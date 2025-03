Preise und Auszeichnungen

Das bedeutendste und älteste Filmfestival der Türkei, das Antalya Filmfestival (3.bis 10. Oktober), hat in seiner 57. Ausgabe der ZDF/ ARTE Koproduktion QUO VADIS, AÏDA? von Jasmila Žbanić den Hauptpreis als Bester Film zugesprochen.



Die Jury unter der Leitung von Emin Alper, Ada Solomon und Frederic Boyer zeichnete Jasmila Žbanićs neun-Länder-Koproduktion (BIH, AUT, D, F, ROM, NL, PL, NOR, TR) mit der „Goldenen Orange“, dem Hauptpreis als Bester Film des internationalen Wettbewerbs, aus. Zuvor hatte „QUO VADIS, AÏDA?“ seine internationale Premiere im Wettbewerb des Filmfestivals von Venedig erlebt.



Aïda, eigentlich passionierte Lehrerin, arbeitet während des Bosnienkriegs 1995 für die holländischen Blauhelm Soldaten als Dolmetscherin. Als die Truppen von General Mladic Srebrenica einnehmen, diktieren sie den UN-Soldaten, die mit dem Schutz der Zivilbevölkerung komplett überfordert sind, ihre Konditionen für den Abzug der Flüchtlinge aus der völlig überfüllten UN-Schutzzone. Verzweifelt versucht Aïda, die hellsichtig mit dem Schlimmsten rechnet, ihren Mann und ihre Söhne zu retten



Die Redaktion für ZDF und ARTE liegt bei Holger Stern. Ein Sendetermin für den Film steht noch nicht fest.



Zeitgleich zur Auszeichnung in Antalya erlebte der Film seine vielleicht emotionalste Premiere: in Srebrenica (Bosnien Herzegowina) in der Gedenkstätte für das 1995 verübte Massaker, die im ehemaligen UN-Lager untergebracht ist. Zusammen mit Überlebenden und Crewmitgliedern legte Žbanić nach der Vorstellung und einer Diskussion Blumen für die mehr als 8000 Opfer des Massakers nieder.



In einer Videobotschaft für das Festival in Antalya sagte Žbanić: “This film came about through the collaboration of nine different countries. I emphasize this because I think now more than ever we need to show that we’re trying to understand each other better by telling our different stories together. This award will help the film to be watched by more people, as well as bringing us together through our love of cinema and for each other.’