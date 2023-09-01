Impressionen KinderHilfe-Dorf Padre Burgos

„Man muss die Dinge nicht mit dem Maul, sondern mit den Händen anpacken.“ – Frei nach Pestalozzi hat Jürgen Schneidt ein Kinderdorf auf den Philippinen und den Verein KinderHilfe Philippinen geschaffen.

Nach kurzer und schwerer Krankheit ist der Gründer und 1. Vorsitzende der KinderHilfe Philippinen am 30. August im Alter von 83 Jahren verstorben.

Im Kreis seiner engsten Vertrauten ist er an dem Platz friedlich eingeschlafen, der für ihn über 35 Jahre Lebensmittelpunkt und Lebenserfüllung gewesen ist: sein Kinderdorf.

Er war ein Mann, der seine Kraft, seine Energie und sein Leben für die Schwächsten vor Ort eingesetzt hat. Wir sind dankbar, dass wir mit Ihm dieses einzigartige Projekt begleiten durften.

Sein Mut, sein Engagement und seine Liebe zu den Kindern waren bis zum Schluss in bewundernswerter Weise ungebrochen. Er war auch ein hervorragender Botschafter unseres Landes. Seine außergewöhnlichen Leistungen haben in sehr hohem Maße zur Freundschaft zwischen den beiden Ländern beigetragen.

Das Kinderdorf werden wir auch nach seinem Tod als sein Erbe und im seinem Sinne weiterführen.

Dazu brauchen wir weiterhin all die Hilfe unserer Spender, Mitglieder und Unterstützern.

Auch wenn mit Jürgen Schneidt das Herzstück der KinderHilfe gegangen ist, bleibt sein Vermächtnis bestehen. Sein Spirit lebt im Kinderdorf weiter.

Ansprechpartner: Volker Schaubruch, KinderHilfe Philippinen e.V.