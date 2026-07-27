Organisation

Fernsehpreise und Auszeichnungen 2025

Fernsehpreise und Auszeichnungen 2025

„Kultur Berlin“, „Kultur“ / „Kulturzeit“ und „Musik und Theater“

Diese Sendung ist kein Spiel – Die unheimliche Welt des Eduard Zimmermann
Sendung: 10. August 2023
Deutsche Akademie für Fernsehen e.V. (DAfF), München
DafF-Auszeichnung 2025
(Redaktion: Susanne Becker)