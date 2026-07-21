Programmchronik ZDFinfo 2025
Die regelmäßigen Sendungen bei ZDFinfo im Jahr 2024:
Einen schnellen Nachrichtenüberblick bietet heute Xpress. Die Sendung fasst das Wichtigste für den Zuschauer zusammen.
Im wöchentlichen Magazin forum am freitag bringen Muslime ihre Erfahrungen in die gesellschaftliche Debatte ein.
Islands Papageitaucher - Geliebt und gefährdet
1.1.2025
Rückkehr der Mammuts?
2.1.2025
Liebe und Sex in Dubai
3.1.2025
USA extrem: Rechts, weiblich, radikal
3.1.2025
Propaganda – Die dunkle Macht
3.1.2025
Ermittler!
Zu jung zum Sterben
4.1.2025
Poker, Blackjack & Co. - Faszination Kartenspiel
5.1.2025
Metropolen der Antike
1. Rom
2. Athen
7.1.2025
Deutsche im Knast
1. Japan und die Disziplin
2. Paraguay und die Korruption
10.1.2025
Geheimnisvoller Amazonas - Das Rätsel der Urvölker
12.1.2025
Kiez & Knete - Unterwegs mit Aminata Belli
Armes, reiches Leipzig
15.1.2025
Die härtesten Orte der Welt
1. Miamis illegale Raser-Szene
2. Piraten auf dem Amazonas
3. Schlangenjagd in Indien
4. Wilderer in Mosambik
5. Indonesiens giftige Schwefelminen
17.1.2025
The Box - Bilder der Toten
1. Leiche im Schnee
2. Dunkles Geheimnis
3. Freund und Helfer?
23.1.2025
Auschwitz – Überleben in der Hölle
1. Terror
2. Todesfabrik
3. Befreiung
27.1.2025
Verbotene Liebe - Queere Schicksale in der NS-Diktatur
27.1.2025
The True Story of Miley Cyrus
28.1.2025
Legionäre – Kämpfer für Rom
1. Die Ausbildung
2. Alltag im Lager
31.1.2025
Ermittler!
Eiskalte Täter
3.2.2025
Drama in den Dolomiten
24.2.2025
USA extrem: Das große Geschäft der XXL-Farmen
7.2.2025
Soldaten im Knast
1. Gewalt, Frust, Sucht
2. Handys, Drill, Deserteure
3. Freigang, Sex, Fahnenflucht
7.2.2025
Traumorte
1. Paris
2. Queensland
3. Sardinien
4. Emilia Romagna
5. Von Sydney nach Melbourne
10.2.2025
Die Malocher - Wirtschaftskrise vor Ort
12.2.2025
Der Prinz von Saudi-Arabien
1. Aufstieg
2. Reform und Gewalt
12.2.2025
Krieg der Zukunft
1. Kampf am Boden
2. Schlacht über den Wolken
17.2.2025
Der Feind in den Wäldern - Ostfront Ukraine
17.2.2025
The True Story of Rihanna
19.2.2025
Die Stewardessen-Morde
1. Jeannie Wadle
2. Cheryl Bellinger und Beverly Bruneau
3. Jeeta Graeber
4. Schuldig oder unschuldig?
21.2.2025
Inside Moskau - Party, Luxus und der Krieg
24.2.2025
Donald Trump: Rückkehr an die Macht
24.2.2025
Ermittler!
Blinde Wut auf Frauen
3.3.2025
Fatale Verbindungen
10.3.2025
Gefährliche Nähe
18.3.2025
Volksversteher - Die Tricks der Populisten
4.3.2025
Die smarten Verführer
1. Wunderkind und Löwen-Flop
2. Masken-Fake und Börsenhai
4.3.2025
Hoffnungsträger Wald - Können Bäume das Klima retten?
6.3.2025
Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle
Tod einer Pfarrersfrau
8.3.2025
Metropolen der Antike
1. Tikal
2. Alexandria
13.3.2025
Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle
Das vermisste Mädchen
17.3.2025
Türsteher - Wächter der Nacht
1. Partystimmung
2. Abstürze
20.3.2025
Gérard Depardieu - Macho, Macht, Missbrauch
24.3.2025
Panama - Dürre, Flucht und kriminelle Clans
25.3.2025
Der Kölner Dom - Gotischer Superbau am Rhein
27.3.2025
Entscheidung auf dem Schlachtfeld
1. Marathon – Athen gegen die Perser
2. Gergovia – Gallien gegen Cäsar
3. Katalaunische Felder – Attila gegen die Römer
4. Hastings – Wilhelm erobert England
5. Azincourt – England gegen Frankreich
6. Sekigahara – Kampf der Samurai
27.3.2025
The True Story of Beyoncé
1.4.2025
Let's talk about Sex
1. Japan
2. Saudi-Arabien
3. Thailand
7.4.2025
Deutsche im Knast
Italien und der Mangel
10.4.2025
Der Nazi-Clan - Hitlers Hofstaat
1. Goebbels
2. Göring
3. Hess
4. Speer
5. Bormann
6. Eva Braun
11.4.2025
Terra X History:Tabu – Was es in der DDR nicht geben durfte
12.4.2025
Die Geheimnisse von Sakkara
1. Die Suche nach Imhoteps Grab
2. Die Totenstadt
12.4.2025
Tatort White House Farm
1. Die Tat
2. Der Prozess
3. Das Urteil
4. Zweifel
16.4.2025
USA extrem:
Rednecks - Trumps Fans vom Land
17.4.2025
Höllencamps für Teenager
22.4.2025
The True Story of Pamela Anderson
17.4.2025
Lost Places - Geheime Welten
1. Pinochets Chile
2. Francos Spanien
3. Lost Places III
25.4.2025
Die Agrar-Mafia - Italiens Bauern unter Druck
29.4.2025
Retro Battles – Die Trends der 90er
1. Tamagotchi, Grunge & Co.
2. Kelly Family, Pokémon & Co
1.5.2025
The True Story of Billie Eilish
2.5.2025
Eine Reise durch das Sonnensystem
1. Vulkanwelten
2. Dunkle Welten
3. Sturmwelten
4. Eisige Welten
5. Wundersame Welten
3.5.2025
Ermittler!
Verhängnisvolle Sekunden
Kontrollverlust
6.5.2025
Markante Spuren
22.5.2025
China - Die neue Weltmacht
1. Xi Jinping - Aufstieg eines Führers
2. Xi Jinping - Kampf um die Vorherrschaft
12.5.2025
USA extrem: Freiheit und Lifestyle in XXL
13.5.2025
Die 2010er - Jahrzehnt der Illusionen
1. 2010-2011: Atom-Abschied und Euro-Rettung
2. 2012-2013: GroKo-Deal und Schlagerboom
3. 2014-2016: Weltmeister und Flüchtlinge
4. 2017-2019: Handysucht und Hitzewelle
14.5.2025
Die schwersten Unglücke der DDR
Planerfüllung um jeden Preis
17.5.2025
Globalisierung - Wie Krisen unsere Welt verändern
20.5.2025
Die Akte Trump
Präsident im Schatten des Kreml
20.5.2025
Fremdenlegion
Härtetest Fallschirmjäger
26.5.2025
Haiti - Die Macht der Straßengangs
28.5.2025
Andrew Tate: Macht, Missbrauch und Frauenhass
28.5.2025
Knast in Deutschland
1. Frauen, Gitter, Hoffnung
2. Jung, weiblich, kriminell
1.6.2025
Inside Turkmenistan - Gas und Größenwahn
3.6.2025
Ermittler!
Staging - Inszenierte Taten
4.6.2025
Imperium - Karten der Macht
1. USA
2. Russland
3. China
8.6.2025
Terra X History: Bomben auf Deutschland – Ein Verbrechen?
11.6.2025
Libyens Gaddafi - Herrschaft des Größenwahns
13.6.2025
Die Akte Trump
Eine neue Dynastie – Nur der Deal zählt
13.6.2025
Der Tote von nebenan
1. Ein übler Scherz
2. Das Familiengeheimnis
3. Ein Netz aus Lügen
18.6.2025
Afrikas Ikonen der Tierwelt
1. Große Katzen
2. Allesfresser
3. Herdentiere
22.6.2025
Höllenflüge - Panik über den Wolken
1. Entführt!
2. Triebwerk in Flammen
3. Bruchlandung
4. Tödlicher Absturz
5. Feuer in der Kabine?
6. Kapitän von Bord
23.6.2025
OnlyFans - Die neuen Sexarbeiterinnen
23.6.2025
Terra X: Die großen Fragen
1. Haben wir eine Seele?
2. Gibt es das Schicksal?
3. Sind wir allein?
26.6.2025
Terra X History: Putins Blutspur - Chronik eines Krieges (3)
28.6.2025
Lost Beasts - Riesen der Urzeit
1. Die Titanosaurier
2. Der Spinosaurus
3. Der Mosasaurus
1.7.2025
The True Story of Justin Bieber
2.7.2025
Malediven - Overtourism und Scharia
2.7.2025
Ermittler!
Verräterische Details
4.7.2025
Verletzte Gefühle
18.07.2025
Verräterische Telefonate
27.7.2025
Doppelleben eines Serienmörders
1. Die Jagd
2. Die Opfer
8.7.2025
#looksmaxxing - Junge Männer im Schönheitswahn
18.7.2025
Selling Hitler. Das Geschäft mit der bösen Vergangenheit
24.7.2025
besseresser:
Food Stories mit Sebastian Lege
3 Folgen
Die Wahrheit über Pepsi
Die Wahrheit über Ferrero
Die Wahrheit über Iglo
25.7.2025
Schuld & Sühne mit Paulina Krasa
Das Skelett im Brunnen
27.7.2025
Liebe und Sex in Südkorea
Botox statt Baby
2.8.2025
Oppenheimer und die Bombe
1. Im Fadenkreuz der Geheimdienste
2. Das Manhattan-Projekt
3. Eine neue Weltordnung
6.8.2025
Drogenkrieg in Ecuador - Ein Land am Abgrund
7.8.2025
USA extrem: Obdachlos in Los Angeles
8.8.2025
Antike Weltwunder
1. Der Koloss von Rhodos
2. Die Zeus-Statue in Olympia
3. Das Mausoleum von Halikarnassos
4. Der Artemis-Tempel in Ephesos
14.8.2025
Playlist - Bands, Songs und Hypes
Phänomen K-Pop - Südkoreas Exportschlager
15.8.2025
Nationalparks - Geschützte Naturwunder
1. Cairngorms – Schottlands raues Hochland
2. Islands Herz aus Feuer und Eis
3. Eryri – Das Bergland von Wales
4. Göreme – Die Felsen der Türkei
5. Los Glaciares – Argentiniens ewiges Eis
6. Cévennen – Frankreichs wilder Süden
20.8.2025
RAMA X. - Thailands geheimnisvoller Herrscher
1. Zum König geboren: Skandale und Widerstände
2. An der Macht: Prunk, Protz und Unterdrückung
23.8.2025
The True Story of Kanye West
25.8.2025
Becoming Madonna
25.8.2025
Ermittler!
Mit langem Atem
28.8.2025
Ermittler!
Die Spur des Geldes
3.9.2025
Die letzte Kugel
15.09.2025
Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle
Die Mafiamorde von Duisburg
3.9.2025
The True Story of Charli xcx
4.9.2025
Die Gangs von Schweden - Wenn Teenager morden
9.9.2025
Schuld & Sühne mit Paulina Krasa
Tödliche Idylle
9.9.2025
Ancient Apocalypse
1. Der Untergang des Römischen Reiches
2. Ägypten - Das Ende des Alten Reiches
3. Die Zerstörung Karthagos
10.9.2025
USA extrem: Tradwives - Sittsam, hübsch, perfekt
18.9.2025
Die neue Terror-Gefahr
Terrorgram – Vom Gruppenchat zum Attentäter
18.9.2025
Das System Mattel
Barbies schmutziges Geheimnis
21.9.2025
Blutsbande - Clans in NRW
1. Kampf ums Revier
2. Blut, Ehre, Macht
24.9.2025
Ermittler!
Auf der Fährte
1.10.2025
UFO gesichtet - Die wahren Foo-Fighter
1. Geheimwaffen der Nazis?
2. Forschung oder Täuschung?
1.10.2025
Geheimakte UFO - Zwischen Mythos und Wissenschaft
1.10.2025
Wissenschaft extrem
1. Lautlose Killer
2. Fatale Experimente
2.10.2025
Julius Cäsar - Der Diktator
1. Aufstieg
2. Macht
3. Fall
5.10.2025
Die Auto-Mafia - Europas Diebstahl-Netzwerk
7.10.2025
Unit 414 - Schicksalstag 7. Oktober
Israels Soldatinnen und die Hamas
7.10.2025
Ein Opfer. Viele Täter.
1. Der Fall Gisèle Pelicot
2. Trauma Gruppenvergewaltigung
10.10.2025
Das System Action
Preiskampf eines Billig-Discounters
13.10.2025
Südafrikas Osten von oben
14.10.2025
Südafrikas Westen von oben
14.10.2025
North und South Carolina von oben
14.10.2025
South Dakota von oben
14.10.2025
Der Krieg des Benjamin Netanjahu
15.10.2025
Die Erben der Dinos
1. Aufstieg der Vögel
2. Herrscher der Lüfte
17.10.2025
Mythos Roswell und Area 51
1. Die Legende
2. Die Erklärung
17.10.2025
Nice Price – Die Tricks der Outdoor-Industrie
19.10.2025
DDR genial
1. Sandmännchen, Malimo & Co.
2. Lipsi, Plattenbau & Co.
3. Polyplay, Superfest-Glas & Co.
22.10.2025
Knast in Deutschland
1. Gewalttäter im Fokus
2. Weggesperrt für Jahrzehnte
28.10.2025
Aufstieg und Fall der Minoer
1.11.2025
Das war dann mal weg
1. Radioaktive Zahnpasta, Bananen-Kur & Co.
2. Videothek, Partytänze & Co.
4.11.2025
Ermittler!
Spur in die Vergangenheit
6.11.2025
Echte Liebe?
1. Ich liebe dich, nicht dein Alter
2. Kleiner Mann, große Liebe
3. Eine Liebe, zwei Kulturen
7.11.2025
Nice Price – Die Tricks der Lieferdienste
8.11.2025
Luftkrieg
1. Jäger und Gejagte
2. Städte im Feuersturm
3. Am nuklearen Abgrund
4. Tödliche Drohnen
10.11.2025
Wissenschaft extrem
1. Geheimnisvolle Natur
2. Tödliche Tests
3. Pioniere der Chemie
4. Pioniere der Physik
12.11.2025
Lost Beasts - Riesen der Urzeit
1. Der Ankylosaurus
2. Das Wollnashorn
3. Der Triceratops
13.11.2025
Israel und Palästina – Frieden unmöglich?
1. Die Geburt des Konflikts
2. Zwischen Hass und Hoffnung
3. Gefangen im Krieg
14.11.2025
Playlist - Bands, Songs und Hypes
Boybands – Eroberer der Herzen und Charts
15.11.2025
Schuld & Sühne mit Paulina Krasa
Ein Vater verschwindet
17.11.2025
Ermittler!
1. Entführt
2. Zur falschen Zeit
19.11.2025
Vapes - Chinas süßes Gift
19.11.2025
The True Story of Sabrina Carpenter
24.11.2025
Dark Greece - Die Wahrheit über das antike Griechenland
1. Legenden und Blut
2. Krieg und Spiele
3. Sklaven und Demokraten
4. Bruderkrieg
5. Alexander der Große
27.11.2025
The Story of Hair Metal
1. Der Sunset Strip
2. Die zweite Welle
3. Das finale Kapitel
28.11.2025
Bedrohter Amazonas - Warum die grüne Lunge stirbt
28.11.2025
Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle
Das Horrorhaus von Höxter
29.11.2025
Entschlüsselt
1. Baiae - Stadt der Lust
2. Das Hügelgrab von Newgrange
3. Das Reich von Akkad
4. Silber im Erzgebirge
5. Die Bernsteinstraße
6. Die Schriftrolle von Jerash
2.12.2025
Inside Fankurve - radikal und extrem
4.12.2025
China - Die neue Weltmacht
Kampf ums Südchinesische Meer
4.12.2025
Smart Shopper
Der Kampf der Kapseln: Nespresso & Co.
7.12.2025
Legendäre Piraten
1. Francis Drake
2. Grace O’Malley
3. John Ward
4. Henry Morgan
5. William Kidd
6. Blackbeard
7. Anne Bonny und Mary Read
8. Bartholomew Roberts
8.12.2025
Syrien nach Assad: Zwischen Hoffnung und Terror
9.12.2025
Narco Circus - Mexikos Kampf gegen die Drogen
1. Pakt mit dem Teufel
2. Schmutzige Deals
3. El Chapos Marionetten
4. Der verlorene Krieg
10.12.2025
Die smarten Verführer
Verlockende Deals mit Luxus-Handtaschen
12.12.2025
Drogen-Land - Provinz im Rausch
Lachgas im Ruhrgebiet
12.12.2025
PFAS - Ewiges Gift: vertuscht und verharmlost
12.12.2025
Geheimnisvolles Universum
1. Unendlichkeit
2. Schwarze Löcher
3. Supernovae
4. Lebensbausteine
14.12.2025
Smart Shopper
Das Grill-Duell: Weber & Co. im Härtetest
15.12.2025
Sex, Macht und Lügen - Hinter Palastmauern
16.12.2025
Covid-19 - Spurensuche in Wuhan
17.12.2025
Mythen der Bibel
1. Turmbau zu Babel
2. Die Arche Noah
3. Sündenstadt Ninive
4. König Herodes
5. Auszug aus Ägypten
6. König Salomo
19.12.2025
Deutschlands Naturwunder
1. Das Elbsandsteingebirge
2. Das Wattenmeer
3. Die Vulkaneifel
20.12.2025
Ein Jahr Donald Trump
23.12.2025
Zeichen des Bösen - Die fatale Macht der Symbole
24.12.2025
Rätselhafte Wüstendrachen
1. Überleben in der Jungsteinzeit
2. Entdeckung einer frühen Kultur
25.12.2025
Faszination Höhlenmalerei
1. Die Entdeckung von Chauvet
2. Mythen der Steinzeit
25.12.2025
Die außergewöhnlichsten Hotels der Welt
1. Auszeit in der Natur
2. Versteckte Rückzugsorte
3. Historische Umbauten
26.12.2025
Ermittler!
Femizid - Wenn Männer töten
28.12.2025
Tödliche Codes - Jagd auf den Zodiac-Killer
1. Die Herausforderung
2. Die letzten Geheimnisse
3. Die Spur in der Wildnis
4. Die Ermittler am Limit
28.12.2025
Lost Places der Sowjetunion
1. Polen und die DDR
2. Ungarn, ČSSR und Bulgarien
3. Das Baltikum
29.12.2025
Im Osten was Neues - 35 Jahre Deutsche Einheit
31.12.2025
Ausbeutung nach Plan – Zwangsarbeit im DDR-Gefängnis
31.12.2025
Mysteriöse Kriminalfälle der DDR
1. Fatale Fehler
2. Gefährliche Geheimnisse
31.12.2025
|Ton
|Bild
|(AD) Audiodeskription (Hörfilm)
|(HD): HDTV
|(Dolby Surround): Dolby Surround)
|(schwarz-weiß): schwarz-weiß
|(Mo): Mono
|(UT): Videotext-Untertitel
|(5.1.) Dolby Digital 5.1
|(4:3): 4:3)
|DGS
|(DGS) Gebärdensprache
|OT
|Originalton (Zweikanalton)