logo!: Das ist Reporterin Isabelle

Was machst du in deiner Freizeit am liebsten? Draußen sein, kreativ sein und kochen! Ich stehe super gerne in meiner Küche und probiere neue Gerichte aus. Je verrückter, desto besser. Wenn ich meine Arbeit nicht so lieben würde, wäre ich gerne Sterneköchin. Ich koche natürlich immer ohne Rezept - sonst wäre es ja langweilig :D