Nach dem Krieg schloss sich Hitler einer kleinen Partei an. Ihre Anhänger hassten Juden und hielten nichts von Demokratie. Die Partei hieß NSDAP. Das steht für Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Hitler war in der Partei sehr erfolgreich. Im Jahr 1923 versuchte er, mit seinen Anhängern gewaltsam die Macht in Deutschland an sich zu reißen. Das klappte nicht und Hitler musste ins Gefängnis. Dort verfasste er das Buch "Mein Kampf". Darin schilderte er seine politischen Ideen und machte deutlich, wen er als größten Feind sah: die Juden.