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ZDF-Straße 1
55127 Mainz
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ZWEITES DEUTSCHES FERNSEHEN
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55100 Mainz
Vertretungsberechtigte im Sinne des § 55 Abs. 1 Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien, § 5 Abs. 1 Telemediengesetz:
Vorsitzende des Fernsehrates
Gerda Hasselfeldt
Verantwortlicher im Sinne des § 55 Abs. 2 Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien für die Inhalte des ZDF-Fernsehrates bei Twitter:
Tordis Koch
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