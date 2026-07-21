Programmchronik ZDFinfo 2025

Entschlüsselt

1. Baiae - Stadt der Lust

2. Das Hügelgrab von Newgrange

3. Das Reich von Akkad

4. Silber im Erzgebirge

5. Die Bernsteinstraße

6. Die Schriftrolle von Jerash

2.12.2025

Inside Fankurve - radikal und extrem

4.12.2025

China - Die neue Weltmacht

Kampf ums Südchinesische Meer

4.12.2025

Smart Shopper

Der Kampf der Kapseln: Nespresso & Co.

7.12.2025

Legendäre Piraten

1. Francis Drake

2. Grace O’Malley

3. John Ward

4. Henry Morgan

5. William Kidd

6. Blackbeard

7. Anne Bonny und Mary Read

8. Bartholomew Roberts

8.12.2025

Syrien nach Assad: Zwischen Hoffnung und Terror

9.12.2025

Narco Circus - Mexikos Kampf gegen die Drogen

1. Pakt mit dem Teufel

2. Schmutzige Deals

3. El Chapos Marionetten

4. Der verlorene Krieg

10.12.2025

Die smarten Verführer

Verlockende Deals mit Luxus-Handtaschen

12.12.2025

Drogen-Land - Provinz im Rausch

Lachgas im Ruhrgebiet

12.12.2025

PFAS - Ewiges Gift: vertuscht und verharmlost

12.12.2025

Geheimnisvolles Universum

1. Unendlichkeit

2. Schwarze Löcher

3. Supernovae

4. Lebensbausteine

14.12.2025

Smart Shopper

Das Grill-Duell: Weber & Co. im Härtetest

15.12.2025

Sex, Macht und Lügen - Hinter Palastmauern

16.12.2025

Covid-19 - Spurensuche in Wuhan

17.12.2025

Mythen der Bibel

1. Turmbau zu Babel

2. Die Arche Noah

3. Sündenstadt Ninive

4. König Herodes

5. Auszug aus Ägypten

6. König Salomo

19.12.2025

Deutschlands Naturwunder

1. Das Elbsandsteingebirge

2. Das Wattenmeer

3. Die Vulkaneifel

20.12.2025

Ein Jahr Donald Trump

23.12.2025

Zeichen des Bösen - Die fatale Macht der Symbole

24.12.2025

Rätselhafte Wüstendrachen

1. Überleben in der Jungsteinzeit

2. Entdeckung einer frühen Kultur

25.12.2025

Faszination Höhlenmalerei

1. Die Entdeckung von Chauvet

2. Mythen der Steinzeit

25.12.2025

Die außergewöhnlichsten Hotels der Welt

1. Auszeit in der Natur

2. Versteckte Rückzugsorte

3. Historische Umbauten

26.12.2025

Ermittler!

Femizid - Wenn Männer töten

28.12.2025

Tödliche Codes - Jagd auf den Zodiac-Killer

1. Die Herausforderung

2. Die letzten Geheimnisse

3. Die Spur in der Wildnis

4. Die Ermittler am Limit

28.12.2025

Lost Places der Sowjetunion

1. Polen und die DDR

2. Ungarn, ČSSR und Bulgarien

3. Das Baltikum

29.12.2025

Im Osten was Neues - 35 Jahre Deutsche Einheit

31.12.2025

Ausbeutung nach Plan – Zwangsarbeit im DDR-Gefängnis

31.12.2025

Mysteriöse Kriminalfälle der DDR

1. Fatale Fehler

2. Gefährliche Geheimnisse

31.12.2025