Programmchronik funk 2025

Die Formate von funk erreichen einen großen Teil der 14- bis 29-Jährigen, das zeigt die aktuelle, für die funk-Zielgruppe repräsentative Bekanntheitsstudie aus Mai 2025. Sie besagt, dass 89 % der Zielgruppe funk oder mindestens ein Angebot von funk kennen. Stabil bleibt mit 59 % auch der Anteil derjenigen, die die Dachmarke funk kennen (2024: 61 %). Die Nutzung von funk nimmt in der aktuellen Studie etwas ab und sinkt auf 75 % (2024: 78 %). Der Anteil der 14- bis 29-Jährigen, die funk mindestens einmal pro Woche nutzen, liegt bei 38 % (2024: 41 %). Weiterhin ist ein leichter Rückgang bei der Kenntnis über die öffentlich-rechtliche Herkunft des Netzwerks zu beobachten. Aktuell ordnen 39 % der Zielgruppe funk den Sendern ARD und ZDF zu, was einem Rückgang um drei Prozentpunkte im Vergleich zur vorangegangenen Befragungswelle entspricht. Auch die Kennerinnen und Kenner der Dachmarke funk verbinden diese immer weniger mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ordneten im Jahr 2023 noch 60 % derer, die die Dachmarke kennen, den öffentlich-rechtlichen Absender richtig zu, geht dieser Anteil auf aktuell 49 % zurück (2024: 53 %; funk Bekanntheitsstudie, Medienforschungen von ZDF und SWR, Mai 2025).



Die vorgezogene Bundestagswahl 2025 stellte einen wichtigen inhaltlichen Schwerpunkt für funk dar. Viele junge Menschen trafen bei dieser Wahl ihre erste Wahlentscheidung. Ziel von funk war es daher, grundlegende Informationen zu Wahlprozessen, Wahlprogrammen und Spitzenkandidaten für die Zielgruppe aufzubereiten und damit eine fundierte Basis für die Wahlentscheidung junger Menschen zu schaffen. In wenigen Wochen wurde ein umfangreiches Angebot für die Zielgruppe zur Bundestagswahl umgesetzt. Insgesamt veröffentlichten funk-Formate rund 260 Elemente (“Content Pieces”) zur Bundestagswahl auf TikTok, YouTube, Spotify und Instagram. Dabei wurden rund 43 Mio. Views generiert (über 18,5 Mio. Views auf YouTube, über 13,6 Mio. Views auf TikTok). Sieben Videos zur Bundestagswahl von funk-Formaten erreichten außerdem die Top Ten der sogenannten “YouTube-Trends” (bspw. eine Einordnung von “MrWissen2go” zur Abstimmung der AfD mit der CDU). Abgesehen von der thematischen Umsetzung zur Bundestagswahl in den Formaten, wurden mit “Alle vs. X” und der Neuauflage des “Kreuzverhörs” sowie dem “Wahl-O-Mat" drei Sonderformate realisiert. In zahlreichen Formaten wurden Themen rund um die Wahl umgesetzt, z.B. die Analyse von Wahlprogrammen bei “MrWissen2go”, der Diskurs um Migration bei “Der Dunkle Parabelritter” oder alles rund um die Briefwahl bei “Die Juristen”.



Unsere Analysen und auch der aktuelle Reuters Institute Digital News Report zeigen: jüngere Nutzerinnen und Nutzer konsumieren News-Inhalte bevorzugt über “Persönlichkeiten”, nicht durch konventionelle Medienmarken. Das bedeutet, dass es in der vorherrschenden Aufmerksamkeitsökonomie auf den sozialen Netzwerken kreative und intrinsisch für den ÖRR motivierte Persönlichkeiten braucht, um journalistische Inhalte erfolgreich zu vermitteln. Aus diesem Grund hat funk ein journalistisches Talentnetzwerk gestartet, in dem talentierte Köpfe aufgebaut und ihre Potentiale für zukünftige Formate erschlossen werden können. Alle Talente bringen eine große Fachexpertise und Leidenschaft für die Themen mit, die sie auf ihren Kanälen behandeln.



Bei funk lernen sie, wie sie Inhalte für eine junge Community auf TikTok plattformgerecht gestalten können. In allen Phasen der Content-Erstellung erleben die Talente eine individuelle Betreuung durch funk-Mitarbeitende: Von einer engen Beratung bei der Themenfindung und der Dramaturgie bis hin zu Plattformverständnis und Datenanalyse. Die Auswahl und Aufbereitung der Themen liegen bei den Talenten selbst, auch die Erstellung der Skripte, das Community Management und die Produktion übernehmen sie eigenständig. Die finale Abnahme der Inhalte erfolgt durch funk.



Zum ersten Jahrgang des journalistischen Talentnetzwerks gehörte zum Beispiel die Datenjournalistin Ciara Cesaro-Tadic, die ihrer Community in ihren Videos auf dem Kanal “Ciara.Counts” bei der Einordnung von gesellschaftlichen Themen auf Basis von Zahlen und Daten hilft. Ihre Beiträge behandeln Fragestellungen aus Bereichen wie Gesundheit, Gerechtigkeit oder Politik – stets mit dem Ziel, „gefühlte Wahrheiten“ kritisch zu hinterfragen und differenzierte Meinungsbildung zu fördern.



Ebenfalls Teil des ersten Durchgangs des Talentnetzwerks war die Journalistin Mariya Martiyenko. Auf ihrem Kanal “sicherlich.mariya” informiert sie ihre Community zu Themen rund um Sicherheitspolitik in Europa. Sie erklärt zum Beispiel, wie hoch die Verteidigungsausgaben der NATO ausfallen oder was die Wehrpflicht für junge Menschen in Deutschland bedeuten könnte. Nach einer sechsmonatigen Laufzeit wurden beide Kanäle eingestellt, da sich zeigte, dass die Inhalte nicht die notwendige Resonanz und Identifikationsmöglichkeiten boten, um eine junge Community nachhaltig aufzubauen und langfristig an die Themen zu binden. Zudem verfolgte eine der Hostinnen inzwischen andere berufliche Perspektiven.



Im ersten Jahrgang wurden zehn Talente gefördert. Die Laufzeit der Zusammenarbeit beträgt jeweils sechs Monate. Am Ende dieses Zeitraums wird eine umfassende Review auf Grundlage einer eigens für das Talentnetzwerk entworfenen Bewertungsmatrix erstellt. In der Matrix werden verschiedene Faktoren betrachtet, z.B. wie gut sich die Zusammenarbeit gestaltet, wie hoch die Wiedererkennbarkeit des Storytellings ist, wie groß das Potential für eine Weiterentwicklung ist, wie sich die Reichweite entwickelt und wie zufrieden funk mit der Qualität der einzelnen Videos ist.



Von den zehn Talent-Kanälen aus dem ersten Jahrgang werden drei weitergeführt.



Sieben Kanäle werden bzw. wurden beendet. Der neue Jahrgang beginnt sukzessive ab November 2025, ebenfalls mit einer jeweiligen Laufzeit von sechs Monaten. Voraussichtlich werden sechs bis acht neue Talente ins Projekt aufgenommen.



Auch 2025 liegt die Nutzung von funk-Inhalten auf den verschiedenen Plattformen auf einem hohen Niveau. Auf YouTube generierten funk-Formate 2025 insgesamt rund 1,097 Mrd. Aktive Wiedergaben, welche eine Mindestnutzungsdauer pro Abruf voraussetzen, auf Instagram rund 1,469 Mrd. Reel-Views und auf TikTok verzeichneten funk-Angebote rund 1,422 Mrd. Views. Auf Snapchat wurden über 52 Tsd. Stunden Sehvolumen erreicht. Podcasts von funk erzielten auf Spotify mehr als 62 Mio. Streams. Hinzu kommen die Abrufe über die ARD Mediathek und das ZDF-Streaming.