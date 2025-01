Deshalb wird in Deutschland eine elektronische Patientenakte eingeführt, auch für Kinder. Diese Patientenakte ist eine Art Aktenordner - aber digital. Dort können Arztpraxen, Krankenhäuser oder Apotheken ihre Berichte über den Patienten abspeichern, zum Beispiel Röntgenbilder oder die Ergebnisse einer Blutuntersuchung. Andere Ärzte haben dann direkt alle Infos auf einen Blick. Die Patienten können aber selbst bestimmen, was alles in ihrer Akte steht und wer was lesen darf. Bearbeiten können sie sie per App.