Impressionen KinderHilfe-Dorf Padre Burgos
2022 besuchte KinderHilfe-Beirätin Leonie Thüül das Kinderdorf Padre Burgos. In diesem Video hat sie einige ihrer Eindrücke festgehalten.
Die Gelder werden ohne jegliche Abzüge zu 100% für konkrete Projekte verwendet. Einzel- oder Dauerüberweisungsauftrag an das Spendenkonto:
KinderHilfe Philippinen e.V. Mainz
Rheinhessen Sparkasse
IBAN DE64 5535 0010 0000 0002 40
SWIFT-BIC: MALADE51WOR
Die Spenden-Bereitschaftserklärung finden Sie hier (PDF).
Wenn Sie über Ihre Spende hinaus Mitglied der KinderHilfe Philippinen e.V. werden möchten, so schreiben Sie uns gerne formlos an:
KinderHilfe Philippinen e.V.
55100 Mainz
oder per eMail: kinderhilfe@zdf.de
Das Anmeldeformular zur Vereinsmitgliedschaft finden Sie hier (PDF).
KinderHilfe Philippinen e.V.
55100 Mainz
kinderhilfe@zdf.de
Vorstand und Beirat
1. Vorsitzender: Friedhelm Stoll
2. Vorsitzender: Werner Koldehoff
Schatzmeister (Kassierer): Harald Schweyer
Schriftführerin: Margit Schneider
Beirat: Leonie Thüül, Sandra Schuler, Margarete Schweyer, Volker Schaubruch
Besuchen Sie die KinderHilfe bei Facebook. Dort finden Sie fortlaufend Berichte zu aktuellen Projekten und Aktivitäten der KinderHilfe sowie den jungen Bewohner des Kinderdorfes. Die Seite ist öffentlich, das heißt, Sie müssen nicht bei Facebook angemeldet sein, um die Inhalte zu sehen.
Den Newsletter vom März 2024 können Sie hier einsehen (PDF).
Sie können den Newsletter abonnieren. Senden Sie dazu eine formlose E-Mail an NewsletterKinderhilfe@zdf.de
„Man muss die Dinge nicht mit dem Maul, sondern mit den Händen anpacken.“ – Frei nach Pestalozzi hat Jürgen Schneidt ein Kinderdorf auf den Philippinen und den Verein KinderHilfe Philippinen geschaffen.
Nach kurzer und schwerer Krankheit ist der Gründer und 1. Vorsitzende der KinderHilfe Philippinen am 30. August im Alter von 83 Jahren verstorben.
Im Kreis seiner engsten Vertrauten ist er an dem Platz friedlich eingeschlafen, der für ihn über 35 Jahre Lebensmittelpunkt und Lebenserfüllung gewesen ist: sein Kinderdorf.
Er war ein Mann, der seine Kraft, seine Energie und sein Leben für die Schwächsten vor Ort eingesetzt hat. Wir sind dankbar, dass wir mit Ihm dieses einzigartige Projekt begleiten durften.
Sein Mut, sein Engagement und seine Liebe zu den Kindern waren bis zum Schluss in bewundernswerter Weise ungebrochen. Er war auch ein hervorragender Botschafter unseres Landes. Seine außergewöhnlichen Leistungen haben in sehr hohem Maße zur Freundschaft zwischen den beiden Ländern beigetragen.
Das Kinderdorf werden wir auch nach seinem Tod als sein Erbe und im seinem Sinne weiterführen.
Dazu brauchen wir weiterhin all die Hilfe unserer Spender, Mitglieder und Unterstützern.
Auch wenn mit Jürgen Schneidt das Herzstück der KinderHilfe gegangen ist, bleibt sein Vermächtnis bestehen. Sein Spirit lebt im Kinderdorf weiter.
