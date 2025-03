Preise und Auszeichnungen

Zwei ZDFzoom-Dokumentationen, eine ZDFinfo-Dokumentation, der ZDF-Mehrteiler Honigfrauen, der Fernsehfilm Der namenlose Tag und zwei Projekte des ZDF-Marketing wurden am Dienstag, 10. April 2018, auf der in Las Vegas ausgerichteten Gala des New York TV- und Film-Festivals ausgezeichnet.



Die Gold World Medal in der Kategorie politische Dokumentationen erhielt die ZDFzoom-Dokumentation Gefährliche Verbindungen – Trump und seine Geschäftspartner (ZDF-Erstausstrahlung: 24. Mai 2017). Die Autoren Johannes Hano und Alexander Sarovic beleuchten die Verbindungen zwischen den großen amerikanischen und russischen Mafiasyndikaten und dem Trump Tower (Redaktion im ZDF: Ron Boese, Claudia Ruete). Bei den Recherchen stieß das ZDF auch auf Trumps Geschäftsbeziehungen mit der Firma Bayrock. In mindestens einem gemeinsamen Projekt, dem Trump Soho, hielt der US-Präsident Anteile. Einer seiner Partner bei dem Projekt war der Exil-Russe Felix Sater, ein verurteilter Betrüger und mutmaßlicher Geheimdienstmitarbeiter mit den besten Kontakten nach Russland.



Die ZDFzoom-Dokumentation Inside Deutsche Bank – Gigant ohne Zukunft (ZDF-Erstausstrahlung: 17. Mai 2017) erhielt eine Silver World Medal in der Kategorie Finanz- und Wirtschaftsdokumentationen. Der Film zeigt auf, wie der einst größte Finanzkonzern der Welt im Herbst 2016 in seine tiefste Krise geriet. Filmautor Dirk Laabs konnte für diese Dokumentation im Inneren der Deutschen Bank drehen und sprach damals auch bereits mit Christian Sewing, dem neuen Chef der Deutschen Bank (Redaktion im ZDF: Paul Amberg, Beate Höbermann).



Ebenfalls eine Silver Medal in der Kategorie Current Affairs erhielt die ZDFinfo-Dokumentation Seenotretter im Shitstorm – Wenn Hilfe Hass erzeugt von ZDF-Reporter Carsten Behrendt (Erstausstrahlung in ZDFinfo: 9. März 2017). Die Dokumentation begleitet 14 junge Menschen, die sich ehrenamtlich im Verein "Jugend Rettet" für die Flüchtlingsrettung im Mittelmeer vor Libyens Küste engagierten, was ihnen viel Hass einbrachte (Redaktion: Susanne von Oertzen).



Mit einer Silver World Medal in der Kategorie Mini Series wurde der ZDF-Mehrteiler Honigfrauen ausgezeichnet. Im Zentrum des Familiendramas, das zugleich ein Stück deutsch-deutscher Zeitgeschichte erzählt, stehen Maja (Sonja Gerhardt) und Catrin Streesemann (Cornelia Gröschel). Die beiden Schwestern aus Erfurt fiebern ihrem ersten Urlaub außerhalb der DDR entgegen. Doch sie ahnen nicht, dass sie schon bald unter Beobachtung der Stasi stehen werden. Denn im Ferienparadies betreibt die sogenannte "Balaton-Brigade" Ausspähung in Badehosen. Auch beim Publikumspreis "Jupiter Award" war Honigfrauen erfolgreich: Der Auftaktfilm "Urlaub im Paradies" gewann eine Trophäe in der Kategorie "Bester TV-Film". Das ZDF sendete den Dreiteiler erstmals am 23. April 2017 (Produktion: Seven Dogs Filmproduktion, Redaktion: Alexander Bickel, Corinna Marx).



Mir vier Auszeichnungen wurde der ZDF-Fernsehfilm Der namenlose Tag geehrt: Volker Schlöndorff erhielt eine Gold World Medal für die Regie und für das Drehbuch nach dem Bestseller von Friedrich Ani eine Silver World Medal. Ebenfalls mit einer Silver World Medal wurden Kamera und Produktion prämiert. Thomas Thieme spielt in ddem Film einen ehemaligen Kommissar im Ruhestand, der mit einem alten Fall konfrontiert wird. Der namenlose Tag ist eine Produktion der PROVOBIS Film – einem Unternehmen der TELLUX Gruppe – im Auftrag des ZDF. Produzenten sind Jens C. Susa und Martin Choroba. Die Redaktion liegt bei Elke Müller und Wolfgang Witt. Der namenlose Tag wurde am 5. Februar 2018 im ZDF gesendet.



Zudem wurden Arbeiten des ZDF-Marketings bei den New York TV- und Film-Festivals geehrt: Mit der Gold World Medal in der Kategorie "Entertainment Program Open & Titles" wurde der Vorspann zu Zarah – Wilde Jahre ausgezeichnet, in dem ein Lippenstift wie eine Patrone durch eine zerberstende 70er Jahre-Schreibmaschine schlägt (Projektverantwortlich im ZDF: Tino Windisch und Felix Weitekamp). Der bereits mehrfach ausgezeichnete Trailer zum Relaunch der ZDFmediathek erhielt die Silver World Medal in der Kategorie "Promotion of a Website". Der Trailer war Teil einer Kampagne, mit der das ZDF unter dem Motto "Alles zu Deiner Zeit" 2016 für die runderneuerte ZDFmediathek warb (Projektverantwortlich im ZDF: Astrid Kämmerer und Sandra Hebel).