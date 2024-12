Erst vor einem Jahr wurde die Partei BSW gegründet - und schwups, schon regiert sie mit! Und zwar gleich in zwei Landtagen: In Thüringen und in Brandenburg. In beiden Bundesländern war das mit der Regierungsbildung alles andere als einfach. Bei den Wahlen im September hat nämlich die AfD sehr viele Stimmen bekommen. Mit der AfD will aber keine andere Partei regieren. Auch das BSW hatte viele Stimmen bekommen - und diese neue Partei hat sich jetzt mit anderen Parteien in den beiden Bundesländern jeweils einigen können.