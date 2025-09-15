Startseite
Verantwortung

BBE: Gemeinsam gegen Einsamkeit

Gemeinwohl:BBE: Gemeinsam gegen Einsamkeit

Das vom ZDF mitgegründete "Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement" widmet sein diesjähriges Großprojekt einem drängenden gesellschaftlichen Thema: Einsamkeit.

Eine Menschenmenge des Treffens des Bürgerschaftlichen Engagements (BBE) aus der Vogelperspektive hält Buchstabenschilder zum Schriftzug "Engagement macht stark" hoch

Teilnehmende der Auftaktveranstaltung zur Aktionswoche des bürgerschaftlichen Engagements am 12. September 2025 in Berlin.

Quelle: BBE

Oft kommt sie schleichend, unbemerkt, Anrufe von Freunden bleiben aus, die Abende allein auf der Couch vor dem Bildschirm werden mehr und mehr: Einsamkeit ist ein Thema, das alle in der Gesellschaft betrifft – junge Menschen genauso wie alte. Grund genug für das größte Engagement-Netzwerk in Europa, dieses gesellschaftliche Problem in seiner diesjährigen "Woche des bürgerschaftlichen Engagements" aufzugreifen.

Das BBE

Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, kurz BBE, ist ein Zusammenschluss von rund 290 Organisationen und Institutionen aus den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft, Staat, Wissenschaft und Medien, den das ZDF als Gründungsmitglied mit aus der Taufe hob. Das BBE fördert und unterstützt mehr als 29 Millionen Menschen, die sich in Deutschland für die Gesellschaft engagieren.

Das könnte dich auch interessieren

Grüne Sträucher vor der Fassade des ZDF-Hochauses

Nachhaltigkeit im ZDF

Detailaufnahme der Fensterfront des gebogenen ZDF-Sendezentrums in Mainz. Zwei Satellitenschüsseln auf dem Dach.
4:47 min

Der Auftrag des ZDF

Eine junge Frau sitzt im Schneidersitz auf der Couch. Sie schaut lächelnd ins Handy und hat ein offenes Laptop im Schoß.

ZDFmitreden