Der DFB wurde am 28. Januar 1900 in Leipzig gegründet. Zwar gab es auch schon vor seiner Gründung Fußball in Deutschland, aber der war damals nicht einheitlich organisiert. Zum Beispiel konnte jeder Verein nach eigenen Regeln spielen, was ziemlich chaotisch werden konnte, wenn verschiedene Teams gegeneinander spielen wollten. So kam die Idee auf, einen Verband zu gründen, der quasi als "Chef" des gesamten deutschen Fußballs dafür sorgt, dass alle Spiele nach denselben Regeln und fair ablaufen. Total krass: Inzwischen hat der DFB mehr als sieben Millionen Mitglieder! Das macht ihn zum größten nationalen Sportverband der Welt. Zum DFB gehören alle Fußballvereine im Profi- und Amateurbereich. Vielleicht gehörst aber auch du als Fußballfan längst zum DFB, ohne es zu wissen?! Denn jeder, der in einem großen Fußballverein Mitglied ist, ist indirekt auch ein Mitglied des DFB.