Der grausame Herrscher Adolf Hitler war vor mehr als 70 Jahre an der Macht. Er begann den Zweiten Weltkrieg und ließ viele Menschen umbringen. Damals hatte er in Deutschland ganz allein das Sagen. Viele Menschen in Deutschland stellten sich damals auf Hitlers Seite. Sie machten, was er von ihnen verlangte und kämpften für ihn. Manche taten das, weil sie Hitler und seine Meinung gut fanden. Andere, weil sie Angst vor Hitler hatten.