Pampa
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Regie: Christiane Schwarz; Buch: Alexandra Hardorf, Christiane Schwarz
11.5.2025

Ich tanz und mein Herz weint: Jüdische Musiklabel im Nationalsozialismus
(Dokumentation, Deutschland 2023)
Buch und Regie: Christof Weinert
11.5.2025

Uferschnepfen – Unterschätztes Federvieh
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Thorsten Mehltretter
12.5.2025

Die Peitschenkämpfer von Indonesien
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Joseph J.U. Taylor
18.5.2025

Sudan – Ein Krankenhaus im Schatten des Krieges
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Carl Giersdorfer, Laura Salm-Reifferscheid
20.5.2025

Guyana – Der Weg des Jaguars
(Dokumentation, Deutschland 2023)
Regie: Marion Pöllmann; Buch: Daniela Lochner
22.5.2025

Vagusnerv: Wie das Hirn zum Herzen spricht
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Kristina Klasen
24.5.2025

Bekenntnisse des Hochstaplers Thomas Mann
(Dokumentarfilm, Deutschland 2024)
Regie: André Schäfer
26.5.2025

Die Sprache der Tiere
(Dokumentation, Großbritannien 2024)
Regie: Becky Evans; Buch: Guy Gilbert
29.5.2025

Die Rätsel der Wolken
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Regie: Sebastian Lindemann; Buch: Nadine Neumann
31.5.2025

Klima Krise Kunst
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Regie: Mathias Frick
31.5.2025

Paradiese unter Glas – Die Welt der botanischen Gärten
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Angela Scheele
5.6.2025

Der Tagliamento – Von den Alpen bis zur Adria
(Dokumentation, Österreich 2024
Buch und Regie: Giuseppe Bucciarelli
6.6.2025

Muskelmania – Der Siegeszug des Krafttrainings
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Bärbel Merseburger-Sill
12.6.2025

Unterwegs am Stettiner Haff
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Jeannine Apsel
13.6.2025

In einem Dorf, das es nicht gibt
(Dokumentation, Deutschland 2022)
Buch und Regie: Lola Randl
13.6.2025

Allianz gegen China
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Michael Müller
17.06.2025

China und Äthiopien – Eine ungleiche Partnerschaft?
(Dokumentation, Äthiopien, Großbritannien, USA 2025)
Buch und Regie: Max Duncan, Xinvan Yu
17.6.2025

Pet Shop Boys: 40 Jahre Popgeschichte
(Dokumentation, Großbritannien 2024)
Regie: Louise Lockwood
18.6.2025

Das Rätsel der Monsterwellen
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Fabian Korbinian Wolf
19.6.2025

Zukunft auf dem Wasser: Die blaue Revolution
(Dokumentation, Frankreich, Italien, Malediven 2024)
Regie: Xavier Marquis; Buch: Xavier Marquis, Marie Blanc Hermeline
19.6.2025

Niki de Saint Phalle und Jean Tinguely: Komplizen der Kunst
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Regie: Sabine Jainski
22.6.2025

Der Dackel
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Pia Schädel
26.6.2025

Paul Cézanne – Der Kampf für die Moderne
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Grit Lederer
29.6.2025

Wie gut sind unsere Gene? – Das Wunder menschlicher Anpassung
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Regie: Susanne Bogner, Verena Sieben; Buch: Susanne Bogner
5.7.2025

Marillengärten und wilde Natur: Die Wachau
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Regie: Michaela Kirst, Nils Reucker, Martin Gronemeyer; Buch: Michaela Kirst, Martin Gronemeyer
7.7.2025

Esskastanienwälder und wilde Natur: An Montenegros Skutari See
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Michaela Kirst, Martin Gronemeyer
8.7.2024

Feigenhaine und wilde Natur: Am Fuße des Tomorr in Albanien
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Michaela Kirst, Martin Gronemeyer
9.7.2025

Hopfengärten und wilde Natur: Die Hallertau
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Michaela Kirst, Martin Gronemeyer
10.07.2025

Poolgeschichten – Der Traum vom kühlen Nass
(Dokumentation, Deutschland, Frankreich,USA 2024)
Buch und Regie: Gregor Streiber, Uta Meyer-Boblan
10.7.2025

Nilas Traum im Garten Eden
(Dokumentarfilm, Deutschland 2023)
Buch und Regie: Niloufar Taghizadeh
11.7.2025

The Program – Um jeden Preis
(Dokumentation, Frankreich, Großbritannien 2015)
Regie: Stephen Frears; Buch: John Hodge, David Walsh
8.8.2025

Apollo 1 – Die wahre Geschichte
(Dokumentarfilm Deutschland, Großbritannien, USA 2024)
Buch und Regie: Mark Craig
9.8.2025

Illusion – Trugbilder der Kunst
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Ralph Loop
10.8.2025

Gossip – Wie eine Band die Nuller Jahre umkrempelte
(Dokumentation, Deutschland, USA 2024)
Regie: Janina Rook
13.8.2025

Kretas Priesterinnen
(Dokumentation, Deutschland, Griechenland, Österreich 2025)
Buch und Regie: Iris Fegerl
16.8.2025

Wim Wenders – Der ewig Suchende
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Regie: Marcel Wehn
18.8.2025

Anselm – Das Rauschen der Zeit
(Dokumentarfilm, Deutschland 2023)
Buch und Regie: Wim Wenders
20.8.2025

Der italienische Himmelsweg – Vom Meer bis ins Hochgebirge
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Florian Fiedler
28.8.2025

Der bewegte Planet: Wie Elemente unser Klima formen
(Dokumentarfilm, Deutschland 2025)
Regie: Anja Kindler; Buch: Anja Kindler, Vicky Lean
30.8.2025

Putins Giftmischer
(Dokumentarfilm, Deutschland 2024)
Buch und Regie: James Jones
2.9.2025

Putins Griff nach Afrika: Russlands Einfluss in der Sahel-Zone
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Regie: Sira Thierij; Buch: Sira Thierij, Nick Golüke
2.9.2025

Das Urwaldkrankenhaus – Mythos Albert Schweizer
(Dokumentation, Deutschland 2025
Buch und Regie: Aaron Thiesen
4.9.2025

Essen. Macht. Geschichte
(Dokumentation, Deutschland, Frankreich 2025)
Regie: Maike Wurtscheid; Buch: Heike Nelsen
6.9.2025

Unterricht in Vietnam: Lehrerin Phan und die Kinder der Berge
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Sybille Smolka
7.9.2025

Natalie Portman – Von Kinderstar zur Hollywood-Ikone
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Achim Scheunert
7.9.2025

Das Überleben der Langsamsten
(Dokumentation, Deutschland 2023)
Regie: Jean-Marc Abela; Buch: Andrew Shaw
11.9.2025

Sanssouci – Friedrichs Paradies
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Roland May
20.9.2025

Missbrauch in der Welt der Online-Spiele
(Dokumentarfilm, Deutschland, Kanada, USA 2024)
Regie: Ann Shin; Buch: Ann Shin, Margarita Dreiling
23.9.2025

Amour Fou im Kalten Krieg: Frankreich und die DDR
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Nina Rothermundt
2.10.2025

Googoosh: Made of Fire
(Dokumentarfilm, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Niloufar Taghizadeh
3.10.2025

Schiffe, Meer, Macht – Beginn der Globalisierung
(Dokumentarfilm, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Oliver Halmburger
4.10.2025

Das größte Kraftwerk des Planeten: Strom aus dem Meer
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Michael Gärtner
4.10.2025

Malqueridas – Die Unliebsamen
(Dokumentarfilm, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Tana Gilbert
8.10.2025

Kerry – Irlands Wilder Westen
(Dokumentation, Irland 2023)
Buch und Regie: Katrina Costello
9.10.2025

Teaches of Peaches
(Dokumentarfilm, Deutschland 2023)
Buch und Regie: Philipp Fussenegger
10.10.2025

Geraubtes Wirtschaftswunder - Die übertünchte Vergangenheit der Deutschen
(Dokumentarfilm, Deutschland 2024)
Regie: Dietrich Duppel; Buch Dietrich Duppel, Thomas Schuhbauer
14.10.2025

Philippinen: Literatur als Widerstand gegen Diktaturen
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Regie: Carsten Stormer
15.10.2025

Männer und Depression – das stumme Leiden
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Ole Neugebauer
18.10.2025

Aufbruch im Land der Massai
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Robert Summerfield
19.10.2025

Indiens Otter: Leben am Fluss
(Dokumentation, Indien 2025)
Buch und Regie: Sugandhi Gadadhar
20.10.2025

El Salvador – Von Kratern und Küsten
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Susanne Brandt
21.10.2025

Der digitale Tsunami
(Dokumentation, Deutschland, Kanada, USA, 2024)
Buch und Regie: Fred Peabody
21.10.2025

KI – Der Tod des Internet
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Regie: Mario Sixtus
21.10.2025

Olfas Töchter
(Dokumentarfilm, Deutschland 2023)
Regie: Kaouther Ben Hania
22.10.2025

Die Anden – Im Bann der Urkräfte
(Dokumentarfilm, Deutschland 2025)
Regie: Ole Gurr; Buch: Ole Gurr, Mona Haffner
1.11.2025

Hoffnung für Indiens Witwen: Das Holi-Fest
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Valeria Starovoit
2.11.2025

Roland Emmerich – Weltenzerstörer, Weltenerbauer
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Regie: Viola Löffler
5.11.2025

Der Trans-Europ-Express TEE
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Elias von Salomon
6.11.2025

Droht der digitale Blackout?
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Dietmar Klumpp
8.11.2025

Liebe und Krieg – Schwule Helden in der Antike
(Dokumentation, Griechenland, Italien, Österreich 2025)
Regie: Lefteries Charitos; Buch: Danielle Proskar, Rea Apostolides
15.11.2025

Henri Matisse – Von der Reise zur Kunst
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Regie: Mathias Frick
16.11.2025

Der Jahrhundert-Spion
(Dokumentarfilm, USA 2025)
Buch und Regie: Katharina Otto-Bernstein
18.11.2025

Bedrohter Amazonas – Warum die grüne Lunge stirbt
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Albert Knechtel
18.11.2025

Die Macht des russischen Geheimdiensts
(Dokumentarfilm, Russland 2024)
Buch und Regie: Stefan Eberlein
25.11.2025

Die Honigfrauen von Yucatán
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Jessica Szczakiel
30.11.2025

Entlang der Happiness Road – In den Bergen Vietnams
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Sybille Smolka
1.12.2025

Wolkenfabrik
(Dokumentation, Deutschland 2024)
Regie: Hannes Lang
2.12.2025

Rilke – Du musst Dein Leben ändern
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Regie: Thomas von Steinaecker
3.12.2025

Das geteilte ich – Leben mit dissoziativer Identitätsstörung
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Liz Wieskerstrauch
6.12.2025

Die Coen-Brüder – Eine amerikanische Geschichte
(Dokumentation, Deutschland, Großbritannien 2025)
Buch und Regie: Sarah Aspinall
8.12.2025

Hannah Arendt – Eine Jüdin im Pariser Exil
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Christian Bettges
10.12.2025

Oasen – Inseln des Lebens
(Dokumentarfilm, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Daniela Pulverer, Boas Schwarz
11.12.2025

Zucchero – Maestro des Blues
(Dokumentation, Italien 2023)
Regie: Valentina Zanella, Giangiacomo De Stefano, Buch: Valentina Zanella, Frederico Fava
12.12.2025

Die Entdeckung der Kindheit in der Kunst
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Regie: Nicola Graef
14.12.2025

Kosovo – Alte Kräuter, neuer Geist
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Michaela Kirst
14.12.2025

Misty – Die Eroll Garner Story
(Dokumentation, Deutschland 2020)
Regie: Georges Gachot; Buch: Georges Gachot. Paolo Polini
14.12.2025

Mythos Großglockner: Im Wandel der Zeit
(Dokumentation, Österreich 2025)
Regie: Andrea Albrecht; Buch: Liane Pircher-Deutschmann, Andrea Albrecht
18.12.2025

Tom Odell – Sounds like Art
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Regie: Florian Breuer
19.12.2025

Diamanten – Mythos und Marketing
(Dokumentarfilm, Deutschland 2024)
Buch und Regie: Tanja Dammertz, Almut Faass
20.12.2025

Romy und Magda Schneider: Mutter, Tochter, Rivalinnen?
(Dokumentation, Deutschland 2025)
Buch und Regie: Andrea Oster
28.12.2025


GROSSER DOKUMENTARFILM

Ist da jemand – so wie ich?                                                                       
(Großer Dokumentarfilm, Großbritannien 2024)
Buch und Regie: Ella Glendining
26.3.2025

Afrin und die große Flut
(Großer Dokumentarfilm, Griechenland 2025)
Regie: Angelos Rallis
28.4.2025

TonBild
(AD) Audiodeskription (Hörfilm)(HD): HDTV
(Dolby Surround): Dolby Surround)(schwarz-weiß): schwarz-weiß
(Mo): Mono(UT): Videotext-Untertitel
(5.1.) Dolby Digital 5.1(4:3): 4:3)
DGS(DGS) Gebärdensprache
OTOriginalton (Zweikanalton)