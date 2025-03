Preise und Auszeichnungen

Der Spielfilm "Men don’t cry" / Männer weinen nicht von Alen Drljević hat beim Göteborg Film Festival 2018 den erstmals verliehenen Dragon Award für den Besten Internationalen Film erhalten.



Männer weinen nicht erzählt von einer Gruppe kriegstraumatisierter Soldaten, die im Jugoslawien-Krieg auf verschiedenen Seiten gekämpft haben. 15 Jahre nach dem Bürgerkrieg bringt eine Friedensinitiative in Bosnien die Männer zur Aussprache zusammen. Es beginnt eine emotionale Achterbahnfahrt zwischen Wut, schwarzem Humor, Depression und Hoffnung.



Aus der Begründung der Jury: „Mit dem großartigen Ensemble, das Alen Drljević in seinem Debütfilm führt, werden wir Zeugen des tiefen Machismo der Männer vom Balkan – und begreifen, dass Veränderung möglich ist.“



Männer weinen nicht wurde bereits bei zahlreichen internationalen Festivals ausgezeichnet, u. a. in Karlovy Vary, Zagreb, Sarajevo und Rom.



Produziert haben Deblokada (Jasmila Žbanić und Damir Ibrahimović) in Koproduktion mit Iridium Film, Produkcija Živa, Manderley Films, This and That, CinePlanet und ZDF-Das kleine Fernsehspiel (Redaktion: Jörg Schneider) in Zusammenarbeit mit ARTE (Redaktion: Doris Hepp).



Zwei Preise gab es für Iram Haqs Spielfilm "What will People say" / Was werden die Leute sagen, der die Geschichte der fünfzehnjährigen Nisha erzählt. Nisha führt ein Doppelleben. Zu Hause fügt sie sich den Traditionen und Werten ihrer pakistanischen Familie. Draußen mit ihren Freunden verhält sie sich wie ein norwegischer Teenager. Doch als ihr Vater sie mit ihrem Freund erwischt, kollidieren diese beiden Welten brutal.



Im Wettbewerb um den Best Nordic Film 2018 erhielt Was werden die Leute sagen eine Lobende Erwähnung der Jury für seinen „moralischen Mut und die tiefe Empathie für die Zwangslagen seiner Charaktere“, darüber hinaus wurde er mit dem Zuschauerpreis, dem Audience Dragon Award, ausgezeichnet.



Iram Haq ist Norwegerin mit pakistanischen Wurzeln. „Was werden die Leute sagen“ ist ihr zweiter Spielfilm, auch er wurde bereits mehrfach auf Festivals ausgezeichnet, u.a. bei der Filmkunstmesse in Leipzig 2017 mit dem Preis der Jugendjury.



Produziert haben MER Film (Oslo; Maria Ekerhovd), Rohfilm Factory (Berlin; Karsten Stöter) und Zentropa Schweden in Koproduktion mit ZDF-Das kleine Fernsehspiel (Redaktion: Claudia Tronnier) in Zusammenarbeit mit ARTE (Redaktion: Doris Hepp). Gefördert haben die Filmförderungsanstalt (FFA) (Berlin); Mitteldeutsche Medienförderung GmbH (MDM) (Leipzig) und die Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH (MBB) (Potsdam).



Für beide Filme gibt es noch kein Sendedatum auf ARTE.