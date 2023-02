So oder so - den meisten Müll vermeidet man ganz simpel, indem man nicht so viele Dinge kauft. Ganz einfach: Was nicht gekauft wird, braucht keine Verpackung und wird auch nicht weggeschmissen. Also überlegt euch, ob ihr bestimmte Dinge wirklich braucht, oder ob es vielleicht auch ältere Spielsachen oder Kleidung noch tut. Oder ihr tauscht für mehr Abwechslung Sachen mit euren Geschwistern oder Freundinnen und Freunden.