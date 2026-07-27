Fernsehpreise und Auszeichnungen 2025
„Kultur Berlin“, „Kultur“ / „Kulturzeit“ und „Musik und Theater“
Diese Sendung ist kein Spiel – Die unheimliche Welt des Eduard Zimmermann
Sendung: 10. August 2023
Deutsche Akademie für Fernsehen e.V. (DAfF), München
DafF-Auszeichnung 2025
(Redaktion: Susanne Becker)
„nano“, „Terra X“, „Wissen“, „Zeitgeschichte“, „Naturwissenschaft und Technik“, „Kirche und Leben“
37° Gefährlicher Einsatz – Journalist*innen berichten aus der Ukraine
Sendung: 28. Mai 2025
35. Deutscher Kamerapreis, Köln
Deutscher Kamerapreis, Kategorie „Information und Kultur“ an Luise Schröder (Kamera)
(Redaktion: Ulrike Schenk)
37°Leben: Against all Gods – Die Glaubens-WG
Sendung: 17./ 24.November/ 1.Dezember 2024
26. Deutscher Fernsehpreis 2025, Köln
Bestes Infotainment
(Redaktion: Lena Baumann/Dirk Heihoff)
Terra X: Thunfisch – der bedrohte Jäger
Sendung: 25. August 2024
Mainzer Wissenschaftsallianz (MWA), Mainz
Preis für Wissenschaftsjournalismus der Mainzer Akademie der Wissenschaften und Literatur, Kategorie „Video“ an Claudia Ruby (Autorin)
(Redaktion: Ricarda Schlosshan)
Der letzte Walsänger
Sendung: offen
SCHLINGEL – 30. Internationales Filmfestival für Kinder und junges Publikum, Chemnitz
Preis in der Kategorie „Club of FestivalsKind “
(Redaktion: Jens Ripke-Desaules, Irene Wellershoff)
Flunkerfisch (engl.: Tiddler)
Sendung: 24. Dezember 2025
64th Rose d’Or Awards 2025, London/Grossbritannien
Children’s and Youth Prize
(Redaktion: Nicole Keeb)
Lenas Hof (engl.: Lenas Farm, Folge: Volles Nest)
Sendung: 5. März 2025 (KiKA) (im Streaming seit 10. Februar 2025; ZDF ab 20.7.2025)
2025 Annecy International Animation Film Festival, Annecy/Frankreich
Jury Award, Kategorie “Beste TV-Serie”
Japan Prize 2025 – International Competition for Educational Media, Tokio/Japan
Bestes Werk in der Kategorie „Vorschule“
(Redaktion: Ingo Weis)
logo! extra: Wenn Kinder arbeiten – Eine Reise nach Bolivien
Sendung: 20. November 2024
13. Marler Medienpreis Menschenrechte 2025 (Amnesty International Deutschland), Marl
Preis der Amnesty Jugend
Kindernothilfe-Medienpreis 2025 (Kindernothilfe e.V. – Verleihung anlässlich des Tages der Kinderrechte 2025)), Berlin
Preis der Kinderjury an Sherif Rizkallah (Autor)
(Redaktion: Gordian Baur)
Minus Drei und die wilde Lucy
Sendung: seit 4. Januar 2025
11thLëtzebuerger Filmpräis 2025, Luxemburg
Best animated transmedia series or production
(Redaktion: Marcus Horn)
PUR+
Sendung: seit 9. September 2006
33. Deutsches Kinder Medien Festival GOLDENER SPATZ, Erfurt
GOLDENER SPATZ, Kategorie „Moderation“
(Redaktion: Silke Penno, Susanne Dittebrand)
PUR+ (Folge: Ich brauch‘ dein Blut)
Sendung: 17. Februar 2024
33. Deutsches Kinder Medien Festival GOLDENER SPATZ, Erfurt
GOLDENER SPATZ, Kategorie „Non-Fiction – Serie“
(Redaktion: Silke Penno, Susanne Dittebrand)
Rapunzel und die Rückkehr der Falken
Sendung: 24. Dezember 2023
Fabulix – 4. Internationales Märchenfilm-Festival Annaberg-Buchholz
Hauptpreis des Publikums
(Redaktion: Jörg von den Steinen, Jens Ripke-Desaules)
An einem Tag im September
Sendung: 15. September 2025
64eme Festival de Télévision de Monte-Carlo, Monte-Carlo/Monaco
Golden Nymph Award, „Bester Film“
Golden Nymph Award, „Beste Schauspielerin“ an Hélène Alexandridis (Darstellerin)
21. Festival des deutschen Films 2025, Ludwigshafen
Regiepreis Ludwigshafen 2025 an Kai Wessel (Regie)
Prix Europa 2025, Berlin
Special Commendation
(Redaktion: Matthias Pfeifer (ZDF), Julius Windhorst (ZDF/ARTE))
Love Sucks (Folge 1 Licht und Schatten)
Sendung: 12. Dezember 2024
35. Deutscher Kamerapreis, Köln
Deutscher Kamerapreis, Kategorie „Fiction Screen“ an Carmen Treichl (Kamera)
(Redaktion: Petra Tilger, Nadja Grünewald-Kalkofen, Christiane Meyer zu Capellen)
Rosenthal
Sendung: 7. April 2025
Blauer Panther – TV & Streaming Award 2025, München
Blauer Panther, Kategorie „Fiktion“ für das Drehbuch an Gernot Krää (Drehbuch)
ABU Prizes 2025 (Asia-Pacific Broadcasting Union), Ulaanbaatar/Mongolei
Preis für das beste Drama
TeleVisionale 2025 – Film- und Serienfestival Weimar (Deutsche Akademie der Darstellenden Künste (DADK) und 3sat)
VFF FernsehfilmMusikPreis für die beste Musik an Lorenz Dangel und Fabian Zeidler (Musik)
(Redaktion: Esther Hechenberger, Frank Zervos)
Sie sagt. Er sagt.
Sendung: 26. Februar 2024
2025 New York Festivals® TV & Film Awards, New York/Las Vegas/USA
Silber, Kategorie “Entertainment - Drama”
(Redaktion: Frank Zervos, Stefanie von Heydwolff)
Sterben für Beginner
Sendung: 5. Mai 2025
15. Günter Rohrbach Filmpreis
(Günter Rohrbach Filmpreis Stiftung und Stadt Neunkirchen), Neunkirchen
Preis des Oberbürgermeisters an Christian Klandt (Regie) und Benedikt Gollhardt (Drehbuch)
TeleVisionale 2025 – Film- und Serienfestival Weimar (Deutsche Akademie der Darstellenden Künste (DADK) und 3sat)
3sat-Publikumspreis
(Redaktion: Solveig Cornelisen)
Babystar
Sendung: 28.9.2026
Biberacher Festspiele 2025, Biberach an der Riß
Preis der Schülerinnen und Schüler
(Redaktion: Melvina Kotios)
Cotton Queen
Sendung: offen
Thessaloniki International Film Festival 2025, Thessaloniki/Griechenland
Golden Alexander Award für den Besten Spielfilm
Doha Film Festival (DFF) 2025, Doha/Katar
Publikumspreis
(Redaktion: Sara Günter (ZDF/Das kleine Fernsehspiel), Martin Gerhard (ZDF/ARTE))
Danke für Nichts
Sendung: 15. Dezember 2025
FIRST STEPS AWARD 2025 – Der Deutsche Nachwuchspreis, Berlin
Big Audience Award
FILMZ – Festival des deutschen Kinos 2025, Mainz
Mainzer Rad & Preisgeld (1.500 €)
1. Black Forest Film Festival, (BFFF), Freiburg
Goldener Tannenzapfen für den besten Film an Stella Marie Markert (Produzentin)
(Redaktion: Jörg Schneider)
Eine Tankstelle im Jemen („The Station“)
Sendung: offen
82. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica 2025 (Internationale Filmfestspiele von Venedig), Venedig/Italien
Final Cut Venedig, Kategorie “Bester Film Postproduction”
(Redaktion: Loren Müller (ZDF/Das kleine Fernsehspiel), Martin Gerhard (ZDF/ARTE))
Elefanten im Nebel (Elephants in the Fog)
Sendung: offen
Filmfest Hamburg Industry Days – European Work in Progress (EWIP), Hamburg
The Post Republic Award (Hauptpreis)
(Redaktion: Jakob Zimmermann (ZDF/Das kleine Fernsehspiel), Martin Gerhard (ZDF/ARTE))
Exile never ends
Sendung: 25. November 2024
61. Verleihung der Grimme Preise 2025, Marl
Grimme-Preis, Kategorie Information & Kultur (für Buch und Regie sowie Bildgestaltung)
(Redaktion: Sara Günter)
Formen moderner Erschöpfung
Sendung: offen
21. achtung berlin Festival 2025, Berlin
Lobende Erwähnung, Kategorie „Bester Film“
Bestes Schauspiel an Birgit Unterweger (Darstellerin)
(Redaktion: Christian Cloos)
Hysteria
Sendung: offen
34. Filmkunstfest MV Mecklenburg-Vorpommern 2025, Schwerin
Preis der deutschsprachigen Filmkritik (FIPRESCI) für einen Film im Spielfilmwettbewerb
36. Hessischer Film- und Kinopreis 2025, Frankfurt/Main
Sonderpreis der Jury an das Schauspiel-Ensemble
Hamptons International Film Festival 2025, East Hampton/New York/USA
Special Jury Prize für das “intellektuell anregende“ Drehbuch.
35. Film Festival Cologne 2025, Köln
Filmpreis NRW
(Redaktion: Christian Cloos)
Im Osten was Neues
Sendung: 8. Dezember 2025
34. Filmkunstfest MV Mecklenburg-Vorpommern 2025, Schwerin
Förderpreis
(Redaktion: Jörg Schneider)
In die Sonne schauen
Sendung: 14. September 2026
78.Internationale Filmfestspiele Cannes, Cannes/Frankreich
Preis der Jury
German Films Service + Marketing GmbH, München
Nominierung für Academy Award (Shortlist für Oscar-Nominierung),
Kategorie „Bester internationaler Film)
31. Internationales Filmfestival Athen 2025, Athen/Griechenland
Goldene Athena
11th Bangkok International Filk Festival (BKKIFF), Bangkok/Thailand
Special Jury Prize
31. Chicago International Film Festival, Chicago/USA
Silver Hugo, Best Director
Silver Hugo, Best Sound
15. Günter Rohrbach Filmpreis (Günter Rohrbach Filmpreis Stiftung und Stadt Neunkirchen), Neunkirchen
Hauptpreis
Preis der Saarland Medien GmbH
Preis der Ministerpräsidentin an Cosima Vellenzer (Ausstattung) und Sabrina Krämer (Kostüm)
Stockholm International Film Festival, Stockholm/Schweden
Best Director an Mascha Schilinski (Regie)
(Redaktion: Burkhard Althoff, Melvina Kotios)
Luisa
Sendung: offen
59. Internationale Hofer Filmtage, Hof
Förderpreis Neues Deutsches Kino
Filmnächte Arenshoop 2025, Arenshoop
Publikumspreis
39. Braunschweig International Film Festival, Braunschweig
TILDA Preis 2025
Heimspiel Preis 2025
(Redaktion: Lucia Haslauer)
Mond
Sendung: offen
28. Diagonale – Festival des österreichischen Films, Graz/Österreich
Diagonale-Preis für die beste Schauspielleistung an Florentina Holzinger (Darstellerin)
Diagonale-Preis für den besten Schnitt an Roland Stöttinger (Schnitt)
Riviera International Film Festival 2025 (RIFF), Sestri Levante/Italien
Bester Film
(Redaktion: Catherine Colas (ZDF/ARTE), Jakob Zimmermann (ZDF))
No Dogs Allowed
Sendung: offen
Riviera International Film Festival 2025 (RIFF), Sestri Levante/Italien
Bester Schauspieler an Carlo Krammling (Darsteller)
Deutscher Schauspielpreis 2025, Berlin
Deutscher Schauspielpreis, Kategorie „Nachwuchspreis“ an Carlo Krammling (Darsteller)
Maresme Film Festival 2025, Barcelona/Spanien
Best Screenplay
Best Actor an Carlo Krammling (Darsteller)
TeleVisionale 2025 – Film- und Serienfestival Weimar (Deutsche Akademie der Darstellenden Künste (DADK) und 3sat)
Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste
(Redaktion: Melvina Kotios
NONKONFORM
Sendung: 5. Mai 2025
L'Europe autour de l'Europe - European film Festival Paris
PRIX PRESENT für den besten Dokumentarfilm
PRIX E-MOTION
(Redaktion: Jörg Schneider)
Shahid
Sendung: 23. Dezember 2024
Verband der deutschen Filmkritik (VdFk) Berlin
Preis der deutschen Filmkritik, Kategorie „Beste Musik“ an Marja Burchard (Musik)
Redaktion: Lucia Haslauer
Sieben Tage
Sendung: offen
29. Filmfestival Türkei/Deutschland 2025, Nürnberg
Bester Film
Publikumspreis
Öngören Preis für Demokratie und Menschenrechte
15. Kirchliches Filmfestival Recklinghausen (Arbeitskreis Kirche & Kino), Recklinghausen
Ökumenischer Filmpreis
Washington DC International Film Festival 2025, Washington/USA
Publikumspreis
Ted Pedas Award für einen gesellschaftlich relevanten Film, der besondere Aufmerksamkeit verdient
(Redaktion: Martin Gerhard)
Sisterqueens
Sendung: 4. November 2024
61. Verleihung der Grimme Preise 2025, Marl
Grimme-Preis, Kategorie Kinder & Jugend
Deutscher Dokumentarfilmpreis 2025 (74. Internationales Filmfestival Mannheim Heidelberg (IFFMH))
Musikpreis des SWR
(Redaktion: Melvina Kotios)
The Village Next to Paradise
Sendung: offen
28. Diagonale – Festival des österreichischen Films, Graz/Österreich
Hauptpreis der Diagonale an Mo Harawe (Regie)
Diagonale-Preis Bildgestaltung des Verbandes österreichischer Kameraleute AAC an Mostafa El Kasheef (Kamera)
Diagonale-Preis der VAM an Oliver Neumann und Sabine Moser (Prduktionsfirma Freibeuter Film)
15. Österreichischer Filmpreis 2025, Wien/Österreich
Bester Spielfilm
Beste Regie an Mo Harawe (Regie)
Bestes Drehbuch an Mo Harawe (Drehbuch)
Bestes Casting an Mohamed Mohamud Jama (Casting)
Beste Kamera an Mostafa El Kashef (Kamera)
(Redaktion: Julius Windhorst (ZDF/ARTE), Loren Müller (ZDF))
The Wars We Play
Sendung: offen
Film- und Medienstiftung NRW GmbH
Gerd Ruge Stipendium an Regisseur João Pedro Prado
(Redaktion: Jörg Schneider)
To A Land Unknown
Sendung: offen
23. Transilvania International Film Festival (TIFF), Cluj-Napoka/Rumänien
Transilvania-Trophy für den besten Film
(Redaktion: Jakob Zimmermann, Julius Windhorst (ZDF/ARTE)
Un Poeta
Sendung: offen
78. Internationale Filmfestspiele Cannes, Cannes/Frankreich
Preis der Jury. Kategorie „Un Certain Regard“
42. Filmfest München, München
CineCoPro Award
73. San Sebastián Film Festival 2025, San Sebastián/Spanien
Horizontes Award
34e Festival de Biarritz Amérique Latine (FBAL) 2025, Biarritz/Frankreich
El Abrazo – Grand Prix der Jury für den besten Spielfilm
(Redaktion: Burkhard Althoff, Catherine Colas)
Uncivilized (fünfteilige Dramaserie)
Sendung: 2./9.Dezember 2024
61. Verleihung der Grimme Preise 2025, Marl
Grimme-Preis, Kategorie Fiktion
CIVIS Medienpreis für Migration, Integration und kulturelle Vielfalt (CIVIS Medienstiftung), Berlin
Top Award, Kategorie „Fiktion“
Video Award, Kategorie „Fiktion“
35. Internationales Filmfest Emden-Norderney
Norderneyer Engel – Integrationspreis der Insel Norderney 2025 an Bilal Bahadir (Regie)
26. Deutscher Fernsehpreis 2025, „Nacht der Kreativen“, Köln
Bestes Buch Fiktion an Bilal Bahadir (Buch/Schnitt/Regie)
(Redaktion: Melvina Kotios)
Uncivilized (Folge: Nine Eleven)
Sendung: 2. Dezember 2024
Deutscher Schhauspielpreis 2025, Berlin
Deutscher Schauspielpreis, Kategorie „Beste Episodische Rolle“ an Seyneb Saleh (Darstellerin)
(Redaktion: Melvina Kotios)
White Snail
Sendung: offen
2025 Locarno Film Festival, Locarno/Schweiz
Spezialpreis der Jury des Internationalen Wettbewerbs
Leopard für die besten schauspielerischen Leistungen an Marya Imbro (Darstellerin) und Mikhail Senkov (Darsteller)
Viennale 2025 – Vienna International Film Festival, Wien/Österreich)
Erste Bank Filmpreis “Vermehrt Schönes!“
26. Lecce European Film Festival, Lecce/Italien
Goldener Olivenbaum für den besten Film
13. Filmfestival Kitzbühel (FFKB), Kitzbühel/Österreich
„Goldene Gams“ für den besten Film
(Redaktion: Burkhard Althoff (ZDF), Martin Gerhard (ZDF/ARTE))
WTF is Jule?! (vierteilige Serie)
Sendung: 16. Dezember 2024
Blauer Panther – TV & Streaming Award 2025, München
Blauer Panther, Kategorie „Journalismus/Information“ an Loreleï Holtmann (Headautorin)
Bayerische Landeszentrale für Neue Medien (BLM), München
Nachhaltigkeitspreis Medien 2025
(Redaktion: Melvina Kotios, Jakob Zimmermann, Loren Müller)
Xoftex
Sendung: 16. März 2026
23. Transilvania International Film Festival (TIFF), Cluj-Napoka/Rumänien
Beste Regie an Noaz Deshe (Regie)
(Redaktion: Lucia Haslauer)
Für immer Freibad
Sendung: 14. August 2025
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Heinz Sielmann-Stiftung, Berlin
Eisvogel – Preis für nachhaltige Filmproduktionen
(Redaktion: Jasmin Verkoyen)
Die Affäre Cum-Ex
Sendung: 13./14. April 2025
36.Hessischer Film- und Kinopreis 2025, Frankfurt/Main
Schauspieler*innenpreis des Hessischen Rundfunks an Lisa Wagner, Nils Strunk und Justus von Dohnányi (Darsteller*innen)
Deutscher Schauspielpreis 2025, Berlin
Deutscher Schauspielpreis, Kategorie „Starker Auftritt“ an Lina Beckmann (Darstellerin)
(Redaktion: Katharina Kremling)
Kabul - Flucht aus der Hölle (sechsteilige Dramaserie)
Sendung: 27./ 28./ 29. Juli 2026
Prix Italia 2025, Neapel/Italien
Special Mention, Kategorie“Special Prize in Honour of the President of the Italian Republic”
(Redaktion: Wolfgang Feindt (+), Martin Urschel, Frank Seyberth)
Systemfehler: Der Cum-Ex-Skandal
Sendung: 15. April 2025 / 16.April 2025 (3sat)
26. Deutscher Fernsehpreis 2025, Köln
Beste Dokumentation/Reportage
(Redaktion: Udo Brehmer)
Die Anstalt – Freunde des Patriarchats
Sendung: 12. November 2024
26. Deutscher Fernsehpreis 2025, „Nacht der Kreativen“, Köln
Bestes Buch Unterhaltung an Dietrich Krauss, Maike Kühl, Max Uthoff, Doris Müller und Cornelius Oettle
(Redaktion: Dietrich Krauß, Nils Paulerberg, Christian Schier)
Magic Moves
Sendung: 30. November/ 7./ 14./ 21. Dezember 2024
Deutscher Entertainment Award 2025 (Sektion Entertainment der Produktionsallianz), Köln
VFF Best Talent an Carina Hlusiak (Producerin)
(Redaktion: Susanne Barthel, Damaris Sánchez-Parellada)
Till tonight
Sendung : 20. Juni bis 18. August 2025
Deutscher Comedypreis 2025 (Brainpool TV GmbH), Köln
Deutscher Comedypreis für die beste Late-Night-Show
(Redaktion : Benjamin Hensler, Nicole Sprenger, Eva Müller (online))
ZDF Magazin Royale (Recherche „Das Geisterbüro im Bismarckwald“ zusammen mit der Rechercheplattform FragDenStaat)
Sendung: 11. Oktober 2024
European Press Prize 2025, Bari/Italien
2. Preis, Kategorie “Investigative Report”
(Redaktion: Karolina Salamon, Christian Deker, Nicole Sprenger)
frontal-Dokumentation: Krieg der Agenten – Der geheime Kampf gegen die Taliban
Sendung: 13. August 2024
2025 New York Festivals® TV & Film Awards, New York/Las Vegas/USA
Silber, Kategorie “Documentary – Investigative Journalism”
(Redaktion: Christian Rohde, Stefan Mayer)
frontal: The Baku-Connection (internationale Recherche, an der das ZDF gemeinsam mit dem Investigativ-Netzwerk Forbidden Stories und 14 weiteren internationalen Medien beteiligt war)
European Press Prize 2025, Bari/Italien
Special Award
(Redaktion: Christian Rohde)
ZDFheute (Beitrag: Geflüchtete und Arbeit: Das sind die Probleme – Crossmediales Volo-Projekt zum Themenschwerpunkt „Geflüchtete auf dem Arbeitsmarkt“ für TV, ZDFheute und Social Media)
Sendung/Veröffentlichung: 18. April 2024
Willi-Bleicher-Preis 2025 – Journalismuspreis der IG Metall Baden-Würrtemberg, Stuttgart
Willi-Bleicher-Journalismuspreis 2025, Kategorie „Nachwuchs“ an Johannes Lieber und Alina Reissenberger – stellvertretend für den gesamten Redaktionsvolontärsjahrgang
(Koordination: Johannes Lieber, Andrea Reissenberger)
Sondersendungen, Red. Europa, Red. Dokumentationen, Redaktion Deutschland, maybrit Illner, auslandsjournal, Gesellschaftsreportage
auslandsjournal - die doku: Renn um dein Leben
Die Überlebenden der Hamas-Attacke auf Israel
Sendung: 30. November 2023
15th RealScreen Awards 2025, Miami/USA
Realscreen Award 2025, Kategorie "Non-Fiction - Social Issues and Current Affairs"
(Redaktion: Frederic Ulferts, Matthias Pupat, Yaena Kwon)
auslandsjournal – die doku: Gefangen im Zorn – Jugend im Westjordanland
Sendung: 29. September 2024
BAFTA Awards (British Academy of Film and Television Arts), London/Großbritannien
Preis für die beste Kamera an Marcel Mettelsiefen (Regie und Kamera)
Beste Dokumentation, Kategorie „Current Affairs“
2025 New York Festivals® TV & Film Awards, New York/Las Vegas/USA
Gold, Kategorie “Documentary – Social Justice”
(Redaktion: Frederic Ulferts, Isabelle Tümena)
Die Spur: Tod im Kreißsaal
Sendung: 28. Mai 2025
Stiftung für Arzneimittelsicherheit, Beatrix und Dr. Franz Stadler, München
Ulrich-Schwabe-Medienpreis, Kategorie „Audio/Video“ an Steffi Unsleber und Jochen Breyer (Autor:Innen)
(Redaktion: Markus Wenniges, Malte Borowiack, Nicolai Piechota, Renate Wolter)
plan b.: Ohne Pestizide – Für eine giftfreie Zukunft
Sendung: 17. August 2024
AGROFILM 2025 – Internationales Agrofilm Festival Nitra/Slowakei
Grand Agrofilm Award
(Redaktion: Christian Dezer, Steffen Bayer)
plan b: Helfen, wenn es ernst wird – Begleitung am Lebensende
Sendung: 12. Oktober 2024
3. CONSTRUCTIVE WORLD AWARD (FOCUS online), Berlin
CONSTRUCTIVE WORLD AWARD, Kategorie “Fundamental Survival”
(Redaktion: Christian Dezer, Annette Hoth)
ZDFinfo, Zeitgeschehen, ZDF.reportage, ZDFzeit
ZDF.reportage: Deutschlands Tagelöhner – Harte Arbeit, wenig Lohn?
Sendung: 23. Juni 2024
Willi-Bleicher-Preis 2025 – Journalismuspreis der IG Metall Baden-Würrtemberg, Stuttgart
Willi-Bleicher-Journalismuspreis 2025, Kategorie „Fernsehen“ an Anette Tubaishat (Autorin)
(Redaktion: Mike Stagneth)
ZDF.reportage: Zuviel Bürokratie – Regelwut und lange Wege
Sendung: 20. Oktober 2024
22. Medienpreis Mittelstand 2025 (IBWF – Das Netzwerk für Mittelstandsberater), Potsdam
Nachwuchssonderpreis an Jakob Hörner (Autor)
(Redaktion: Leo Spohrs)
ZDFzeit: Putins Krieger – Russische Überläufer packen aus
Sendung: 27. Februar 2024
2025 New York Festivals® TV & Film Awards, New York/Las Vegas/USA
Silber, Kategorie “Current Affairs”
(Redaktion: Ron Boese, Martina Schindelka)
Wirtschaft, Recht, Service, Soziales und Umwelt
planet e.: Stutenfarmen – Pferdeleid für unser Schnitzel
Sendung: 5. Februar 2023
Equinale – Erstes & Einziges Europäisches Pferde Filmfestival, Neuhof
Preis für den besten Tierschutzfilm
EQUUS Film & Arts Fest Maryland, Reisterstown/Maryland/USA
WINNIE Award für die beste internationale Dokumentation
(Redaktion: Andreas Ewels)
sportstudio live - Paralympics
Sendung: 28. August bis 8. September 2024
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
24. German Paralympic Media Awards 2025, Berlin
German Paralympic Media Award
(Redaktion: Daniel Wever)
sportstudio reportage: Paralympische Helden – Meister ihres Schicksals
Sendung: 25. August 2024
5. VDS-SportFilm-Fest (VDS-Berufswettbewerbe 2024 – Verband Deutscher Sportjournalisten), Frankfurt/Main
Video-Preis (1.Preis) an Henrik Diekert (Autor)
(Redaktion: Daniel Wever, Kristin Otto)
sportstudio reportage: Spiel um Milliarden – Der Ausverkauf des europäischen Fußballs
Sendung: 3. November 2024
5. VDS-SportFilm-Fest (VDS-Berufswettbewerbe 2024 – Verband Deutscher Sportjournalisten), Frankfurt/Main
Video-Preis (2.Preis) an Tristan Söhngen, Jan Krebs,
Jörg Levsen und Michael Niemann (Autoren)
(Redaktion: Fabian Farwick, Kristin Otto)
Barrierefreiheit im ZDF: Schwarzbildtrailer
EYES & EARS 2025 – 27. Internationale Eyes & Ears Awards, München
BRONZE, Kategorie “Best experiental and/or special marketing”
(Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Nadja Kronemeyer, Thorsten Schüler)
Barrierefreiheit im ZDF: Soundshirt
11. German Stevie Awards, Lissabon/Portugal
Gold, Kategorie „Brand Experience des Jahres – Verbraucher
EYES & EARS 2025 – 27. Internationale Eyes & Ears Awards, München
GOLD, Kategorie “Best use of creative technology”
(Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Nadja Kronemeyer, Sandra Hebel, Marla Weber)
Bosetti Late Night / Es geht um die Sache (Trailer)
28. Spotlight-Festival für Bewegtbildkommunikation, Stuttgart
Bronze-Award der Publikumsjury, Kategorie Trailer/Teaser/Trenner
(Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Tom Wünsche, Anna Saup)
Bosetti Late Night / Woke Meinungsdiktatur (Trailer)
28. Spotlight-Festival für Bewegtbildkommunikation, Stuttgart
Bronze-Award der Publikumsjury, Kategorie Trailer/Teaser/Trenner
(Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Tom Wünsche, Anna Saup)
3sat-Dokfilm-Zeit (Spot-Serie): Ident „Heimbewohner“
28. Spotlight-Festival für Bewegtbildkommunikation, Stuttgart
Silber-Award der Fachjury, Kategorie Trailer/Teaser/Trenner
(Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Christa Rose, Anna Saup)
3sat Dokfilm-Zeit (Spot-Serie): Ident „Coolness“
28. Spotlight-Festival für Bewegtbildkommunikation, Stuttgart
Silber-Award der Publikumsjury, Kategorie Trailer/Teaser/Trenner
(Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Christa Rose, Anna Saup)
3sat Dokfilm-Zeit (Spot-Serie, 5 Idents)
World Media Festivals 2025 – Television Corporate and Media Awards, Berlin
Gold, Kategorie “Marketing & Promotions / Programme Openers & Titles”
(Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Stavros Amoutzias, Alexandra Schulte, Irena Pavor)
3sat: 40 Jahre 3sat
EYES & EARS 2025 – 27. Internationale Eyes & Ears Awards, München
SILBER, Kategorie “Best integrated campaign for a channel or platform”
(Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Anna Saup, Michael Franzen)
3sat Dokfilm-Zeit (Spot-Serie): Ident „Rettungsaktion“
28. Spotlight-Festival für Bewegtbildkommunikation, Stuttgart
Silber-Award der Publikumsjury, Kategorie Trailer/Teaser/Trenner
(Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Christa Rose, Anna Saup)
3sat: Pop around the clock – Summer Edition
EYES & EARS 2025 – 27. Internationale Eyes & Ears Awards, München
BRONZE, Kategorie “Best integrated campaign for a programme: Non-Fiction”
(Projektverantwortlich Astrid >Kämmerer, Tom Wünsche, Anna Saup, Dirk Janßen, Jochen Schmidt, Caroline Marquet, Günter Herbert)
Journalismus und Demokratie (2024; Imagekampagne)
11. German Stevie Awards, Lissabon/Portugal
Gold, Kategorie “Marketing-Kampagne des Jahres – Medienunternehmen“
(Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Sabine Ramseger-Kurz, Svenja Pitzer)
sportstudio Design Relaunch „Orange Heat” (Vorspann Frauenfußball)
New York Festivals TV&Film Awards 2025, New York
Silber, Kategorie “Promotion/Open & ID Sports Program Open & Titles”
World Media Festivals 2025 – Television Corporate and Media Awards, Berlin
Silber, Kategorie “Marketing & Promotions / Programme Openers & Titles”
11. German Stevie Awards, Lissabon/Portugal
Gold, Kategorie „Markendesign – Produktmarke”
(Projektverantwortlich: Stavros Amoutzias, Simone Rödig)
Tag der Produzentinnen und Produzernten ZDF 2024
EYES & EARS 2025 – 27. Internationale Eyes & Ears Awards, München
SILBER, Kategorie “Best B2B spot“
(Projektverantwortlich: Ulla Niemann, Christian Mayer, Stefanie Simon)
The Wish List – Christmas 2023 (Spot Der Wunschzettel – Weihnachten 2023)
New York Festivals TV&Film Awards 2025, New York
Gold, Kategorie “Promotion/Open & ID Social Justice Promotion”
World Media Festivals 2025 – Television Corporate and Media Awards, Berlin
Gold, Kategorie “Advertising/Impact”
(Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Stavros Amoutzias, Alexandra Schulte, Irena Pavor)
Weihnachten und Frühling im ZDF
EYES & EARS 2025 – 27. Internationale Eyes & Ears Awards, München
SILBER, Kategorie “Best seasonal design elements”
SILBER, Kategorie “Best 2D/3D animation“
(Projektverantwortlich: Stavros Amoutzias, Astrid Kämmerer, Irena Pavor, Simone Rödig, Alexandra Schulte)
ZDF FC Hollywood
EYES & EARS 2025 – 27. Internationale Eyes & Ears Awards, München
GOLD, Kategorie “Best integrated campaign for a programme: Sports”
(Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Nadja Kronemeyer, Fabian Bernhard, Simone Rödig, Franziska Grötz)
ZDFinfo: Ägypten – Schatzkammer der Archäologie
EYES & EARS 2025 – 27. Internationale Eyes & Ears Awards, München
SILBER, Kategorie “Best humour, satire and/or irony”
(Projektveratwortlich: Astrid Kämmerer, Barbara Struif)
ZDFinfo: Heroines and Perpetraitors (Heldinnen und Täterinnen) (Trailer)
World Media Festivals 2025 – Television Corporate and Media Awards, Berlin
Silber, Kategorie “Marketing & Promotions / Commercials”
(Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Babara Struif)
ZDF Inside Adventskalender
11. German Stevie Awards, Lissabon/Portugal
Silber, Kategorie „Kommunikations- oder PR-Kampagne / PR-Programm des Jahres – Interne Kommunikation“
(Projektverantwortlich: Ulla Niemann, Christian Mayer, Barbara Grüssinger)
ZDF 37°
EYES & EARS 2025 – 27. Internationale Eyes & Ears Awards, München
BRONZE, Kategorie“ Best lead-in / opening title sequence: Non-Fiction”
(Projektverantwortlich: Stavros Amoutzias, Christian Kohl)
ZDFneo Abenteuer Wildnis
EYES & EARS 2025 – 27. Internationale Eyes & Ears Awards, München
SILBER, Kategorie “Best promotion spot for special programming
(Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Laura Ohletz, Sonja Wagener)
ZDFneo A Good Girl’s Guide to Murder
EYES & EARS 2025 – 27. Internationale Eyes & Ears Awards, München
SILBER, Kategorie “Best digital and/or influencer activation”
(Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Laura Ohletz, Kristian Knauff, Astrid Heitz, Franziska Grötz)
ZDFneo 3 Action Movies Klassik
EYES & EARS 2025 – 27. Internationale Eyes & Ears Awards, München
SILBER, Kategorie “Best Sound Design“
The Global Entertainment Marketing Academy of Arts & Sciences
GEMA Global Awards 2025, Los Angeles/USA
BRONZE, Kategorie “CRAFT – Use of Score Or Music Without Lyrics”
(Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Laura Ohletz, Sonja Wagener)
ZDFneo Feel
EYES & EARS 2025 – 27. Internationale Eyes & Ears Awards, München
BRONZE, Kategorie ”Best programme spot: Fiction“
(Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Laura Ohletz, Sonja Wagener)
ZDFneo Idents Winter 2024/2025
EYES & EARS 2025 – 27. Internationale Eyes & Ears Awards, München
BRONZE, Kategorie” Best seasonal design elements”
(Projektverantwortlich: Astriid Kämmerer, Stavros Amoutzias, Chriistian Kohl, Laura Ohletz)
ZDFneo Love Sucks
EYES & EARS 2025 – 27. Internationale Eyes & Ears Awards, München
SILBER, Kategorie “Best programme campaign: Fiction”
SILBER, Kategorie Best integrated campaign for a programme: Fiction”
(Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Laura Ohletz, Kristian Knauff, Verena Vogt, Svenja Pitzer)
ZDFneo Was wir fürchten (crossmediale Kampagne)
11. German Stevie Awards, Lissabon/Portugal
Gold, Kategorie “Jugend-Marketing-Kampagne des Jahres“
(Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Sandra Hebel, Fabian Bernhard, Rhonda Laux)
ZDFneoostern
EYES & EARS 2025 – 27. Internationale Eyes & Ears Awards, München
GOLD, Kategorie “Best promotion campaign for special programming”
(Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Laura Ohletz, Sonja Wagener)
ZDF Programmlabels
EYES & EARS 2025 – 27. Internationale Eyes & Ears Awards, München
SILBER, Kategorie “Best bumper or station-idents”
(Projektverantwortlich: Stavros Amoutzias, Felix Weitekamp)
ZDF: UEFA EURO 2024
EYES & EARS 2025 – 27. Internationale Eyes & Ears Awards, München
GOLD, Kategorie “Best studio design/set design”
(Projektverantwortlich: Stavros Amoutzias, Simone Rödig)
ZDFspezial Redesign (Designpaket)
New York Festivals TV&Film Awards 2025, New York
Finalisten-Urkunde, Kategorie “Craft Films/Productions Graphics/Titles”
(Projektverantwortlich: Simone Rödig, Stavros Amoutzias)
ZDF Weihnachtskampagne 2024 (Station Spot)
The Global Entertainment Marketing Academy of Arts & Sciences
GEMA Global Awards 2025, Los Angeles/USA
GOLD, Kategorie PROMOS – Holiday/Seasonal Promo
GOLD, Kategorie “ART DIRECTOR & DESIGN: Video
(Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Stavros Amoutzias, Alexandra Schulte, Irena Pavor)
Das ist also Kunst (@dasistalsokunst) (Instagram-Kanal, HR Kultur online)
Reel „Ottilie Roederstein als Toast“ (in Kooperation mit dem Städel-Museum Frankfurt), September 2024Juliane-Bartel-Medienpreis 2025, Hannover
(Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung)
Juliane-Bartel-Medienpreis 2025, Kategorie „Shorts“ an Ludmila Graf und Jette Lübbehausen (Autorinnen)
Instagram-Account@zdfloewenzahn
30. Verleihung der Comenius-EduMedia-Auszeichnungen (Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e.V. (GPI)), Paderborn
COMENIUS EduMedia Siegel 2025, Kategorie „Digitale Medien mit Bildungspotential“
(kanalverantwortlich: Susanne Schönhals, Livia Reidt, Lea Lothwesen)
Lanz & Precht (Podcast)
Online: seit September 2021
Spotify Technology S.A., Luxemburg
Spotify Creator Milestone Award in Bronze
(mehr als 100 Millionen Mal auf Spotuiufy gestreamt)
logo! (interaktive Karte zur Europäischen Union – ZDF reist durch die Länder der EU)
30. Verleihung der Comenius-EduMedia-Auszeichnungen
(Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e.V. (GPI)), Paderborn
COMENIUS EduMedia Siegel 2025, Kategorie „Ethische, politische, historische und zeitgeschichtliche Bildung“
(Redaktion: Constanze Knöchel)
Bosetti Late Night
Sendung: seit 22. Oktober 2023
Deutsche Akademie für Fernsehen e.V. (DAfF), München
DafF-Auszeichnung 2025
(Redaktion: Christian Schier)
Das Deutsche Volk
Sendung: offen (Kinostart: 4. September 2025)
Lichter Filmfest Frankfurt International, Frankfurt/Main
LICHTER-Bembel, Kategorie „Regionaler Langfilmwettbewerb“
Jurypreis der Evangelischen Filmarbeit
10th Beyond Borders Kastellorizo International Documentary Festival, Kastellorizo/Griechenland
ThisisEU Award
36. Hessischer Film- und Kinopreis 2025, Frankfurt/Main
Preis für den besten Dokumentarfilm
42. Kasseler Dokumentarfilm- und Videofest 2025, Kassel
Dokumentarfilmpreis
(Redaktion: Katya Mader, Sabine Mieder (HR))
Karl – Der Mann hinter der Maske
Sendung: 24. Mai 2025
Mannheim Arts and Film Festival, Mannheim
Best Documentary Preis
United Kingdom Fashion Film Festival, London/Grossbritannien
Preis in der Kategorie “Documentary“
(Redaktion: Wolfgang Horn)
Mama Micra
Sendung: offen
35. Bamberger Kurzfilmtage 2025, Bamberg
Preis für den besten Dokumentarfilm
Cagliari Essay Film Festival, Cagliari (Sardinien)/Italien
Preis in der Kategorie “International Competition“
(Redaktion: Nicole Baum)
nano spezial: Klima-Showdown – Wo kommen die Billionen her?
Sendung: 22. November 2024
(Beitrag: Malawi – Industrieländer zahlen für Klimaschäden)
3. CONSTRUCTIVE WORLD AWARD (FOCUS online), Berlin
CONSTRUCTIVE WORLD AWARD, Kategorie “Economic Life”
(Redaktion: Catrin Powell)
An einem Tag im September
Sendung: 12. September 2025 (im Streaming ab 5. September 2025)
64eme Festival de Télévision de Monte-Carlo, Monte-Carlo/Monaco
Golden Nymph Award, „Bester Film“
Golden Nymph Award, „Beste Schauspielerin“ an Hélène Alexandridis (Darstellerin)
(Redaktion: Matthias Pfeifer (ZDF), Julius Windhorst (ZDF/ARTE))
Armageddon – Die letzte Schlacht
Sendung: 21. Juli 2024
The Sandford St Martin 2025 Awards, London/Grossbritannien
Sandford St Martin Journalism Award 2025
(Redaktion: Susanne Mertens)
ARTE: Christmas Design
The Global Entertainment Marketing Academy of Arts & Sciences
GEMA Global Awards 2025, Los Angeles/USA
SILBER, Kategorie “ART DIRECTOR & DESIGN: Video
Aufwachsen im Westjordanland – Gefangen im Zorn
Sendung: 29. September 2024
BAFTA Awards (British Academy of Film and Television Arts), London/Großbritannien
Preis für die beste Kamera an Marcel Mettelsiefen (Regie und Kamera)
Beste Dokumentation, Kategorie „Current Affairs“
2025 New York Festivals® TV & Film Awards, New York/Las Vegas/USA
Gold, Kategorie “Documentary – Social Justice”
(Redaktion: Frederic Ulferts, Isabelle Tümena)
Banzo
Sendung: offen
AIP - Associação de Imagem Portuguesa, Lissabon/Portugal
Preis für die beste Kameraarbeit in einem Kinospielfilm an Leandro Ferrão (Kamera)
(Redaktion: Simon Ofenloch)
Beethovens Neun – Ode an die Menschlichkeit
Sendung: 5. Mai 2024
2025 New York Festivals® TV & Film Awards, New York/Las Vegas/USA
Gold, Kategorie “Musik”
(Redaktion: Dieter Schneider)
Calle Málaga
Sendung: offen
82. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica 2025 (Internationale Filmfestspiele von Venedig), Venedig/Italien
Preis des Publikums
(Redaktion: Holger Stern)
Cotton Queen
Sendung: offen
Thessaloniki International Film Festival 2025, Thessaloniki/Griechenland
Golden Alexander Award für den Besten Spielfilm
Doha Film Festival (DFF) 2025, Doha/Katar
Publikumspreis
(Redaktion: Sara Günter (ZDF/Das kleine Fernsehspiel), Martin Gerhard (ZDF/ARTE))
Das Attentat – Geheimoperation Belgrad (achtteilige, serbische Thrillerserie)
Sendung: 24./ 31. Juli 2025 (ab 17. Juli 2025 auf arte.tv)
30. Shanghai International Television Festival 2025, Shanghai/China
Beste ausländische TV-Serie
Prix Europa 2025, Berlin
Beste Europäische Fiction-Serie
1. Adriatic Film & TV Awards (AFA Awards) 2025, Tivat/Montenegro
AFA-Award für die beste Fernsehserie
AFA-Award für die beste Hauptdarstellerin an Milica Gojković (Darstellerin)
AFA-Award für den besten Hauptdarsteller an Dragan Mićanović (Darsteller
(Redaktion: Julius Windhorst)
Der Frosch und das Wasser
Sendung: offen
29. Tallin Black Nights Film Festival 2025, Tallin/Estland
Beste Schauspieler an Aladdin Detlefsen und Kanji Tsuda (Darsteller)
(Redaktion: Solveig Cornelissen (ZDF), Julius Windhoorst (ZDF/ARTE), Barbara Häbe (ARTE))
Die Eisenbahn – Motor des Fortschritts
Sendung: 16. März 2024
26th WorldMedia Festivals – Television & Corporate Media Awards, Berlin
Gold, Kategorie „Documentary/Technology (Documentaries examining technological developments and their impact on society)”
(Redaktion: Peter Allenbacher)
Die jüngste Tochter
Sendung: offen (Kinostart in D: 25. Dezember 2025)
78. Internationale Filmfestspiele Cannes, Cannes/Frankreich
Beste Schauspielerin an Nadia Melliti (Darstellerin)
Queer Palm der LGBTQ-Community
(Redaktion: Holger Stern, Olivier Père, Babara Häbe)
Ein Mammutprojekt – Wiedergeburt ausgestorbener Arten
Sendung: 2. November 2024
19. Internationales Naturfilmfestival „Green Screen“, Eckernförde
Beste Postproduktion (Preisstifter: Wirtschaftskreis Eckernförde e.V.)
(Redaktion: Ann-Christin Hornberger)
Eine Tankstelle im Jemen („The Station“)
Sendung: offen
82. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica 2025 (Internationale Filmfestspiele von Venedig), Venedig/Italien
Final Cut Venedig, Kategorie “Bester Film Postproduction”
(Redaktion: Loren Müller (ZDF/Das kleine Fernsehspiel), Martin Gerhard (ZDF/ARTE))
Elefanten im Nebel (Elephants in the Fog)
Sendung: offen
Filmfest Hamburg Industry Days – European Work in Progress (EWIP), Hamburg
The Post Republic Award (Hauptpreis)
(Redaktion: Jakob Zimmermann (ZDF/Das kleine Fernsehspiel), Martin Gerhard (ZDF/ARTE))
Franz K.
Sendung: offen (Kinostart: 23. Oktober 2025)
Festiwal Polskich Filmów Fabularynch - 50. Polish Film Festival (PFF), Gdynia/Polen
Silberner Löwe (Zweiter Hauptpreis im Gesamtwettbewerb)
Bester Hauptdarsteller an Idan Weiss (Darsteller)
Beste Kameraarbeit an Tomasz Naumiuk (Kamera)
Bestes Make-up an Gabriela Poláková (Maske)
(Redaktion: Simon Ofenloch)
Green Border
Sendung: offen
Académie André Delvaux - 14e Magritte du Cinéma, Brüssel/Belgien
Beste Originalmusik an Frédéric Vercheval /(Musik)
(Redaktion : Simon Ofenloch)
Hamas–Angriff aufs Festival – Die Überlebenden des Wüsten-Raves
Sendung: 28. November 2023
15th RealScreen Awards 2025, Miami/USA
Realscreen Award 2025, Kategorie "Non-Fiction - Social Issues and Current Affairs"
(Redaktion: Frederic Ulferts, Jean-Christophe Caron)
Hen
Sendung: offen
50. Toronto International Film Festival (TIFF), Toronto/Kanada
Lobende Erwähnung bei der Preisvergabe in der Plattform-Wettbewerbssektion
2025 Calgary International Film Festival (CIFF), Calgary/Kanada
Special Mention for Best Performance by a Fowl, Sektion Internationaler Spielfilm-Wettbewerb
(Redaktion: Simon Ofenloch)
Im Schatten des Orangenbaums (“All That’s left for you”)
Sendung: offen (Kinostart: 20.November 2025)
68th San Francisco International Film Festival, San Francisco/USA
Golden Gate Award / Bester Spielfilm
Audience Award / Bester Spielfilm
Sydney Film Festival 2025, Sydney/Australien
GIO Audience Award / Bester Spielfilm
MIFFest – 8th Malaysia International Film Festival, Kuala Lumpur/Malaysia
Bester Spielfilm
Bestes Drehbuch
Festival 2 Cinéma de Valenciennes, Valenciennes/Frankreich
Beste Darstellerin an Chrerien Dabis (Darstellerin)
Audience Award als beliebtester Film des Publikums
Thessaloniki International Film Festival 2025, Thessaloniki/Griechenland
Audience Award der offiziellen Auswahl
5. Red Sea International Film Festival, Dschidda/Saudi-Arabien
Yusr Award in Silber an Cherien Dabis (Drehbuch, Produktion, Regie)
(Redaktion: Holger Stern (ZDF/ARTE), Claudia Tronnier (ARTE G.E.I.E.))
Insekten – Meister der Anpassung
Sendung: 21. August 2024
19. Internationales Naturfilmfestival „Green Screen“, Eckernförde
Erster Preis, Kategorie “Bester Wissenschaftsfilm“
(Redaktion: Linde Dehner)
Made in EU
Sendung: offen
43. Golden Rose Film Festival 2025, Varna/Bulgarien
Grand Prix der Goldenen Rose (höchster Preis des Festivals)
Preis für die beste Schauspielerin an Gergana Pletnyova (Darstellerin)
Preis der Jugendjury
26. Arras Film Festival, Arras/Frankreich
Prix SFCC de la Critique (Kritikerpreis)
63. Internationales Filmfestival Gijón, Gijon/Spanien
Grand Audience Award (Publikumshauptpreis)
(Redaktion: Simon Ofenloch)
Meine Straße in Warschau: Die Wilcza
Sendung: 21. Juli 2026
34. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin
Preis für den besten Dokumentarfilm
Preis für die beste Bildgestaltung
22. trinationales NEISSE FILMFESTIVAL 2025 (NFF), Deutschland/Polen/Tschechien
Bester Dokumentarfilm
Publikumspreis
(Redaktion: Kathrin Brinkmann)
Mond
Sendung: offen
28. Diagonale – Festival des österreichischen Films, Graz/Österreich
Diagonale-Preis für die beste Schauspielleistung an Florentina Holzinger (Darstellerin)
Diagonale-Preis für den besten Schnitt an Roland Stöttinger (Schnitt)
Riviera International Film Festival 2025 (RIFF), Sestri Levante/Italien
Bester Film
(Redaktion: Catherine Colas (ZDF/ARTE), Jakob Zimmermann (ZDF))
Monk in Pieces (Meredith Monk – Die Welt in ihrer Stimme)
Sendung: 8. März 2026
12th Doc’n Roll Film Festival 2025, London/Großbritannien
Doc’n Roll Jury Award für den Dokumentarfilm des Jahres 2025
(Redaktion: Sabine Bubeck-Paaz)
Mr. Nobody against Putin (dt.: Ein Nobody Gegen Putin)
Sendung: 20. Januar 2026
41th Sundance Film Festival 2025, Park City/Salt Lake City/Utah/USA
World Cinema Documentary Special Jury Award
6th Knowltown Film Festival 2025, Québec/Kanada
Bester Dokumentarfilm
Indie Street Film Festival 2025, New Jersey/USA
Bester Dokumentarfilm
17. Les Arcs Film Festival (Festival de cinéma européen au coer des Alpes),
Les Arcs/Frankreich
Crystal Arrow (Hauptpreis)
Preis für den besten Original Soundtrack
(Redaktion: Susanne Mertens)
Nilas Traum im Garten Eden
Sendung: 11. August 2025
4e festival européen de documentaires iraniens Regards d'Iran, Paris/Frankreich
Hauptpreis
(Redaktion: Martin Pieper)
Past Future Continuous: Ein Haus in Teheran
Sendung: offen
38. International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA), Ansterdam/Niederlande
Bester Film in der Sektion „Envision Competition“
(Redaktion: Kathrin Brinkmann)
Pfau – Bin ich echt?
Sendung: offen
16th Les Arcs Filmfestival, Les Arcs-Burg Saint Maurice/Frankreich
Publikumspreis
Special Mention der Jugendjury
26e Festival International Music & Cinema Marseille, Marseille/Frankreich
Beste Regie
New Faces Awards (Magazin „Bunte”), München
Roter Panther für den Besten Debütfilm an Bernhard Wenger (Regie)
15. Österreichischer Filmpreis 2025, Wien/Österreich
Beste männliche Hauptrolle an Albrecht Schuch (Darsteller)
(Redaktion: Martin Gerhard / Holger Stern (ZDF/ARTE), Daniela Muck (ARTE)
Roberto Rosselini – Leben ohne Drehbuch (Original: Roberto Rosselini – Più di un vita)
Sendung: offen
Festa del Cinema di Roma 2025, Rom/Italien
Audience Award im internationalen Wettbewerb „Progessive Cinema – Visioni per il mondo domani”
(Redaktion: Sabine Bubeck-Paaz)
Rote Sterne überm Feld
Sendung: offen (Kinostart: 6. November 2025)
46. Filmfestival Max Ophüls Preis 2025, Saarbrücken
Preis der Filmkritik, Kategorie „Bester Spielfilm“
21. achtung berlin Festival 2025, Berlin
Bester Spielfilm
Bestes Drehbuch
Beste Kamera
Beste Produktion
34. Kinofest Lünen, Lünen
Filmverleihpreis an den Verleih ‚Farbfilm“
(Redaktion: Martin Gerhard (ZDF/ARTE), Claudia Tronnier (ARTE))
Santosh
Sendung: 28. Mai 2026
18th Asian Film Awards, West Kowloon Cultural District/Hong Kong
Beste Nachwuchsregisseurin an Day Suri (Regie)
Beste Hauptdarstellerin an Shahana Goswami (Darstellerin)
British Independent Film Awards 2024, London/Großbritannien
Bestes Drehbuch
32nd EnergaCAMERIMAGE 2024 - Camerimage-Festival 2024, Toruń/Polen
Goldener Frosch für das Beste Spielfilmdebüt
Jerusalem Film Festival 2024, Jerusalem/Israel
Bester internationaler Debütfilm
(Redaktion: Lucia Haslauer (ZDF), Martin Gerhard (ZDF/ARTE)
Sehnsucht Mallorca – Wie alles begann
Sendung: 21. November 2024
Deutsche Mallorca Zeitung (MZ), Palma de Mallorca/Spanien
Journalistenpreis der Deutschen Mallorca Zeitung an Marvin Entholt (Autor)
(Redaktion: Petra Boden)
Sentimental Value
Sendung: offen
78. Internationale Filmfestspiele Cannes, Cannes/Frankreich
Großer Preis der Jury
42. Filmfest München, München
Audience Award, Kategorie „International“
(Redaktion: Holger Stern, Olivier Père, Claudia Tronnier)
Silent Friend (Stille Freundin)
Sendung: offen (Kinostart: 15. Januar 2026)
82. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica 2025 (Internationale Filmfestspiele von Venedig), Venedig/Italien
Marcello Mastroiani Preis für die beste Nachwuchsdarstellerin an Luna Wedler (Darstellerin)
FIPRESCI PRIZE (Preis der internationalen Filmkritik
CinemaSarà Award der „Fondazione Cineteca Italioana di Milano”
Edipo Re Award (Edipo Re Sri Sociale in Kollaboration mit der
“Università degli Studi di Padova”
Green Drop Award (Green Cross Italia)
Interfilm Award for Promoting Interreligious Dialogue (International Interchurch Film Organisation)
16. Festival International du Film de La Roche-sur-Yon, Roche-sur-Yon/Frankreich
Bester Film (Hauptpreis)
(Redaktion: Holger Stern)
Sirât
Sendung: offen
78. Internationale Filmfestspiele Cannes, Cannes/Frankreich
Preis der Jury an Oliver Laxe (Regie)
Cannes Soundtrack Award an David Letellier alias Kanding Ray (musikalische Gestaltung)
Special Mention der Jury des „Prix des Cinémas Art et Essai“, Confédération Internationale des Cinémas d’Art et d’Essai (CICAE)
Palm Dog Award – Grand Jury Prize an das Hundeduo Pipa und Lupita
(Redaktion: Holger Stern)
Tanz der Titanen
Sendung: offen
13th Canadian Screen Awards 2025, Toronto/Kanada
Preis für die am besten verkörperte Hauptrolle in einer Komödie an Cate Blanchett (Darstellerin)
(Redaktion: Simon Ofenloch)
Tarika
Sendung: (Kinostart in Bulgarien: 21. Februar 2025
Nominierung für 98. Academy Awards (Shortlist für Oscar-Nominierung), Kategorie „Bester internationaler Film“ (eingereicht von Bulgarien)
43. Golden Rose Film Festival 2025, Varna/Bulgarien
Spezialpreis der Jury
Preis für die beste Kameraarbeit
Preis für die beste Musik
Film Critics Guild Award
(Redaktion: Simon Ofenloch)
The Village Next to Paradise
Sendung: offen
28. Diagonale – Festival des österreichischen Films, Graz/Österreich
Hauptpreis der Diagonale an Mo Harawe (Regie)
Diagonale-Preis Bildgestaltung des Verbandes österreichischer Kameraleute AAC an Mostafa El Kasheef (Kamera)
Diagonale-Preis der VAM an Oliver Neumann und Sabine Moser (Prduktionsfirma Freibeuter Film)
(Redaktion: Julius Windhorst (ZDF/ARTE), Loren Müller (ZDF))
To A Land Unknown
Sendung: offen
23. Transilvania International Film Festival (TIFF), Cluj-Napoka/Rumänien
Transilvania-Trophy für den besten Film
(Redaktion: Jakob Zimmermann, Julius Windhorst (ZDF/ARTE)
Total Trust – Was China der Welt nicht zeigt
Sendung: 20. August 2024
61. Verleihung der Grimme Preise 2025, Marl
Grimme-Preis, Kategorie Information & Kultur
(Redaktion: Susanne Mertens, Martin Pieper)
Un Poeta
Sendung: offen (Kinostart: 12. März 2026)
78. Internationale Filmfestspiele Cannes, Cannes/Frankreich
Preis der Jury. Kategorie „Un Certain Regard“
42. Filmfest München, München
CineCoPro Award
(Redaktion: Burkhard Althoff, Catherine Colas)
Unschuldig – Mr. Bates gegen die Post (vierteilige Miniserie)
Sendung: 27. März 2025 (arte-Mediathek ab 24. März 2025)
BAFTA Awards (British Academy of Film and Television Arts), London/Großbritannien
Beste Dramaserie
(Redaktion: Nardos Hagos, Julius Windhorst)
Vagusnerv – Wenn das Hirn zum Herzen spricht
Sendung: 24. Mai 2025
Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (DGPPN), Berlin
Medienpreis für Wissenschaftsjournalismus 2025 an Kristina Klasen (Autorin)
(Redaktion: Ann-Christin Hornberger, Linde Dehner)
Wunderwelt Seegraswiesen
Sendung: 4. Mai 2024
3. CONSTRUCTIVE WORLD AWARD (FOCUS online), Berlin
CONSTRUCTIVE WORLD AWARD, Kategorie “Better Planet””
(Redaktion: Ann-Christin Hornberger)
Yunan
Sendung: offen
49th Hong Kong International Film Festival (HKIFF), Hong Kong
Beste Schauspielerin in der Wettbewerbssektion „Junges Weltkino“ an Hanna Schygulla (Darstellerin)
Bester Schauspieler an Georges Khabbaz (Darsteller)
17th BIFEST - Bari International Film & TV Festival, Bari/Italien
Beste Kameraarbeit, Sektion “Concorso Meridiana“
34 FESCAAL – Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, Mailand/Italien
Lobende Erwähnung der Hauptjury
Preis der Universitäts-Jury (Mailänder Studierende)
24th Las Palmas de Gran Canaria International Film Festival,
Las Palmas/Gran Canaria/Spanien
Bester Schauspieler an Georges Khabbaz (Darsteller)
8. El Gouna Film Festival GFF), El Gouna/Ägypten
Arab Critic’s Award for European Films an Ameer Fahker Eldin (Regie)
5. Red Sea International Film Festival, Dschidda/Saudi-Arabien
Yusr Award – Bester Darsteller an Georges Khabbaz (Darsateller)
Yusr Award – Bester Regisseur an Ameer Fakher Eldin (Regie)
(Redaktion: Simon Ofenloch)
Zikaden
Sendung: offen (Kinostart: 19. Juni 2025)
34. Kinofest Lünen, Lünen
Lobende Erwähnung an Saskia Rosendahl (Darstellerin)
(Redaktion: Daniel Blum (ZDF), Martiin Gerhard (ZDF/ARTE), Claudia Tronnier (ARTE))
Parlamentarische Berichterstattung
26. Deutscher Fernsehpreis 2025, Köln
Beste Information
(Redaktion: Julia Viegener (Redaktion“Ereignisse“))
Im Labyrinth der Lügen (neunteilige Animationsserie)
Sendung: 8./ 15./ 22./ 29. September 2024
TeleVisionale 2025 – Film- und Serienfestival Weimar
(Deutsche Akademie der Darstellenden Künste (DADK) und 3sat)
Kinderserienpreis
(Redaktion: Ina Werner (ZDF), Sonja Sairally/Tina Derbertin (KiKA))
Lenas Hof (engl.: Lenas Farm, Folge: Volles Nest)
Sendung: 5. März 2025; im Streaming seit 10. Februar 2025 (ZDF ab 20.7.2025)
2025 Annecy International Animation Film Festival, Annecy/Frankreich
Jury Award
(Redaktion: Ingo Weis)
smypathisch – die show
online seit 4. August 2024 auf YouTube
Blauer Panther – TV & Streaming Award 2025, München
Blauer Panther, Kategorie „Social Media“ an Marie Lina Smyrek (Moderatorin)
(Redaktion: Saphira Siegmund)
A Better Man (vierteilige Serie)
Sendung: Ende 2025
Cannesseries 2025 – Festival International des Séries de Cannes, Cannes/Frankreich
Hauptpreis „Best Series“- beste Serie
Award “Best Performance” für die Beste Schauspielleistung an Anders Baasmo (Darsteller)
Nachwuchspreis „High School Award“
(Redaktion: Maik Platzen, Carina Bernd (ZDFneo-Koordination))
Chabos (achtteiliges Comedy-Drama)
Sendung: 24./ 31.August/ 7. September 2025
TeleVisionale 2025 – Film- und Serienfestival Weimar (Deutsche Akademie der Darstellenden Künste (DADK) und 3sat)
Sonderpreis des Deutschen Serienpreises an das Ensemble
MDM Debütpreis für die beste Regie-Debütleistung des Jahres an Arkadij Khaet und Mickey Paatzsch (Regie)
(Redaktion: Kristl Philippi)
Hungry (sechsteilige Dramaserie)
Sendung: 3. Dezember 2024
61. Verleihung der Grimme Preise 2025, Marl
Grimme-Preis Spezial an Zoe Magdalena (Headautorin und Darstellerin)
(Redaktion: Elke Müller, Michelle Rohmann)
KRANK Berlin (achtteilige Medical-Drama-Serie; ZDF und Apple TV+)
Sendung: Ab 26. Februar 2025 (A
26. Deutscher Fernsehpreis 2025, Köln
Beste Drama-Serie
26. Deutscher Fernsehpreis 2025, „Nacht der Kreativen“, Köln
Beste Kamera Fiktion an Tim Kuhn und Jieun Yi (Kamera)
(Redaktion: Beate Bramstedt, ZDFneo-Koordination: Christiane Meyer zu Capellen)
Love Sucks (Folge 1 Licht und Schatten)
Sendung: 31. Oktober 2024
35. Deutscher Kamerapreis, Köln
Deutscher Kamerapreis, Kategorie „Fiction Screen“ an Carmen Treichl (Kamera)
(Redaktion: Petra Tilger, Nadja Grünewald-Kalkofen, Manuel Meinhard)
Push (sechsteilige neoriginal Dramaserie)
Sendung: 10./ 17./ 24. März 2024
2025 New York Festivals® TV & Film Awards, New York/Las Vegas/USA
Silber, Kategorie “Entertainment - Drama”
(Redaktion: Diana Kraus, Eva Katharina Klöcker, Christiane Meyer zu Capellen (Koordination ZDFneo))
Tschappel (achtteilige Serie)
Sendung: 3./ 10./ 17./ 24.Juni 2025
Blauer Panther – TV & Streaming Award 2025, München
Nachwuchspreis Blauer Panther an Marius Beck (Drehbuch/Creative Producer/Co-Produzent)
Redaktion: Berit Teschner)
Was wir fürchten (sechsteilige Horror-Mystery-Serie)
Sendung: 31. Oktober 2023
Deutsche Akademie für Fernsehen e.V. (DAfF), München
DafF-Auszeichnung 2025
(Redaktion: Diana Kraus, Elke Müller)
Peter Arens, Leiter der ZDF-Hauptredaktion „Geschichte und Wissenschaft“, wurde für sein Engagement und seine Kreativität auf dem Gebiet der Wissenschafts- und Geschichtsproduktionen vom World Congress of Science and Factual Producers (WCSFP) mit einem Lifetime Achievement Award geehrt,
Golineh Atai, Leiterin des ZDF-Studios Kairo, wurde für ihre bemerkenswerte Arbeit als Journalistin mit dem Schillerpreis 2024 der Stadt Mannheim ausgezeichnet.
Die „heute-show“-Reporter Fabian Köster und Lutz van der Horst wurden vom Medium Magazin als Journalisten des Jahres 2025 in der Kategorie Unterhaltung ausgezeichnet.
ZDF-Moderatorin Dunja Hayali ist in der Kategorie „prominentes öffentliches Wirken“ mit dem Friedensengel der in Bernburg ansässigen Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis ausgezeichnet worden.
ZDF-Moderatorin Maybrit Illner wurde von Horizont (Plattform für Marketing, Werbung und Medien) mit dem Horizont Award als Medienpersönlichkeit des Jahres in der Kategorie Medien ausgezeichnet
Schauspieler Armin Rohde wurde für seine prägenden Rollen in den ZDF-Krimireihen „Nachtschicht“ und „Der Gute Bulle“ mit dem diesjährigen Ehrenpreis des Deutschen FernsehKrimi-Festivals in Wiesbaden ausgezeichnet.
Für seine besondere Zivilcourage ist Julian Schwarz (Audience / Genre- & Channelmanagement Information, Gesellschaft und Sport) von der Bundespolizeigeehrt worden. Er zog wenige Sekunden, bevor ein Güterzug durch den Mainzer Hauptbahnhof raste, einen betrunkenen Mann von den Gleisen auf die Bahnsteigkante.
Das ZDF hat im Sektor „Kultur und Medien“ und dort in der Branche „Medienwirtschaft“ den 18. Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025 gewonnen. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist Europas größte Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement.