Israel hat am Wochenende die Befreiung von vier Geiseln aus der Gewalt der Terrorgruppe Hamas gefeiert. Die drei Männer und eine Frau waren acht Monate lang gefangen gehalten worden. Am Samstag wurden sie dann von israelischen Soldaten aus Häusern in einer Flüchtlingssiedlung im Gazastreifen gerettet. Die Befreiung wurde über viele Wochen vorbereitet. Menschen weltweit, aber vor allem die Familien der vier sind erleichtert. In einem Krankenhaus durften sich die Familien wieder in die Arme schließen. Die Bilder von dem Wiedersehen gingen am Wochenende um die Welt.