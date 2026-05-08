Lizenzanfragen für ZDF-Produktionen über Social-Media-Kanäle

Lizenzanfragen für ZDF-Produktionen

Das ZDF-Rechtemanagement ist auf ausgewählten Social-Media-Plattformen vertreten, um hierüber direkt mit Content-Creators zwecks Anfragen von Nutzungsrechten an Videos und/oder Fotos in Kontakt zu treten.

Die aktuell bestehenden Accounts sind die Folgenden:

TikTok: ZDF License Acquisition
https://www.tiktok.com/@user3512795270935

Instagram: ZDF Rights Acquisition
https://www.instagram.com/zdfrechtemanagement1/

Wenn du von diesen Accounts aus kontaktiert wirst, kannst du davon ausgehen, dass es sich um Mitarbeitende des ZDF-Rechtemanagements handelt.

