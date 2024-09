Um auf das Problem aufmerksam zu machen und etwas gegen den vielen Müll zu tun, gibt es schon seit mehr als 30 Jahren den "World Cleanup Day". In diesem Jahr findet er am 20. September statt. Auf der ganzen Welt gibt es dann viele Aufräumaktionen - Menschen ziehen also zusammen los und sammeln Müll ein. Dabei machen auch viele Schulen mit. Beim World Cleanup Day 2023 wurden allein in Deutschland ganze 1.414 Tonnen Müll aufgesammelt! Ob das in diesem Jahr noch übertroffen wird?