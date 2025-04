Chronik Mai 2023

Überall fehlen Arbeitskräfte, ganz egal, wo man fragt: in der Gastronomie, in Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern, Medienunternehmen und in der Logistik. Die Gesellschaft altert, die Babyboomer gehen in Rente. Aber ist das allein der Grund für das deutsche Job-Desaster? In Am Puls mit Sarah Tacke – Mitarbeiter gesucht! Das deutsche Job-Desaster wirft die ZDF-Moderatorin zum Tag der Arbeit einen Blick auf unsere Arbeitswelt im Jahr 2023. Die Doku-Reihe Am Puls ist eine Weiterentwicklung des Formats Am Puls Deutschlands, in dem Jochen Breyer seit August 2017 in den Dialog mit Zuschauerinnen und Zuschauern getreten ist.



Endlich Witwer – Über alle Berge ist der dritte Film mit Joachim Król in seiner Paraderolle als Witwer Georg Weiser. Dessen Camper-Reise um die Welt findet ein jähes Ende, als ihm seine Jacke mit allen Papieren gestohlen wird. Weil er der Diebin auf eine Fähre folgt und vom Bordpersonal aufgehalten wird, landet der vermeintliche blinde Passagier in Untersuchungshaft auf La Gomera. Er lernt, wie fatal Vorurteile wirken und wie andererseits unterschiedliche Kulturen sich gegenseitig bereichern können. In weiteren Rollen spielen Dela Dabulamanzi, Tristan Seith, Denis Schmidt, Katja Studt, Jürgen Tarrach, Laia Alvarez und Gabriel Munoz Munoz.