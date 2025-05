Unweit der Elbe und des sachsen-anhaltischen Regierungsviertels in der Altstadt ist das ZDF-Landesstudio in Magdeburg präsent. In einem denkmalgeschützten, renovierten Gründerzeit-Haus arbeitet das elfköpfige Team auf drei Etagen plus Erdgeschoss daran, aktuelle Beiträge aus Sachsen-Anhalt für die verschiedenen Sendeformate des ZDF zu produzieren. Bevor dieser Standort 1995 bezogen werden konnte, war das ZDF-Landesstudio Sachsen-Anhalt ab 1991 zunächst in einer Wohnung und dann auch mal in einem Hotel untergebracht.



Das ZDF-Studio in Magdeburg punktet mit Länderkompetenz und sorgt dafür, dass das Leben der 2,4 Millionen Sachsen-Anhalter bundesweit im ZDF-Programm abgebildet wird. Dabei geht es dem Team auch darum, das vorgefertigte Bild zu verändern, das viele, vor allem "im Westen", von Sachsen-Anhalt haben – dies zum Beispiel dadurch, dass gezeigt wird, in welchen Bereichen sich dieses Bundesland gut entwickelt hat in den mehr als 30 Jahren seit der Deutschen Einheit.