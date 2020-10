Am 3. Oktober wird Deutschland - so wie wir es heute kennen - 30 Jahre alt! Vorher war es 41 Jahre lang geteilt, in die Bundesrepublik ‎Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik, kurz DDR. Beide Staaten waren sehr unterschiedlich.‎

