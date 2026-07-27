An einem Tag im September

Sendung: 12. September 2025 (im Streaming ab 5. September 2025)

64eme Festival de Télévision de Monte-Carlo, Monte-Carlo/Monaco

Golden Nymph Award, „Bester Film“

Golden Nymph Award, „Beste Schauspielerin“ an Hélène Alexandridis (Darstellerin)

(Redaktion: Matthias Pfeifer (ZDF), Julius Windhorst (ZDF/ARTE))



Armageddon – Die letzte Schlacht

Sendung: 21. Juli 2024

The Sandford St Martin 2025 Awards, London/Grossbritannien

Sandford St Martin Journalism Award 2025

(Redaktion: Susanne Mertens)



ARTE: Christmas Design

The Global Entertainment Marketing Academy of Arts & Sciences

GEMA Global Awards 2025, Los Angeles/USA

SILBER, Kategorie “ART DIRECTOR & DESIGN: Video



Aufwachsen im Westjordanland – Gefangen im Zorn

Sendung: 29. September 2024

BAFTA Awards (British Academy of Film and Television Arts), London/Großbritannien

Preis für die beste Kamera an Marcel Mettelsiefen (Regie und Kamera)

Beste Dokumentation, Kategorie „Current Affairs“

2025 New York Festivals® TV & Film Awards, New York/Las Vegas/USA

Gold, Kategorie “Documentary – Social Justice”

(Redaktion: Frederic Ulferts, Isabelle Tümena)



Banzo

Sendung: offen

AIP - Associação de Imagem Portuguesa, Lissabon/Portugal

Preis für die beste Kameraarbeit in einem Kinospielfilm an Leandro Ferrão (Kamera)

(Redaktion: Simon Ofenloch)



Beethovens Neun – Ode an die Menschlichkeit

Sendung: 5. Mai 2024

2025 New York Festivals® TV & Film Awards, New York/Las Vegas/USA

Gold, Kategorie “Musik”

(Redaktion: Dieter Schneider)



Calle Málaga

Sendung: offen

82. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica 2025 (Internationale Filmfestspiele von Venedig), Venedig/Italien

Preis des Publikums

(Redaktion: Holger Stern)



Cotton Queen

Sendung: offen

Thessaloniki International Film Festival 2025, Thessaloniki/Griechenland

Golden Alexander Award für den Besten Spielfilm

Doha Film Festival (DFF) 2025, Doha/Katar

Publikumspreis

(Redaktion: Sara Günter (ZDF/Das kleine Fernsehspiel), Martin Gerhard (ZDF/ARTE))



Das Attentat – Geheimoperation Belgrad (achtteilige, serbische Thrillerserie)

Sendung: 24./ 31. Juli 2025 (ab 17. Juli 2025 auf arte.tv)

30. Shanghai International Television Festival 2025, Shanghai/China

Beste ausländische TV-Serie

Prix Europa 2025, Berlin

Beste Europäische Fiction-Serie

1. Adriatic Film & TV Awards (AFA Awards) 2025, Tivat/Montenegro

AFA-Award für die beste Fernsehserie

AFA-Award für die beste Hauptdarstellerin an Milica Gojković (Darstellerin)

AFA-Award für den besten Hauptdarsteller an Dragan Mićanović (Darsteller

(Redaktion: Julius Windhorst)



Der Frosch und das Wasser

Sendung: offen

29. Tallin Black Nights Film Festival 2025, Tallin/Estland

Beste Schauspieler an Aladdin Detlefsen und Kanji Tsuda (Darsteller)

(Redaktion: Solveig Cornelissen (ZDF), Julius Windhoorst (ZDF/ARTE), Barbara Häbe (ARTE))



Die Eisenbahn – Motor des Fortschritts

Sendung: 16. März 2024

26th WorldMedia Festivals – Television & Corporate Media Awards, Berlin

Gold, Kategorie „Documentary/Technology (Documentaries examining technological developments and their impact on society)”

(Redaktion: Peter Allenbacher)



Die jüngste Tochter

Sendung: offen (Kinostart in D: 25. Dezember 2025)

78. Internationale Filmfestspiele Cannes, Cannes/Frankreich

Beste Schauspielerin an Nadia Melliti (Darstellerin)

Queer Palm der LGBTQ-Community

(Redaktion: Holger Stern, Olivier Père, Babara Häbe)



Ein Mammutprojekt – Wiedergeburt ausgestorbener Arten

Sendung: 2. November 2024

19. Internationales Naturfilmfestival „Green Screen“, Eckernförde

Beste Postproduktion (Preisstifter: Wirtschaftskreis Eckernförde e.V.)

(Redaktion: Ann-Christin Hornberger)



Eine Tankstelle im Jemen („The Station“)

Sendung: offen

82. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica 2025 (Internationale Filmfestspiele von Venedig), Venedig/Italien

Final Cut Venedig, Kategorie “Bester Film Postproduction”

(Redaktion: Loren Müller (ZDF/Das kleine Fernsehspiel), Martin Gerhard (ZDF/ARTE))

Elefanten im Nebel (Elephants in the Fog)

Sendung: offen

Filmfest Hamburg Industry Days – European Work in Progress (EWIP), Hamburg

The Post Republic Award (Hauptpreis)

(Redaktion: Jakob Zimmermann (ZDF/Das kleine Fernsehspiel), Martin Gerhard (ZDF/ARTE))



Franz K.

Sendung: offen (Kinostart: 23. Oktober 2025)

Festiwal Polskich Filmów Fabularynch - 50. Polish Film Festival (PFF), Gdynia/Polen

Silberner Löwe (Zweiter Hauptpreis im Gesamtwettbewerb)

Bester Hauptdarsteller an Idan Weiss (Darsteller)

Beste Kameraarbeit an Tomasz Naumiuk (Kamera)

Bestes Make-up an Gabriela Poláková (Maske)

(Redaktion: Simon Ofenloch)



Green Border

Sendung: offen

Académie André Delvaux - 14e Magritte du Cinéma, Brüssel/Belgien

Beste Originalmusik an Frédéric Vercheval /(Musik)

(Redaktion : Simon Ofenloch)



Hamas–Angriff aufs Festival – Die Überlebenden des Wüsten-Raves

Sendung: 28. November 2023

15th RealScreen Awards 2025, Miami/USA

Realscreen Award 2025, Kategorie "Non-Fiction - Social Issues and Current Affairs"

(Redaktion: Frederic Ulferts, Jean-Christophe Caron)



Hen

Sendung: offen

50. Toronto International Film Festival (TIFF), Toronto/Kanada

Lobende Erwähnung bei der Preisvergabe in der Plattform-Wettbewerbssektion

2025 Calgary International Film Festival (CIFF), Calgary/Kanada

Special Mention for Best Performance by a Fowl, Sektion Internationaler Spielfilm-Wettbewerb

(Redaktion: Simon Ofenloch)



Im Schatten des Orangenbaums (“All That’s left for you”)

Sendung: offen (Kinostart: 20.November 2025)

68th San Francisco International Film Festival, San Francisco/USA

Golden Gate Award / Bester Spielfilm

Audience Award / Bester Spielfilm

Sydney Film Festival 2025, Sydney/Australien

GIO Audience Award / Bester Spielfilm

MIFFest – 8th Malaysia International Film Festival, Kuala Lumpur/Malaysia

Bester Spielfilm

Bestes Drehbuch

Festival 2 Cinéma de Valenciennes, Valenciennes/Frankreich

Beste Darstellerin an Chrerien Dabis (Darstellerin)

Audience Award als beliebtester Film des Publikums

Thessaloniki International Film Festival 2025, Thessaloniki/Griechenland

Audience Award der offiziellen Auswahl

5. Red Sea International Film Festival, Dschidda/Saudi-Arabien

Yusr Award in Silber an Cherien Dabis (Drehbuch, Produktion, Regie)

(Redaktion: Holger Stern (ZDF/ARTE), Claudia Tronnier (ARTE G.E.I.E.))



Insekten – Meister der Anpassung

Sendung: 21. August 2024

19. Internationales Naturfilmfestival „Green Screen“, Eckernförde

Erster Preis, Kategorie “Bester Wissenschaftsfilm“

(Redaktion: Linde Dehner)



Made in EU

Sendung: offen

43. Golden Rose Film Festival 2025, Varna/Bulgarien

Grand Prix der Goldenen Rose (höchster Preis des Festivals)

Preis für die beste Schauspielerin an Gergana Pletnyova (Darstellerin)

Preis der Jugendjury

26. Arras Film Festival, Arras/Frankreich

Prix SFCC de la Critique (Kritikerpreis)

63. Internationales Filmfestival Gijón, Gijon/Spanien

Grand Audience Award (Publikumshauptpreis)

(Redaktion: Simon Ofenloch)



Meine Straße in Warschau: Die Wilcza

Sendung: 21. Juli 2026

34. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin

Preis für den besten Dokumentarfilm

Preis für die beste Bildgestaltung

22. trinationales NEISSE FILMFESTIVAL 2025 (NFF), Deutschland/Polen/Tschechien

Bester Dokumentarfilm

Publikumspreis

(Redaktion: Kathrin Brinkmann)



Mond

Sendung: offen

28. Diagonale – Festival des österreichischen Films, Graz/Österreich

Diagonale-Preis für die beste Schauspielleistung an Florentina Holzinger (Darstellerin)

Diagonale-Preis für den besten Schnitt an Roland Stöttinger (Schnitt)

Riviera International Film Festival 2025 (RIFF), Sestri Levante/Italien

Bester Film

(Redaktion: Catherine Colas (ZDF/ARTE), Jakob Zimmermann (ZDF))



Monk in Pieces (Meredith Monk – Die Welt in ihrer Stimme)

Sendung: 8. März 2026

12th Doc’n Roll Film Festival 2025, London/Großbritannien

Doc’n Roll Jury Award für den Dokumentarfilm des Jahres 2025

(Redaktion: Sabine Bubeck-Paaz)



Mr. Nobody against Putin (dt.: Ein Nobody Gegen Putin)

Sendung: 20. Januar 2026

41th Sundance Film Festival 2025, Park City/Salt Lake City/Utah/USA

World Cinema Documentary Special Jury Award

6th Knowltown Film Festival 2025, Québec/Kanada

Bester Dokumentarfilm

Indie Street Film Festival 2025, New Jersey/USA

Bester Dokumentarfilm

17. Les Arcs Film Festival (Festival de cinéma européen au coer des Alpes),

Les Arcs/Frankreich

Crystal Arrow (Hauptpreis)

Preis für den besten Original Soundtrack

(Redaktion: Susanne Mertens)



Nilas Traum im Garten Eden

Sendung: 11. August 2025

4e festival européen de documentaires iraniens Regards d'Iran, Paris/Frankreich

Hauptpreis

(Redaktion: Martin Pieper)



Past Future Continuous: Ein Haus in Teheran

Sendung: offen

38. International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA), Ansterdam/Niederlande

Bester Film in der Sektion „Envision Competition“

(Redaktion: Kathrin Brinkmann)



Pfau – Bin ich echt?

Sendung: offen

16th Les Arcs Filmfestival, Les Arcs-Burg Saint Maurice/Frankreich

Publikumspreis

Special Mention der Jugendjury

26e Festival International Music & Cinema Marseille, Marseille/Frankreich

Beste Regie

New Faces Awards (Magazin „Bunte”), München

Roter Panther für den Besten Debütfilm an Bernhard Wenger (Regie)

15. Österreichischer Filmpreis 2025, Wien/Österreich

Beste männliche Hauptrolle an Albrecht Schuch (Darsteller)

(Redaktion: Martin Gerhard / Holger Stern (ZDF/ARTE), Daniela Muck (ARTE)



Roberto Rosselini – Leben ohne Drehbuch (Original: Roberto Rosselini – Più di un vita)

Sendung: offen

Festa del Cinema di Roma 2025, Rom/Italien

Audience Award im internationalen Wettbewerb „Progessive Cinema – Visioni per il mondo domani”

(Redaktion: Sabine Bubeck-Paaz)



Rote Sterne überm Feld

Sendung: offen (Kinostart: 6. November 2025)

46. Filmfestival Max Ophüls Preis 2025, Saarbrücken

Preis der Filmkritik, Kategorie „Bester Spielfilm“

21. achtung berlin Festival 2025, Berlin

Bester Spielfilm

Bestes Drehbuch

Beste Kamera

Beste Produktion

34. Kinofest Lünen, Lünen

Filmverleihpreis an den Verleih ‚Farbfilm“

(Redaktion: Martin Gerhard (ZDF/ARTE), Claudia Tronnier (ARTE))



Santosh

Sendung: 28. Mai 2026

18th Asian Film Awards, West Kowloon Cultural District/Hong Kong

Beste Nachwuchsregisseurin an Day Suri (Regie)

Beste Hauptdarstellerin an Shahana Goswami (Darstellerin)

British Independent Film Awards 2024, London/Großbritannien

Bestes Drehbuch

32nd EnergaCAMERIMAGE 2024 - Camerimage-Festival 2024, Toruń/Polen

Goldener Frosch für das Beste Spielfilmdebüt

Jerusalem Film Festival 2024, Jerusalem/Israel

Bester internationaler Debütfilm

(Redaktion: Lucia Haslauer (ZDF), Martin Gerhard (ZDF/ARTE)



Sehnsucht Mallorca – Wie alles begann

Sendung: 21. November 2024

Deutsche Mallorca Zeitung (MZ), Palma de Mallorca/Spanien

Journalistenpreis der Deutschen Mallorca Zeitung an Marvin Entholt (Autor)

(Redaktion: Petra Boden)



Sentimental Value

Sendung: offen

78. Internationale Filmfestspiele Cannes, Cannes/Frankreich

Großer Preis der Jury

42. Filmfest München, München

Audience Award, Kategorie „International“

(Redaktion: Holger Stern, Olivier Père, Claudia Tronnier)



Silent Friend (Stille Freundin)

Sendung: offen (Kinostart: 15. Januar 2026)

82. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica 2025 (Internationale Filmfestspiele von Venedig), Venedig/Italien

Marcello Mastroiani Preis für die beste Nachwuchsdarstellerin an Luna Wedler (Darstellerin)

FIPRESCI PRIZE (Preis der internationalen Filmkritik

CinemaSarà Award der „Fondazione Cineteca Italioana di Milano”

Edipo Re Award (Edipo Re Sri Sociale in Kollaboration mit der

“Università degli Studi di Padova”

Green Drop Award (Green Cross Italia)

Interfilm Award for Promoting Interreligious Dialogue (International Interchurch Film Organisation)

16. Festival International du Film de La Roche-sur-Yon, Roche-sur-Yon/Frankreich

Bester Film (Hauptpreis)

(Redaktion: Holger Stern)



Sirât

Sendung: offen

78. Internationale Filmfestspiele Cannes, Cannes/Frankreich

Preis der Jury an Oliver Laxe (Regie)

Cannes Soundtrack Award an David Letellier alias Kanding Ray (musikalische Gestaltung)

Special Mention der Jury des „Prix des Cinémas Art et Essai“, Confédération Internationale des Cinémas d’Art et d’Essai (CICAE)

Palm Dog Award – Grand Jury Prize an das Hundeduo Pipa und Lupita

(Redaktion: Holger Stern)



Tanz der Titanen

Sendung: offen

13th Canadian Screen Awards 2025, Toronto/Kanada

Preis für die am besten verkörperte Hauptrolle in einer Komödie an Cate Blanchett (Darstellerin)

(Redaktion: Simon Ofenloch)



Tarika

Sendung: (Kinostart in Bulgarien: 21. Februar 2025

Nominierung für 98. Academy Awards (Shortlist für Oscar-Nominierung), Kategorie „Bester internationaler Film“ (eingereicht von Bulgarien)

43. Golden Rose Film Festival 2025, Varna/Bulgarien

Spezialpreis der Jury

Preis für die beste Kameraarbeit

Preis für die beste Musik

Film Critics Guild Award

(Redaktion: Simon Ofenloch)



The Village Next to Paradise

Sendung: offen

28. Diagonale – Festival des österreichischen Films, Graz/Österreich

Hauptpreis der Diagonale an Mo Harawe (Regie)

Diagonale-Preis Bildgestaltung des Verbandes österreichischer Kameraleute AAC an Mostafa El Kasheef (Kamera)

Diagonale-Preis der VAM an Oliver Neumann und Sabine Moser (Prduktionsfirma Freibeuter Film)

(Redaktion: Julius Windhorst (ZDF/ARTE), Loren Müller (ZDF))



To A Land Unknown

Sendung: offen

23. Transilvania International Film Festival (TIFF), Cluj-Napoka/Rumänien

Transilvania-Trophy für den besten Film

(Redaktion: Jakob Zimmermann, Julius Windhorst (ZDF/ARTE)



Total Trust – Was China der Welt nicht zeigt

Sendung: 20. August 2024

61. Verleihung der Grimme Preise 2025, Marl

Grimme-Preis, Kategorie Information & Kultur

(Redaktion: Susanne Mertens, Martin Pieper)



Un Poeta

Sendung: offen (Kinostart: 12. März 2026)

78. Internationale Filmfestspiele Cannes, Cannes/Frankreich

Preis der Jury. Kategorie „Un Certain Regard“

42. Filmfest München, München

CineCoPro Award

(Redaktion: Burkhard Althoff, Catherine Colas)



Unschuldig – Mr. Bates gegen die Post (vierteilige Miniserie)

Sendung: 27. März 2025 (arte-Mediathek ab 24. März 2025)

BAFTA Awards (British Academy of Film and Television Arts), London/Großbritannien

Beste Dramaserie

(Redaktion: Nardos Hagos, Julius Windhorst)



Vagusnerv – Wenn das Hirn zum Herzen spricht

Sendung: 24. Mai 2025

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (DGPPN), Berlin

Medienpreis für Wissenschaftsjournalismus 2025 an Kristina Klasen (Autorin)

(Redaktion: Ann-Christin Hornberger, Linde Dehner)



Wunderwelt Seegraswiesen

Sendung: 4. Mai 2024

3. CONSTRUCTIVE WORLD AWARD (FOCUS online), Berlin

CONSTRUCTIVE WORLD AWARD, Kategorie “Better Planet””

(Redaktion: Ann-Christin Hornberger)



Yunan

Sendung: offen

49th Hong Kong International Film Festival (HKIFF), Hong Kong

Beste Schauspielerin in der Wettbewerbssektion „Junges Weltkino“ an Hanna Schygulla (Darstellerin)

Bester Schauspieler an Georges Khabbaz (Darsteller)

17th BIFEST - Bari International Film & TV Festival, Bari/Italien

Beste Kameraarbeit, Sektion “Concorso Meridiana“

34 FESCAAL – Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, Mailand/Italien

Lobende Erwähnung der Hauptjury

Preis der Universitäts-Jury (Mailänder Studierende)

24th Las Palmas de Gran Canaria International Film Festival,

Las Palmas/Gran Canaria/Spanien

Bester Schauspieler an Georges Khabbaz (Darsteller)

8. El Gouna Film Festival GFF), El Gouna/Ägypten

Arab Critic’s Award for European Films an Ameer Fahker Eldin (Regie)

5. Red Sea International Film Festival, Dschidda/Saudi-Arabien

Yusr Award – Bester Darsteller an Georges Khabbaz (Darsateller)

Yusr Award – Bester Regisseur an Ameer Fakher Eldin (Regie)

(Redaktion: Simon Ofenloch)



Zikaden

Sendung: offen (Kinostart: 19. Juni 2025)

34. Kinofest Lünen, Lünen

Lobende Erwähnung an Saskia Rosendahl (Darstellerin)

(Redaktion: Daniel Blum (ZDF), Martiin Gerhard (ZDF/ARTE), Claudia Tronnier (ARTE))