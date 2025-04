Chronik Dezember 2022

Im Alter von 79 Jahren stirbt der ehemalige ZDF-Journalist Ruprecht Eser. Nach seinem Studium der Publizistik, Politikwissenschaft und der Tätigkeit als Redakteur beim German Service der BBC kam Ruprecht Eser 1970 zum ZDF. Bis in die 1980er-Jahre war er als Leiter der Redaktion Reportagen/Dokumentationen in der Hauptredaktion Innenpolitik für viele Dokumentationen, Sonder- und Wahlsendungen verantwortlich. 1984 wechselte er als ZDF-Korrespondent ins ZDF-Studio London. Ab 1985 war er Moderator und ab 1988 auch Redaktionsleiter des heute journal. Nach einem etwa einjährigen Intermezzo bei Vox kehrte er 1993 zum ZDF zurück und moderierte bis 2003 die Sendung halb 12 – Eser und Gäste. Nach zwei Jahren als Chefreporter des ZDF leitete Ruprecht Eser von 1997 bis 2003 die Hauptredaktion Gesellschafts- und Bildungspolitik. Von 2004 bis 2009 berichtete er zum zweiten Mal als Leiter des ZDF-Studios London über die Ereignisse im Vereinigten Königreich. Nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst war Ruprecht Eser in der Ausbildung von journalistischem Nachwuchs aktiv.



Auf seiner letzten Sitzung des Jahres in Mainz hat der ZDF-Fernsehrat den Haushaltsplan des ZDF für das Geschäftsjahr 2023 einstimmig genehmigt. Der Finanzplan schließt mit einem Gesamtergebnis von rund 10 Millionen Euro ab. In dieser Höhe erfolgt eine Zuführung zu der Rücklage Gesamtergebnis.



Die in seiner „Selbstverpflichtungserklärung 2021/22“ gesetzten Ziele hat das ZDF größtenteils erreicht. Dies erkläre Intendant Dr. Norbert Himmler vor dem Fernsehrat. Dazu zählen unter anderen der Ausbau von ZDFheute zum Beispiel mit Datenvisualisierungen sowie das Ziel, mit Programmschwerpunkten in der Senderfamilie auf gesellschaftlich relevante Themen wie schwer erziehbare Kinder, Palliativmedizin oder die #MeeToo-Debatte aufmerksam zu machen. Ein weiteres, erreichtes Ziel ist die gstärkte Marktposition von Wissenschafts- und Kulturinhalten.



Der Marktanteil von ZDFneo bei den 20- bis 29-jährigen und bei den 30- bis 39-jährigen im linearen TV ist 2022 um 0,2 Prozentpunkte auf 1,5 beziehungsweise 1,6 Prozentpunkte gestiegen. Mehr als sechs Millionen Menschen schalten täglich ZDFneo ein. Mit 24 fiktionalen Neuerscheinungen hat ZDFneo seine Position als Anbieter junger, hochwertiger Fiction weiter gestärkt. Auch in der ZDFmediathek werden die ZDFneo-Angebote immer beliebter.



Immer mehr Menschen verfolgen das ARTE-Programm auch außerhalb von Deutschland und Frankreich. Das europäische Angebot des Senders steigerte zwischen 2021 und 2022 seine Reichweite auf den digitalen Verbreitungswegen um 56 Prozent auf mehr als 600 Millionen Videoabrufe. In diesem Jahr hat ARTE eine stärkere Fokussierung auf Osteuropa und das Baltikum sowie eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort umgesetzt.



Seit seinem Start vor sechs Jahren hat sich das Content-Netzwerk funk für immer mehr junge Menschen als verlässliche und vertrauenswürdige Quelle etabliert. Dies zeigten zuletzt insbesondere die über 70 Videos und zahlreiche weitere Beiträge zu den Entwicklungen in der Ukraine, die bis Ende September 2022 mehr als 46 Millionen Abrufe erzielten. Mithilfe KI-basierter Verfahren („Sentiment“-Analysen“) wurden zudem Tausende Nutzerkommentare ausgewertet und dienten als Grundlage für die Planung von Inhalten zum Krieg und seinen Folgen.



Seit 2016 ist Berlin direkt das erfolgreichste Politikmagazin im deutschen Fernsehen und führt auch 2022 mit einem Marktanteil von 13,7 Prozent das Ranking an. Im Schnitt sahen jeweils 3,21 Millionen Zuschauer die bisherigen 35 Ausgaben des laufenden Jahres.