Viele Menschen in Israel und in den palästinensischen Gebieten lehnen den Streit ab! Das heißt, nicht alle Israelis sind gegen Palästinenser und nicht alle Palästinenser und Palästinenserinnen sind gegen Israelis. Viele Israelis sind zum Beispiel der Meinung, dass die Menschen in den palästinensischen Gebieten leben sollten ohne Angst zu haben, von dort vertrieben zu werden. Viele glauben, oft sind es die Chefinnen und Chefs der israelischen und der palästinensischen Seite, die den Streit für sich nutzen. Zum Beispiel wollen sie ihrem Volk zeigen, wer das Sagen hat und wie mächtig sie sind. Egal ob in Israel oder in den palästinensischen Gebieten: Viele Menschen wollen in Ruhe und vor allem in Frieden leben. Deshalb fordern einige jetzt von den Chefinnen und Chefs beider Seiten, mit der Gewalt aufzuhören.