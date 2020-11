Das offizielle Logo der Naturschutzjugend.

Quelle: pr

Seit 1982 gibt es die NAJU – die Naturschutzjugend. Die zeigt mit mehr als 100.000 Mitgliedern, dass auch Kinder und Jugendliche beim Naturschutz richtig was verändern wollen und können. In vielen Städten in Deutschland gibt es einzelne kleinere NAJU-Gruppen, die gemeinsam Projekte planen. Zum Beispiel pflanzen die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gemeinsam Bäume, bauen Krötenfangzäune oder legen Teiche an. In den letzten Jahren wurden auch Freizeiten und Camps veranstaltet, zum Beispiel wird dann ein Wochenende gemeinsam im Wald verbracht, ohne Spuren oder Müll zu hinterlassen.