Einen Tag später griffen mehrere arabische Staaten Israel an. Israel gewann den Krieg und besetzte arabische Landesteile. Viele Palästinenser mussten ihre Heimat verlassen und in die übrig gebliebenen arabischen Gebiete fliehen, in den Gaza-Streifen und das Westjordanland. Bis heute gibt es zwischen Palästinensern und Israelis viel Streit und Gewalt. Politiker aus vielen Ländern versuchen zwischen beiden Seiten zu vermitteln, damit die Menschen wieder in Frieden leben können.