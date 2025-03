Preise und Auszeichnungen

Der Film Luchadoras - Kämpferinnen aus Mexiko wurde beim Nottingham International Film Festival als Best Feature Documentary ausgezeichnet. Die Regisseur*innen Paola Calvo and Patrick Jasim wurden als Best Directors ausgezeichnet. Darüber hinaus hat der Film bei den Sportel Awards der Organisation Peace and Sport (Monaco) auch den Peace and Sport documentary prize sowie den Publikumspreis beim Seminci Festival Valladolid erhalten.



Beim Jharkhand International Film Festival, Indien wurde Das kleine Fernsehspiel 80.000 Schnitzel als Best Documentary ausgezeichnet.



Die Produktion Stille Post hat den Publikumspreis beim 62. Internationalen Filmfestival Thessaloniki, Griechenland gewonnen.



In Luchadoras – Kämpferinnen aus Mexiko kämpfen vier Frauen aus der mexikanischen Grenzstadt Ciudad Juárez als Westlerinnen und geben einen besonderen, lebhaften Einblick in den Alltag in einem von Drogenkrieg und Machismo geprägtes Land. Die Stadt verzeichnet eine der höchsten Zahlen an Femiziden weltweit. Die Frauen hier müssen jeden Tag auf der Hut sein, selbst wenn sie nur auf dem Heimweg von der Arbeit sind. Der Film taucht ein in die Welt mutiger Wrestlerinnen, die in dieser gefährlichen Stadt ihrem Beruf nachgehen und sowohl im Ring und als auch außerhalb für ein neues, emanzipiertes Frauenbild kämpfen.



Luchadoras - Kämpferinnen aus Mexiko ist eine Koproduktion von von Tumult Film, Berlin, ZDF/Das kleine Fernsehspiel, gefördert von Kulturelle Filmförderung der Bundesregierung (BKM), Medienboard Berlin Brandenburg, Deutscher Filmförderfonds und Filmstiftung NRW. Die Redaktion im ZDF hat Jörg Schneider. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.



80.000 Schnitzel von Hannah Schweier erzählt von der 83jährigen Berta Zenefels, die ihren Gast- und Bauernhof in der Oberpfalz nie verlassen hat. Ohne Nachfolge droht dem hoch verschuldeten Hof jetzt das Aus. Doch plötzlich steht ihre Enkelin Monika vor der Tür. Trotz Abitur, Auslandsaufenthalten und erfolgreichem Studium, entscheidet sie, ihr modernes Leben hinter sich zu lassen, um den Familienbesitz zu retten. Ihre Schwester, die Filmemacherin Hannah, will herauszufinden, was Monika antreibt und ob sie dort wirklich ihr Glück finden kann.



Der Film wurde produziert von der Zum goldenen Lamm Filmproduktion, Stefan Sporbert, im Auftrag des ZDF/Das kleine Fernsehspiel. Die Redaktion hat Burkhard Althoff. Die Erstausstrahlung im ZDF war am 15. März 2021.



In Stille Post bekommt Grundschullehrer Khalil (Hadi Khanjanpour), von seiner Freundin, der Journalistin Leyla (Kristin Suckow), mit der er in Berlin lebt, eines Tages Kriegsvideos aus seiner Heimatstadt in der Türkei – der kurdischen Stadt Cizre gezeigt. Khalils geordnetes Leben gerät darauf hin aus den Fugen: er meint, seine tot geglaubte Schwester in den Amateuraufnahmen erkannt zu haben. Über die kurdische Gemeinschaft versucht er, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Im Gegenzug soll er die Kriegsvideos in die deutschen Nachrichten bringen. Doch kein Sender zeigt Interesse, andere Konflikte haben einen höheren News-Wert. Erst als Khalil und Leyla die Videos manipulieren, bekommen sie die mediale Aufmerksamkeit, die sie sich gewünscht haben. Doch als der Konflikt auch Khalils Schulkasse erreicht, realisiert er, dass es nicht mehr nur darum geht im Wettbewerb der Nachrichtenbilder zu bestehen, sondern auch um sein eigenes Leben in Berlin.



Stille Post (Buch und Regie: Florian Hoffmann) Florian Hoffmann ist eine Produktion von Chromosom Film und Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel, gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg. Die Redaktion im ZDF hat Jörg Schneider. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.