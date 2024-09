Maulwürfe bleiben eigentlich lieber unter der Erde und sind deshalb nur schwer zu entdecken.

Quelle: imago

Vielleicht habt ihr schon mal einen Igel oder sogar einen Maulwurf entdeckt. Ab und an kann man sie im Herbst durch die Gegend huschen sehen - aber eigentlich verstecken sie sich lieber. Auch für Forschende sind die Tierchen aber immer noch ein Rätsel! Denn so richtig weiß keiner, wie viele Igel und Maulwürfe es überhaupt in Deutschland gibt. Das soll sich ändern – finden Naturschützerinnen und Naturschützer des NABU! Bei der Aktion „Deutschland sucht Igel und Maulwurf“ sollen ab dem 20. September zehn Tage lang alle Menschen in Deutschland mitmachen und Igel und Maulwürfe (übrigens auch Maulwurfshügel!) in ihrer Umgebung melden. Egal ob im eigenen Garten, städtischen Park oder Hinterhof. Wenn ihr mitmachen wollt, kommen hier ein paar Tipps: