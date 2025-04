Chronik Juni 2024

Mit 13 neuen Produktionen (Auftrags-, Koproduktionen und Beteiligungen) ist das ZDF auf dem 41. Filmfest München vertreten – darunter der diesjährige Eröffnungsfilm Zwei zu eins. Im Wettbewerb "CineCoPro" konkurrieren die Produktionen Rumours, The Village next to Paradise und To a Land Unknown mit um den Koproduktionspreis CineCoPro Award, der an einen internationalen Film mit deutscher Beteiligung vergeben wird: Die Koproduktionen Die geschützten Männer, Frisch, Zwei zu Eins und Xoftex laufen in der Programmreihe "Neues Deutsches Kino" und nehmen mit insgesamt sieben Nominierungen am Förderpreis Neues Deutsches Kino 2024 teil. Die TV-Filme Hallo Spencer – Der Film, Kati – Eine Kür, die bleibt, Mein Kind – моя дитина sowie die achtteilige ZDFneoriginal Serie Love Sucks sind in die Sektion "Neues Deutsches Fernsehen" eingeladen und haben damit eine Chance auf die Endauswahl für die Bernd Burgemeister Fernsehpreise 2024. Der Dokumentarfilm Die Schule der Frauen wird in der Rubrik "Spotlight" gezeigt und Sisterqueens ist im Wettbewerb "CineKindl" für den besten Film innerhalb dieser Programmreihe.Darüber hinaus werden die Koproduktionen Ordnung (Hommage an den 1998 verstorbenen Regisseur und Drehbuchautor Sohrab Shahid Saless) aus dem Jahr 1979 und Variety von 1983 („Sparkling and Wild: 80s New York in Film“) im weiteren Programm des Filmfest München gezeigt.