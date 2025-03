Preise und Auszeichnungen

Beim diesjährigen Shanghai Television Festival (STVF) wurde der Terra X-Dreiteiler Anthropozän - Das Zeitalter des Menschen (Buch: Heike Schmidt und Jens Monath, Redaktion: Georg Graffe) als beste Dokumentarfilmreihe mit einem Magnolia Award geehrt. Für die Eigenproduktion mit Moderator Dirk Steffens war das ZDF-Team weltweit unterwegs, unter anderem in Äthiopien, Australien, Island, den USA und China. Gezeigt wird in den drei Folgen Erde, Luft und Wasser, wie der Mensch den Planeten innerhalb kürzester Zeit gravierend veränderte.



"Für diese Produktion hat es Mut gebraucht. Eine Eigenproduktion des ZDF in zwölf Ländern. In 4K und bester Auflösung, später in HDR farbkorrigiert, in höchstmöglichem Standard gesendet und an die internationalen Partner geliefert. Eine Herausforderung in vielen Belangen. Eine Mammutaufgabe, an der alles zusammengenommen mehr als 50 Personen mitwirkten, die meisten davon vom ZDF", schreibt Regisseur Jens Monath in seinem Drehbericht.



Die 26. Verleihung der Magnolia Awards fand am Freitagabend, 7. August 2020, in Shanghai statt. Die Magnolia Awards werden seit 1986 verleihen, sie gehören zu den renommiertesten Auszeichnungen für herausragende Leistungen in der internationalen Fernsehbranche.



Die drei Folgen wurden am 8., 15. und 22. März 2020 auf dem Terra X-Sendeplatz am Sonntagabend ausgestrahlt.