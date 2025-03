Preise und Auszeichnungen

Die 3-teilige ZDF/ARTE Entdeckungs-Reihe Inselwelt New York wurde beim Blue Water Film Festival in San Diego als "Best Science Film" ausgezeichnet. Die Begründung der Jury: "Regisseur Thomas Halaczinsky hat mit seinen Filmen 'Archipelago New York - An Island City' die Wissenschaft unserer Ozeane und die Möglichkeiten der Wiedergeburt unserer Ozeane meisterhaft eingefangen."



Der Autor und Regisseur zeigt eindrucksvoll, wie Klimakrise und Naturkatastrophen in New York ein Umdenken in Gang gesetzt haben, das Hoffnung macht. Vor knapp 50 Jahren dümpelten Fische leblos auf den Hafenwellen, Industrieanlagen pumpten eine stinkende Giftbrühe in die Wasserwege der Stadt, auf ehemaligem Marschland türmten sich verfaulende Abfallberge. Heute ziehen wieder riesige Fischschwärme entlang der New Yorker Küsten, Zugvögel landen in neu erschaffener Graslandschaft und Fledermäuse flitzen zwischen Wolkenkratzern umher. Der Mehrteiler erzählt von faszinierenden Orten und von Menschen, die den Weg geebnet haben für die Rückkehr der Natur in die berühmteste Metropole der Welt.



Inselwelt New York wurde am 6. und 7. Dezember 2021 auf ARTE ausgestrahlt, die ZDF/ARTE Redaktion liegt bei Marita Hübinger.