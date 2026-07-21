Organisation

Programmchronik ZDFinfo 2025

Programmchronik ZDFinfo 2025

Die regelmäßigen Sendungen bei ZDFinfo im Jahr 2024:
Einen schnellen Nachrichtenüberblick bietet heute Xpress. Die Sendung fasst das Wichtigste für den Zuschauer zusammen.
Im wöchentlichen Magazin forum am freitag bringen Muslime ihre Erfahrungen in die gesellschaftliche Debatte ein.

Islands Papageitaucher - Geliebt und gefährdet
1.1.2025
Rückkehr der Mammuts?
2.1.2025
Liebe und Sex in Dubai
3.1.2025
USA extrem: Rechts, weiblich, radikal
3.1.2025
Propaganda – Die dunkle Macht 
3.1.2025
Ermittler!
Zu jung zum Sterben
4.1.2025
Poker, Blackjack & Co. - Faszination Kartenspiel
5.1.2025
Metropolen der Antike
1. Rom
2. Athen
7.1.2025
Deutsche im Knast
1. Japan und die Disziplin
2. Paraguay und die Korruption
10.1.2025
Geheimnisvoller Amazonas - Das Rätsel der Urvölker
12.1.2025
Kiez & Knete - Unterwegs mit Aminata Belli
Armes, reiches Leipzig
15.1.2025
Die härtesten Orte der Welt
1. Miamis illegale Raser-Szene
2. Piraten auf dem Amazonas
3. Schlangenjagd in Indien
4. Wilderer in Mosambik
5. Indonesiens giftige Schwefelminen
17.1.2025
The Box - Bilder der Toten
1. Leiche im Schnee
2. Dunkles Geheimnis
3. Freund und Helfer?
23.1.2025
Auschwitz – Überleben in der Hölle
1. Terror
2. Todesfabrik
3. Befreiung
27.1.2025
Verbotene Liebe - Queere Schicksale in der NS-Diktatur
27.1.2025
The True Story of Miley Cyrus
28.1.2025
Legionäre – Kämpfer für Rom
1. Die Ausbildung
2. Alltag im Lager
31.1.2025

TonBild
(AD) Audiodeskription (Hörfilm)(HD): HDTV
(Dolby Surround): Dolby Surround)(schwarz-weiß): schwarz-weiß
(Mo): Mono(UT): Videotext-Untertitel
(5.1.) Dolby Digital 5.1(4:3): 4:3)
DGS(DGS) Gebärdensprache
OTOriginalton (Zweikanalton)