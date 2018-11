Judenstern Quelle: ap

Als Adolf Hitler 1933 die Macht in Deutschland übernahm, begann für viele Menschen eine schreckliche Zeit. Hitler war ein grausamer Mann. Er wollte zum Beispiel nicht, dass in Deutschland Menschen lebten, die anders waren, also zum Beispiel eine andere Religion hatten, zum Beispiel die Juden. Hitler hasste die Juden und versuchte alles, um ihnen das Leben so schwer wie möglich zu machen: Er ließ grausame Regeln und Gesetze aufstellen. Juden mussten zum Beispiel einen Judenstern tragen, damit sie für alle als Juden erkennbar waren. Jüdische Kinder durften nicht mehr zur Schule gehen. Juden hatten damals keine Rechte mehr.