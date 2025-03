Preise und Auszeichnungen

Beim 29. Deutschen Kinder Medien Festival wurde das ZDF am Freitag, 11. Juni 2021, in Erfurt geehrt: In der Kategorie Unterhaltung erhielt Die Hexenprinzessin Charlotte Krause einen Goldenen Spatz. Für das beste Drehbuch erhielt die ZDF-Kinokoproduktion Into the Beat – Dein Herz tanzt den Urkundenpreis des MDR Rundfunkrates.



Die Hexenprinzessin: In der Verfilmung für die ZDF-Reihe "Märchenperlen" (Erstausstrahlung: Dezember 2021; ZDFneo und ZDF) frei nach dem norwegischen Märchen "Zottelhaube" spielt Charlotte Krause die Hauptrolle neben Zoë Pastelle Holthuizen, Jerry Hoffmann, Ken Duken, Marisa Leonie Bach, Jürgen Vogel, Désirée Nosbusch, Jana Pallaske und Caro Cult. Das Drehbuch schrieben Max Honert und Kai Meyer. Inszeniert wurde Die Hexenprinzessin von Ngo The Chau. Eine Produktion von PROVOBIS FILM (Produzent: Jens Christian Susa) und MIA Film (Ko-Produzenten: Zbyněk Pippal, Michal Pokorný) im Auftrag des ZDF. Die verantwortliche Redaktion im ZDF liegt bei Irene Wellershoff und Götz Brandt.



Into the Beat – Dein Herz tanzt: Der Urkundenpreis, ein Sonderpreis des MDR Rundfunkrates, ging für das beste Drehbuch an Hannah Schweier und Stefan Westerwelle nach einer Idee von Vera Kissel (Regie: Stefan Westerwelle). In der Kino-Koproduktion sind in den Hauptrollen die Jungdarsteller und Tänzer Alexandra Pfeifer und Yalany Marschner zu sehen. An ihrer Seite spielen Trystan Pütter, Katrin Pollitt, Helen Schneider und andere. Der Filmstoff wurde im Rahmen der Initiative "Der besondere Kinderfilm" entwickelt, Senderpartner sind das ZDF und KiKA (Sendetermine stehen noch nicht fest). "Into the Beat" ist eine Produktion der Lieblingsfilm GmbH in Koproduktion mit Senator Film Produktion, SK Productions sowie dem ZDF und KiKA im Verleih von Wild Bunch Germany. Die Redaktion im ZDF hat Jörg von den Steinen.



Der Goldene Spatz ist das größte Festival in Deutschland für deutsche Kinderfilme und -fernsehbeiträge sowie Onlineangebote und wird von der Deutschen Kindermedienstiftung jährlich in Gera und Erfurt veranstaltet. Eine 27-köpfige Kinderjury zwischen neun und 13 Jahren vergibt sechs der insgesamt sieben Trophäen im Bereich Kino/TV, ein weiterer Preis wird durch junge Juroren in der Kategorie Digital vergeben.