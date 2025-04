Chronik März 2020

Eine neue Woche in der Corona-Krise, und immer noch viele Fragen. Wird in Deutschland genug getestet? Wie werden Pflegeheime mit Schutzmaterial ausgestattet? Und dürfen ausländische Pflegekräfte überhaupt noch einreisen? Wie wird den Kleinunternehmen und Selbstständigen geholfen, und kommt die Hilfe auch dort an? Zwei ZDF spezial – Ausgaben Corona-Krise in Deutschland – Antworten auf ihre Fragen widmen sich am 30. März und am 2. April den zahlreichen Fragen aus dem Zuschauerkreis. Weitere ZDF spezial-Ausgaben sendet das ZDF am 31. März (Corona-Krise – Wie das Virus die Gesellschaft verändert ), am 1. April (Corona-Krise – Wie sicher ist Homeoffice?) und am 4. April (Big Apple in Not – New Yorks Kampf gegen Corona) . Am 3. April stellt sich die EU-Kommissionspräsidentin in Was nun, Frau von der Leyen? Fragen zum Agieren der Europäischen Union in der Krise.



37° begleitet am 31. März in Von Hundert auf Null – Menschen in Quarantäne. Auch das Terra Xpress-Spezial Corona - Unser Kampf gegen das Virus am 29. März 2020 zeigt einige der Protagonisten der Dokumentation. Am 1. April geht es in ZDFzoom: Katastrophenschutz am Limit - Wie gut ist Deutschland aufgestellt? um Defizite bei Infrastruktur, Ausstattung und Medikamenten. In maybrit illner: Testen, Tracken, Impfen – Wettlauf gegen die Zeit diskutieren Experten am 2. April über weitere, mögliche Maßnahmen für eine Eindämmung der Pandemie. Das ZDF-Magazin Menschen – das Magazin befasst sich am 4. sowie auch am 11. und am 18. April mit den besonderen Lebensumständen von Eingeschränkten und sozial Schwachen in der Corona-Krise. Am 5. April folgen Terra Xpress – Der Corona-Schock: Deutschland hofft und handelt, die ZDF.reportage Mit Herz und Verstand über die vielfältigen Initiativen im Kampf gegen das Virus sowie ein weiteres maybrit illner spezial.



Das 3sat-Wissenschaftsmagazin nano berichtet am 30. März unter anderem über die Suche nach einem Impfstoff. Am 31.März folgt widmet sich ein nano spezial: Corona – Ruhe vor dem Sturm der Situation in der Intensivmedizin. Wissen hoch 2 und scobel – Corona, Ethik und der Mensch beschäftigen sich am 2. April ebenfalls mit dem Coronavirus.



Die ZDF-Mediathek verzeichnet derzeit teilweise eine Verdopplung an täglichen Besuchen (mehr als 6 Mio. Visits/Tag). Das Nachrichtenangebot ZDFheute kann seine täglichen Besuche im Zeitraum der Corona-Berichterstattung sogar vervierfachen.