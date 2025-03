ZDF-Chronik :Februar 2025

Am Tag nach dem "TV-Duell" stellt sich der Kanzlerkandidat von Bündnis 90/Die Grünen in Was nun, Herr Habeck? den Fragen von Bettina Schausten und Anne Gellinek. Im Anschluss richten sie in Was nun, Frau Weidel? ihre Fragen an die Kanzlerkandidatin der AfD.



In Die Stille am Ende der Nacht (ZDFmediathek ab 1. Februar) ermitteln der inzwischen pensionierte Kommissar Johannes Fischer (Henry Hübchen) und seine ehemalige Chefin Konstanze Satorius in ihrem dritten Fall. Liane Sievers (Kim Riedle) sitzt wegen Totschlags an ihrem Chef 12 Jahre ein, Fischer fehlte immer ein schlüssiges Tatmotiv. Lianes Familie kämpft um eine Wiederaufnahme des Prozesses. Eine neue Spur lässt den Fall bald in einem anderen Licht erscheinen.