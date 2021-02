ZDF-Landesstudio Baden-Württemberg

Den Überblick über den "Stuttgarter Kessel" garantiert schon der Standort des ZDF-Landesstudios Baden-Württemberg. Das Gebäude im Stuttgarter Herdweg 63 liegt in Halhöhenlage – vom Garten aus ist ein perspektivenreicher Blick auf die Schwabenmetropole möglich. Zudem weist das ZDF-Studio eine architektonische Verbindung mit dem Stuttgarter Gebäude auf, das in den zurückliegenden Jahren am häufigsten erwähnt wurde – dem Hauptbahnhof. Dessen Halle wurde lange vor "Stuttgart 21" nach Plänen von Paul Bonatz gebaut. Und auf diesen 1956 gestorbenen Architekten der Stuttgarter Schule geht der Paul-Bonatz-Preis zurück, mit dem der Eingangsbereich und das Treppenhaus des ZDF-Studios 1959 ausgezeichnet wurde, wie dort heute noch auf der Innenwand vermerkt ist. Allerdings war zum Zeitpunkt dieser Preisverleihung noch nicht das ZDF Besitzer der für seine Innenarchitektur gewürdigten Immobilie. Dort residierte zuvor der Thieme-Verlag. Das ZDF hat das Gebäude Mitte der 80er Jahre gekauft – auch aufgrund der guten Lage: Die ZDF-Reporterteams sind von dort ebenso schnell am Landtag wie auf der Autobahn.