Fällt so ein Meteoroid zur Erde, dann kann aus ihm ein Meteor werden: Das Gesteinsbröckchen verglüht in der Atmosphäre der Erde, also der Schutzhülle. Was Fachleute Meteor nennen, kennen viele von euch als Sternschnuppe!

Manche Meteoroiden sind aber zu groß, um zu verglühen, sie "schaffen" es durch die Atmosphäre und fallen auf die Erde. Sobald sie auf der Erde sind, ändert sich auch ihr Name! Dort heißen sie dann nämlich Meteorit. Klingt kompliziert, ist aber einfach zu merken: Ist es "droben" im All, ist es ein Meteoroid. Ist es tief auf der Erde, ist es Meteorit.

Bildquelle: dpa