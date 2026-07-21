Programmchronik phoenix 2025
phoenix ist ein Gemeinschaftsprogramm von ARD und ZDF. Seinen Sitz hat der Ereignis- und Dokumentationskanal in Bonn. phoenix sendet seit dem 7. April 1997. Programmgeschäftsführerin für das ZDF ist seit dem 1. November 2012 Michaela Kolster.
Das 24-Stunden-Programm ist europaweit in HD über den Astra Satellit 19,2 Ost sowie über das Kabelnetz aller Bundesländer auf unterschiedlichen Kanälen zu empfangen. In den meisten Ballungsgebieten wird phoenix auch digital-terrestrisch über DVB-T2 verbreitet und zudem als 24-Stunden-Stream unter www.phoenix.de sowie in den Mediatheken von ARD und ZDF.
phoenix hat insgesamt 93,5 Planstellen im Redaktions- und Produktionsbereich sowie in der Technik. Das Gesamtbudget (Betriebsaufwendungen und Investitionen) beträgt 35,7 Millionen Euro.
Das Informationsangebot von phoenix ist in Deutschland einmalig und unverwechselbar. Durch die Verknüpfung von politisch und gesellschaftlich herausragenden Ereignisübertragungen, Dokumentationen, Reportagen und Gesprächssendungen werden Zusammenhänge und Hintergründe umfassend dargestellt. Der Zuschauer kann sich so selbst „das ganze Bild“ machen.
Mit seinen ausführlichen Übertragungen aus dem Deutschen Bundestag, dem Bundesrat und aus den Länderparlamenten ist phoenix schon längst „der“ deutsche Parlamentssender und übertrug auch 2025 wieder in langen Live-Strecken die Plenarsitzungen des Deutschen Bundestags und des Bundesrats – mit insgesamt über 350 Live-Stunden und einem Marktanteil von 1,7 Prozent.
Mit seiner 13 stündigen Live-Berichterstattung zur Kanzlerwahl erreichte phoenix Spitzenwerte von über neun Prozent und insgesamt einen Marktanteil von 2,9 Prozent, was diesen Tag zum zweitstärksten Tag der Sendergeschichte machte.
Aber auch in Straßburg und Brüssel hat sich der Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF einen exzellenten Ruf geschaffen, den auch die Zuschauerinnen und Zuschauer zu schätzen wissen. An knapp 30 Übertragungstagen in 2025 sahen im Schnitt 1,4 Prozent der 30-49jährigen regelmäßig zu, wenn phoenix die Arbeit dieses Forums für die politische Diskussion und die Beschlussfassung auf EU-Ebene in seinem „europatalk“ und den anschließenden Debattenübertragungen sichtbar gemacht hat. Hinzu kam auch in diesem Jahr die regelmäßige Begleitung von Treffen der Staats- und Regierungschefs, die im Europäischen Rat auf Gipfeltreffen zusammenkamen, um die politische EU-Agenda festzulegen. In zwei Europa Themenwochen wurden zwei aktuelle Schwerpunkte Europas tiefgründiger beleuchtet. Insgesamt sendete phoenix im Jahr 2025 zu europapolitischen Themen über 108 Stunden Programm, davon fast 69 Stunden live.
Wie die politische Willensbildung in einer Demokratie funktioniert wird etwa auf Parteitagen sichtbar. In 2025 hat phoenix über 114 Stunden von Bundesparteitagen der im Bundestag vertretenen Parteien berichtet. Davon waren über 105 Stunden, d.h. über 92 Prozent, live. Der Marktanteil von im Schnitt 0,8% über alle Altersstufen hinweg zeigt auch hier die Relevanz dieses einzigartigen Angebots.
Der Krieg in der Ukraine, die Lage im Nahen Osten, die wirtschaftliche Lage in Deutschland, dies alles und mehr schlug sich in einer Vielzahl von Ereignissen nieder und wurde von phoenix ausführlich begleitet sowie ergänzt durch fundierte Analysen und einer intensiven Hintergrund-Berichterstattung.
phoenix zeigte wie schon in den Jahren zuvor die wichtigsten Pressekonferenzen live.
Leitung: Julia Viegener (seit Juli 2024)
Ereignisse Inland: Politik
Ausführliche Berichterstattung aus dem Deutschen Bundestag, dem Bundesrat, von Parteitagen der im Bundestag befindlichen Parteien, der Bundestagswahl und Regierungsbildung.
Bundespressekonferenz des Deutschen Städte- und Gemeindebundes
Jahresauftaktklausuren der Parteien
Wöchentliche Parteipressekonferenzen der Parteien
FDP-Dreikönigstreffen
Parteien und Bundestagsfraktionen starten mit Klausurtagungen ins Jahr
Bundesverfassungsgericht: Urteilsverkündung in Sachen „Polizeikosten Hochrisikospiele“
Bundestagsdebatte und Abstimmung zum "Zustrombegrenzungsgesetz"
Bundespressekonferenz „15 Jahre katholischer Missbrauchsskandal“ (Eckiger Tisch e.V.)
Außerordentlicher Bundesparteitag Die Linke
Messerattacke in Aschaffenburg
Diverse Besuche ausländischer Staats- und Regierungschefs
Autoattacke in München
Münchner Sicherheitskonferenz
Wahlkampfabschlüsse der Parteien
Bundestagswahl
Wahlnachlese
Konstituierende Sitzungen Bundestagsfraktionen
Konstituierende Sitzung Deutscher Bundestag
Kleine Anfrage der Unions-Fraktion zur Finanzierung von NGOs
Sondierungen und anschl. Koalitionsverhandlungen
Wahlkampfabschlüsse Bürgerschaftswahl Hamburg
Bürgerschaftswahl Hamburg
Wahlnachlese Bürgerschaftswahl Hamburg
Reform der Schuldenbremse
Debatte um Sondervermögen und zur Grundgesetzänderung
Politischer Aschermittwoch der Parteien
Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Solidaritätszuschlag
Bilanz Migrationspolitik
Rückzug Stephan Weil als SPD-Landesvorsitzender und Regierungschef Niedersachsen
Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2024 u.a. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD
Länderrat B'90/Grüne
Wahleinspruch des BSW
Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident, zum „Demokratieforum Kommunalpolitik: Stadt- und Gemeinderäte – Engagiert vor Ort“
Vorstellung der neuen Ministerinnen und Minister
Amtsübergaben in den Ministerien
Diverse Antrittsbesuche des neu gewählten Bundeskanzlers Friedrich Merz in den Bundesländern
Potsdamer Konferenz für Nationale Cybersicherheit
Diverse Ministerpräsidentenkonferenzen
Innenministerkonferenzen
Sitzung des Gesundheitsausschuss zum "Sudhof-Bericht"
Sommerinterviews von ZDF und ARD
Gescheiterte Richterwahl für das Bundesverfassungsgericht
Abschlussbericht "Initiative für einen handlungsfähigen Staat" u.a. mit Frank-Walter Steinmeier
Sommerpressekonferenz Friedrich Merz
Zugunglück nahe Riedlingen
Prozessauftakt gegen den ehemaligen Mitarbeiter von Maximilian Krah, AfD
Rückzug der Richterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf
Videokonferenz Friedrich Merz mit Wolodymyr Selenskyj in Berlin
Veröffentlichung des Einstufungsvermerks zur AfD Brandenburg als gesichert rechtsextremistisch
Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestags
Tag der offenen Tür der neuen Bundesregierung.
Diverse Koalitionsausschüsse
Gemeinsame Klausurtagung der Geschäftsführenden Fraktionsvorstände von SPD und CDU/CSU
Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2025
Politischer Gillamoos
Debatte um Sozialreformen
Deutscher Fernsehpreis
Kommunalwahl NRW
Diskussionsveranstaltung Integrationsstudie ARD, ZDF, Deutschlandradio u.a. mit Norbert Himmler
Wahl des Ministerpräsidenten im Landtag Niedersachsen
Regierungserklärung Olaf Lies, neu gewählter Ministerpräsident Niedersachsen
Bekanntgabe Fallzahlen für die Politisch Motivierte Kriminalität 2024
Jahresstatistik 2024 zu rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt
Enquete-Kommission des Bundestags zur "Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse"
Erster Sitzung Sozialstaatskommission
Kabinettsklausur in der Villa Borsig
Debatte um Drohnenflüge
Streit um Wehrdienst
Debatte um Stadtbild-Aussage von Friedrich Merz, Bundeskanzler
Matinee mit dem Bundespräsidenten zu aktuellen Gefahren für die Demokratie
Deutschlandbesuch Isaac Herzog, Präsident Israel, bei Frank-Walter Steinmeier
Öffentliche Anhörung im Verteidigungsausschuss zum Wehrdienst-Modernisierungsgesetz
Vorstellung des BSI-Lageberichts 2025
Bundespressekonferenz, Ergebnisse der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2026
Beginn Berlin Security Conference
"Ladeinfrastruktur-Konferenz 2025" Bundesministeriums für Verkehr
Gründungsversammlung Jugendorganisation AfD
Rentenpaket
Münchner Sicherheitskonferenz
Ereignisse Inland: Wirtschaft
Jahrestagung des dbb beamtenbund
Einschätzung des BDI zur konjunkturellen Lage
Zentrale Kundgebung "Wirtschaftswarntag"
Ifo-Konjunkturzahlen
Bilanzpressekonferenz der Deutschen Bahn AG
Diverse Zoll-Ankündigungen Donald Trumps
Tarifverhandlungen Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Deutschen Bahn
Vorstellung Frühjahrsprojektion 2025 der geschäftsführenden Bundesregierung
Tag der Arbeit
Tag des Familienunternehmens der Stiftung Familienunternehmen und Politik
Urteil Cum-ex im Strafprozess gegen Kai-Uwe Steck, einen Kronzeugen im Cum-Ex-Steuerkarussell
75 Jahre Zentralverband des Deutschen Handwerks – 125 Jahre Handwerkskammern in Deutschland Fünfter Beschluss der Kommission zur Anpassung der Höhe des gesetzlichen Mindestlohns
Tag der Industrie
Auftaktveranstaltung zur „Made for Germany“-Initiative.
DB-Konzern bekommt neuen Chef
Pressekonferenz des Deutschen Bauernverbands zum Ernteabschluss 2025
Eröffnungsveranstaltung gamescom
Vorstellung Ausbildungsreport der DGB-Jugend
Einweihung des neuen Artilleriewerks von Rheinmetall AG
Vorstellung amtlicher Erntebericht 2025 des Bundeslandwirtschaftsminister
Vorstellung des Monitoringberichts zur Energiewende
Eckpunkte zur Reform der Deutschen Bahn AG
Vorstellung der Herbstprojektion 2025
Autogipfel mit Bundeskanzler Merz
Öffentliche Anhörung des Parlamentarischen Kontrollgremiums
Auftaktveranstaltung "Hightech Agenda Deutschland"
"Friends of Industry" Konferenz
Deutscher Baugewerbetag des Zentralverband Deutsches Baugewerbe
Pressekonferenz von Google zum Investitionsplan für Deutschland
Deutscher Arbeitgebertag 2025
Verleihung des Deutschen Mittelstandspreises 2025 der Mittelstands- und Wirtschaftsunion
Ereignisse Inland: Gesellschaft und Gedenktage
80. Jahrestag Befreiung Auschwitz
Festakt zum 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald
Deutscher Evangelischer Kirchentag
80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa
Festakt "70 Jahre Deutschland in der NATO“
Feierliches Gelöbnis im Gedenken an den Deutschen Widerstand vom 20. Juli 1944.
Festakt zum Tag der Deutschen Einheit u.a. mit Rede Emmanuel Macron, Präsident Frankreich
Festakt 75 Jahre Bundesamt für Verfassungsschutz
70 Jahre Bundeswehr
Tod von Margot Friedländer
Ereignisse Ausland: Politik
Thematische Schwerpunkte waren im Jahr 2025 weiterhin die Berichterstattung zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und seit dem Überfall der Hamas auf Israel der verstärkte Blick auf den Konflikt und die Folgen.
Anschlag New Orleans
deutsch-französischen Delegation mit Annalena Baerbock, Bundesaußenministerin, Jean-Noël Barrot, Außenminister Frankreich, Tobias Lindner, Staatsminister, deutscher Sonderkoordinator für Syrien, bei Ahmed al-Scharaa, De-facto-Herrscher Syrien
Koalitionsverhandlungen Österreich und Amtsantritt
US-Kongress kommt zusammen, um das Ergebnis der Präsidentenwahl offiziell zu bestätigen
Staatsbegräbnis-Zeremonie für Jimmy Carter
Waldbrände Kalifornien
Treffen Ukraine-Kontaktgruppe
Gipfeltreffen Nato-Ostanrainer
Urteil beim Trump-Bestechungsgeld-Prozess
Verhandlungen über ein Abkommen zum Waffenstillstand in Gaza und zur Freilassung der Geiseln
Amtseinführung Donald Trump
Besuch Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident Israel
Diverse Friedensverhandlungen zur Ukraine
Auflösung pkk
Eklat bei Treffen Donald Trump mit Wolodymyr Selenskyj in Washington
Rede von Donald Trump vor Kongress
G7-Treffen
Treffen im Elysee-Palast mit der Ukraine-Unterstützer-Gruppe u.a. mit dem Bundeskanzler
Gruppenchat-Leak in USA
Erdbeben in Myanmar und Thailand
Rohstoffdeal USA und Ukraine
Diverse Treffen der „Group of Five”
Tod von Papst Franziskus
Beerdigung von Papst Franziskus
Konklave
Wahl Papst Leo XIV.
Angelus-Gebet Papst Leo XIV.
Diverse Antrittsbesuche des neu gewählten Bundeskanzlers Friedrich Merz im Ausland
Besuch von Friedrich Merz, Bundeskanzler, in Kiew
Präsidententreffen Frank-Walter Steinmeier und Isaac Herzog in Israel
Regierungswechsel in Syrien
Präsidentschaftswahl in Polen
Bruch der Koalition in den Niederlanden
Besuch Friedrich Merz, Bundeskanzler, in Washington
Amoklauf in Graz
Einsatz der US-Nationalgarde in Los Angeles
Militärschläge gegen Iran und Lage im Anschluss
Lage in Gaza
Ukraine recovery Conference 2025 - Wiederaufbau der Ukraine
Verhandlungen beim UN-Plastikabkommen
Treffen Donald Trump mit Wladimir Putin in Anchorage/Alaska
Deutsch-Französischer Ministerrat in Toulon
Amtseinführung Baerbock, neue Präsidentin UN-Generalversammlung
Misstrauensvotum in Frankreich
UN-Generalversammlung
Sog. Gaza-Plan
Friedensverhandlungen in Nahost
Rede Donald Trump vor der Knesset
Freilassung israelischer Geiseln
Treffen Friedrich Merz mit Recep Tayyip Erdogan
Treffen Donald Trump und Xi Jinping
Zohran Mamdani gewinnt Bürgermeisterwahl in New York
„World Climate Leaders‘ Summit”
Weltklimakonferenz COP30
Umbau der ukrainischen Regierung
Friedensplan der USA für Ukraine
G20-Gipfel in Johannesburg
Treffen Friedrich Merz mit Benjamin Netanjahu in Israel
Treffen Donald Trump mit Wolodymyr Selenskyj in Mar-a-Lago
Ereignisse Ausland: Wirtschaft
Davos Weltwirtschaftsforum
Diverse Pressekonferenzen zur Zoll-Politik von Donald Trump, Präsident USA
KI-Gipfel in Paris, „Business Day“
Internationale Handwerksmesse
Diverse Zoll-Ankündigungen Donald Trumps
Treffen Ursula von der Leyen und Donald Trump zu US-Zöllen
Ereignisse Ausland: Gesellschaft und Gedenktage
80 Jahre Befreiung des KZ Auschwitz - Übertragung aus der Gedenkstätte in Polen.
80. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkrieges
Militärparade in Moskau anl. 80. Jahrestag Ende Zweiter Weltkrieg
Nationalfeiertag in Frankreich
Ereignisse: "phoenix plus"
Unter Druck: Wie verteidigungsbereit ist Europa?
Magdeburg – Ein Jahr danach
Die Corona-Enquete-Kommission
Streit um die Rente
Welcome to Great Britain, Mr. Bundespräsident
Kanzler in Israel
Kulturhauptstadt Chemnitz 2025
Populismus – Parolen und Politik
Bilanz Belem – Klimagipfel im Regenwald
Sicherheitshalber – Kein Krieg, kein Frieden
Renten-Revolte – Deutschlandtag Junge Union
COP30 – Klimagipfel in Brasilien
Der Anti-Trump von New York – Zohran Mamdani
USA – Auf dem Weg zur Autokratie?
75 Jahre Verfassungsschutz
Europas Wirtschaft im Wandel – Neue Zölle, neue Wege
Gefahren für die Demokratie
Gnadenlos glücklich – Dänemark – Vorbild für Europa?
35 Jahre Deutsche Einheit
United Nations – Wie vereint sind die Nationen?
Die Ostwelle
Drohnen und Manöver
Tschechien vor der Wahl 2025
Friedensplan Gaza?
Bürokratie vs Demokratie
Putins Kriegkasse – Russland-Sanktionen
Der neue Papst – 100 Tage Leo XIV
Europa – Unterwegs für den Frieden
Das Trump-Putin-Treffen
Baustelle Schule – Wie gerecht geht Bildung?
Krieg und Frieden
Vermögen für die Verteidigung
Unruhen in L.A. – Eine amerikanische Woche
Neue Wege für die NATO
Was plant die Bundesregierung?
Allianz in Angst
Die neue Brigade Litauen
Stichwahl in Polen
whatever it takes – Von der Schuldenbremse zum Sondervermögen
Habemus Papam
Kirche und Politik
Polen vor der Wahl
Kanzlerwahl im zweiten Anlauf
Friedrich Merz – Der Weg ins Kanzleramt
Abschied von Papst Franziskus
Der Koalitionsvertrag
Corona – Chronik einer Krise
Comeback & Krise – Die Linke und das BSW
Debatte um Sondervermögen
Trump – Rede vor dem US-Kongress
FDP – Von der Ampel ins Aus
KI-Wahlkampf – Technik der Zukunft
KI-Wahlkampf – Recht und Gesetz
KI-Wahlkampf – Demokratie in Gefahr
61. Münchner Sicherheitskonferenz – Zusammenfassung
Parteiencheck: B90/Grüne
Parteiencheck: FDP
Parteiencheck: CSU
Republik unter Zeitdruck – Bundestagswahl 2025
Parteiencheck: CDU
Eklat im Bundestag – Risse in der Brandmauer
Parteiencheck: Was will die SPD
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