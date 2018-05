Anne Frank bekam das Tagebuch zum 13. Geburtstag geschenkt und nannte es "Kitty". Quelle: ap

Um nicht auch von den Nazis verhaftet zu werden, versteckte sich die Familie in einem Hinterhaus in Amsterdam. Außer einigen guten Freunden wusste niemand von dem Versteck. In dem Haus war auch ein Geschäft. Deshalb mussten Anne und ihre Familie den ganzen Tag über ganz leise sein. Schon ein Husten oder die Spülung der Toilette hätte sie verraten können. Mehr als zwei Jahre hat die ganze Familie in diesem Versteck gelebt. In dieser Zeit durfte Anne nie nach draußen. Um mit dieser schrecklichen Zeit besser klarzukommen, schrieb Anne viel in ihr Tagebuch. Sie schrieb darin all ihre Ängste, Hoffnungen und Träume auf.