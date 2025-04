ZDF-Programmchronik 2024

Internationale Spielfilme in der Primetime 2024

Redaktion: Andrea Bette



Ghostbusters: Legacy (UT/HD/AD/5.1) Free-TV-Premiere)

(Ghostbusters: Afterlife – USA 2021)

Regie: Jason Reitman

20.3.2024 (3,221 Mio., 13,0% MA)



Spider-Man: Far From Home (UT/HD/AD/5.1)

(Spider-Man: Far From Home – USA 2019)

Regie: Jon Watts

15.5.2024 (1,524 Mio., 6,7% MA)



Nightlife (UT/HD/AD/5.1)

(Nightlife – D 2020)

Regie: Simon Verhoeven

15.8.2024 (1,898 Mio., 9,4% MA)



Wuff – Folge dem Hund (UT/HD/AD/5.1)

(Wuff – D 2018)

Regie: Detlev Buck

22.8.2024 (2,690 Mio., 12,2% MA)



Beckenrand Sheriff (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Beckenrand Sheriff – D 2021)

Regie: Marcus H. Rosenmüller

29.8.2024 (2,859 Mio., 13,2% MA)





Montagskino im ZDF

Redaktion: Andrea Bette, Doris Schrenner, Oliver Häfner, Wolfgang Feindt, Katharina Kremling, Christian Krusche, Christoph Cappel, Jörg Marsilius, Claus Wunn, Wybke Dexheimer, Katharina Kremling



21 Bridges – Jagd durch Manhattan (UT/HD/AD)

(21 Bridges – USA 2019)

Regie: Brian Kirk

8.1.2024 (2,295 Mio., 15,2% MA)



White House Down (UT/HD/AD/5.1)

(White House Down – USA 2013)

Regie: Roland Emmerich

15.1.2024 (2,163 Mio., 14,6% MA)



See for Me – Der unsichtbare Feind (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(See for Me – CAN 2021)

Regie: Randall Okita

22.1.2024 (1,680 Mio., 10,3% MA)



Greenland (UT/HD/AD)

(Greenland – USA 2020)

Regie: Ric Roman Waugh

29.1.2024 (2,086 Mio., 12,3% MA



Alpha – Der den Wolf zähmt (UT/HD/AD/5.1)

(Alpha - USA 2018)

Regie: Albert Hughes

5.2.2024 (1,782 Mio., 10,8% MA)



Jussi Adler-Olsen: Erwartung (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Marco effekten – DK 2021)

Regie: Martin Zandvliet

12.2.2024 (1,841 Mio., 11,4% MA)



Mission: Impossible – Rogue Nation (UT/HD/AD/5.1)

(Mission: Impossible – Rogue Nation – USA 2015)

Regie: Christopher McQuarrie

19.2.2024 (1,897 Mio., 13,2% MA)



Hard Powder – Rache auf Eis (UT/HD/AD/5.1)

(Cold Pursuit – GB 2019)

Regie: Hans Petter Moland

26.2.2024 (1,431 Mio., 14,1% MA)



Oxen (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Oxen – DK/SWE/D 2023)

Regie: Jannik Johansen

Staffel 1, 6 Folgen (2,115 Mio., 13,4% MA)

1. Für Ehre und Vaterland

4.3.2024 (2,697 Mio., 14,5% MA)

2. Angriff aus dem Dunkeln

4.3.2024 (2,249 Mio., 16,9% MA)

3. Ein neues Spiel

11.3.2024 (1,841 Mio., 10,0% MA

4. Versteckte Gegner

11.03.2024 (1,769 Mio., 13,4% MA)

5. Spuren einer Toten

18.03.2024 2,248 Mio., 12,6% MA)

6. Staats-Affären

18.03.2024 1,854 Mio., 14,3% MA)



Memory – Sein letzter Auftrag (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Memory – USA/GB 2021)

Regie: Martin Campbell

25.3.2024 (2,604 Mio., 17,2% MA)



Blacklight – Im Schatten des FBI (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Blacklight – AUS 2021)

Regie: Mark Williams

1.4.2024 (2,432 Mio., 11,8% MA)



2 Guns (UT/HD/5.1)

(2 Guns – USA 2013)

Regie: Baltasar Kormákur

8.4.2024 (1,913 Mio., 12,5% MA)



Notre Dame in Flammen (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Notre-Dame brûle – FRA 2022)

Regie: Jean-Jaxques Annaud

15.4.2024 (2,514 Mio., 16,5% MA)



SAS – Alarm im Eurotunnel (UT/HD/5.1)

(SAS Red Notice – GB 2020)

Regie: Magnus Martens

22.4.2024 (1,666 Mio., 11,2% MA)



Die Spur der Knochen (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Lost and Found – ESP 2022)

Regie: Jorge Dorado

29.4.2024 (1,900 Mo., 12,7% MA)



Spy – Susan Cooper Undercover (UT/HD/5.1)

(Spy – USA 2015)

Regie: Paul Feig

6.5.2024 (1,316 Mio., 9,5% MA)



Fall (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Fall – GB 2022)

Regie: Scott Mann

13.5.2024 (1,707 Mio., 11,6% MA)



Honest Thief – Ein fauler Deal (UT/HD/5.1)

(Honest Thief – USA 2020)

Regie: Mark Williams

20.5.2024 (1,383 Mio., 7,4% MA)



Men in Black: International (UT/HD/AD/5.1)

(Men in Black: International – USA 2019)

Regie: F. Gary Gray

27.5.2024 (1,297 Mio., 7,8% MA)



Countdown in Madrid (UT/HD/AD/5.1)

(Way Down – ESP 2021)

Regie: Jaume Balagueró

24.6.2024 (0,77 Mio., 13,5% MA)



9 Bullets (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(9 Bullets – USA 2022)

Regie: Gigi Gaston

1.7.2024 (0,679 Mio., 5,8% MA)



Papillon (UT/HD/5.1)

(Papillon – USA 2017)

Regie: Michael Noer

26.8.2024 (1,497 Mio., 11,7% MA)



Todesfalle Nordsee (UT/HD/5.1)

(Nordsjøen – NOR 2021)

Regie: John Andreas Andersen

2.9.2024 (1,353 Mio., 10,3% MA)



Spider-Man: No Way Home (UT/HD/AD/5.1)

(Spider-Man: No Way Home – USA 2021)

Regie: Jon Watts

14.10.2024 (0,588 Mio., 10,1% MA)



The Contractor – Spezialeinsatz Berlin (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(The Contractor – USA 2022)

Regie: Tarik Saleh

28.10.2024 (1,948 Mio., 13,2% MA)



Chase – Nichts hält ihn auf (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Last Seen Alive – USA 2022)

Regie: Brian Goodman

4.11.2024 (2,321 Mio., 14,7% MA)



November – Paris im Fadenkreuz (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Novembre – FRA 2022)

Regie: Cédric Jimenez

11.11.2024 (1,801 Mio., 11,8% MA)



The Ice Road (UT/HD/5.1)

(The Ice Road – CAN 2021)

Regie: Jonathan Hensleigh

18.11.2024 (1,691 Mio., 14,8% MA)



Tod auf dem Gipfel (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Morts au Sommet – FRA 2023)

Regie: Éric Valette

9.12.2024 (2,609 Moi., 15,5% MA)



Gletschergrab (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Operation Napoleon – D 2023)

Regie: Óskar Thór Axelsson

16.12.2024 (2,562 Mio., 17,2% MA)



Moonfall (UT/HD/AD/5.1)

(Moonfall – USA 2021)

Regie: Roland Emmerich

23.12.2024 (1,740 Mio., 10,2% MA)



Uncharted (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Uncharted – USA 2022)

Regie: Ruben Fleischer

30.12.2024 (2,371 Mio., 12,5% MA)



Montagskino – Made in Europe

Redaktion: Oliver Häfner, Christian Krusche, Jörg Marsilius



Birthday Girl (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Birthday Girl – DK 2023)

Regie: Michael Noer

8.7.2024 (1,857 Mio., 12,5% MA)



Showdown in den Bergen (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Le Saut du Diable – FRA 2021)

Regie: Abel Ferry

15.7.2024 (2,396 Mio., 16,4% MA)



The Good Neighbor – Das Böse wohnt nebenan (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(The Good Neighbor – USA 2022)

Regie: Stephan Rick

22.7.2024 (1,697 Mio., 11,7% MA)



Die Mörder meines Sohnes (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Entre la vie et la mort – BEL 2022)

Regie: Giordano Gederlini

29.7.2024 (1,451 Mio., 9,2% MA)



Black Box – Gefährliche Wahrheit (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Boîte noire– FRA 2021)

Regie: Yann Gozlan

5.8.2024 (0,681 Mio., 14,2% MA)



Die Yacht (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(The Boat – ITA 2022)

Regie: Alessio Liguori

12.8.2024 (1,551 Mio., 11,4% MA)



Die letzte Nacht in Mailand (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(L'Ultima notte di Amore – ITA 2023)

Regie: Andrea Di Stefano

19.8.2024 (1,671 Mio., 13,2% MA)





Spielfilmreihe Fremden Welten

Redaktion: Andrea Bette, Oliver Häfner, Jörg Marsilius, Christian Krusche



A Breath Away (UT/HD/5.1)

(Dans la brume– FRA 2018)

Regie: Daniel Roby

30.8.2024 (0,134 Mio., 4,8% MA)



Arctic (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Arctic – IS 2018)

Regie: Joe Penna

29.8.2024 (0,321 Mio., 8,7% MA)



Die Königin des Nordens (UT/HD/5.1)

(Margrete den første– DK 2021)

Regie: Charlotte Sieling

25.8.2024 (0,215 Mio., 6,3% MA)



Free Guy (UT/HD/AD/5.1)

(Free Guy – USA 2021)

Regie: Shawn Levy

7.10.2024 (0,675 Mio., 8,2% MA)



Geisterfjord (UT/HD/5.1)

(Ég man þig – IS 2017)

Regie: Óskar Thór Axelsson

7.9.2024 (0,177 Mio., 4,3% MA



Hell (UT/HD/5.1)

(Hell – D 2011)

Regie: Tim Fehlbaum

29.8.2024 (0,110 Mio., 6,1% MA)



Tenet (UT/HD/AD/5.1)

(Tenet – USA/GB 2020)

Regie: Christopher Nolan

16.9.2024 (1,300 Mio., 11,0% MA



Tides - Kampf um die Zukunft (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Tides – D 2021)

Regie: Tim Fehlbaum

7.9.2024 (0,242 Mio., 8,4% MA)



The Last Journey – Die letzte Reise der Menschheit (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(La Dernier Voyage – FRA 2020)

Regie: Romain Quirot

29.8.2024 (0,111 Mio., 4,3% MA



The Northman (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(The Northman – GB 2022)

Regie: Robert Eggers

9.9.2024(1,823 Mio., 13,8% MA)



Underwater - Es ist erwacht (UT/HD/5.1)

(Underwater – USA 2019)

Regie: William Eubank

23.9.2024(1,353 Mio., 9,4% MA)



Venom 2 (UT/HD/5.1)

(Venom: Let There Be Carnage – USA 2021)

Regie: Andy Serkis

30.9.2024 1,368 Mio., 8,9% MA



Filmnacht im ZDF

Redaktion: Andrea Bette, Christian Krusche



The Darkness (UT/HD/5.1)

(The Darkness – USA 2016)

Regie: Greg McLean

6.1.2024 (0,312 Mio., 4,3% MA)



The Last King – Schlacht der Könige (UT/HD/5.1)

(Birkebeinerne – NOR 2016)

Regie: Nils Gaup

13.1.2024 (0,509 Mio., 6,9% MA)



Vertical Limit – In größter Gefahr (UT/HD/5.1)

(Vertical Limit – USA 2000)

Regie: Martin Campbell

20.1.2024 (0,337 Mio., 6,3% MA)



Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast (UT/HD/5.1)

(I Know What You Did Last Summer – USA 1997)

Regie: Jum Gillespie

27.1.2024 (0,227 Mio., 4,2% MA)



Jagd vor Gibraltar (UT/HD/AD/5.1)

(El Niño – ESP 2014)

Regie: Daniel Monzón

3.2.2024 (0,327 Mio., 6,3% MA)



In der Schusslinie (UT/HD/5.1)

(Beyond the Reach – USA 2014)

Regie: Jean-Baptiste Léonetti

10.2.2024 (0,658 Mio., 9,7% MA)



Jungle (UT/HD/5.1)

(Jungle – AUS 2017)

Regie: Greg McLean

17.2.2024 (0,354 Mio., 7,4% MA)



The Informer – Wettlauf gegen die Zeit (UT/HD/5.1)

The Informer – GB/USA 2019)

Regie: Andrea Di Stefano

24.2.2024 (0,338 Mio., 8,6% MA)



Steig. Nicht. Aus! (UT/HD/5.1)

(Steig.Nicht.Aus! – D 2018)

Regie: Christian Alvart

2.3.2024 (0,296 Mio., 6,4% MA)



Jagd durch London (UT/HD/5.1)

(Survivor – USA 2015)

Regie: James Mc Teigue

9.3.2024(0,420 Mio., 7,6% MA)



Halt nicht an! (UT/HD/5.1)

(Bumperkleef – NL 2019)

Regie: Lodewijk Crijns

16.3.2024 (0,302 Mio., 5,9% MA)



No Escape – Renn um Dein Leben (UT/HD/5.1)

(No Escape – USA 2015)

Regie: John Erick Dowdle

23.3.2024 (0,809 Mio., 10,2% MA)



Gladiator (UT/HD/5.1)

(Gladiator – USA 2000)

Regie: Ridley Scott

30.3.2024 (0,453 Mio., 7,3% MA)



Robin Hood (UT/HD/5.1)

(Robin Hood – USA 2010)

Regie: Ridley Scott

6.4.2024 (0,343 Mio., 8,6% MA)



Die Mumie (UT/HD/5.1)

(The Mummy – USA 2017)

Regie: Alex Kurtzman

13.4.2024 (0,453 Mio., 9,5% MA)



Mord auf La Gomera (UT/HD/AD/5.1)

(La niebla y la doncella – ESP 2017)

Regie: Lorenzo Silva

20.4.2024 (0,308 Mio., 6,1% MA)



Zurück in die Zukunft (UT/HD/5.1)

(Back to the Future – USA 1985)

Regie: Robert Zemeckis

27.4.2024 (0,356 Mio., 8,4% MA)



Zurück in die Zukunft II (UT/HD/5.1)

(Back to the Future II – USA 1989)

Regie: Robert Zemeckis

4.5.2024 (0,312 Mio., 8,1% MA)



Zurück in die Zukunft III (UT/HD/5.1)

(Back to the Future III – USA 1990)

Regie: Robert Zemeckis

11.5.2024 (0,405 Mio., 7,8% MA)



Jumanji – The Next Level (UT/HD/5.1)

(Jumanji - The Next Level – USA 2019)

Regie: Jake Kasdan

18.5.2024 (0,377 Mio., 9,2% MA)



Ben Hur (UT/HD/5.1)

(Ben-Hur – USA 2016)

Regie: Timur Bekmambetov

25.5.2024 (0,768 Mio., 8,5% MA)



Star Trek II: Der Zorn des Khan (UT/HD)

(Star Trek II: The Wrath of Khan – USA 1982)

Regie: Nicholas Meyer

8.6.2024 (0,214 Mio., 4,3% MA)



Black and Blue – Überlebe die Nacht (UT/HD/5.1)

(Black and Blue - USA 2019)

Regie: Deon Taylor

15.6.2024 (1,104 Mio., 11,0% MA)



Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart (UT/HD)

(Star Trek IV: The Voyage Home – USA 1986)

Regie: Leonard Nimoy

22.6.2024 (0,489 Mio., 11,1% MA)



Sugar (UT/HD/5.1)

(Sugar – CAN 2022)

Regie: Vic Sarin

29.6.2024(0,491 Mio., 11,8% MA)



Live! – Wettlauf gegen die Zeit (UT/HD/5.1)

(Line of Duty – USA 2019)

Regie: Steven C. Miller

6.7.2024 (0,503 Mio., 8,0% MA)



Horizon Line – Bruchlandung im Paradies (UT/HD/5.1)

(Horizon Line – SWE 2020)

Regie: Mikael Marcimain

13.7.2024(0,840 Mio., 7,9% MA)



Star Trek: Treffen der Generationen (UT/HD/5.1)

(Star Trek: Generations – USA 1994)

Regie: David Carson

20.7.2024 80,183 Mio, 5,1% MA)



Official Secrets – Gefährliche Wahrheit (UT/HD/5.1)

(Official Secrets – GB 2019)

Regie: Gavin Hood

27.7.2024 (0,571 Mio., 6,1% MA)



Star Trek: Der Aufstand (UT/HD/5.1)

(Star Trek: Insurrection – USA 1998)

Regie: Jonathan Frakes

3.8.2024 (0,506 Mio., 7,9% MA)



Paradise Highway – Straße der Angst (UT/HD/5.1)

(Paradise Highway – USA 2021)

Regie: Anna Gutto

10.8.2024 (0,626 Mio., 7,2% MA)



Star Trek: Into Darkness (UT/HD/5.1)

(Star Trek: Into Darkness – USA 2013)

Regie: J.J. Abrams

17.8.2024 (0,423 Mio., 7,9% MA)



Lügen sterben nie (UT/HD/5.1)

(Legacy of Lies – GB 2020)

Regie: Adrian Bol

31.8.2024 (0263 Mio., 7,0% MA)



Jurassic Park (UT/HD/5.1)

(Jurassic Park – USA 1993)

Regie: Steven Spielberg

21.9.2024 (0,553 Mio., 14,3% MA)



Vergessene Welt: Jurassic Park (UT/HD/5.1)

(The Lost World – USA 1997)

Regie: Steven Spielberg

28.9.2024 (0,361 Mio., 8,2% MA)



Jurassic Park 3 (UT/HD/5.1)

(Jurassic Park 3 – USA 2001)

Regie: Joe Johnston

5.10.2024 (0,373 Mio., 7,7% MA)



Unstoppable – Außer Kontrolle (UT/HD/5.1)

(Unstoppable – USA 2010)

Regie: Tony Scott

12.10.2024 (1,328 Mio., 9,7% MA)



Der weiße Hai (UT/HD/5.1)

(Jaws – USA 1975)

Regie: Steven Spielberg

19.10.2024 (0,278 Mio., 5,9% MA)



The Program – Um jeden Preis (UT/HD/5.1)

(The Program – GB 2015)

Regie: Stephen Frears

26.10.2024 (0,196 Mio., 5,3% MA)



White House Down (UT/HD/5.1)

(White House Down – USA 2013)

Regie: Roland Emmerich

2.11.2024 (0,408 Mio., 9,2% MA)



Tod in den Wäldern (UT/HD/5.1)

(The Silencing – USA 2019)

Regie: Robin Pront

9.11.2024 (0,252 Mio., 6,1% MA)



Mo Hayder: Ritualmord (UT/HD/5.1)

(Ritueel – BEL 2021)

Regie: Hans Herbots

16.11.2024 (0,627 Mio., 6,5% MA)



Wind River – Tod im Schnee (UT/HD/5.1)

(Wind River – USA 2016)

Regie: Taylor Sheridan

23.11.2024 (0,335 Mio., 6,6% MA)



Mission: Impossible (UT/HD/5.1)

(Mission: Impossible – USA 1995)

Regie: Brian De Palma

30.11.2024 (0,332 Mio., 7,1% MA)



Mission: Impossible II (UT/HD/5.1)

(Mission: Impossible II – USA 2000)

Regie: John Woo

7.12.2024 (0,256 Mio., 6,2% MA)



Mission: Impossible III (UT/HD/5.1)

(Mission: Impossible III – USA 2006)

Regie: J. J. Abrams

14.12.2024 (0,142 Mio., 3,6% MA)



2012 (UT/HD/5.1)

(2012 – USA 2009)

Regie: Roland Emmerich

22.12.2024 (0,319 Mio., 6,9% MA)



Jussi Adler-Olsen: Erlösung (UT/HD/AD/5.1)

(Flaskepost fra P – DK 2016)

Regie: Hans Petter Moland

28.12.2024 (0,305 Mio., 5,2% MA





Sonntag 22:15 Uhr

Redaktion: Frank Baloch, Christoph Cappel, Wolfgang Feindt, Oliver Häfner, Claus Wunn, Silvia Lambri



Annika - Mord an Schottlands Küste (UT/HD) (Free-TV-Premiere)

(Annika – GB 2021)

Staffel 1

1. Kann ich das?

Regie: Philip John

4.2.2024 (2,992 Mio., 13,3%MA)

2. Recht oder Gerechtigkeit

Regie: Philip John

4.2.2024 2,248 Mio., 14,1% MA)

3. Väter und Söhne (Folge 3)

Regie: Philip John

11.2.2024 2,481 Mio., 12,2% MA)

4. Enthüllungen

Regie: Fiona Walton

11.2.2024 1,844 Mio., 12,3% MA)

5. Sankt Christophorus

Regie: Fiona Walton

18.2.2024 (2,227 Mio., 10,9% MA)

6. Familie

Regie: Fiona Walton

18.2.2024 1,688 Miio., 12,6% MA)



Beyond Paradise (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Beyond Paradise – GB 2023)

Staffel 1

1. Tiefer Fall

Regie: Sandy Johnson

1.9.2024 (2,234 Mio., 16,1% MA)

2. Verschwunden

Regie: Sandy Johnson

1.9.2024 1,593 Mio., 19,5% MA)

3. Der Kunstraub

Regie: Matt Carter

8.9.2024 (2,376 Mio., 13,5% MA)

4. Kornkreise

Regie: Sandy Johnson

8.9.2024 (1,925 Mio., 17,4% MA)

5. Feuer

Regie: Matt Carter

15.9.2024 (2,627 Mio., 15,3% MA)

6. Der Ring

Regie: Matt Carter

15.9.2024 (2,044 Mio., 19,3% MA)



Capitaine Sissako - Tod in den Alpen (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Le Meilleur d'Entre Nous – FRA 2022)

Regie: Floriane Crépin

Staffel 1

1. Eiskalt

17.3.2024 (1,361 Mio., 11,7% MA)

2. Tunnelblick

17.3.2024 1,080 Mio., 15,1% MA)

3. Das Geheimnis

24.3.2024 1,804 Mio., 9,6%MA)

4. Liebe und Verzweiflung

24.3.2024 1,643 Mio., 13,4%MA



Borderline - Grenzenlose Verbrechen (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Borderline – IRL/D 2024)

Staffel 1

1. Bis dass der Tod sie scheidet

Regie: Robert Quinn

24.11.2024 (3,096 Mio., 18,4% MA)

2. Der barmherzige Samariter

Regie: Robert Quinn

1.12.2024 (2,551 Mio., 15,1% MA)

3. Das letzte Spiel

Regie: Mark Brozel

8.12.2024 (2,417 Mio., 16,5% MA)



Dan Sommerdahl – Tödliche Idylle (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(The Sommerdahl Murders– DK/D 2024)

Staffel 4

1. Mord und Wein

Regie: Annika Appelin

19.5.2024 (1,913 Mio., 9,6% MA)

2. Rave and Love

Regie: Annika Appelin

26.5.2024 3,096 Mio., 19,5% MA)

3. Wo ist Belle Helene?

Regie: Rumle Hammerich

2.6.2024 2,567 Mio., 16,6% MA)

4. Die Kinder des Herrn

Regie: Rumle Hammerich

9.6.2024 (1,559 Mio., 18,4% MA)



Detective Grace - Nicht tot genug (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Grace-Not Dead Enough – GB 2022)

Staffel 2, (Folge 1)

Regie: Henrik Georgsson

21.4.2024 (3,210 Mio., 18.8% MA)

Detective Grace - So gut wie tot (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Grace-Dead Man`s Footsteps – GB 2022)

Staffel 2, (Folge 2)

Detective Grace - Und morgen bist du tot (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Grace-Dead Tomorrow – GB 2022)

Regie: Brian Kelly

28.4.2024 (2,671 Mio., 17,0% MA)

Staffel 2, (Folge 3)

Regie: Kate Saxon

5.5.2024 2,760 Mio., 16,2% MA)

Detective Grace - Du sollst nicht sterben (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Grace - Dead like you– GB 2023)

Staffel 3 (Folge 1)

Regie: Camilla Strom Henriksen

22.9.2024 (2,205 Mio., 13,8% MA)

Detective Grace - Rigor Mortis (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Grace-Dead Man´s Grip – GB 2023)

Staffel 3 (Folge 2)

Regie: Isher Sahota

29.9.2024 (2,596 Mio., 16,6% MA)

Detective Grace - Mörderische Obsession (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Grace - Not dead yet – GB 2023)

Staffel 3 (Folge 3)

Regie: Will Sinclair

6.10.2024 (2,811 Mio., 17,4%MA)



Harry Wild - Mörderjagd in Dublin (UT/HD/AD) (Free-TV-Premiere)

(Harry Wild– IRL/D 2024

Regie: Emer Conroy

Staffel 3

1. Der seltsame Fall des Jamie Dawson

11.8.2024 (0,916 Mio., 14,7% MA)

2. Der Koch, seine Freundin, ihr Kopf und ein Mord

11.8.2024 (0,642 Mio., 15,2% MA)

3. Der Feind in meiner Soap

18.8.2024 (1,619 Mio., 9,5% MA)

4. Mord im schiefen Haus

18.8.2024 1,123 Mio., 9,7% MA)

5. Unser Dorf soll schöner morden

25.8.2024 (2,040 Mio., 13,3% MA)

6. Nakatomi Plaza, Dublin Edition

25.8.2024 (1,450 Mio., 15,1% MA



Inspector Barnaby (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

Staffel 23

3. Ein Körnchen Wahrheit

(A Grain Of Truth – GB 2022)

Regie: Paul Gibson

7.1.2024 (2,554 Mio., 14,0% MA)

4. Dressed To Kill

(Dressed To Kill – GB 2022)

Regie: Leon Lopez

14.1.2024 (2,916 Mio., 18,1% MA)

Staffel 24

1. Der Untergang des Hauses Shirewell

(The Devil's Work – GB 2023)

Regie: Roberto Bangura

21.1.2024 (3,350 Mio, 18,8% MA)

2. Das Buch Bertram

(Book Of The Dead – GB 2022)

Regie: Gill Wilkinson

28.1.2024 3,312 Mio., 18,6% MA)

Staffel 22 (Wh.)

5. Die Piraten von Midsomer

(FOR DEATH PREPARE – GB 2021)

Regie: Toby Frow

4.8.2024 (1,672 Mio., 10,8% MA)



Iris - Die Wahrheit (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Sanningen – SWE/D 2022)

Regie: Linnéa Roxeheim

Staffel 1

1. Der Fund

25.2.2024 (3,209 Mio., 15,4% MA)

2. Verdacht

25.2.2024 (2,793 Mio., 18,9% MA

3. Falsche Spuren

3.3.2024 (2,643 Mio., 12,8% MA)

4. Verbockt

3.3.2024 (2,234 Mio., 15,3% MA)

5. Flucht

10.3.2024 (2,353 Mio., 11,7% MA)

6. Loslassen

10.3.2024 (2,057 Mio., 15,4% MA)



Mord im Mittsommer (UT/HD/5.1)

(Morden I Sandhamn– SWE/D 2023)

Regie: Matthias Ohlsson

Staffel 5 (Wh.)

1. Angelica

16.6.2024 (1,005 Mio., 14,0%MA)

2. Lili

23.6.2024 (0,942 Mio., 11,7% MA)

3. Olivia

30.6.2024 (1,260 Mio., 11,4% MA)

4. Nadia

7.7.2024 (1,954 Mio., 12,2% MA)

5. Ester

14.7.2024 (0,554 Mio., 9,3% MA)

6. Max

28.7.2024 (0,483 Mio., 9,2% MA)



Signora Volpe (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Signora Volpe – GB 2022)

Staffel 1

1. Neuanfang

Regie: Dudi Appleton

31.3.2024 (2,542 Mio., 12,4% MA)

2. Verkannte Helden

Regie: Mark Brozel

7.4.2024 2,754 Mio., 16,8% MA)

3. Trug & Trüffel

Regie: Marc Brozel

14.4.2024 2,656 Mio., 18,1% MA)



The Chelsea Detective (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(The Chelsea Detective – GB/D 2023)

Staffel 2

1. Im blauen Zimmer

Regie: Richard Signy

27.10.2024 1,473 Mio., 10,0% MA)

2. Golden Years

Regie: Richard Signy

3.11.2024 (2,705 Mio., 17,2% MA)

3. Tödliche Therapie

Regie: Sarah Esdaile

10.11.2024 (2,388 Mio., 14,2% MA)

4. Mord aus Leidenschaft

Regie: Sarah Esdaile

17.11.2024 (2,568 Mio., 15,0% MA



Vienna Blood (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Vienna Blood – AUT/D 2024)

Regie: Umut Dağ

Staffel 4

1. Mephisto – Teil 1

22.12.2024 (1,707 Mio., 9,0% MA)





Spielfilme - Sondertermine und Feiertage

Redaktion: Andrea Bette, Christian Krusche, Oliver Häfner, Doris Schrenner,



Schwarz wie Schnee (UT/HD)

(Noir comme neige FRA 2021)

Regie: Éric Valette

1.1.2024 (0,945 Mio., 8,2% MA)



Traummann im zweiten Anlauf (UT/HD/5.1)

(All Roads Lead to Rome – E 2014)

Regie: Ella Lemhagen

1.1.2024 (0,334 Mio., 6,3% MA)



Ein leichtes Mädchen (UT/HD/AD/5.1)

(Une Fille facile – FRA 2019)

Regie: Rebecca Zlotowski

1.1.2024 (0,070 Moi., 2,2% MA)



Winnetou 1. Teil (UT/HD/AD/5.1)

(Vinetu I, La révolte des indiens apaches – D 1963)

Regie: Harald Reinl

29.3.2024 (0,990 Mio., 10,6% MA)



Cleopatra (UT/HD/AD/5.1)

(Cleopatra – USA1962)

Regie: Joseph L. Mankiewicz

29.3.2024 (1,231 Mio., 10,5% MA)



Alles ist gutgegangen (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Tout s'est bien passé – FRA 2021)

Regie: François Ozon

29.3.2024 (0,230 Mio., 3,0% MA)



Nomadland (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Nomadland – USA 2020)

Regie: Chloé Zhao

29.3.2024 (0,072 Mio., 1,9% MA)



Winnetou 2. Teil (UT/HD/AD/5.1)

(Vinetu II deo, Le trésor des montagnes... – D 1964)

Regie: Harald Reinl

31.3.2024 (0,533 Mio., 7,2% MA)



Winnetou 3. Teil (UT/HD/AD/5.1)

(Desperado Trail, Vinwetu III – D 1965)

Regie: Harald Reinl

1.4.2024 (0,965 Mio., 10,5% MA)



Voll verschleiert (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Cherchez la Femme – FRA 2017)

Regie: Sou Abadi

28.6.2024 (0,137 Mio., 7,2% MA)



Meine schrecklich verwöhnte Familie (UT/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Pourris gâtés – FRAU 2021)

Regie: Nicholas Cuche

28.7.2024 (0,186 Mio., 6,7% MA)



Arctic (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Arctic – IS 2018)

Regie: Joe Penna

29.8.2024 (0,321 Mio., 8,7% MA)



The Last Journey – Die letzte Reise der Menschheit (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Le Dernier Voyage – FRA 2020)

Regie: Romain Quirot

29.8.2024 (0,111 Mio., 4,3% MA)



Heartbeast (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Heartbeast – FRA 2022)

Regie: Aino Suni

8.9.2024 (0,227 Mio., 6,5% MA)



Dark Windows (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Dark Windows – NOR 2023)

Regie: Alex Herron

3.10.2024 (0,123 Mio., 4,3% MA)



Anna und die Apokalypse (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Anna und die Apocalypse – GB 2017)

Regie: John McPhail

3.10.2024 (0,271 Mio., 5,2% MA)



Little Women (UT/HD/5.1)

(Little Women – USA 2019)

Regie: Greta Gerwig

19.12.2024 (0,240 Mio., 6,7% MA)



Eiffel in Love (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Eiffel – FRA 2021)

Regie: Martin Bourboulon

24.12.2024 (0,519 Mio., 5,0% MA)



Ein Augenblick Liebe (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Une rencontre – FRA 2014)

Regie: Martin Bourboulon

24.12.2024 (0,129 Mio., 4,3% MA)



Die kleine Hexe (UT/HD/AD/5.1)

(Die kleine Hexe – D 2017)

Regie: Michael Schaerer

25.12.2024 (0,371 Mio., 18,8% MA)



Made in Italy – Auf die Liebe! (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Made in Italy – GB 2020)

Regie: James D'Arcy

26.12.2024 (0,927 Mio., 7,6% MA)



French Exit (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(French Exit –USA 2020)

Regie: Azazel Jacobs

26.12.2024 (0,570 Mio., 5,1% MA)



Glücklich geschieden – Mama Gegen Papa (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Papa ou Maman 2 – FRA 2016)

Regie: Martin Bourboulon

27.12.2024 (0,080 Mio., 3,3% MA)



Level 16 (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Level 16 – CAN 2018)

Regie: Danishka Esterhazy

29.12.2024 (0,363 Mio., 8,6% MA)



Pleasure (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Pleasure – SWE 2021)

Regie: Ninja Thyberg

29.12.2024 (0,176 Mio., 7,6% MA)



Teen Spirit (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Teen Spirit – GB 2018)

Regie: Max Minghella

30.12.2024 (0,046 Mio., 1,7% MA)



Horizont (UT/5.1) (Free-TV-Premiere)

(L`Horizon – FRA 2021)

Regie: Émilie Carpentier

30.12.2024 (0,027 Mio., 1,3% MA)







Serien – Sondertermin und Feiertage

Redaktion: Katharina Kremling, Laura Mae Harding



Fünf Freunde (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

Der Fluch der Felseninsel

(The Famous Five – GB/D 2024)

Regie: Tim Kirkby

25.12.2024 (0,912 Mio., 7,4% MA)

Das Abenteuer im Nachtzug

(The Famous Five – GB/D 2024)

Regie: Asim Abbasi

25.12.2024 (0,984 Mio., 6,6% MA)

Das Auge der Morgenröte

(The Famous Five – GB/D 2024)

Regie: Bill Eagles

26.12.2024 0,641 Mio., 5,2% MA)



The Tourist – Irisches Blut (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(The Tourist – IRL 2023)

Staffel 2

1. Irren ist menschlich

Regie: Fergus O`Brian

3.6.2024 (1,342 Mio., 6,8% MA)

1. Der Gang der Dinge

Regie: Fergus O`Brian

3.6.2024 (0,928 Mio., 8,5% MA)

3. Wurst und Musik

Regie: Lisa Mulcahy

10.6.2024 (0,762 Mio., 7,1% MA)

4. Die Kinder von Lir

Regie: Lisa Mulcahy

10.6.2024 (0,410 Mio., 6,5% MA)

5. In Morpheus‘ Fängen

Regie: Kate Dolan

17.6.2024 (0,743 Mio., 8,8% MA)

6. Der tantalidische Fluch

Regie: Kate Dolan

17.6.2024 (0,399 Mio., 8,5% MA)