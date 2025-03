Programmbegleitende Dienste

HbbTV

HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) ist ein internationaler Standard für die Verknüpfung von Rundfunk mit Online-Diensten. Dabei kann der Nutzer sowohl klassisches lineares Fernsehen als auch speziell für den TV-Bildschirm angepasste Online-Inhalte nutzen. So können die Inhalte der ZDFmediathek dank HbbTV auch ganz bequem am Fernseher abgerufen werden.

DVB-Untertitel

Audiodeskription (Hörfilme) für Sehbehinderte

Hörfilme sind ein spezielles Serviceangebot an blinde und sehbehinderte Menschen: Bei Hörfilmen wird zusätzlich zum Filmton ein beschreibende Kommentar, die so genannte Audiodeskription, auf einem zusätzlichen Tonkanal gesendet. Dort beschreibt ein Sprecher in den Dialogpausen, was im Film gerade passiert.