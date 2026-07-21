Programmchronik phoenix 2025

Leitung: Silvia Menzel (ab Juli 2024)

6781 Dokumentationen gesamt, davon 3347 Übernahmen vom ZDF



phoenix-Erstausstrahlungen und Eigenformate

Jahrhundertzeugen: Eva Umlauf, 40 Min., phoenix 2025

Jahrhundertzeugen: Ivan Lefkovits, 47 Min., phoenix 2025

Calmeyers Dilemma, 44 Min., phoenix/ NDR 2025

Befreiung aus dem KZ (Langfassung) - Die Weißen Busse 1945, 28 Min., phoenix 2025

Rechte Influencer - Propagandakrieg auf Social Media; 15 Min. phoenix 2025

Die Donau - ein Fluss, zehn Länder: Von Passau bis nach Budapest, 15 Min., phoenix 2025

Die Donau - ein Fluss, zehn Länder: Von Vukovar zum Schwarzen Meer, 15 Min., phoenix 2025



phoenix „mein ausland“

Aufgrund der Vielzahl an Programmen dieses Korrespondent*innen-Formats hier eine Auswahl:



„mein ausland“ von ZDF-Studios:

Schottland - Von Mythen, Clans und Ungeheuern, 30‘

Kap Kolka - Wo sich zwei Meere treffen, 15‘

Polen an der Nato-Ostflanke - Bereit machen für den Ernstfall, 15‘

Putins Reich vor der Haustür - Die estnische Grenzstadt Narwa, 15‘

London - Stadt der Spione, 45‘

London - Stadt der Spione, 30‘

Afrikas starke Frauen - Leben für den Artenschutz, 15'

Portugal im Wandel - Zwischen Küste, Klima und Kultur, 30‘

Ruhnu, Muhu und Saaremaa - Estlands geheimnisvolle Inselwelt, 30‘

Frankreich - Aufbruch oder Abschwung?, 15‘



„mein ausland“ von ARD-Studios:

Argentinien im Teufelskreis - Bringt Milei die Wende?, 75‘

Argentinien im Teufelskreis - Bringt Milei die Wende?, 15‘

Erdogans Kampf gegen die Kurden - Unterwegs mit deutschen Helfern in Nordsyrien, 60‘

Erdogans Kampf gegen die Kurden - Unterwegs mit deutschen Helfern in Nordsyrien, 15‘

Völkermord in Deutsch-Südwest - Wann kommt endlich die Versöhnung?, 45‘

Trauminsel Sansibar - Wenn Tourismus zum Problem wird, 30‘

Kenia - Angst vor dem Aus, Wenn US-Hilfsgelder fehlen, 15‘

Kenia: Gegen den Schnitt, Männer kämpfen für Frauen, 15‘



phoenix-ZDF-Kooperationen und phoenix-Langfassungen

Mein Vater war ein deutscher Soldat - Wehrmachtskinder in Frankreich, 44 Min., phoenix/ZDF 2025 in Kooperation mit ZDF-Landesstudio Saarland





Dokumentationen in der Primetime

(Aufgrund des Volumens der Dokumentations-Flächen auf phoenix ist in Folge nur eine Auswahl von ZDF-Produktionen aufgelistet)



ZDF Zeit

Trügerische Alpenidylle - Was tun, wenn Berge wegbrechen?



ZDF Terra X History

Die Hunde der Mächtigen - … und eine Katze

Hitlers letzte Tage - Das Ende im Bunker

D-Day 1944 - Die Schlacht um Europas Freiheit



ZDFinfo

Supervulkan Yellowstone - Amerikas tickende Zeitbombe

Mythos Belagerung – Akkon: Der Kampf um das Königreich Jerusalem

Mythos Belagerung - Konstantinopel: Der Untergang des Byzantinischen Reiches

Mythos Belagerung - Rhodos: Die Vertreibung des Johanniterordens

Die Geschichte des Musée d'Orsay - Vom Luxus-Bahnhof zum Kunsttempel

Amerikaner und Deutsche nach dem Krieg: Die Befreier

Amerikaner und Deutsche nach dem Krieg: Die Schutzmacht

USA extrem: Rechts, weiblich, radikal

USA extrem: Das große Geschäft der XXL-Farmen

Mythos Heinrich VIII. - Größenwahn

Mythos Heinrich VIII. - Sex und Intrigen

Mythos Heinrich VIII. - Aufstieg zum König





Dokumentationen zu aktuellen Themen (Auswahl)



Zum Tode von Horst Köhler - Der unbequeme Präsident, 30 Min., ZDF 2025

Systemfehler - Der Cum-Ex Skandal, 92 Min., ZDF 2025

Die Affäre Cum-Ex (8 Teile), ZDF 2025



ZDFzeit

Das Schuldenpaket - Was Deutschland wirklich braucht

USA extrem: Ein Jahr Donald Trump

Deutschland von oben - 1945

Ein Staat geht - Abschied von der DDR

Trügerische Alpenidylle - Was tun, wenn Berge wegbrechen?

Die Wahrheit über unsere Rente



ZDFzoom

Sex, Pille und das große Geld - Verhütung und die Risiken



37°

Hochleistung am Herd - Zwischen Sterne- und Suppenküche

Tiertransporte - Gefangen zwischen Grenzen

Russlanddeutsche - Zerrissene Communitys

Dickes Konto, noble Ziele - Wenn Reiche ihre Millionen teilen



ZDF.reportage

Selbstständige am Limit - Viel Arbeit für zu wenig Geld

Erschöpfte Willkommenskultur - Integration am Limit

Türken in Deutschland - Zwischen den Kulturen

Jung und reich - Unternehmer starten durch

Reicher Nachbar Schweiz - Leben und Arbeiten in der Grenzregion



ZDFinfo

Amerikaner und Deutsche nach dem Krieg: Die Befreier

Amerikaner und Deutsche nach dem Krieg: Die Schutzmacht

USA extrem: Rechts, weiblich, radikal

USA extrem: Das große Geschäft der XXL-Farmen



Frontal 21-Doku

Russische Deserteure im Visier

Im Nickel-Rausch

Tracked; Überwacht

Fentanyl & Nitazene - Synthetische Opioide einfach online bestellen

Eine Niere übers Internet - Auf der Spur des internationalen Transplantationstourismus



auslandsjournal - die doku / auslandsjournal spezial

Trump und seine Milliardäre

Frauen, Fußball, Freiheit - Platz da, wir kommen!

NATO am Limit - Kann das Bündnis uns noch schützen?

Schafft Syrien den Neuanfang?

KI im Krieg - Schlachtfeld außer Kontrolle?

Systemsprenger Trump - Die ersten 100 Tage im Amt

100 Tage Trump - Angriff auf Europa



planet e.

Klimawandel und Gender - Warum die Klimakrise Frauen stärker trifft

Kalter Krieg und Klimawandel - Atommüll in der Südsee

Wie Flüsse die Meere verschmutzen

Der Wert der Artenvielfalt - Peru

Wie Autoreifen den Regenwald bedrohen

Durchbruch oder Scheitern: Wo steht der globale Klimaschutz?

Weihnachtssterne - Adventsdekoration aus den Tropen

Delfine - Die illegale Jagd

Kleine Flüsse, großer Wert - Lebensadern im Wasserkreislauf

Oktopus in Gefahr - Spurensuche rund ums Mittelmeer



plan b (Auswahl)

Energiewende zu Hause - Günstiger Strom für Mieter

Fisch ohne Haken - Wie wir nachhaltiger Fisch essen

Mission Artenschutz - Hilfe für bedrohte Wildtiere

Wenn das Wasser kommt - Lösungen bei Extremwetter

Verkehr ohne Unfall - Wie wir unsere Straßen sicherer machen

Rettung für die Schokolade - Süße Versuchung ohne Beigeschmack

Rettung für die Alpen - Was hilft gegen den Klimawandel?

Die Klimaretter - Neue Ideen zur CO2 Reduzierung

Gegen die Plastikflut - Ideen für saubere Gewässer

Wut - ihre Macht, ihre Kraft. - Und wie wir mit ihr umgehen.



3sat

Erosion von Innen - Sterbende Demokratien

Die Unbeugsamen

Legendäre Zugabenteuer - Kanadas VIA Rail

Legendäre Zugabenteuer - Mexikos Copper Canyon Railway

Legendäre Zugabenteuer - Indiens Darjeeling Himalayan Railway

Legendäre Zugabenteuer - Norwegens Bergensbane

Traumorte - Die Bretagne

Traumorte - Thailands faszinierende Inselwelt

Traumorte - Italiens romantische Inseln

Die wilden Philippinen - Der vulkanische Norden

Die wilden Philippinen - In den Wäldern von Palawan

Die wilden Philippinen - Der geheimnisvolle Süden



Dokumentationen zu historischen Themen

Vom Krieg zum Frieden - Wege der Versöhnung (BEARBEITETE FASSUNG) ZDF 59 Min.

Wie ‚Holocaust‘ ins Fernsehen kam (Langfassung) 128 Min., WDR 2019

Rosenthal, 93 Min., ZDF 2025



Terra X History

Roadtrip 1945 - Episode 1: Kriegsende

Roadtrip 1945 - Episode 2: Trümmerland

Roadtrip 1945 - Episode 3: Wolfszeit

Putins Blutspur - Chronik eines Krieges - Teil 3

Deutsche Schicksalsjahre - Der Kampf gegen den linken Terror

Die Geschichte des Terrorismus

Etikette Royal - Die Do‘s and Don‘ts der Royals

Die Hunde der Mächtigen - … und eine Katze

Spionage, Sabotage, Fake News - Putins Krieg gegen uns

Die Queen- -Erinnerungen an eine Jahrhundertkönigin

75 Jahre Deutschland - Wir Grenzgänger

Im Osten ganz rechts - Von den Skinheads zur AFD

SOS: Die großen Schiffsunglücke

Die Windsors - Geschichte einer Dynastie



Dokumentarfilm

Homegrown, , USA, 142min, phoenix-Filmpreis 2024; deutsche Erstausstrahlung 5.1.2025

Die Unbeugsamen, 132 Min., 3sat 2023

Die Getriebenen, 148 Min., RBB 2020

Die Wannseekonferenz, 145 Min., ZDF 2022

The Beatles - Eight Days a Week, 142 Min., 2021

Ein Freispruch auf Raten - O.J. Simpson, 2017

Vietnam - Déjà vu! (1858-1961), ARTE F 2017

Vietnam - Der Ritt auf dem Tiger (1961-1963), ARTE F 2017

Vietnam - Die Hölle auf Erden (Januar 1946 - Dezember 1965), ARTE F 2017

Vietnam - Zweifel (Januar 1966 - Dezember 1967), ARTE F 2017

Vietnam - Das Alte stürzt (Januar-Juli 1968), ARTE F 2017

Vietnam - Gespensterjagd (Juni 1968 - Mai 1969), ARTE F 2017

Vietnam - Feuermeer (April 1969 - Mai 1970), ARTE F 2017

Vietnam - Respektlose Treue (Mai 1970 - März 1973), ARTE F 2017

Vietnam - Was bleibt? (März 1973 bis heute), ARTE F 2017