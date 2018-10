Einige Experten fordern, dass reiche Länder mehr helfen müssen, damit nicht mehr so viele Menschen in ärmeren Ländern Hunger leiden müssen. Eine Möglichkeit wäre, die Bauern in ärmeren Ländern zu unterstützen. So könnte man ihnen zum Beispiel zeigen, was sie beim Ackerbau verbessern können, um eine bessere Ernte einzufahren. Sie könnten neue Werkzeuge bekommen oder lernen, mit welchen Geräten sie das wichtige Regenwasser auffangen und lagern können.